Karte der kulturellen Vorteile von Navigo

Die kulturellen Vorteile sind Preisnachlässe oder exklusive Dienstleistungen , die das ganze Jahr über in + 300 kulturellen Orten in der gesamten Ile-de-France für Navigo-Abonnenten (Jährlich, Monat, Imagine R, Senior, Liberté +) verfügbar sind.

4 DeltaErmäßigter Preis für die Vorführungen des Festival Ciné-Junior (2.-15. Februar) und ermäßigter Preis für andere Vorführungenhttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
7 ParnassierErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.parnassiens.com/
Abtei MaubuissonFreier Eintritt zu Ausstellungen und -50% bis -60% Rabatt auf Getränkehttps://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
Amaclio ProduktionenWir bieten Inhabern der Navigo-Karte einen Navigo Culture-Tarif an, der dem ermäßigten Tarif der Eternal Experience Notre-Dame entspricht, d. h. 20,99 € statt 30,99 €https://amaclio.com/
Pariser Workshop - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)Ermäßigtes Entdeckungsangebothttps://www.atelierdeparis.org/
Über die Abstimmungen - 24. Januar bis 11. Februar 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.http://aufildesvoix.com/
Gérard Grisey Auditorium des KonservatoriumsErmäßigtes Angebot Navigo Culture auf alle Shows zu den Preisen der Kultursaison für den Karteninhaber + Cercle Navigo für eine Begleitpersonhttps://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
Ballon de Paris GeneraliAbzüglich 2 € auf Erwachsenentickets (12 Jahre und +) oder 13 € statt 15 € TTChttps://www.ballondeparis.com/
Basilika Saint-DenisSondertarif für Einzelticket, Kombiticket Pantheon – Basilika Saint-Denishttp://www.saint-denis-basilique.fr/
Französische NationalbibliothekAngebot in Entwicklung.https://www.bnf.fr/fr
Wildes KabarettErmäßigter Tarif für spezifische Produktionen und Dienstleistungen wie Treffen mit Künstlernhttps://www.cabaretsauvage.com/
Centquatre104Ermäßigter Preis für alle Programmehttps://www.104.fr/
André Malraux ZentrumErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
Kulturzentrum Aragon-TrioletErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttps://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
Centre culturel cinéma Yves MontandFür Inhaber des Navigo-Passes Zugang zum günstigsten Einzeltarif für Kinovorführungen und Shows. Für Inhaber des Navigo-Passes mit einem "Meine Karte"-Abonnement besteht die Möglichkeit, den Abonnententarif an einen Dritten ihrer Wahl weiterzugeben.https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
Kulturzentrum des ForumsDie Stadt Saint Gratien bietet Inhabern des Navigo Culture Pass an, während der Kultursaison vom ermäßigten Preis für Shows zu profitierenhttp://www.ville-saintgratien.fr
Picasso KulturzentrumUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kulturzentrum Wladimir d'OrmessonErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
Le Rex Film-AktionszentrumErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet (Bestätigung ausstehend)http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
Centre d'Art Contemporain (CAC) BrétignyEinladung zu Eröffnungen und Künstlertreffenhttps://www.cacbretigny.com/fr/
Zentrum der Wallonie BrüsselErmäßigter Preis auf alle Programme, -5% in der Buchhandlunghttp://www.cwb.fr/
KunstzentrumUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kunstzentrum Enghien les BainsDie betroffenen Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für das gesamte Programm (Theater, Kino, Konzert, Festival inklusive). Das Angebot gilt online oder an der Kasse des Zentrums und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises. http://www.cda95.fr/
Zentrum der Ufer der MarneSitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmerhttp://www.cdbm.org/
Centre PompidouZugang zum ermäßigten Tarif für Inhaber des Navigo-Passes für temporäre Ausstellungen und die ständige Sammlung am Ende des Tages ab 18 Uhr. Möglichkeit, einen geliebten Menschen ab 18 Uhr vom ermäßigten Tarif zu profitieren, wenn der Inhaber des Navigo-Passes bereits Anspruch auf den ermäßigten Tarif hat.https://billetterie.centrepompidou.fr
Sühnekapelle - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
Chaplin - DenfertErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Chaplin - Saint-LambertErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Schloss von AuversErmäßigter Preis von 10€ von Dienstag bis Freitag. Das Angebot gilt gegen Vorlage eines Navigo-Nachweises an der Kasse des Schlosses.http://www.chateau-auvers.fr/
Schloss BreteuilErmäßigter Preis für den Eintritt in den Park oder den Park- und Schlossbesuchhttps://www.breteuil.fr/fr/
Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Schloss von FontainebleauSonderpreis für Einzelticketshttps://www.chateaudefontainebleau.fr/
Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://www.chateau-maisons.fr/
Schloss von Monte ChristoErmäßigter Tarif nur samstagshttps://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://www.chateau-vincennes.fr/
Schloss Museum von NemoursPreis 3 € freier Besuch und 5 € Führung und gleiches Angebot für Begleithalterhttps://www.nemours.fr/chateau-musee
Château Rosa BonheurErmäßigter Preis auf Reservierung und Treffen mit den Künstlern gleicher Preis für Begleitpersonhttps://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
Christine Cinema ClubErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)https://pariscinemaclub.com/christine/
Cine 220Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttp://www.cine220.com/
Kino Agnès VardaErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Kino André MalrauxErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
Apollo KinoErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://cinema-apollo.fr/
Kino ArcelEinmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttps://cinemas.grandparissud.fr/arcel
Kino von VanvesErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://www.theatre-vanves.fr/
Filmemacher-KinoErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.bistrotdescineastes.com/
