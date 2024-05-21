Wenn Ihre tickets im sicheren Element oder auf der SIM-Karte Ihres Telefons gespeichert sind, können viele Telefonmodelle die Validierung auch dann ermöglichen, wenn der Akku leer ist.

Wenn Ihre tickets in der Begleitanwendung Meine Navigo-Tickets gespeichert sind, muss der Bildschirm Ihres Telefons eingeschaltet sein, um eine ticket zu validieren, aber die Transportanwendung muss nicht geöffnet werden.

Wenn Sie im Falle einer Inspektion einen Navigo Month- oder Navigo Week-Plan haben, müssen Sie Ihr Foto in der Anwendung (Mein Konto) anzeigen können, um es dem Controller vorzulegen.