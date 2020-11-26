Île-de-France Mobilités hat das Fluow-Konsortium mit der Umsetzung und dem Betrieb dieses neuen öffentlichen Dienstes für einen Zeitraum von 6 Jahren beauftragt.

Fluow ist ein Unternehmen, das sich dem Véligo Location-Service widmet und aus vier sich ergänzenden französischen Unternehmen besteht, die Experten für nachhaltige Mobilität sind: La Poste über ihre Ökomobilitätsaktivitäten Bemobi, Transdev, Vélogik und Cyclez. Jeder Akteur der Gruppe, der stark in den Fahrradsektor eingebunden ist, trägt zur Realisierung dieses Großprojekts für das Gebiet der Île-de-France bei. Die Gruppe vereint technisches, finanzielles und Change-Management-Know-how, um Île-de-France Mobilités bei ihren Ambitionen im Bereich der nachhaltigen Mobilität zu unterstützen.