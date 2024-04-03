a
ADP
1
rue de France
93290
Tremblay-en-France
Aéroport Paris-Beauvais / SAGEB
08 92 68 20 66 (0,45€ TTC par minute)
Aéroport de Beauvais-Tillé
60004
Beauvais Cedex
CS 20442
Autocars Dominique
01 39 07 14 77Kontaktieren
41
avenue Roland Garros
78530
Buc
Francilité Express Ouest
Réseau Lignes Île-de-France-Ouest
01 30 54 27 72Kontaktieren
2
rue Jacques Monod
78370
Plaisir
Francilité Grand Provinois
Réseau Provinois - Brie et Seine
01 84 74 58 90Kontaktieren
2
rue Georges Dromigny
77160
Provins
Francilité Ouest Essonne
Réseau Essonne Sud Ouest
01 64 94 55 45Kontaktieren
12 - 14
rue des Epinants
91150
Etampes
Francilité Pays de Montereau
Réseau Pays de Montereau
01 64 70 41 80Kontaktieren
5
rue du Pharle
77130
Montereau-Fault-Yonne
Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines
Réseau Saint-Quentin-en-Yvelines
0 800 200 476Kontaktieren
9
avenue Jean-Pierre Timbaud
78190
Trappes
Francilité Seine et Oise
Réseau Cergy-Pontoise Confluence
01 34 42 75 15
ZAC du Vert Galant
13
rue de la Tréate
95310
Saint-Ouen-l'Aumône
Francilité Val Parisis
Réseau Val Parisis
01 30 40 56 56Kontaktieren
53-55
chaussée Jules César
95250
Beauchamp
Keolis Argenteuil Boucles de Seine
Réseau Argenteuil Boucles de Seine
01 80 98 44 42Kontaktieren
18
rue Jean Poulmarch
95100
Argenteuil
Keolis Compagnie du Métro Grand Paris L18
01 71 32 90 00
IMMEUBLE LE STADIUM
266
AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210
SAINT-DENIS
Keolis Grand Paris Vallée de la Marne
IMMEUBLE LE STADIUM
266
AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210
SAINT-DENIS
Keolis Nord Val d’Oise
Réseau Haut Val d'Oise
01 80 96 31 86Kontaktieren
3
chemin Pavé
95340
Bernes sur Oise
Keolis Ouest Val-de-Marne
T9 - Réseau Seine Grand Orly
0 800 081 206
1
voie de Bouvray
94310
Orly
Keolis Portes et Val de Brie
Réseau Pays Briard
01 80 97 93 41Kontaktieren
25
Grande-Rue de Villemeuneux
77170
Brie-Comte-Robert
Keolis Roissy Pays de France Est
Réseau Roissy Est
01 80 96 32 82Kontaktieren
107
rue Clément Ader
77230
Dammartin-en-Goële
Keolis Roissy Pays de France Ouest
Réseau Roissy Ouest
01 80 96 32 81Kontaktieren
23
rue Robert Moinon
95190
Goussainville
Keolis Seine et Oise Est
Réseau de Poissy - Les Mureaux
01 85 10 10 33Kontaktieren
18
rue de la Senette
78955
Carrières-sous-Poissy
Keolis Val d'Essonne Deux Vallées
Réseau Essonne-sud-est
01 76 41 11 67
110
avenue des Roissy Hauts
91540
Ormoy
Keolis Val d'Yerres Val de Seine
Réseau Val d'Yerres Val de Seine
01 87 58 11 00Kontaktieren
19
rue Charles Mory
91210
Draveil
Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre
Réseau Vélizy Vallées
01 87 58 04 35Kontaktieren
19
rue Général Valérie André
78140
Velizy-Villacoublay
Magical Shuttle
01 60 42 54 86
