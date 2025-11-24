Wenn Sie nicht mehr validieren können: Stellen Sie zunächst sicher , dass NFC aktiviert ist und dass Sie über einen gültigen ticket (Datum und Zone) für die gewünschte Fahrt verfügen.

Es gibt mehrere Ursachen, die zu einer Fehlfunktion der Validierung mit Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch führen können :

Software-Aktualisierung

Ändern der Telefoneinstellungen

Koexistenz mit anderen Diensten, die NFC verwenden

Hier sind mehrere Lösungsmöglichkeiten:

Installieren Sie je nach Telefonmodell die neuesten Updates für Ihre mobile Anwendung/Smartwatch-App, die den Kaufservice von tickets Transportation Île-de-France und die ergänzende Anwendung Contact Ticket oder My Navigo Tickets anbietet;

oder anbietet; Starten Sie das Telefon/die vernetzte Uhr neu und starten Sie dann Ihre mobile Anwendung neu, die den Kaufservice von tickets Transport Île-de-France anbietet.

Schalten Sie NFC in den Einstellungen Ihres Telefons oder Ihrer Smartwatch aus und wieder ein.

Wenn Ihre tickets die Zusatzanwendung My Navigo Tickets geladen haben, deinstallieren Sie sie nicht, da dies zum Verlust der darin enthaltenen tickets führt. Überprüfen Sie bei Google Play, ob eine neue Version verfügbar ist, und installieren Sie sie

geladen haben, deinstallieren Sie sie nicht, da dies zum Verlust der darin enthaltenen tickets führt. Überprüfen Sie bei Google Play, ob eine neue Version verfügbar ist, und installieren Sie sie Wenn Sie die Begleit-App "Kontaktloses Ticket " verwenden, können Sie diese deinstallieren und dann neu installieren, ohne Ihre Transport tickets zu gefährden.

Wenn Ihre tickets auf eine SIM-Karte geladen sind und Sie ein Telefon mit zwei SIM-Steckplätzen haben, stellen Sie sicher, dass sich diese Karte in Steckplatz 1 befindet.

Wenn Ihre tickets in die Zusatzanwendung My Navigo Tickets hochgeladen werden, überprüfen Sie Ihre tickets in Ihrer mobilen Anwendung, um zu überprüfen, ob eine erneute Verbindung zum Dienst erforderlich ist ( Abschnitt Wie validiere ich mit meinem Telefon)

Wenn Ihr Telefon dies zulässt, ändern Sie die "Standard-NFC-Methode" in den NFC-Einstellungen des Telefons: o Wählen Sie "SIM-Karte", wenn Ihre tickets in der SIM-Karte gespeichert sind;

o Wählen Sie "Integriertes sicheres Element", wenn Ihre tickets im sicheren Element des Telefons gespeichert sind;

o Wählen Sie "Android-Betriebssystem", wenn Ihre tickets in der Zusatzanwendung Meine Navigo-Tickets gespeichert sind.

Wenn Sie trotzdem nicht validieren können, können Sie sich direkt über die App an den Kundendienst wenden .