Pantheon-KinoErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
Kino Henri LangloisUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Interkommunales Kino von YsieuxUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinessonne WanderkinoFür Navigo-Abonnenten Zugang zum ermäßigten Tarif für alle Programme des Cinessonne Wanderkinos. Das Angebot gilt gegen Vorlage des aktuellen Navigo-Passes an der Kasse der Partnerorte.https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
Kino Jacques BrelUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kino Jacques PrévertErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Vorführungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet, + ermäßigter Preis von 16 € statt 22 € für die Programmübertragungen "Die Metropolitan Opera, Bolschoi und die Comédie Française"http://www.tcprevert.fr/
Kino Jacques PrévertPreis von 2,50 € für die identifizierten Veranstaltungssitzungen.http://cineprevert.blogspot.fr/
Kino Jean VigoErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://www.cinema-jean-vigo.fr/
Kino l'AntaresUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kino La LucarneSitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmerhttp://www.mjccreteil.com/
Kino Le CalypsoErmäßigter Preis für Kinokarten; ALTAIR-Konferenzen; Übertragungen Oper, Ballett, Konzert, Theaterhttp://cinema-calypso.fr/
Kino Le CasinoErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://www.mairie-villiers94.com/
Kino Le ContiUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kino Le Figuier BlancUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kino Le ForumErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
Kino Le KosmosErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://cinemakosmos.fontenay.fr/
Kino Le Lavoir numériqueErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
Kino Le LidoErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
Kino Le PalaceUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Kino Le ParterreEinmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttps://www.cinemaleparterre.fr/
Kino Le SélectErmäßigter Preis für Unterhaltung und Abenddebatten (ausgenommen Live-Übertragungen) für Inhaber des Navigo-Passeshttp://www.leselect.ville-antony.fr/
Kino Les 7 BatignollesErmäßigter Preis von 11€90 statt 14€20 jeden Montag und Donnerstag außer bei Veranstaltungenhttp://cinema-7batignolles.fr/
Kino Les ToilesErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttps://ecransvo.org/
Kino Lino VenturaEinmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Kino Louis DaquinErmäßigter Preis von 5€ für Passinhaber statt 6,50€http://cinemadublancmesnil.fr/
Kino PrévertErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://salle-pierre-et.gaqo.net/
Königliches PalastkinoErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://royalpalacenogent.fr/
Kino Studio 28Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.cinema-studio28.fr/
Kino TrianonErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet (Bestätigung ausstehend)http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
Kino UtopiaUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Palast-KinosGegen Vorlage eines gültigen Navigo-Passes an der Kasse wird ein Preis von 5 € für die Veranstaltungssitzungen der Cinémas du Palais angeboten: Vorführungen mit Gästen, animiert, mit Workshops, durchschnittlich zwei Veranstaltungen pro Woche, das ganze Jahr über, für alle Altersgruppen. Ausgenommen Opernvorführungen im Kinohttp://www.lepalais.com/
Cinépal'Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttps://www.cinepal.fr/
CinetampesSitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmerhttp://www.caese.fr/
Cité de la musique-Philharmonie de ParisErmäßigter Preis für das Museum und für die Ausstellungen der Cité de la musique - Philharmonie de Parishttps://philharmoniedeparis.fr/fr
Stadt der Architektur und des KulturerbesFür Navigo-Abonnenten Zugang zum ermäßigten Preis von 6 € statt 9 € für das Museum und 9 € statt 12 € für Wechselausstellungen. Das Angebot gilt gegen Vorlage des Navigo-Passes an der Museumskasse.https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Stadt der Wissenschaft und IndustrieErmäßigter Tarif, der im Rahmen der berechtigten Bestände beim Online-Ticketkauf eines Vollpreistickets gewährt wird Expositions de la Cité des sciences et de l'industrie nach Aktivierung des Aktionscodes NAVIGO: Angebot gültig für 1 Jahr, 2-mal verlängerbarhttps://www.cite-sciences.fr
Citéco - Stadt der WirtschaftFür Navigo-Abonnenten und ihre Begleitperson ermäßigter Preis für die ständigen Sammlungen. Für Abonnenten stellen Sie sich R vor, sehr ermäßigter Preis von 6 € für ständige Sammlungen. Das Angebot gilt für Online-Ticketing und physisches Ticketing gegen Vorlage eines Nachweises. https://www.citeco.fr/
Club des SternsErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.clubdeletoile.fr/
Oposito Company - Die geschmolzene MühleSpezifische Tarife bei organisierten Besichtigungen, Ausflügen und privilegierten Treffenhttps://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticket, Kombiticket Conciergerie – Sainte-Chapellehttp://www.paris-conciergerie.fr/
Regionales Konservatorium von Cergy-PontoiseErmäßigter Preis 5 € oder 10 € je nach Konzerthttp://www.conservatoire-cergypontoise.fr
Coulommiers Pays de Brie Tourismus1 kostenloser Platz für 1 Ticket, das auf touristische Roaming-Dienstleistungen mit Ferté Jazz + Geschmacksworkshop in privater Sitzung gekauft wird 1 Brie- und Champagnerverkostung oder 1 Platz Kochkurs Masterclass pro Sitzung angebotenhttps://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
Dali ParisVoller Preis (26 Jahre +): 13€, Ermäßigt (Lehrer, Arbeitssuchende, -26 Jahre): 9€, Kostenlos: -8 Jahrehttp://www.daliparis.com/
Domaine de Dampierre-en-YvelinesErmäßigter Tarifhttps://www.domaine-dampierre.com/
Domont KinoUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Janine Haddad KunstschuleBieten Sie ermäßigte Kurse an, privilegierte Treffen mit den ausstellenden Künstlern. Ausstellungseröffnungen.https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
