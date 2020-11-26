Um Sie über den Verkehrsstatus auf Ihrer Linie über die Smartphone-Anwendung auf dem Laufenden zu halten, ist es notwendig, die Leitung zu abonnieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Alarm" (Glocke) klicken, die auf den Bildschirmen des Abschnitts Fahrpläne angezeigt wird.

Sie erhalten dann per Benachrichtigung die vom Betreiber der Linie gemeldeten Störungsinformationen.

Die Funktionen des Bildschirms "Meine Favoriten / Zeilen" aus dem Menü unten rechts in der Anwendung ermöglichen es Ihnen, Ihre Favoriten (Bearbeiten, Löschen) zentral zu verwalten.