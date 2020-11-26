Um Ihre Favoriten auf der Website verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen und eingeloggt sein.



In den Ergebnisbildschirmen der verschiedenen Abschnitte ("Routen", "In der Nähe", "Fahrpläne", "Verkehrsinformationen") wird das Element durch Klicken auf die Schaltfläche "Favoriten" (der Stern) als Favorit gespeichert.



Von der Routenkarte aus ist es auf jeder der Etappen auch möglich, die Elemente in Favoriten zu setzen, indem Sie auf die Schaltfläche "Weitere Aktionen auf dieser Etappe" klicken ("...").



Ihre Standortfavoriten werden bei der Eingabe einer Wegbeschreibungsanfrage priorisiert.



Ihre Zeitplanfavoriten werden angezeigt, sobald Sie den Abschnitt "Zeitpläne" auswählen, indem die nächsten Passagen in Echtzeit hervorgehoben werden, falls verfügbar.



Die Funktionen des Bildschirms "Mein persönlicher Bereich" von Mein Konto ermöglichen es Ihnen, Ihre Favoriten (Ändern, Löschen) zentral zu verwalten.