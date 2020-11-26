Benutzer der Website, um Sie über den Verkehrsstatus auf Ihrer Leitung auf dem Laufenden zu halten, ist es notwendig, ein Konto zu haben und die Leitung zu abonnieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Alarm" (Glocke) klicken, die auf den Bildschirmen des Abschnitts Fahrpläne oder Verkehrsinformationen angezeigt wird.

Ab einer Etappe der Reise in der Roadmap ist das Abonnieren auch über die Schaltfläche "Weitere Aktionen auf dieser Etappe" möglich.

Sie erhalten dann per E-Mail die vom Betreiber der Linie gemeldeten Störungsinformationen.

Die Funktionen des Bildschirms "Mein persönlicher Bereich" von Mein Konto ermöglichen es Ihnen, den Empfang Ihrer Abonnements (Änderung der Zeitfenster, Löschung usw.) zentral zu verwalten.