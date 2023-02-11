Karte der kulturellen Vorteile von Navigo

4 Delta Ermäßigter Preis für die Vorführungen des Festival Ciné-Junior (2.-15. Februar) und ermäßigter Preis für andere Vorführungen https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

7 Parnassier Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.parnassiens.com/

Abtei Maubuisson Freier Eintritt zu Ausstellungen und -50% bis -60% Rabatt auf Getränke https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm

Amaclio Produktionen Wir bieten Inhabern der Navigo-Karte einen Navigo Culture-Tarif an, der dem ermäßigten Tarif der Eternal Experience Notre-Dame entspricht, d. h. 20,99 € statt 30,99 € https://amaclio.com/

Pariser Workshop - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Ermäßigtes Entdeckungsangebot https://www.atelierdeparis.org/

Über die Abstimmungen - 24. Januar bis 11. Februar 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. http://aufildesvoix.com/

Gérard Grisey Auditorium des Konservatoriums Ermäßigtes Angebot Navigo Culture auf alle Shows zu den Preisen der Kultursaison für den Karteninhaber + Cercle Navigo für eine Begleitperson https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/

Ballon de Paris Generali Abzüglich 2 € auf Erwachsenentickets (12 Jahre und +) oder 13 € statt 15 € TTC https://www.ballondeparis.com/

Basilika Saint-Denis Sondertarif für Einzelticket, Kombiticket Pantheon – Basilika Saint-Denis http://www.saint-denis-basilique.fr/

Französische Nationalbibliothek Angebot in Entwicklung. https://www.bnf.fr/fr

Wildes Kabarett Ermäßigter Tarif für spezifische Produktionen und Dienstleistungen wie Treffen mit Künstlern https://www.cabaretsauvage.com/

Centquatre104 Ermäßigter Preis für alle Programme https://www.104.fr/

André Malraux Zentrum Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs

Kulturzentrum Aragon-Triolet Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation

Centre culturel cinéma Yves Montand Für Inhaber des Navigo-Passes Zugang zum günstigsten Einzeltarif für Kinovorführungen und Shows. Für Inhaber des Navigo-Passes mit einem "Meine Karte"-Abonnement besteht die Möglichkeit, den Abonnententarif an einen Dritten ihrer Wahl weiterzugeben. https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html

Kulturzentrum des Forums Die Stadt Saint Gratien bietet Inhabern des Navigo Culture Pass an, während der Kultursaison vom ermäßigten Preis für Shows zu profitieren http://www.ville-saintgratien.fr

Picasso Kulturzentrum Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kulturzentrum Wladimir d'Ormesson Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson

Le Rex Film-Aktionszentrum Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet (Bestätigung ausstehend) http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/

Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny Einladung zu Eröffnungen und Künstlertreffen https://www.cacbretigny.com/fr/

Zentrum der Wallonie Brüssel Ermäßigter Preis auf alle Programme, -5% in der Buchhandlung http://www.cwb.fr/

Kunstzentrum Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kunstzentrum Enghien les Bains Die betroffenen Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für das gesamte Programm (Theater, Kino, Konzert, Festival inklusive). Das Angebot gilt online oder an der Kasse des Zentrums und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises. http://www.cda95.fr/

Zentrum der Ufer der Marne Sitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmer http://www.cdbm.org/

Centre Pompidou Zugang zum ermäßigten Tarif für Inhaber des Navigo-Passes für temporäre Ausstellungen und die ständige Sammlung am Ende des Tages ab 18 Uhr. Möglichkeit, einen geliebten Menschen ab 18 Uhr vom ermäßigten Tarif zu profitieren, wenn der Inhaber des Navigo-Passes bereits Anspruch auf den ermäßigten Tarif hat. https://billetterie.centrepompidou.fr

Sühnekapelle - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzeltickets http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/

Chaplin - Denfert Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Chaplin - Saint-Lambert Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Schloss von Auvers Ermäßigter Preis von 10€ von Dienstag bis Freitag. Das Angebot gilt gegen Vorlage eines Navigo-Nachweises an der Kasse des Schlosses. http://www.chateau-auvers.fr/

Schloss Breteuil Ermäßigter Preis für den Eintritt in den Park oder den Park- und Schlossbesuch https://www.breteuil.fr/fr/

Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzeltickets http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Schloss von Fontainebleau Sonderpreis für Einzeltickets https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzeltickets http://www.chateau-maisons.fr/

Schloss von Monte Christo Ermäßigter Tarif nur samstags https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/

Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzeltickets http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/

Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzeltickets http://www.chateau-vincennes.fr/

Schloss Museum von Nemours Preis 3 € freier Besuch und 5 € Führung und gleiches Angebot für Begleithalter https://www.nemours.fr/chateau-musee

Château Rosa Bonheur Ermäßigter Preis auf Reservierung und Treffen mit den Künstlern gleicher Preis für Begleitperson https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Christine Cinema Club Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) https://pariscinemaclub.com/christine/

Cine 220 Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer http://www.cine220.com/

Kino Agnès Varda Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet https://www.lesbordsdescenes.fr/

Kino André Malraux Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/

Apollo Kino Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://cinema-apollo.fr/

Kino Arcel Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer https://cinemas.grandparissud.fr/arcel

Kino von Vanves Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://www.theatre-vanves.fr/

Filmemacher-Kino Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.bistrotdescineastes.com/

Pantheon-Kino Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) https://www.whynotproductions.fr/pantheon/

Kino Henri Langlois Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Interkommunales Kino von Ysieux Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinessonne Wanderkino Für Navigo-Abonnenten Zugang zum ermäßigten Tarif für alle Programme des Cinessonne Wanderkinos. Das Angebot gilt gegen Vorlage des aktuellen Navigo-Passes an der Kasse der Partnerorte. https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800

Kino Jacques Brel Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kino Jacques Prévert Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Vorführungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet, + ermäßigter Preis von 16 € statt 22 € für die Programmübertragungen "Die Metropolitan Opera, Bolschoi und die Comédie Française" http://www.tcprevert.fr/

Kino Jacques Prévert Preis von 2,50 € für die identifizierten Veranstaltungssitzungen. http://cineprevert.blogspot.fr/

Kino Jean Vigo Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://www.cinema-jean-vigo.fr/

Kino l'Antares Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kino La Lucarne Sitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmer http://www.mjccreteil.com/

