Wenn Sie mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch haben, können Sie mehrere Personen reisen lassen, indem Sie für jede Person eine separate Karte mit einem validierten ticket verwenden.

Während einer Kontrolle müssen Sie jede für die Validierung verwendete Karte für jeden Reisenden vorlegen und sie "on the fly" auf Ihrem Bildschirm auswählen, nachdem Sie zweimal auf die rechte Seitentaste getippt haben, um die verfügbaren Karten anzuzeigen.