FilmclubschulenAngebot in Entwicklung.https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
Eole Factory Festival - 7. bis 10. September 2023Öffnung des ermäßigten Tarifs für Navigo Month-, Annual-, Senior-, Imagine R- und Liberté +-Abonnenten.https://www.eolefactoryfestival.com
HolzschwertAngebot in Entwicklung.http://www.cine-epeedebois.fr/
Raum 1789Öffnung des ermäßigten Tarifs für Navigo-Abonnenten für die folgenden Shows der Saison 2023/2024: Maldonne, Choreografie von Leïla Ka; Carte blanche passinho, Choreografie von Smaïl Kanouté; Freier Wille von Julie Bertin; Basketballspieler von Bamako von Thomas Guérineau; Olympicorama, von Frédéric Ferrer. Das Angebot gilt nur an der Kasse gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Abonnements.http://www.espace-1789.com/
Bernard Mantienne RaumErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://ebmantienne.fr/
Kulturraum Alain-Poher - Salle Charles ChaplinErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-BicêtreErmäßigter Preis von 9 € auf Shows, 15 € auf Shows zu außergewöhnlichen Preisen und 8 € auf Familienshowshttp://ecam-lekremlinbicetre.com/
Daniel Sorano RaumErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://www.espacesorano.com/
Espace des Arts - Salle Philippe NoiretErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://espace-des-arts.fr/
Espace Jean-Marie PoirierErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
Pontoise Baroque Festival - 23. September bis 16. Dezember 2023Ermäßigter Preis für alle Programme (außer 24. September und 20. Oktober). Kauf direkt online auf der Website oder vor Ort mittwochs von 11:30 bis 18:30 Uhr. Für weitere Informationen: 0134351871www.festivalbaroque-pontoise.fr
Festival D'Auvers-sur-Oise - 30. April bis 28. September 2023Für Konzerte mit einfacher Serie: Zugang zum ermäßigten Tarif für Navigo-Abonnenten. Für Konzerte mit mehreren Sitzplatzkategorien: Upgrade der Kategorien 2 und 3 für Navigo-Abonnenten (Kategorie 2 zum Preis von 3 und Kategorie 3 zum Preis von 4). Die Angebote gelten telefonisch unter 01 30 36 77 77 oder per E-Mail an [email protected] und unterliegen der Zusendung eines Navigo-Nachweises per E-Mail.https://festival-auvers.com/
Festival D'automne à Paris - 7. September 2023 bis 30. Januar 2024Für Inhaber eines Navigo-Abonnements bietet das Festival d'Automne für das gesamte Programm der Ausgabe 2023, d. h. 82 Veranstaltungen an 73 Orten in Paris und der Île-de-France, 4.000 Plätze zu einem ermäßigten Preis für Einzeltickets zum vollen Preis, ohne Abonnement und Sondertarife Weitere Informationen finden Sie im Online-Programm des Festivals https://www.festival-automne.com/programmehttps://www.festival-automne.com/
Festival de Saint Denis - 2. bis 27. Juni 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.http://www.festival-saint-denis.com/
Festival des 2 Rivières - 16. bis 18. Juni 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23. September bis 10. Dezember 2023Für Inhaber eines Navigo-Abonnements und ihre Begleitung, ermäßigter Tarif auf alle Programme (außer La Grande Table am 25. November). Da das Festival unterwegs ist, variiert der Preis je nach Konzert und Ort.https://www.jazzaufildeloise.fr
Mama Festival - 11. bis 13. Oktober 2023Navigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Preis von 22 € auf das gesamte Festivalprogramm, innerhalb der Grenze von 40 Plätzen pro Tag. Reservierung an der dafür vorgesehenen Kasse: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cbhttps://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
Festival Paris l'été - 10. bis 30. Juli 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://www.parislete.fr/
Peacock Society Festival - 8. und 9. Juli 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Rock-En-Seine Festival - 23. bis 27. August 2023Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
Festival SolidaysAngebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
World Music Cities Festival - 13. Oktober bis 12. November 2023Die betroffenen Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für die Konzerte des Festivals, die im Point Fort d'Aubervilliers präsentiert werden. Siehe Programm auf der Festival-Website. Das Angebot gilt für die Online-Kasse und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises am Abend der Vorstellung.http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
Festival We Love GreenAngebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
Festival YardlandAngebot für die nächste Ausgabe des Festivals.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Datei 7Ermäßigter Preis von 3 € auf den vollen Preis für Einwohner des Val d'Europehttp://www.file7.com/
Le Corbusier StiftungRabatt 2€ auf den vollen Preis und pünktliches Angebot auf kostenlose Führungen, die per Newsletter angekündigt werdenhttp://www.fondationlecorbusier.fr/
Royaumont-StiftungErmäßigter Eintrittspreis für Besichtigungen, gleicher Preis für Begleitpersonenhttps://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
Miniatur-Frankreich20% Rabatt auf die Eintrittskarte an den Kassen des Parc France Miniature für Navigo-Abonnenten + 1 Begleitperson. Das Angebot gilt gegen Vorlage eines Navigo-Passes, der an den Kassen des France Miniature Parks gültig ist, bis zum 5. November 2023 gemäß dem Öffnungskalender. Nicht umtauschbar, nicht erstattungsfähig und nicht mit Werbeaktionen oder Vorzugspreisen kombinierbar. D37http://www.franceminiature.fr/
Galeria ContinuaKostenlose Führunghttp://www.galleriacontinua.com/
Große AktionAngebot in Entwicklung.http://www.legrandaction.com/
Institut für Islamische KulturenNavigo-Abonnenten profitieren von einer kostenlosen und exklusiven Führung durch jede ICI-Ausstellung https://www.institut-cultures-islam.org/
Institut der Arabischen WeltErmäßigter Tarif für Navigo-Abonnenten auf den Eintritt in das Museum, Ausstellungen und Shows. Ermäßigter Tarif für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn - 26 Jahre alt oder arbeitssuchend oder Empfänger des RSA. Für unter 26-Jährige sind die Ausstellung "Was Palästina der Welt bringt" und das Museum den ganzen Sommer über kostenlos.http://www.imarabe.org/