Kino Le Calypso Ermäßigter Preis für Kinokarten; ALTAIR-Konferenzen; Übertragungen Oper, Ballett, Konzert, Theater http://cinema-calypso.fr/

Kino Le Casino Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://www.mairie-villiers94.com/

Kino Le Conti Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kino Le Figuier Blanc Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kino Le Forum Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/

Kino Le Kosmos Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://cinemakosmos.fontenay.fr/

Kino Le Lavoir numérique Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal

Kino Le Lido Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

Kino Le Palace Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Kino Le Parterre Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer https://www.cinemaleparterre.fr/

Kino Le Sélect Ermäßigter Preis für Unterhaltung und Abenddebatten (ausgenommen Live-Übertragungen) für Inhaber des Navigo-Passes http://www.leselect.ville-antony.fr/

Kino Les 7 Batignolles Ermäßigter Preis von 11€90 statt 14€20 jeden Montag und Donnerstag außer bei Veranstaltungen http://cinema-7batignolles.fr/

Kino Les Toiles Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet https://ecransvo.org/

Kino Lino Ventura Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer https://www.lesbordsdescenes.fr/

Kino Louis Daquin Ermäßigter Preis von 5€ für Passinhaber statt 6,50€ http://cinemadublancmesnil.fr/

Kino Prévert Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://salle-pierre-et.gaqo.net/

Königliches Palastkino Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://royalpalacenogent.fr/

Kino Studio 28 Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.cinema-studio28.fr/

Kino Trianon Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet (Bestätigung ausstehend) http://www.sceaux.fr/films-au-trianon

Kino Utopia Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Palast-Kinos Gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Passes an der Kasse wird ein Preis von 5 € für die Veranstaltungssitzungen der Cinémas du Palais angeboten: Vorführungen mit Gästen, animiert, mit Workshops, durchschnittlich zwei Veranstaltungen pro Woche, das ganze Jahr über, für alle Altersgruppen. Ausgenommen Opernvorführungen im Kino http://www.lepalais.com/

Cinépal' Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer https://www.cinepal.fr/

Cinetampes Sitzplatzangebot ermäßigte Preise für Mitgliedszimmer http://www.caese.fr/

Cité de la musique-Philharmonie de Paris Ermäßigter Preis für das Museum und für die Ausstellungen der Cité de la musique - Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Stadt der Architektur und des Kulturerbes Für Navigo-Abonnenten Zugang zum ermäßigten Preis von 6 € statt 9 € für das Museum und 9 € statt 12 € für Wechselausstellungen. Das Angebot gilt gegen Vorlage des Navigo-Passes an der Museumskasse. https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Stadt der Wissenschaft und Industrie Ermäßigter Tarif, der im Rahmen der berechtigten Bestände beim Online-Ticketkauf eines Vollpreistickets gewährt wird Expositions de la Cité des sciences et de l'industrie nach Aktivierung des Aktionscodes NAVIGO: Angebot gültig für 1 Jahr, 2-mal verlängerbar https://www.cite-sciences.fr

Citéco - Stadt der Wirtschaft Für Navigo-Abonnenten und ihre Begleitperson ermäßigter Preis für die ständigen Sammlungen. Für Abonnenten stellen Sie sich R vor, sehr ermäßigter Preis von 6 € für ständige Sammlungen. Das Angebot gilt für Online-Ticketing und physisches Ticketing gegen Vorlage eines Nachweises. https://www.citeco.fr/

Club des Sterns Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.clubdeletoile.fr/

Oposito Company - Die geschmolzene Mühle Spezifische Tarife bei organisierten Besichtigungen, Ausflügen und privilegierten Treffen https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html

Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sonderpreis für Einzelticket, Kombiticket Conciergerie – Sainte-Chapelle http://www.paris-conciergerie.fr/

Regionales Konservatorium von Cergy-Pontoise Ermäßigter Preis 5 € oder 10 € je nach Konzert http://www.conservatoire-cergypontoise.fr

Coulommiers Pays de Brie Tourismus 1 kostenloser Platz für 1 Ticket, das auf touristische Roaming-Dienstleistungen mit Ferté Jazz + Geschmacksworkshop in privater Sitzung gekauft wird 1 Brie- und Champagnerverkostung oder 1 Platz Kochkurs Masterclass pro Sitzung angeboten https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Dali Paris Voller Preis (26 Jahre +): 13€, Ermäßigt (Lehrer, Arbeitssuchende, -26 Jahre): 9€, Kostenlos: -8 Jahre http://www.daliparis.com/

Domaine de Dampierre-en-Yvelines Ermäßigter Tarif https://www.domaine-dampierre.com/

Domont Kino Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Janine Haddad Kunstschule Bieten Sie ermäßigte Kurse an, privilegierte Treffen mit den ausstellenden Künstlern. Ausstellungseröffnungen. https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/

Filmclubschulen Angebot in Entwicklung. https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/

Eole Factory Festival - 7. bis 10. September 2023 Öffnung des ermäßigten Tarifs für Navigo Month-, Annual-, Senior-, Imagine R- und Liberté +-Abonnenten. https://www.eolefactoryfestival.com

Holzschwert Angebot in Entwicklung. http://www.cine-epeedebois.fr/

Raum 1789 Öffnung des ermäßigten Tarifs für Navigo-Abonnenten für die folgenden Shows der Saison 2023/2024: Maldonne, Choreografie von Leïla Ka; Carte blanche passinho, Choreografie von Smaïl Kanouté; Freier Wille von Julie Bertin; Basketballspieler von Bamako von Thomas Guérineau; Olympicorama, von Frédéric Ferrer. Das Angebot gilt nur an der Kasse gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Abonnements. http://www.espace-1789.com/

Bernard Mantienne Raum Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://ebmantienne.fr/

Kulturraum Alain-Poher - Salle Charles Chaplin Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU

Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre Ermäßigter Preis von 9 € auf Shows, 15 € auf Shows zu außergewöhnlichen Preisen und 8 € auf Familienshows http://ecam-lekremlinbicetre.com/

Daniel Sorano Raum Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://www.espacesorano.com/

Espace des Arts - Salle Philippe Noiret Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://espace-des-arts.fr/

