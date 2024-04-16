Wenn die Störung nachgewiesen wird, dh dass die Entwerter tatsächlich ausgefallen sind, werden Sie nicht verbalisiert und die Fahrt wird nicht berechnet.

Wenn die Fehlfunktion nicht nachgewiesen wird, werden Sie wegen "Nichtvalidierung des Transport ticket" mit einer Geldstrafe belegt, wenn Sie eine Transport-ticket auf Ihrem Telefon haben, oder Sie werden wegen "ohne ticket Transport" mit einer Geldstrafe belegt, wenn Sie keine Transport-ticket auf Ihrem Telefon oder Ihrer angeschlossenen Uhr haben.