Institut GiacomettiNavigo-Abonnenten profitieren von einem Vorzugspreis von 7 € für die Ausstellung ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, vom 7. Oktober 2023 bis 7. Januar 2024. Das Angebot gilt nur an der Kasse der Stiftung gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Nachweiseshttps://www.fondation-giacometti.fr/
Insula Orchester und GastkünstlerErmäßigter Tarif ÖFFENTLICH innerhalb der Grenze von 100 Plätzen + Ermäßigter Tarif JUGEND 10 € Konzerte Saisonhttp://insulaorchestra.fr/
Internationales Visuelles TheaterErmäßigter Preis von 15 € für Inhaber des Navigo-Passes und Entdeckungstarif von 15 € für die zweite Person im Rahmen des Navigo-Kreiseshttp://ivt.fr/
PalmenspielErmäßigter Preis für Solo Pass und Duo Pass / Angebot begrenzt auf die ersten 1000 Abonnementshttps://jeudepaume.org/pass-image/
Der BildschirmErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.lecranstdenis.fr/
Blau-OrangeUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Die Ziegelei Cdndu Val de MarneHeißes Getränk an der Barhttps://www.labriqueterie.org/
Die Cinémathèque FrançaiseAngebot für das Méliès-Museum: 1 Eintritt zum vollen Preis gekauft / 1 Eintritt frei. Das Angebot gilt nur vor Ort.https://www.cinematheque.fr/
Der SchlüsselErmäßigter Preis für eine Auswahl von Terminen und für ein Kontingent von Plätzen pro Datum.http://www.laclef.asso.fr/
La Colline TheaterAlle drei Monate bietet La Colline Inhabern eines Navigo-Passes einen Vorzugspreis für den Besuch einer Show der Saison: 20 € pro Sitzplatz und 10 € für Personen unter 30 Jahren. . Angebot gültig für den Kauf von 2 Tickets zu den angegebenen Terminenhttps://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
Der Dynamo von Banlieues BleuesAbonnententarif (8 € pro Konzert) für eine Auswahl von 2 Konzerten pro Quartal, innerhalb der Grenze von 5 Plätzen pro Abend. Reservierung nur telefonisch und Rücknahme vor Ort nach Prüfung der Gültigkeit.http://www.banlieuesbleues.org/
Die GrasmückeErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttps://www.mairie-neuillyplaisance.com/
La Ferme du BuissonErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://www.lafermedubuisson.com/
Die Galerie, Zentrum für zeitgenössische Kunst von Noisy-le-SecPrivilegiertes Besuchsangebot und Treffen rund um einen Imbiss und Rabattpublikationen, die vom Zentrum herausgegeben werdenhttp://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
Das GlühwürmchenUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Die MandapaZugang zum ermäßigten Tarif auf dem gleichen Niveau wie für Arbeitssuchende, Studenten, Rentner, Einwohner des 13. Arrondissements. Online-Buchung und -Zahlung auf der Website der Einrichtung.https://www.centre-mandapa.fr/
La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique NationalePreis von 12 € für Empfänger von Mindestsozialleistungen und 10 € für Mitglieder mit demselben begleitenden Tarifhttp://www.lapop.fr/
Die Scala ParisNavigo-Kulturtarif, ermäßigter Zugang zu allen Shows. Kreis, ermäßigter Zugang zu allen Shows für eine 2. Person.https://lascala-paris.com/
Die musikalische SeineErmäßigter Preis von 10% im Vergleich zum vollen Preis für eine Auswahl von Shows, die von der Seine Musicale im Rahmen der verfügbaren Plätze aufgeführt werden.https://www.laseinemusicale.com/
Der ArchipelAngebot in Entwicklung.http://www.larchipel.net/
Der HarlekinAngebot in Entwicklung.http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
Die 6BFreier Eintritt auf alle Ausstellungen jeden Donnerstagabend und Sonntagabendhttps://www.le6b.fr/
Der BallErmäßigter Preis 6€ statt 7€http://www.le-bal.fr/
Der BalzacAngebot in Entwicklung.http://www.cinemabalzac.com/
Der BradyAngebot in Entwicklung.http://www.lebrady.fr/
Die Cin'HocheErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.cinhoche.fr/
Das Kino von Choisy-le-RoiErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://theatrecinemachoisy.fr/
Der CrédacErmäßigter Preis in der Crédacantine (Besuch der Ausstellung und Mittagessen)http://www.credac.fr/
Der WürfelErmäßigter Preis von 5 € gilt für alle Shows und Konzertehttp://www.lecube.com/
Der Zyklop - Jean TinguelyErmäßigter Tarif gegen Vorlage des Transport tickethttp://www.lecyclop.com/
Das Forum von VauréalErmäßigter Preis für Inhaber des Navigo-Passes von 2 €, abzüglich des Vorverkaufspreises für jedes Konzerthttp://www.leforum-vaureal.fr/
Die Grand Rex & Rex StudiosFür den Navigo-Abonnenten ermäßigter Preis auf 9 € für den Besuch der Rex Studios, ermäßigter Preis für die Kinovorführungen am Montag und Dienstag von 13 bis 17.30 Uhr, ermäßigter Preis auf 15,50 € für die Führung durch das Grand Rex. Das Angebot gilt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert.https://www.legrandrex.com/rexstudios
Die Halle des LiedesErmäßigter Preis 10€ statt 13€ und 12€ statt 18€, um R 5€ vorzustellenhttp://www.lehall.com/
Le LincolnErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.lelincoln.com/
Der BuchtauschFreier Eintritt in die öffentlichen kulturellen Aktionen des Buchaustauschs. Privilegierte Begegnungen mit Autoren und Fachleuten des Buchhandelshttps://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
Das LuxorErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.cinemalouxor.fr/
Der LucernaireErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.lucernaire.fr/
Das Majestic in MontereauGegen Vorlage eines gültigen Navigo-Passes an der Kasse profitieren Passinhaber mit Wohnsitz außerhalb der Gemeinden Montereau und der Partneraktionärsgemeinden (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats und Egligny) von den gleichen Tarifen besondere "Partner" als diejenigen, die den Einwohnern dieser Gemeinden gewährt werden. Die Liste dieser Tarife finden Sie auf der Website der Unterkunft.https://www.majestic-montereau.fr/
Das Monfort TheaterErmäßigter Preis für alle Programmehttp://www.lemonfort.fr/
Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la MarionnetteErmäßigte Preisehttp://www.lemouffetard.com/
Der kleinste Zirkus der WeltDer kleinste Zirkus der Welt bietet einen ermäßigten Preis von 10 €http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
Das Highlight von AubervilliersBetroffene Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für eine Auswahl von Konzerten. Siehe Programm auf der Website des Point Fort d'Aubervilliers. Das Angebot gilt für die Online-Kasse und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises am Abend der Vorstellung. http://www.lepointfort.com
Der RexyErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://www.cinemaprovins.fr/
Der Heilige André der KünsteAngebot in Entwicklung.http://cinesaintandre.fr/
Das StudioErmäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttps://lestudio-aubervilliers.fr/
Das Theater von RungisAngebot in Entwicklung.http://www.theatre-rungis.fr/
Das TrianonErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.cinematrianon.fr/
Der nomadische BildschirmErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.ecran-nomade.fr/
Das LagerAngebot in Entwicklung.http://www.lentrepot.fr/
Die 3 Cinés RobespierreErmäßigter Preis für bestimmte Vorführungen im Rahmen des Festivals Ciné Junior (2.-15. Februar). Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantethttp://3cines.vitry94.fr/
Die 3 LuxemburgAngebot in Entwicklung.http://www.lestroisluxembourg.com/
Die 5 CaumartinsErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.cinqcaumartin.com/
Die Cinoches - DesnosEinmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmerhttps://cinemas.grandparissud.fr
Die Zwillinge Nationale Szene von SceauxErmäßigte Preise je nach Verfügbarkeit - ausgenommen Einzelpreisveranstaltungenhttp://www.lesgemeaux.com/
Der EscorialAngebot in Entwicklung.http://www.lesecransdeparis.fr/
Die WelleErmäßigter Preis 18€ auf Tanzshowshttp://www.londe.fr/
Luminor RathausAngebot in Entwicklung.http://www.luminor-hoteldeville.com/
Mac CréteilErmäßigter Preis von 12 € und kostenlos für Begleitpersonenhttps://www.maccreteil.com/
Mac Val4€ Geltende Preislistehttp://www.macval.fr/
Haus Auguste ComteErmäßigter Preis von 2 € am Einganghttp://www.augustecomte.org/
Maison Caillebotte - Stadt YerresNavigo-Kulturtarif = 10€ (Hausbesuch + aktuelle Ausstellung) Navigo-Kulturtarif = 6€ (nur Hausbesuch)https://www.yerres.fr/
Eisenhaus Stadt PoissyErmäßigter Tarifhttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
Haus der Kultur von JapanMCJP-Mitgliedertarif, der nur für Kinovorführungen gilthttp://www.mcjp.fr/
Haus der PoesieAngebot von Jugendkarten für Erstregistranten (100 Karten zu gewinnen) mit dem Code "MDP"https://www.maisondelapoesieparis.com/
Haus der Künste von Malakoff1 Tragetasche beim 1. Besuch und VIP-Besuch der Ausstellung und Snack-Tour für Kinder während der Ferien und ermäßigter Preis für Workshopshttp://maisondesarts.malakoff.fr/
Haus von Dr. GachetSpende eines Dokuments zur Unterstützung des Besuchshttps://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
Jean Cocteau HausDer Tarif Navigo Culture entspricht dem ermäßigten Preis, d. h. 6,50 €, für einen Tag der offenen Tür. Der Tarif von Navigo Culture entspricht dem ermäßigten Tarif von 6,50 € für die Teilnahme an einer Veranstaltung.http://www.maisonjeancocteau.com/
Maison Pour Tous Gérard PhilipeErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttps://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
Raymond Devos Haus-MuseumErmäßigter Preis für Führung (5€ statt 8€) und Schreibwerkstatt (15€ statt 20€)https://raymond-devos.org/
Majestic BastilleAngebot in Entwicklung.http://www.lesecransdeparis.fr/
Majestic PassyErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.lesecransdeparis.fr/
Max Linder PanoramaErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://maxlinder.com/
MC93 Kulturhaus Seine-Saint-DenisErmäßigter Preis von 18 € (statt 25 € oder 30 €) auf eine Auswahl von Shows, die hier angegeben sind: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifshttps://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
Holocaust-MahnmalKostenlose Führung am Sonntagnachmittag. 5% Rabatt in der Buchhandlungmemorialdelashoah.org
Monnaie De ParisErmäßigter Preis 10 € auf den Eintritt in das Museum und ermäßigter Preis 10 € für die Begleitpersonhttps://www.monnaiedeparis.fr/
Bossuet Museum - Stadt MeauxErmäßigter Tarif für Inhaber des Navigo-Passes und ermäßigter Tarif für eine Begleitperson nach dem Modell eines Entdeckungsangebotshttp://www.musee-bossuet.fr/
Clemenceau MuseumErmäßigter Preis Kulturvorteile für 3 €, jeden Mittwoch. Ticketkäufe vor Ort in der Unterkunft.http://www.musee-clemenceau.fr/
Museum für Kunst und Geschichte von MelunEintritt zum Einzelpreis von 1 (ohne ermäßigten Preis), kostenlose Führung zu temporären Ausstellungen, Einladung zu Vernissagenhttps://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
Museum für Kunst und Geschichte des JudentumsKostenlose Dauerabholung am ersten Samstag im Monat von Oktober bis Juni und -5% auf die Buchhandlung.http://www.mahj.org/
Louis Senlecq Museum für Kunst und Geschichte - L'Isle AdamEintritt freihttp://www.musee.ville-isle-adam.fr/
Paul Eluard Museum für Kunst und Geschichte - Saint DenisErmäßigter Tarif und einmalige Angebote für Veranstaltungen, Besichtigungen, Tagungen, Skip-the-Line-Zeitenhttp://musee-saint-denis.com/#accueil
BinnenschifffahrtsmuseumErmäßigter Tarif von 4,50 € statt 5 €, Mindestsozialtarif bei 2,70 € statt 3 €, Tarif -18 Jahre und Schule bei 1,80 € statt 2 €, ermäßigter Tarif Conflanais bei 1,35 € statt 1,50 €http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
Museum der GendarmerieErmäßigter Preis 5€ und Kreis 5€ spezifische Dienstleistungen und Besuchehttps://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
Museum des Ersten WeltkriegsErmäßigter Tarif für betroffene Navigo-Abonnenten. Das Angebot gilt an der physischen und Online-Kasse.http://www.museedelagrandeguerre.eu/
PostmuseumErmäßigter Preis am Eingang des Museums für Inhaber des Navigo-Passeshttp://www.museedelaposte.fr/