Espace Jean-Marie Poirier Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/

Pontoise Baroque Festival - 23. September bis 16. Dezember 2023 Ermäßigter Preis für alle Programme (außer 24. September und 20. Oktober). Kauf direkt online auf der Website oder vor Ort mittwochs von 11:30 bis 18:30 Uhr. Für weitere Informationen: 0134351871 www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival D'Auvers-sur-Oise - 30. April bis 28. September 2023 Für Konzerte mit einfacher Serie: Zugang zum ermäßigten Tarif für Navigo-Abonnenten. Für Konzerte mit mehreren Sitzplatzkategorien: Upgrade der Kategorien 2 und 3 für Navigo-Abonnenten (Kategorie 2 zum Preis von 3 und Kategorie 3 zum Preis von 4). Die Angebote gelten telefonisch unter 01 30 36 77 77 oder per E-Mail an [email protected] und unterliegen der Zusendung eines Navigo-Nachweises per E-Mail. https://festival-auvers.com/

Festival D'automne à Paris - 7. September 2023 bis 30. Januar 2024 Für Inhaber eines Navigo-Abonnements bietet das Festival d'Automne für das gesamte Programm der Ausgabe 2023, d. h. 82 Veranstaltungen an 73 Orten in Paris und der Île-de-France, 4.000 Plätze zu einem ermäßigten Preis für Einzeltickets zum vollen Preis, ohne Abonnement und Sondertarife Weitere Informationen finden Sie im Online-Programm des Festivals https://www.festival-automne.com/programme https://www.festival-automne.com/

Festival de Saint Denis - 2. bis 27. Juni 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. http://www.festival-saint-denis.com/

Festival des 2 Rivières - 16. bis 18. Juni 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/

Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23. September bis 10. Dezember 2023 Für Inhaber eines Navigo-Abonnements und ihre Begleitung, ermäßigter Tarif auf alle Programme (außer La Grande Table am 25. November). Da das Festival unterwegs ist, variiert der Preis je nach Konzert und Ort. https://www.jazzaufildeloise.fr

Mama Festival - 11. bis 13. Oktober 2023 Navigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Preis von 22 € auf das gesamte Festivalprogramm, innerhalb der Grenze von 40 Plätzen pro Tag. Reservierung an der dafür vorgesehenen Kasse: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb

Festival Paris l'été - 10. bis 30. Juli 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://www.parislete.fr/

Peacock Society Festival - 8. und 9. Juli 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Rock-En-Seine Festival - 23. bis 27. August 2023 Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true

Festival Solidays Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498

World Music Cities Festival - 13. Oktober bis 12. November 2023 Die betroffenen Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für die Konzerte des Festivals, die im Point Fort d'Aubervilliers präsentiert werden. Siehe Programm auf der Festival-Website. Das Angebot gilt für die Online-Kasse und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises am Abend der Vorstellung. http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Festival We Love Green Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23

Festival Yardland Angebot für die nächste Ausgabe des Festivals. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Datei 7 Ermäßigter Preis von 3 € auf den vollen Preis für Einwohner des Val d'Europe http://www.file7.com/

Le Corbusier Stiftung Rabatt 2€ auf den vollen Preis und pünktliches Angebot auf kostenlose Führungen, die per Newsletter angekündigt werden http://www.fondationlecorbusier.fr/

Royaumont-Stiftung Ermäßigter Eintrittspreis für Besichtigungen, gleicher Preis für Begleitpersonen https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/

Miniatur-Frankreich 20% Rabatt auf die Eintrittskarte an den Kassen des Parc France Miniature für Navigo-Abonnenten + 1 Begleitperson. Das Angebot gilt gegen Vorlage eines Navigo-Passes, der an den Kassen des France Miniature Parks gültig ist, bis zum 5. November 2023 gemäß dem Öffnungskalender. Nicht umtauschbar, nicht erstattungsfähig und nicht mit Werbeaktionen oder Vorzugspreisen kombinierbar. D37 http://www.franceminiature.fr/

Galeria Continua Kostenlose Führung http://www.galleriacontinua.com/

Große Aktion Angebot in Entwicklung. http://www.legrandaction.com/

Institut für Islamische Kulturen Navigo-Abonnenten profitieren von einer kostenlosen und exklusiven Führung durch jede ICI-Ausstellung https://www.institut-cultures-islam.org/

Institut der Arabischen Welt Ermäßigter Tarif für Navigo-Abonnenten auf den Eintritt in das Museum, Ausstellungen und Shows. Ermäßigter Tarif für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn - 26 Jahre alt oder arbeitssuchend oder Empfänger des RSA. Für unter 26-Jährige sind die Ausstellung "Was Palästina der Welt bringt" und das Museum den ganzen Sommer über kostenlos. http://www.imarabe.org/

Institut Giacometti Navigo-Abonnenten profitieren von einem Vorzugspreis von 7 € für die Ausstellung ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, vom 7. Oktober 2023 bis 7. Januar 2024. Das Angebot gilt nur an der Kasse der Stiftung gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Nachweises https://www.fondation-giacometti.fr/

Insula Orchester und Gastkünstler Ermäßigter Tarif ÖFFENTLICH innerhalb der Grenze von 100 Plätzen + Ermäßigter Tarif JUGEND 10 € Konzerte Saison http://insulaorchestra.fr/

Internationales Visuelles Theater Ermäßigter Preis von 15 € für Inhaber des Navigo-Passes und Entdeckungstarif von 15 € für die zweite Person im Rahmen des Navigo-Kreises http://ivt.fr/

Palmenspiel Ermäßigter Preis für Solo Pass und Duo Pass / Angebot begrenzt auf die ersten 1000 Abonnements https://jeudepaume.org/pass-image/

Der Bildschirm Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.lecranstdenis.fr/

Blau-Orange Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Die Ziegelei Cdndu Val de Marne Heißes Getränk an der Bar https://www.labriqueterie.org/

Die Cinémathèque Française Angebot für das Méliès-Museum: 1 Eintritt zum vollen Preis gekauft / 1 Eintritt frei. Das Angebot gilt nur vor Ort. https://www.cinematheque.fr/

Der Schlüssel Ermäßigter Preis für eine Auswahl von Terminen und für ein Kontingent von Plätzen pro Datum. http://www.laclef.asso.fr/

La Colline Theater Alle drei Monate bietet La Colline Inhabern eines Navigo-Passes einen Vorzugspreis für den Besuch einer Show der Saison: 20 € pro Sitzplatz und 10 € für Personen unter 30 Jahren. . Angebot gültig für den Kauf von 2 Tickets zu den angegebenen Terminen https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo

