Was ist Express-Transportmodus auf iPhone und Apple Watch? Wie aktiviere oder deaktiviere ich es?
Der Express-Modus auf iPhone und Apple Watch erspart Ihnen das erneute Ein- oder Ausschalten Ihres Bildschirms, wenn Sie den Entwerter durchlaufen. Wenn Sie Ihre erste entmaterialisierte Navigo-Karte auf dem iPhone oder der Apple Watch erstellen, ist der Express-Modus auf dieser Karte standardmäßig aktiviert.
So gehen Sie im Express-Modus vor:
Auf einem iPhone
So aktivieren Sie den Express-Transportmodus auf Ihrer Navigo-Karte, die auf einem iPhone geladen ist, auf Ihrem iPhone
- Öffnen Sie die Karten-App,
- Wählen Sie Ihre Navigo-Karte
- Wählen Sie das Kontextmenü (...) > Kartendaten
- Wählen Sie Expresstransport und wählen Sie die Karte aus.
Auf einer Apple Watch
So aktivieren Sie den Express-Transportmodus auf Ihrer Navigo-Karte, die auf einer Apple Watch aufgeladen ist, auf Ihrem iPhone:
- Öffnen Sie die Watch-App
- Karten & Apple Pay auswählen
- Wählen Sie Expresstransport und wählen Sie die Karte aus.
Um die Karte zu erkennen, auf der Sie den Express-Transport-Modus aktivieren möchten, erscheinen die letzten 4 Ziffern der Kartennummer im Kartenbild.
Wenn Sie einen Navigo Liberté+ Vertrag auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch abschließen, laden Sie ihn am besten auf eine zweite Karte.
Gut zu wissen
Sie können mit jeder der auf Ihrem iPhone vorhandenen Karten validieren, indem Sie die Seitentaste (iPhone mit Face ID) oder die mittlere Taste (iPhone mit Touch ID) zweimal drücken und bei jedem Durchgang die gewünschte Navigo-Karte auswählen.
Busbewerter in den folgenden Netzen unterstützen den Express-Modus noch nicht. Um in den Bussen dieser Netze zu validieren, drücken Sie zweimal die rechte Seitentaste und wählen Sie die zu verwendende Karte aus: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie und Deux Morin, RATP Cap Mantois.
Weitere Informationen zum Express-Modus finden Sie auf der Apple-Website.