Museum des Nationalen WiderstandsEintritt zum halben Preis, d.h. 4€ und zwei Slots mit kostenlosen Führungen an Samstagen und Sonntagenhttp://www.musee-resistance.com/
Museum von Seine-et-MarneBeste Preise der fünf Einrichtungen für Besichtigungen und temporäre Veranstaltungenhttp://www.musee-seine-et-marne.fr/
Museum des Toile de JouyEintritt voller Preis 9 € / ermäßigter Preis 7 €http://www.museedelatoiledejouy.fr/
Luft- und RaumfahrtmuseumErmäßigter Preis für eine Begleitperson mit einem Check-in/Boarding-Ticket (Museumseintritt und Flugzeugtour)https://www.museeairespace.fr/
ArmeemuseumErmäßigter Tarifhttps://www.musee-armee.fr/
Musée de l'OrangerieErmäßigter Preis auf das gesamte Carte Blanche-Mitgliedschaftsangebot. Das Angebot gilt nur an der physischen Kasse des Museums. https://www.musee-orangerie.fr/
Montmartre-MuseumErmäßigtes Ticket von 11 € und Zugang zum Museum: ständige Sammlungen, temporäre Ausstellung, Gärten + einmalige Angebotehttp://museedemontmartre.fr/
Departementsmuseum Bourdelle in EgrevilleBeste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungenhttp://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
Departementsmuseum für Vorgeschichte in der Ile-de-FranceBeste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungenhttp://www.musee-prehistoire-idf.fr/
Departementsmuseum der Maler von BarbizonBeste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungenhttp://www.musee-peintres-barbizon.fr/
Departementsmuseum Stephane MallarméBeste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungenhttp://www.musee-mallarme.fr/
Museum für Kunst und Gewerbe - CnamErmäßigter Tarif für den Inhaber des Navigo-Passes und seine Begleitperson auf der Eintrittskarte für das Museum (einschließlich des Eintritts in die Dauer- und Wechselausstellungen), nur während der Wechselausstellung.https://www.arts-et-metiers.net/
Museum für Stadt- und Sozialgeschichte von SuresnesErmäßigter Tarifhttps://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
Musée d'OrsayErmäßigter Preis auf das gesamte Carte Blanche-Mitgliedschaftsangebot. Das Angebot gilt nur an der physischen Kasse des Museums. https://www.musee-orsay.fr/
Schokoladenmuseum Choco Story10€ statt 12€ und 8,50€ statt 10€ für Jugendliche und Studentenhttp://www.museeduchocolat.fr/
Museum der königlichen Domäne von MarlyErmäßigter Tarif während der Schulferien in Zone C. Ermäßigter Tarif während außergewöhnlicher Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit den Museen Frankreichs organisiert werdenhttps://musee-domaine-marly.fr/
Spielzeugmuseum von PoissyErmäßigter Tarifhttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
Louvre-MuseumBietet dem Navigo-Inhaber den Vorteil des ermäßigten Tarifs auf der Karte der Freunde des Louvre. Die Angebote sind nur vor Ort an der Rezeption der Freunde des Louvre unter der Pyramide erhältlich.http://www.amisdulouvre.fr/
Musée du quai Branly – Jacques ChiracNavigo: ermäßigter Preis für Jahreskarten und Audioguides. Solo Pass: 30 € statt 35 €. Duo-Pass: 50 € statt 60 €. Audioguide: 3 € statt 5 €. ImaginR-Karte: kostenlos für den Karteninhaber (-26 Jahre) + ermäßigter Tarif auf der Eintrittskarte (9 € statt 12 €) für eine Begleitperson. Gegen Vorlage eines Gültigkeitsnachweises.http://www.quaibranly.fr/
Angehendes MuseumErmäßigter Preis nur für Inhaber von imagine R Student kostenlos für Begleitpersonenhttp://museeenherbe.com/
Eugene Carrière MuseumEine DVD über den Maler Eugène Carrière, die den Inhabern übergeben wurdehttps://www.eugenecarriere.com/
Fournaise MuseumErmäßigter Preis von 7€ statt 9€http://www.musee-fournaise.com/
Interkommunales Museum von Nogent-sur-MarneErmäßigter Preis bei Führung nach Wahl der Dauerausstellung am Ufer der Marne oder der Dauerausstellung für Gruppen von 8 Personen nach Vereinbarunghttp://www.museenogentsurmarne.net/
Jean-Jacques-Rousseau-MuseumErmäßigter Tarif für Begleitpersonen des Navigo-Passinhabers, der von einem ermäßigten oder kostenlosen Preis im Jean-Jacques Rousseau-Museum profitiert + 5% Ermäßigung im Museumsshop für dieselben beiden Besucherhttp://museejjrousseau.montmorency.fr/
Nationalmuseum Gustave MoreauErmäßigter Preis für die Eintrittskarte des Moreau-Museums (ohne Ausstellung): 5 € statt 7 €. Ermäßigter Preis für das Moreau-Museumsticket (während der Ausstellung): 7 statt 9 €, Ermäßigter Preis für das Doppelticket Moreau/Henner (außer Ausstellung): 7 € statt 9 € und (während der Ausstellung): 9 € statt 11 €.http://www.musee-moreau.fr/
Nationalmuseum Jean-Jacques HennerErmäßigter Preis für die Eintrittskarte des Henner-Museums: 4€ statt 6€. Ermäßigter Preis für das Doppelticket Moreau/Henner (ohne Ausstellung): 7€ statt 9€ und (während der Ausstellung): 9€ statt 11€.https://www.musee-henner.fr/
Picasso Museum1-Jahres-Solo-Pass: 25€ statt 27€ 2-Jahres-Solo-Pass: 47€statt 50€ 1-Jahres-Duo-Pass: 45€ statt 50€ 2-Jahres-Duo-Pass: 80€ statt 90€https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
Neuer Bahnhof im TheaterPreis Navigo Kultur bei 8 €. Einmalige Angebote: Newsletter und auf der Website zu sehenhttp://www.gareautheatre.com/
Neues Theater von MontreuilErmäßigter Tarifhttp://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
Neues OdeonErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.nouvelodeon.com/
Opéra ComiqueOpern: -35 Jahre 1 Platz zu -35% gleicher Begleitpreis Konzert: zur Mittagszeit 1 gekaufter Platz = 1 Platz angeboten Besuch Kulturerbe: Entdeckungstouren für 5€https://www.opera-comique.com/
Opera MassyErmäßigter Preis für alle Shows siehe Bedingungen auf dem Programmhttp://www.opera-massy.com/
Opéra National De Paris GarnierErmäßigter Preis bei freiem Besuch des Palastes: 8€ statt 12€ 10€ statt 14€ während der Ausstellungszeithttps://www.operadeparis.fr/