Der Dynamo von Banlieues Bleues Abonnententarif (8 € pro Konzert) für eine Auswahl von 2 Konzerten pro Quartal, innerhalb der Grenze von 5 Plätzen pro Abend. Reservierung nur telefonisch und Rücknahme vor Ort nach Prüfung der Gültigkeit. http://www.banlieuesbleues.org/

Die Grasmücke Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen https://www.mairie-neuillyplaisance.com/

La Ferme du Buisson Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://www.lafermedubuisson.com/

Die Galerie, Zentrum für zeitgenössische Kunst von Noisy-le-Sec Privilegiertes Besuchsangebot und Treffen rund um einen Imbiss und Rabattpublikationen, die vom Zentrum herausgegeben werden http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/

Das Glühwürmchen Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Die Mandapa Zugang zum ermäßigten Tarif auf dem gleichen Niveau wie für Arbeitssuchende, Studenten, Rentner, Einwohner des 13. Arrondissements. Online-Buchung und -Zahlung auf der Website der Einrichtung. https://www.centre-mandapa.fr/

La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique Nationale Preis von 12 € für Empfänger von Mindestsozialleistungen und 10 € für Mitglieder mit demselben begleitenden Tarif http://www.lapop.fr/

Die Scala Paris Navigo-Kulturtarif, ermäßigter Zugang zu allen Shows. Kreis, ermäßigter Zugang zu allen Shows für eine 2. Person. https://lascala-paris.com/

Die musikalische Seine Ermäßigter Preis von 10% im Vergleich zum vollen Preis für eine Auswahl von Shows, die von der Seine Musicale im Rahmen der verfügbaren Plätze aufgeführt werden. https://www.laseinemusicale.com/

Der Archipel Angebot in Entwicklung. http://www.larchipel.net/

Der Harlekin Angebot in Entwicklung. http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances

Die 6B Freier Eintritt auf alle Ausstellungen jeden Donnerstagabend und Sonntagabend https://www.le6b.fr/

Der Ball Ermäßigter Preis 6€ statt 7€ http://www.le-bal.fr/

Der Balzac Angebot in Entwicklung. http://www.cinemabalzac.com/

Der Brady Angebot in Entwicklung. http://www.lebrady.fr/

Die Cin'Hoche Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.cinhoche.fr/

Das Kino von Choisy-le-Roi Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://theatrecinemachoisy.fr/

Der Crédac Ermäßigter Preis in der Crédacantine (Besuch der Ausstellung und Mittagessen) http://www.credac.fr/

Der Würfel Ermäßigter Preis von 5 € gilt für alle Shows und Konzerte http://www.lecube.com/

Der Zyklop - Jean Tinguely Ermäßigter Tarif gegen Vorlage des Transport ticket http://www.lecyclop.com/

Das Forum von Vauréal Ermäßigter Preis für Inhaber des Navigo-Passes von 2 €, abzüglich des Vorverkaufspreises für jedes Konzert http://www.leforum-vaureal.fr/

Die Grand Rex & Rex Studios Für den Navigo-Abonnenten ermäßigter Preis auf 9 € für den Besuch der Rex Studios, ermäßigter Preis für die Kinovorführungen am Montag und Dienstag von 13 bis 17.30 Uhr, ermäßigter Preis auf 15,50 € für die Führung durch das Grand Rex. Das Angebot gilt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert. https://www.legrandrex.com/rexstudios

Die Halle des Liedes Ermäßigter Preis 10€ statt 13€ und 12€ statt 18€, um R 5€ vorzustellen http://www.lehall.com/

Le Lincoln Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.lelincoln.com/

Der Buchtausch Freier Eintritt in die öffentlichen kulturellen Aktionen des Buchaustauschs. Privilegierte Begegnungen mit Autoren und Fachleuten des Buchhandels https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/

Das Luxor Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.cinemalouxor.fr/

Der Lucernaire Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.lucernaire.fr/

Das Majestic in Montereau Gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Passes an der Kasse profitieren Passinhaber mit Wohnsitz außerhalb der Gemeinden Montereau und der Partneraktionärsgemeinden (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats und Egligny) von den gleichen Tarifen besondere "Partner" als diejenigen, die den Einwohnern dieser Gemeinden gewährt werden. Die Liste dieser Tarife finden Sie auf der Website der Unterkunft. https://www.majestic-montereau.fr/

Das Monfort Theater Ermäßigter Preis für alle Programme http://www.lemonfort.fr/

Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette Ermäßigte Preise http://www.lemouffetard.com/

Der kleinste Zirkus der Welt Der kleinste Zirkus der Welt bietet einen ermäßigten Preis von 10 € http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

Das Highlight von Aubervilliers Betroffene Navigo-Abonnenten haben Zugang zum ermäßigten Tarif für eine Auswahl von Konzerten. Siehe Programm auf der Website des Point Fort d'Aubervilliers. Das Angebot gilt für die Online-Kasse und unterliegt der Vorlage eines Navigo-Nachweises am Abend der Vorstellung. http://www.lepointfort.com

Der Rexy Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://www.cinemaprovins.fr/

Der Heilige André der Künste Angebot in Entwicklung. http://cinesaintandre.fr/

Das Studio Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet https://lestudio-aubervilliers.fr/

Das Theater von Rungis Angebot in Entwicklung. http://www.theatre-rungis.fr/

Das Trianon Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.cinematrianon.fr/

Der nomadische Bildschirm Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.ecran-nomade.fr/

Das Lager Angebot in Entwicklung. http://www.lentrepot.fr/

Die 3 Cinés Robespierre Ermäßigter Preis für bestimmte Vorführungen im Rahmen des Festivals Ciné Junior (2.-15. Februar). Ermäßigter Zimmerpreis für Inhaber des Navigo-Passes für alle Sitzungen von Arthur Rambo von Laurent Cantet http://3cines.vitry94.fr/

Die 3 Luxemburg Angebot in Entwicklung. http://www.lestroisluxembourg.com/

Die 5 Caumartins Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.cinqcaumartin.com/

Die Cinoches - Desnos Einmaliges Angebot und ermäßigter Preis für Mitgliedszimmer https://cinemas.grandparissud.fr

Die Zwillinge Nationale Szene von Sceaux Ermäßigte Preise je nach Verfügbarkeit - ausgenommen Einzelpreisveranstaltungen http://www.lesgemeaux.com/

