Bringen Sie während einer Kontrolle Ihr Telefon oder Ihre Smartwatch mit eingeschaltetem Bildschirm auf das Ziel des Kontrollgeräts an, das vom Kontrollbeamten präsentiert wird.

Wenn Sie einen ermäßigten Tarif nutzen, müssen Sie dem Kontrollbeamten Ihren Ermäßigungsnachweis vorlegen.

Wenn Sie einen Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenplan verwenden, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche Sie auffordern, Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Foto und Geburtsdatum) in der Anwendung anzuzeigen.