Es wird darauf hingewiesen, dass nur 1,6 % der Wege in der Île-de-France mit dem Fahrrad zurückgelegt werden (d. h. 650.000 tägliche Fahrten). Der Plan de Voyages Urbains d'Île-de-France (PDUIF) zielt darauf ab, die Nutzung von Fahrrädern zu erhöhen, und die Region Île-de-France will mit ihrem Fahrradplan auch die Anzahl der Fahrradfahrten in der Île-de-France verdreifachen.

Île-de-France Mobilités engagiert sich seit 2011 für den Einsatz von Fahrradparkplätzen in Bahnhöfen durch die Finanzierung von Projekteigentümern. Der Radverkehrsplan der Region Île-de-France sieht vor, bis 2021 100 Millionen Euro für die Finanzierung der Fahrradinfrastruktur bereitzustellen. Um einen starken Dominoeffekt auf die Praxis zu erzeugen und von den Vorteilen des Elektrofahrrads zu überzeugen, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, einen E-Bike-Verleih für die gesamte Île-de-France einzuführen.