Der Escorial Angebot in Entwicklung. http://www.lesecransdeparis.fr/

Die Welle Ermäßigter Preis 18€ auf Tanzshows http://www.londe.fr/

Luminor Rathaus Angebot in Entwicklung. http://www.luminor-hoteldeville.com/

Mac Créteil Ermäßigter Preis von 12 € und kostenlos für Begleitpersonen https://www.maccreteil.com/

Mac Val 4€ Geltende Preisliste http://www.macval.fr/

Haus Auguste Comte Ermäßigter Preis von 2 € am Eingang http://www.augustecomte.org/

Maison Caillebotte - Stadt Yerres Navigo-Kulturtarif = 10€ (Hausbesuch + aktuelle Ausstellung) Navigo-Kulturtarif = 6€ (nur Hausbesuch) https://www.yerres.fr/

Eisenhaus Stadt Poissy Ermäßigter Tarif https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html

Haus der Kultur von Japan MCJP-Mitgliedertarif, der nur für Kinovorführungen gilt http://www.mcjp.fr/

Haus der Poesie Angebot von Jugendkarten für Erstregistranten (100 Karten zu gewinnen) mit dem Code "MDP" https://www.maisondelapoesieparis.com/

Haus der Künste von Malakoff 1 Tragetasche beim 1. Besuch und VIP-Besuch der Ausstellung und Snack-Tour für Kinder während der Ferien und ermäßigter Preis für Workshops http://maisondesarts.malakoff.fr/

Haus von Dr. Gachet Spende eines Dokuments zur Unterstützung des Besuchs https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm

Jean Cocteau Haus Der Tarif Navigo Culture entspricht dem ermäßigten Preis, d. h. 6,50 €, für einen Tag der offenen Tür. Der Tarif von Navigo Culture entspricht dem ermäßigten Tarif von 6,50 € für die Teilnahme an einer Veranstaltung. http://www.maisonjeancocteau.com/

Maison Pour Tous Gérard Philipe Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/

Raymond Devos Haus-Museum Ermäßigter Preis für Führung (5€ statt 8€) und Schreibwerkstatt (15€ statt 20€) https://raymond-devos.org/

Majestic Bastille Angebot in Entwicklung. http://www.lesecransdeparis.fr/

Majestic Passy Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.lesecransdeparis.fr/

Max Linder Panorama Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://maxlinder.com/

MC93 Kulturhaus Seine-Saint-Denis Ermäßigter Preis von 18 € (statt 25 € oder 30 €) auf eine Auswahl von Shows, die hier angegeben sind: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs

Holocaust-Mahnmal Kostenlose Führung am Sonntagnachmittag. 5% Rabatt in der Buchhandlung memorialdelashoah.org

Monnaie De Paris Ermäßigter Preis 10 € auf den Eintritt in das Museum und ermäßigter Preis 10 € für die Begleitperson https://www.monnaiedeparis.fr/

Bossuet Museum - Stadt Meaux Ermäßigter Tarif für Inhaber des Navigo-Passes und ermäßigter Tarif für eine Begleitperson nach dem Modell eines Entdeckungsangebots http://www.musee-bossuet.fr/

Clemenceau Museum Ermäßigter Preis Kulturvorteile für 3 €, jeden Mittwoch. Ticketkäufe vor Ort in der Unterkunft. http://www.musee-clemenceau.fr/

Museum für Kunst und Geschichte von Melun Eintritt zum Einzelpreis von 1 (ohne ermäßigten Preis), kostenlose Führung zu temporären Ausstellungen, Einladung zu Vernissagen https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun

Museum für Kunst und Geschichte des Judentums Kostenlose Dauerabholung am ersten Samstag im Monat von Oktober bis Juni und -5% auf die Buchhandlung. http://www.mahj.org/

Louis Senlecq Museum für Kunst und Geschichte - L'Isle Adam Eintritt frei http://www.musee.ville-isle-adam.fr/

Paul Eluard Museum für Kunst und Geschichte - Saint Denis Ermäßigter Tarif und einmalige Angebote für Veranstaltungen, Besichtigungen, Tagungen, Skip-the-Line-Zeiten http://musee-saint-denis.com/#accueil

Binnenschifffahrtsmuseum Ermäßigter Tarif von 4,50 € statt 5 €, Mindestsozialtarif bei 2,70 € statt 3 €, Tarif -18 Jahre und Schule bei 1,80 € statt 2 €, ermäßigter Tarif Conflanais bei 1,35 € statt 1,50 € http://www.musee-batellerie-conflans.fr/

Museum der Gendarmerie Ermäßigter Preis 5€ und Kreis 5€ spezifische Dienstleistungen und Besuche https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Museum des Ersten Weltkriegs Ermäßigter Tarif für betroffene Navigo-Abonnenten. Das Angebot gilt an der physischen und Online-Kasse. http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Postmuseum Ermäßigter Preis am Eingang des Museums für Inhaber des Navigo-Passes http://www.museedelaposte.fr/

Museum des Nationalen Widerstands Eintritt zum halben Preis, d.h. 4€ und zwei Slots mit kostenlosen Führungen an Samstagen und Sonntagen http://www.musee-resistance.com/

Museum von Seine-et-Marne Beste Preise der fünf Einrichtungen für Besichtigungen und temporäre Veranstaltungen http://www.musee-seine-et-marne.fr/

Museum des Toile de Jouy Eintritt voller Preis 9 € / ermäßigter Preis 7 € http://www.museedelatoiledejouy.fr/

Luft- und Raumfahrtmuseum Ermäßigter Preis für eine Begleitperson mit einem Check-in/Boarding-Ticket (Museumseintritt und Flugzeugtour) https://www.museeairespace.fr/

Armeemuseum Ermäßigter Tarif https://www.musee-armee.fr/

Musée de l'Orangerie Ermäßigter Preis auf das gesamte Carte Blanche-Mitgliedschaftsangebot. Das Angebot gilt nur an der physischen Kasse des Museums. https://www.musee-orangerie.fr/

Montmartre-Museum Ermäßigtes Ticket von 11 € und Zugang zum Museum: ständige Sammlungen, temporäre Ausstellung, Gärten + einmalige Angebote http://museedemontmartre.fr/

Departementsmuseum Bourdelle in Egreville Beste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungen http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/

Departementsmuseum für Vorgeschichte in der Ile-de-France Beste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungen http://www.musee-prehistoire-idf.fr/

