Seit September 2019 haben die Einwohner der Ile-de-France Zugang zum Elektrofahrradverleih Véligo Location für 40 € pro Monat und eine Dauer von 6 Monaten bis maximal 9 Monaten, dank der Möglichkeit, das Abonnement 1 Mal um 3 Monate zu verlängern.

Ermäßigte Preise werden verschiedenen Zielgruppen angeboten. Darüber hinaus können 50 % des Abonnements vom Arbeitgeber gegen eine über Véligo Location erhaltene Rechnung erstattet werden.

Zusätzliche Serviceangebote wie die Vermietung von Zubehör oder Versicherungen werden Kunden angeboten, die ein Véligo Location-Abonnement abgeschlossen haben.