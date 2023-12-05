Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Es ist möglich, viele Informationen zu speichern, um den Zugriff später auf der Website (Abschnitt Move Me, wenn Sie ein Konto haben) oder über die Anwendung zu erleichtern.



Das Erstellen von Favoriten ist von mehreren Bildschirmen von Île-de-France Mobilités aus möglich, indem Sie auf die Schaltfläche "Favoriten" in Form eines Sterns klicken.



In der mobilen App

In der Anwendung ist es möglich, eine Haltestelle im Abschnitt "Fahrpläne" mit einem Lesezeichen zu versehen, indem Sie dann das Verkehrsmittel (U-Bahn, RER, Straßenbahn, Bus), die Linie Ihrer Wahl und die Haltestelle, die Sie interessiert, auswählen. Für Züge und RER müssen Sie einen Abfahrts- und Ankunftsbahnhof eingeben, um die richtige Fahrtrichtung zu bestimmen.

Sie können auch Ihre "Home"- und "Work"-Adresse bestimmen, um sie direkt auf der Startseite Ihrer App zu finden, oder Ihre Reise mit einem Lesezeichen versehen, indem Sie den Stern oben rechts auf Ihrer Roadmap auswählen.

Standortfavoriten erleichtern die Eingabe Ihrer Routensuchen, um den Start oder das Ziel der Reise zu wählen. Mit Zeilenfavoriten können Sie Warnungen basierend auf Störungen erhalten. Mit den Favoriten von Haltestellen oder Fahrplänen können Sie mit einem Klick die Fahrpläne Ihrer Linien finden.