Departementsmuseum der Maler von Barbizon Beste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungen http://www.musee-peintres-barbizon.fr/

Departementsmuseum Stephane Mallarmé Beste Preise für temporäre Touren und Veranstaltungen http://www.musee-mallarme.fr/

Museum für Kunst und Gewerbe - Cnam Ermäßigter Tarif für den Inhaber des Navigo-Passes und seine Begleitperson auf der Eintrittskarte für das Museum (einschließlich des Eintritts in die Dauer- und Wechselausstellungen), nur während der Wechselausstellung. https://www.arts-et-metiers.net/

Museum für Stadt- und Sozialgeschichte von Suresnes Ermäßigter Tarif https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Musée d'Orsay Ermäßigter Preis auf das gesamte Carte Blanche-Mitgliedschaftsangebot. Das Angebot gilt nur an der physischen Kasse des Museums. https://www.musee-orsay.fr/

Schokoladenmuseum Choco Story 10€ statt 12€ und 8,50€ statt 10€ für Jugendliche und Studenten http://www.museeduchocolat.fr/

Museum der königlichen Domäne von Marly Ermäßigter Tarif während der Schulferien in Zone C. Ermäßigter Tarif während außergewöhnlicher Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit den Museen Frankreichs organisiert werden https://musee-domaine-marly.fr/

Spielzeugmuseum von Poissy Ermäßigter Tarif https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html

Louvre-Museum Bietet dem Navigo-Inhaber den Vorteil des ermäßigten Tarifs auf der Karte der Freunde des Louvre. Die Angebote sind nur vor Ort an der Rezeption der Freunde des Louvre unter der Pyramide erhältlich. http://www.amisdulouvre.fr/

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Navigo: ermäßigter Preis für Jahreskarten und Audioguides. Solo Pass: 30 € statt 35 €. Duo-Pass: 50 € statt 60 €. Audioguide: 3 € statt 5 €. ImaginR-Karte: kostenlos für den Karteninhaber (-26 Jahre) + ermäßigter Tarif auf der Eintrittskarte (9 € statt 12 €) für eine Begleitperson. Gegen Vorlage eines Gültigkeitsnachweises. http://www.quaibranly.fr/

Angehendes Museum Ermäßigter Preis nur für Inhaber von imagine R Student kostenlos für Begleitpersonen http://museeenherbe.com/

Eugene Carrière Museum Eine DVD über den Maler Eugène Carrière, die den Inhabern übergeben wurde https://www.eugenecarriere.com/

Fournaise Museum Ermäßigter Preis von 7€ statt 9€ http://www.musee-fournaise.com/

Interkommunales Museum von Nogent-sur-Marne Ermäßigter Preis bei Führung nach Wahl der Dauerausstellung am Ufer der Marne oder der Dauerausstellung für Gruppen von 8 Personen nach Vereinbarung http://www.museenogentsurmarne.net/

Jean-Jacques-Rousseau-Museum Ermäßigter Tarif für Begleitpersonen des Navigo-Passinhabers, der von einem ermäßigten oder kostenlosen Preis im Jean-Jacques Rousseau-Museum profitiert + 5% Ermäßigung im Museumsshop für dieselben beiden Besucher http://museejjrousseau.montmorency.fr/

Nationalmuseum Gustave Moreau Ermäßigter Preis für die Eintrittskarte des Moreau-Museums (ohne Ausstellung): 5 € statt 7 €. Ermäßigter Preis für das Moreau-Museumsticket (während der Ausstellung): 7 statt 9 €, Ermäßigter Preis für das Doppelticket Moreau/Henner (außer Ausstellung): 7 € statt 9 € und (während der Ausstellung): 9 € statt 11 €. http://www.musee-moreau.fr/

Nationalmuseum Jean-Jacques Henner Ermäßigter Preis für die Eintrittskarte des Henner-Museums: 4€ statt 6€. Ermäßigter Preis für das Doppelticket Moreau/Henner (ohne Ausstellung): 7€ statt 9€ und (während der Ausstellung): 9€ statt 11€. https://www.musee-henner.fr/

Picasso Museum 1-Jahres-Solo-Pass: 25€ statt 27€ 2-Jahres-Solo-Pass: 47€statt 50€ 1-Jahres-Duo-Pass: 45€ statt 50€ 2-Jahres-Duo-Pass: 80€ statt 90€ https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

Neuer Bahnhof im Theater Preis Navigo Kultur bei 8 €. Einmalige Angebote: Newsletter und auf der Website zu sehen http://www.gareautheatre.com/

Neues Theater von Montreuil Ermäßigter Tarif http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

Neues Odeon Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.nouvelodeon.com/

Opéra Comique Opern: -35 Jahre 1 Platz zu -35% gleicher Begleitpreis Konzert: zur Mittagszeit 1 gekaufter Platz = 1 Platz angeboten Besuch Kulturerbe: Entdeckungstouren für 5€ https://www.opera-comique.com/

Opera Massy Ermäßigter Preis für alle Shows siehe Bedingungen auf dem Programm http://www.opera-massy.com/

Opéra National De Paris Garnier Ermäßigter Preis bei freiem Besuch des Palastes: 8€ statt 12€ 10€ statt 14€ während der Ausstellungszeit https://www.operadeparis.fr/

Lamoureux Orchester Navigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Preis von 10 € in Kategorie 3 für eine Auswahl von Konzerten: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Das Angebot gilt telefonisch (01 58 39 30 30) und gegen Vorlage eines Navigo-Nachweises bei der Ticketkontrolle. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Nationalorchester der Ile-de-France Zugang zum Abonnententarif "Pass 3 Konzerte" oder zum Abonnententarif für unter 28-Jährige für Saisonkonzerte* des Orchestre national d'Île-de-France in der Philharmonie de Paris (*ausgenommen außergewöhnliche Projekte). Möglichkeit, von seinem Vorzugspreis für einen Dritten zu profitieren. https://philharmoniedeparis.fr/

Palais de Tokyo Angebot für spezifische Dienstleistungen http://palaisdetokyo.com/

PanoraMagique im Disneyland Paris Abzüglich 2€ auf Erwachsenentickets (ab 12 Jahren) oder 13€ statt 15€ TTC https://www.panoramagique.com/

