Der Express-Modus auf iPhone und Apple Watch erspart Ihnen das erneute Ein- oder Ausschalten Ihres Bildschirms, wenn Sie den Entwerter durchlaufen. Wenn Sie Ihre erste entmaterialisierte Navigo-Karte auf dem iPhone oder der Apple Watch erstellen, ist der Express-Modus auf dieser Karte standardmäßig aktiviert.

So gehen Sie im Express-Modus vor:

Auf einem iPhone

So aktivieren Sie den Express-Transportmodus auf Ihrer Navigo-Karte, die auf einem iPhone geladen ist, auf Ihrem iPhone