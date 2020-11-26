Die vorbeugende Wartung des Fahrrads ist im Abonnementpreis enthalten. Der Kundendienst von Véligo Location bietet Unterstützung, um im Falle einer Panne ein schnelles und effektives Eingreifen zu gewährleisten.

Bei Diebstahl oder größerer Beschädigung wird eine Kaution erhoben. Der Benutzer hat die Möglichkeit, von einer Bruch- und Diebstahlversicherung zu profitieren, die diese Kaution reduziert oder storniert, die beim Abonnieren des Véligo Location-Dienstes angeboten wird.