Pantheon - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Sondertarif für Einzelticket und Kombiticket Pantheon – Basilika Saint-Denis http://www.paris-pantheon.fr/

Poetische Partei Ermäßigter Preis für Führungen an Samstagen vom 22. Mai bis Oktober: 5€ https://www.parti-poetique.org/

Ringstraße - Technopol Inhaber des Navigo-Passes mit dem besten Tarif (ermäßigt für Arbeitssuchende, Studenten und Inhaber eines Behindertenausweises) können einer anderen Person einen ermäßigten Tarif von 15 € anstelle von 25 € für den regulären 1-Nacht-Pass-Tarif gewähren. https://www.pariselectronicweek.com/

Gemeinsamkeiten Cergy Pontoise Ermäßigter Preis für Träger und Begleitpersonen, Shows Preise A: 20 € und Shows Preise B: 13 € https://points-communs.com/

Provins Tourismus Mittelalterliche Stadt Ermäßigung von -15 € auf öffentliche Preise, außer bei besonderen Veranstaltungen https://www.provins.net/

Medici-Reflexion Angebot in Entwicklung. http://www.lesecransdeparis.fr/

Saal André Malraux Navigo Culture ermäßigtes Preisangebot für alle Shows zu Kultursaisonpreisen für den Karteninhaber + Navigo Circle-Preisangebot für eine Begleitperson https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/

Jacques-Berrier-Saal Freier Eintritt in Shows und öffentliche Vorführungen. Privilegierte Treffen mit den Künstlern nach den Shows. https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105

Buch- und Jugendmesse Beim Kauf eines Messetickets am Wochenende ein 2. Freiticket http://slpjplus.fr/

Nationale Szene von Essonne - Robert Desnos Kulturzentrum Ermäßigter Tarif von 10 € für Navigo-Abonnenten, gleicher Rabatt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert. http://www.scenenationale-essonne.com/

Nationale Bühne von Essonne - Théâtre de l'Agora Ermäßigter Tarif von 10 € für Navigo-Abonnenten, gleicher Rabatt für die Begleitperson des Navigo-Abonnenten, wenn dieser bereits an anderer Stelle vom ermäßigten Tarif profitiert. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + Centre d'art (Straßenbahn) Ermäßigter Preis auf 10 € im Rahmen eines Kontingents von 10 Plätzen pro spezifischer Vorstellung http://www.lafermedubuisson.com/

Sèvres Céramique - Manufaktur und Nationalmuseen Freier Eintritt in die ständigen Sammlungen des Museums außerhalb der temporären Zeit und ermäßigter Preis während der temporären Ausstellungszeit http://www.sevresciteceramique.fr/

Studio Ciné Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Ursulinen-Studio Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.studiodesursulines.com/

Studio Galande Ermäßigter Preis für die Session im Rahmen des Previews-Events! (4.-12. Juli) http://www.studiogalande.fr/

T2G Gennevilliers Theater Ermäßigter Preis auf 18€ http://www.theatredegennevilliers.fr/

Theater - Wildhüter-Kino Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen http://www.theatredugardechasse.fr/

Theater - Wildhüter-Kino Zugang zum super ermäßigten Preis von 9 € auf eine Auswahl von Shows der Saison. Informationen und Reservierung unter 01 43 60 41 89 http://www.theatredugardechasse.fr/

André Malraux Theater Zugang zum ermäßigten Tarif für betroffene Navigo-Abonnenten für alle Theater- und Kinoprogramme. https://www.tam.fr/

André Malraux Theater Ermäßigter Preis für bestimmte Kinoveranstaltungen https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481

Claude Debussy Theater Ermäßigter Preis für Vorführungen des Ciné junior Festivals und für Veranstaltungen http://www.theatredemaisons-alfort.org/

Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif https://www.ville-epinay-senart.fr/

Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif https://www.aggloculture.fr/

Theater von Brétigny Möglichkeit, eine andere Person vom ermäßigten Tarif zu profitieren, der nur 1 Mal gültig ist, und pünktliches Angebot für bestimmte Veranstaltungen http://www.theatre-bretigny.fr/

Théâtre De Brunoy - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif http://www.theatres-yerres.fr/

Theater von Châtillon Ermäßigter Preis 14 € und 14 € für die Begleitung, Preisangebote für bestimmte Dienstleistungen http://www.theatreachatillon.com/

Theater von Chelles Ermäßigter Tarif http://theatre.chelles.fr/

Crosnes Theater - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif https://www.theatres-yerres.fr/

Theater von Jouy Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Theater der Cité internationale Tatif reduziert auf 16 € über die gesamte Saison für Navigo-Inhaber http://www.theatredelacite.com/

Théâtre de La Commune - Aubervilliers Ermäßigter Preis 1 Platz 10 € für -30 Jahre und 14 € für + 30 Jahre und kostenloses Getränk an der Bar http://lacommune-aubervilliers.fr/

Sturm-Theater Ermäßigter Preis 17 € statt 22 €, gleicher Preis für die Begleitperson https://www.la-tempete.fr/

Theater des Tals Navigo-Abonnenten profitieren vom ermäßigten Tarif für alle Vorstellungen der Vendredis de la Grange und vom Abonnententarif für alle Goûters-théâtres. Angebot gültig online oder telefonisch unter 01 34 04 03 41. Ein Navigo-Nachweis kann am Tag der Vorstellung angefordert werden. Um die Programmierung zu kennen: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/ https://www.theatredelavallee.fr/programmation/

Théâtre de l'Envol Anwendung des ermäßigten Tarifs auf alle Showkategorien A – B-C-D der Kultursaison http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea

Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie Ab September 2023: jeden Donnerstag Plätze für 17 € statt 22 € für Navigo-Abonnenten. Vorstellungen um 19 Uhr und 21 Uhr (Empfang 1 Stunde vor jeder Vorstellung). Reservierungen: 01 48 08 39 74 oder [email protected]. Bezahlung: telefonisch oder vor Ort. Präzision des Zugangs zum Theater: Der Zugang erfolgt nur über die Straße des Champ de Manœuvre und nicht über den Parc Floral. Es befindet sich am Ende des Cartoucherie-Geländes und hat große rote Türen und Fenster. https://www.epeedebois.com/

Longjumeau Theater Ermäßigter Preis für alle Shows außer Varieté und Comedy, die zum Stadttarif reserviert sind, siehe Programm http://www.theatre-longjumeau.com/