Val d'Europe Airports
2
avenue du groupe Manouchian
94400
Vitry sur Seine
MobicitéKontaktieren
54
quai de la Rapée
75012
Paris
Paris Seine Mobilités
54
Quai De La Rapee
75012
Paris
RATP
34 24Kontaktieren
RATP Service clientèle
75564
Paris Cedex 12
TSA 81250
RATP Cap ExpertisesKontaktieren
54
quai de la Rapée
75012
Paris
RD Bièvre
Réseau Bièvre
0 806 079 357Kontaktieren
15
avenue Ampère
91320
Wissous
RD Mantois
Réseau du Mantois
01 30 94 77 77Kontaktieren
Impasse Sainte Claire Deville
78200
Mantes-la-Jolie
RD Saclay
Réseau Paris Saclay
0 800 10 20 20Kontaktieren
5
rue Angiboust
91460
Marcoussis
SAVAC
01 30 52 45 00Kontaktieren
37-39
rue de Dampierre
78460
Chevreuse Cedex
BP 3
SNCF
36 58Kontaktieren
Relations Clientèle SNCF Transilien
75564
PARIS CEDEX
TSA 21262
STRETTO
92300
TISSE
Réseau Evry Centre Essonne
01 80 96 31 87Kontaktieren
5
rue du Canal
91070
Bondoufle
Transdev Boucle des Lys
Réseau Saint Germain Boucles de Seine
01 30 15 55 00Kontaktieren
28-34
rue Charles Edouard Jeanneret
78300
Poissy
Transdev Brie et 2 Morin
Réseau Brie et 2 Morin
01 64 04 15 22Kontaktieren
24
boulevard de la Marne
77120
Coulommiers
Transdev Cœur Essonne
Réseau Cœur d’Essonne
01 69 46 69 00
ZI de la Croix Blanche
1
avenue de la Résistance
91700
Sainte-Geneviève-des-Bois
Transdev Côteaux de la Marne
Réseau Marne et Seine
01 56 73 30 08Kontaktieren
3
allée de Grenelle
92130
Issy-les-Moulineaux
Transdev Express Roissy
Transdev Marne-et-Ourcq
Réseau Meaux et Ourcq
01 64 33 26 04Kontaktieren
15
rue de la Briqueterie
77470
Poincy
Transdev Marne-la-Vallée
Réseau de Marne-la-Vallée
01 60 07 94 70Kontaktieren
1
rue Saint Jacques
77700
Bailly-Romainvilliers
Transdev Melun
Réseau Grand Melun
09 70 83 77 00Kontaktieren
400
rue des trois tilleuls
77000
Vaux-le-Pénil
Transdev Nord Seine-Saint-Denis
Réseau Terres d'Envol
01 60 42 53 75Kontaktieren
3
allée de Grenelle
92130
Issy-les-Moulineaux
Transdev Pays de Fontainebleau
Réseau Fontainebleau - Moret
01 64 22 23 88Kontaktieren
12
rue du petit rocher
77870
Vulaines sur Seine
Transdev Senart
Réseau Sénart
09 70 83 77 00Kontaktieren
CS 30110
rue René Cassin
77127
Lieusaint
Transdev Sud Yvelines
Réseau Centre et Sud Yvelines
01 34 57 57 57Kontaktieren
3
rue Ampère
78120
Rambouillet
Transdev Vallée du Loing
Réseau Vallée du Loing - Nemours
01 64 45 01 62Kontaktieren
12
avenue J.F. Kennedy
77140
Nemours
Transdev Vallée Sud
Réseau Vallée Grand Sud Paris
01 60 11 46 20Kontaktieren
3
rue Andras Beck
92140
Clamart
Transdev Valmy
Réseau Vallée de Montmorency
01 34 28 41 90Kontaktieren
1
chemin du Clos Saint-Paul
95210
Saint-Gratien
Transdev Versailles
Réseau Grand Versailles
01 59 00 12 52Kontaktieren
Dépôt des Mortemets
allée des Matelots
78000
Versailles
Transdev Vexin
Réseau Vexin
01 73 13 75 13Kontaktieren
33
rue des Fossettes
95650
Génicourt