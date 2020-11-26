Der Service richtet sich in erster Linie an Erwachsene, um ihnen das tägliche Pendeln auf dem Weg zur Arbeit/zum Studium zu erleichtern. Das Kinderangebot mit der Bereitstellung eines Lastenfahrrads wird entwickelt, der Starttermin steht noch nicht fest.

Ziel ist es, das Elektrofahrrad zu einem Verkehrsmittel zu machen, das für alle zugänglich und in der gesamten Region gerecht ist. Dies bedeutet, den hügeligen Charakter der Region Île-de-France und die Durchführung von Fahrten über mehrere Kilometer zu berücksichtigen. Unter diesen Bedingungen scheint das Elektrofahrrad die am besten geeignete Antwort zu sein, damit sich möglichst viele Menschen mit dem Fahrrad fortbewegen können.