Theater der Unterdrückten Navigo-Abonnenten profitieren von dem ermäßigten Tarif für alle Shows. Reservierung nur an der Abendkasse (die 40 Minuten vor Beginn der Show öffnet) und gegen Vorlage eines gültigen Navigo-Abonnements. http://www.theatredelopprime.com

Theater von Quincy-sous-Sénart - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

Theater von Saint Quentin en Yvelines Ermäßigte Preise http://www.theatresqy.org/

Theater von Sartrouville Ermäßigter Preis 19 € für Erwachsene und 8 € für 12 bis 26 Jahre begleitend zum gleichen Preis, Sonderangebot für bestimmte Shows http://www.theatre-sartrouville.com/

Theater von Suresnes Jean Vilar Ermäßigter Tarif für Navigo-Abonnenten für eine Auswahl von Shows: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Für Shows zum Tarif A 25€ statt 30€, für Shows zum Tarif B 20€ statt 25€. Für Kinder unter 28 Jahren, ermäßigter Preis auf 10 € für Shows zum Tarif A und zum Preis B. Angebot je nach Verfügbarkeit. Reservierung vor Ort oder telefonisch unter 01 46 97 98 10 von Dienstag bis Samstag von 13 bis 18 Uhr gegen Vorlage des gültigen Navigo-Passes. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Grünes Theater Mel Bonis Freier Eintritt in Shows und öffentliche Veranstaltungen. Privilegierte Begegnungen mit den Künstlern des Festival des Jardins d'Été und Fachleuten der darstellenden Künste. https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/

Theater De Yerres - Sothevy Ermäßigter Tarif gültig für alle Shows außer Varieté und Comedy im Agglo-Tarif https://www.theatres-yerres.fr/

Theater Bouffes du Nord Ermäßigter Tarif gültig für eine Auswahl von Shows der Saison https://www.bouffesdunord.com/

Theater der Quellen Ermäßigter Preis ohne Abo und ermäßigtes Angebot für die Begleitperson http://www.theatredessources.fr/

Théâtre Du Blanc Mesnil Ermäßigter Preis für alle Shows gemäß Programm https://www.theatredublancmesnil.com/

Théâtre du Châtelet Ermäßigter Preis für eine Auswahl von Shows und Sitzplatzkategorien im Rahmen des verfügbaren Kontingents https://www.chatelet.com/navigo/

Théâtre du Cormier Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Dunois Theater Ermäßigter Preis 10 € für +25 Jahre und 7,50 € für 15 bis 25 Jahre bei einigen Shows http://www.theatredunois.org/

Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn Ermäßigter Tarif 17 € statt 23 €, gleicher Begleitpreis und pünktliche Angebote für spezielle Veranstaltungen https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/

Theater Jean Arp in Clamart Ermäßigter Preis 12 € http://www.theatrejeanarp.com/

Theater Jean Vilar in Vitry-sur-Seine Angebot in Entwicklung. http://www.theatrejeanvilar.com/

Theater L'Etoile du Nord Ermäßigter Preis 12€ statt 17€ auf Resa-Shows im Internet http://www.etoiledunord-theatre.com/

Theater L'Avant Seine Preis A: 25€ statt 31€ Preis B 15€ statt 21€ auf eine Auswahl von Shows http://www.lavant-seine.com/

Theater L'azimut Ermäßigter Preis 10€ und Kreis 15€ https://l-azimut.fr/

Theater Les Ränder der Bühnen Ermäßigter oder sehr ermäßigter Preis für 18-25-Jährige auf eine Auswahl von Shows http://www.lesbordsdescenes.fr/

Theater Louis Aragon - SCINACD Ermäßigter Tarif (12€) für Navigo-Inhaber + eine Person ihrer Wahl http://tla-tremblay.fr/

Mogador Theater 10% Rabatt dienstags, mittwochs und donnerstags basierend auf dem öffentlichen Wiederverkäufertarif https://www.theatremogador.com/

Stadttheater von Fontainebleau Ermäßigter Preis 2 (16€ Zone 1 / 10€ Zone 2) auf alle Shows der Saison. Das Angebot gilt online und an der Kasse, vorbehaltlich der Überprüfung eines gültigen Navigo-Nachweises. » https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html

Theater Nanterre-Amandiers Angebot in Entwicklung. http://www.nanterre-amandiers.com/

Offenes Theater Ermäßigte Preise von 14 € bis 18 € für die Shows der Saison, je nach Verfügbarkeit http://www.theatre-ouvert.com/

Theater Paris Villette Ermäßigter Preis für Shows "Jugendliche/Erwachsene" / 8€ für junges Publikum / kostenlose Workshops je nach Verfügbarkeit http://www.theatre-paris-villette.com/

Theater Paul Éluard Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Pierre Fresnay Theater Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Römisches Rolland-Theater Preis des Classic-Abonnements für alle Shows (ausgenommen außergewöhnliche Shows): Voller Preis: 15,50 €, Ermäßigter Preis*: 13,50 €, Mini-Tarif*: 10 € Reservierung nur vor Ort oder telefonisch möglich. Ermäßigter Preis: Senioren (+60 Jahre), große Familien, befreundete Theaterabonnenten. Minitarif: -26 Jahre, Arbeitssuchende, Studenten, Inhaber eines Behindertenausweises, RSA-Begünstigte, intermittierende Unterhaltungsarbeiter." http://trr.fr/

Sarah Bernhardt Theater Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Sénart Nationale Szene Sinkender Preis von 31 bis - 61 Jahren Preise von 13 € bis 29 € und für -30 Jahre bis +62 Jahre Tickets von 10 € bis 21 € https://theatre-senart.com/

Théâtre Victor Hugo - Bagneux Preis von 13 € für Begünstigte des Navigo-Passes sowie für eine Begleitperson (Navigo-Kreis). Spezifischer Service: Einladungen zu Residenzausflügen, Theaterbesuchen, Ausstellungen. http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/

Stars von Paris Ermäßigung von 3 € auf den Tarif (Erwachsene und Kinder) gilt für einstündige Kreuzfahrten täglich außer am 14. Juli und 31. Dezember. Ermäßigung auf geführte Kreuzfahrten (je nach Saison), Familienkreuzfahrt (je nach Zeitraum), Aperitifkreuzfahrt (täglich um 21 Uhr). https://www.vedettesdeparis.fr/