Lamoureux OrchesterNavigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Preis von 10 € in Kategorie 3 für eine Auswahl von Konzerten: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Das Angebot gilt telefonisch (01 58 39 30 30) und gegen Vorlage eines Navigo-Nachweises bei der Ticketkontrolle.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Nationalorchester der Ile-de-FranceZugang zum Abonnententarif "Pass 3 Konzerte" oder zum Abonnententarif für unter 28-Jährige für Saisonkonzerte* des Orchestre national d'Île-de-France in der Philharmonie de Paris (*ausgenommen außergewöhnliche Projekte). Möglichkeit, von seinem Vorzugspreis für einen Dritten zu profitieren.https://philharmoniedeparis.fr/
Palais de TokyoAngebot für spezifische Dienstleistungenhttp://palaisdetokyo.com/
PanoraMagique im Disneyland ParisAbzüglich 2€ auf Erwachsenentickets (ab 12 Jahren) oder 13€ statt 15€ TTChttps://www.panoramagique.com/
Pantheon - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sondertarif für Einzelticket und Kombiticket Pantheon – Basilika Saint-Denishttp://www.paris-pantheon.fr/
Poetische ParteiErmäßigter Preis für Führungen an Samstagen vom 22. Mai bis Oktober: 5€https://www.parti-poetique.org/
Ringstraße - TechnopolInhaber des Navigo-Passes mit dem besten Tarif (ermäßigt für Arbeitssuchende, Studenten und Inhaber eines Behindertenausweises) können einer anderen Person einen ermäßigten Tarif von 15 € anstelle von 25 € für den regulären 1-Nacht-Pass-Tarif gewähren.https://www.pariselectronicweek.com/
Gemeinsamkeiten Cergy PontoiseErmäßigter Preis für Träger und Begleitpersonen, Shows Preise A: 20 € und Shows Preise B: 13 €https://points-communs.com/
Provins Tourismus Mittelalterliche StadtErmäßigung von -15 € auf öffentliche Preise, außer bei besonderen Veranstaltungenhttps://www.provins.net/
Medici-ReflexionAngebot in Entwicklung.http://www.lesecransdeparis.fr/
Saal André MalrauxNavigo Culture ermäßigtes Preisangebot für alle Shows zu Kultursaisonpreisen für den Karteninhaber + Navigo Circle-Preisangebot für eine Begleitpersonhttps://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
Jacques-Berrier-SaalFreier Eintritt in Shows und öffentliche Vorführungen. Privilegierte Treffen mit den Künstlern nach den Shows.https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
Buch- und JugendmesseBeim Kauf eines Messetickets am Wochenende ein 2. Freitickethttp://slpjplus.fr/
Nationale Szene von Essonne - Robert Desnos KulturzentrumErmäßigter Tarif von 10 € für Navigo-Abonnenten, gleicher Rabatt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert.http://www.scenenationale-essonne.com/
Nationale Bühne von Essonne - Théâtre de l'AgoraErmäßigter Tarif von 10 € für Navigo-Abonnenten, gleicher Rabatt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + Centre d'art (Straßenbahn)Ermäßigter Preis auf 10 € im Rahmen eines Kontingents von 10 Plätzen pro spezifischer Vorstellunghttp://www.lafermedubuisson.com/
Sèvres Céramique - Manufaktur und NationalmuseenFreier Eintritt in die ständigen Sammlungen des Museums außerhalb der temporären Zeit und ermäßigter Preis während der temporären Ausstellungszeithttp://www.sevresciteceramique.fr/
Studio CinéUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Ursulinen-StudioErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.studiodesursulines.com/
Studio GalandeErmäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli)http://www.studiogalande.fr/
T2G Gennevilliers TheaterErmäßigter Preis auf 18€http://www.theatredegennevilliers.fr/
Theater - Wildhüter-KinoErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttp://www.theatredugardechasse.fr/
Theater - Wildhüter-KinoZugang zum super ermäßigten Preis von 9 € auf eine Auswahl von Shows der Saison. Informationen und Reservierung unter 01 43 60 41 89http://www.theatredugardechasse.fr/
André Malraux TheaterZugang zum ermäßigten Tarif für betroffene Navigo-Abonnenten für alle Theater- und Kinoprogramme.https://www.tam.fr/
André Malraux TheaterErmäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungenhttps://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
Claude Debussy TheaterErmäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungenhttp://www.theatredemaisons-alfort.org/
Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttps://www.ville-epinay-senart.fr/
Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttps://www.aggloculture.fr/
Theater von BrétignyMöglichkeit, eine andere Person vom ermäßigten Tarif zu profitieren, der nur 1 Mal gültig ist, und pünktliches Angebot für bestimmte Veranstaltungenhttp://www.theatre-bretigny.fr/
Théâtre De Brunoy - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttp://www.theatres-yerres.fr/
Theater von ChâtillonErmäßigter Preis 14 € und 14 € für die Begleitung, Preisangebote für bestimmte Dienstleistungenhttp://www.theatreachatillon.com/
Theater von ChellesErmäßigter Tarifhttp://theatre.chelles.fr/
Crosnes Theater - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttps://www.theatres-yerres.fr/
Theater von JouyUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Theater der Cité internationaleTatif reduziert auf 16 € über die gesamte Saison für Navigo-Inhaberhttp://www.theatredelacite.com/
Théâtre de La Commune - AubervilliersErmäßigter Preis 1 Platz 10 € für -30 Jahre und 14 € für + 30 Jahre und kostenloses Getränk an der Barhttp://lacommune-aubervilliers.fr/
Sturm-TheaterErmäßigter Preis 17 € statt 22 €, gleicher Preis für die Begleitpersonhttps://www.la-tempete.fr/
Theater des TalsNavigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Tarif für alle Vorstellungen der Vendredis de la Grange und vom Abonnententarif für alle Goûters-théâtres. Angebot gültig online oder telefonisch unter 01 34 04 03 41. Ein Navigo-Nachweis kann am Tag der Vorstellung angefordert werden. Um die Programmierung zu kennen: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
Théâtre de l'EnvolAnwendung des ermäßigten Tarifs auf alle Showkategorien A – B-C-D der Kultursaisonhttp://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
Théâtre de l'Épée de Bois - CartoucherieAb September 2023: jeden Donnerstag Plätze für 17 € statt 22 € für Navigo-Abonnenten. Vorstellungen um 19 Uhr und 21 Uhr (Empfang 1 Stunde vor jeder Vorstellung). Reservierungen: 01 48 08 39 74 oder [email protected]. Bezahlung: telefonisch oder vor Ort. Präzision des Zugangs zum Theater: Der Zugang erfolgt nur über die Straße des Champ de Manœuvre und nicht über den Parc Floral. Es befindet sich am Ende des Cartoucherie-Geländes und hat große rote Türen und Fenster.https://www.epeedebois.com/
