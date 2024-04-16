Wenn Sie ein gültiges ticket auf Ihrem Telefon oder Ihrer Samsung Galaxy Watch haben, können Sie im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France reisen (innerhalb der Grenzen der beim Kauf ausgewählten Daten und Gebiete).

Um Ihre ticket zu validieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

NFC aktiviert;

Ein gültiges ticket (Datum und Zone) für die Route, die Sie machen möchten;

Auf dem Telefon müssen Sie den Bildschirm eingeschaltet oder sogar entsperrt haben (die Anwendung muss nicht geöffnet sein).

haben (die Anwendung muss nicht geöffnet sein). Präsentieren Sie dann die RückseiteIhres Telefons oder Ihrer Smartwatch auf das kontaktlose Leseziel des Validators. In der Tat befindet sich normalerweise auf der Rückseite Ihres Telefons die NFC-Antenne, um kontaktlos mit dem Entwerter zu kommunizieren.

Die Schutzhülle Ihres Telefons kann manchmal die Validierung stören. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie Ihr Telefon möglicherweise vor der Validierung aus der Hülle nehmen.

Wenn Ihre tickets in der Zusatzanwendung My Navigo Tickets gespeichert sind und Ihr Telefon mehrere Tage ohne Internetverbindung war, kann die Validierung fehlschlagen. Starten Sie in diesem Fall Ihre Transport-App und überprüfen Sie Ihre tickets: Die App warnt Sie, wenn eine erneute Verbindung zum Dienst erforderlich ist, und ermöglicht es Ihnen, dies zu tun.

Seien Sie versichert, Sie werden schnell lernen, welche Geste für Ihr Telefonmodell oder mit Ihrer Uhr am besten funktioniert.