Vom Startbildschirm aus können Sie über die Schaltfläche "Lieblingsziel hinzufügen" auf das Eingabeformular für einen neuen Lieblingsort zugreifen. Standortfavoriten werden bei der Eingabe von Zielen (Routensuche) und auf dem Startbildschirm hervorgehoben.



Auf dem Bildschirm der Fahrpläne an einer Haltestelle auf einer Linie aktiviert die Schaltfläche "Favoriten" oben rechts das Lesezeichen. Ihre Zeitpläne sind dann direkt über den Abschnitt "Zeitpläne" (Registerkarte "Favoriten") zugänglich.



Die Routensuche kann auch als Favorit markiert werden, um sie einfach über den Bildschirm "Favoriten" des Menüs zu starten, indem Sie auf die Schaltfläche oben rechts klicken.



Wenn Sie eine detaillierte Roadmap einer Reise speichern, können Sie deren Inhalt im "Offline"-Modus haben und kurz vor Ihrer Abreise durch eine Benachrichtigung benachrichtigt werden.