Longjumeau TheaterErmäßigter Preis für alle Shows außer Varieté und Comedy, die zum Stadttarif reserviert sind, siehe Programmhttp://www.theatre-longjumeau.com/
Theater der UnterdrücktenNavigo-Abonnenten profitieren von dem ermäßigten Tarif für alle Shows. Reservierung nur an der Abendkasse (die 40 Minuten vor Beginn der Show öffnet) und gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Abonnements.http://www.theatredelopprime.com
Theater von Quincy-sous-Sénart - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttp://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
Theater von Saint Quentin en YvelinesErmäßigte Preisehttp://www.theatresqy.org/
Theater von SartrouvilleErmäßigter Preis 19 € für Erwachsene und 8 € für 12 bis 26 Jahre begleitend zum gleichen Preis, Sonderangebot für bestimmte Showshttp://www.theatre-sartrouville.com/
Theater von Suresnes Jean VilarErmäßigter Tarif für Navigo-Abonnenten für eine Auswahl von Shows: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Für Shows zum Tarif A 25€ statt 30€, für Shows zum Tarif B 20€ statt 25€. Für Kinder unter 28 Jahren, ermäßigter Preis auf 10 € für Shows zum Tarif A und zum Preis B. Angebot je nach Verfügbarkeit. Reservierung vor Ort oder telefonisch unter 01 46 97 98 10 von Dienstag bis Samstag von 13 bis 18 Uhr gegen Vorlage des gültigen Navigo-Passes. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Grünes Theater Mel BonisFreier Eintritt in Shows und öffentliche Veranstaltungen. Privilegierte Begegnungen mit den Künstlern des Festival des Jardins d'Été und Fachleuten der darstellenden Künste.https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
Theater De Yerres - SothevyErmäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarifhttps://www.theatres-yerres.fr/
Theater Bouffes du NordErmäßigter Tarif gültig für eine Auswahl von Shows der Saisonhttps://www.bouffesdunord.com/
Theater der QuellenErmäßigter Preis ohne Abo und ermäßigtes Angebot für die Begleitpersonhttp://www.theatredessources.fr/
Théâtre Du Blanc MesnilErmäßigter Preis für alle Shows gemäß Programmhttps://www.theatredublancmesnil.com/
Théâtre du ChâteletErmäßigter Preis für eine Auswahl von Shows und Sitzplatzkategorien im Rahmen des verfügbaren Kontingentshttps://www.chatelet.com/navigo/
Théâtre du CormierUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Dunois TheaterErmäßigter Preis 10 € für +25 Jahre und 7,50 € für 15 bis 25 Jahre bei einigen Showshttp://www.theatredunois.org/
Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) CdnErmäßigter Tarif 17 € statt 23 €, gleicher Begleitpreis und pünktliche Angebote für spezielle Veranstaltungenhttps://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
Theater Jean Arp in ClamartErmäßigter Preis 12 €http://www.theatrejeanarp.com/
Theater Jean Vilar in Vitry-sur-SeineAngebot in Entwicklung.http://www.theatrejeanvilar.com/
Theater L'Etoile du NordErmäßigter Preis 12€ statt 17€ auf Resa-Shows im Internethttp://www.etoiledunord-theatre.com/
Theater L'Avant SeinePreis A: 25€ statt 31€ Preis B 15€ statt 21€ auf eine Auswahl von Showshttp://www.lavant-seine.com/
Theater L'azimutErmäßigter Preis 10€ und Kreis 15€https://l-azimut.fr/
Theater Les Ränder der BühnenErmäßigter oder sehr ermäßigter Preis für 18-25-Jährige auf eine Auswahl von Showshttp://www.lesbordsdescenes.fr/
Theater Louis Aragon - SCINACDErmäßigter Tarif (12€) für Navigo-Inhaber + eine Person ihrer Wahlhttp://tla-tremblay.fr/
Mogador Theater10% Rabatt dienstags, mittwochs und donnerstags basierend auf dem öffentlichen Wiederverkäufertarifhttps://www.theatremogador.com/
Stadttheater von FontainebleauErmäßigter Preis 2 (16€ Zone 1 / 10€ Zone 2) auf alle Shows der Saison. Das Angebot gilt online und an der Kasse, vorbehaltlich der Überprüfung eines gültigen Navigo-Nachweises. »https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
Theater Nanterre-AmandiersAngebot in Entwicklung.http://www.nanterre-amandiers.com/
Offenes TheaterErmäßigte Preise von 14 € bis 18 € für die Shows der Saison, je nach Verfügbarkeithttp://www.theatre-ouvert.com/
Theater Paris VilletteErmäßigter Preis für Shows "Jugendliche/Erwachsene" / 8€ für junges Publikum / kostenlose Workshops je nach Verfügbarkeithttp://www.theatre-paris-villette.com/
Theater Paul ÉluardUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Pierre Fresnay TheaterUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Römisches Rolland-TheaterPreis des Classic-Abonnements für alle Shows (ausgenommen außergewöhnliche Shows): Voller Preis: 15,50 €, Ermäßigter Preis*: 13,50 €, Mini-Tarif*: 10 € Reservierung nur vor Ort oder telefonisch möglich. Ermäßigter Preis: Senioren (+60 Jahre), große Familien, befreundete Theaterabonnenten. Minitarif: -26 Jahre, Arbeitssuchende, Studenten, Inhaber eines Behindertenausweises, RSA-Begünstigte, intermittierende Unterhaltungsarbeiter."http://trr.fr/
Sarah Bernhardt TheaterUmsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre Sénart Nationale SzeneSinkender Preis von 31 bis - 61 Jahren Preise von 13 € bis 29 € und für -30 Jahre bis +62 Jahre Tickets von 10 € bis 21 €https://theatre-senart.com/
Théâtre Victor Hugo - BagneuxPreis von 13 € für Begünstigte des Navigo-Passes sowie für eine Begleitperson (Navigo-Kreis). Spezifischer Service: Einladungen zu Residenzausflügen, Theaterbesuchen, Ausstellungen.http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
Stars von ParisErmäßigung von 3 € auf den Tarif (Erwachsene und Kinder) gilt für einstündige Kreuzfahrten täglich außer am 14. Juli und 31. Dezember. Ermäßigung auf geführte Kreuzfahrten (je nach Saison), Familienkreuzfahrt (je nach Zeitraum), Aperitifkreuzfahrt (täglich um 21 Uhr).https://www.vedettesdeparis.fr/
Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Sonderpreis für Einzelticketshttp://www.villa-savoye.fr/