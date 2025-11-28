Allgemeine Nutzungsbedingungen der App Mitfahrgelegenheiten von Ile-de-France Mobilités

3.3 Benutzernamen und Passwort

Bei der Erstellung seines Kontos muss das Mitglied eine E-Mail-Adresse oder gegebenenfalls eine Mobiltelefonnummer und ein Passwort für ihn (im Folgenden zusammen als "Kennungen" bezeichnet) auswählen und auch seine Telefonnummer angeben. Die Anmeldeinformationen müssen ausreichend sicher sein und werden auf sichere Weise an den Dienst übertragen.

Der Vor- und Anfangsbuchstabe des Nachnamens des Mitglieds (die "Identität"), mit Ausnahme seiner vollständigen Identität, werden in der Anwendung zum Zwecke der Nutzung des Dienstes veröffentlicht.

Der Dienst ermöglicht es dem Mitglied, einen beliebigen Benutzernamen zu wählen, sofern er die gesetzlichen Bestimmungen, diese AGB und die Rechte anderer Mitglieder respektiert. Der Service ermutigt die Mitglieder jedoch, ihre wahre Identität zu verwenden, um Treffen zwischen Fahrern und Passagieren zu erleichtern. In jedem Fall behält sich der Dienst das Recht vor, die Registrierung eines Mitglieds abzulehnen und/oder die Änderung seines Benutzernamens zu verlangen.

Es liegt in der Verantwortung des Mitglieds, seine Zugangsdaten vertraulich zu behandeln. Das Mitglied ist allein verantwortlich für die Nutzung seines Kontos und seiner Kennungen. Jede Nutzung des Dienstes, Verbindung oder Übertragung von Daten, die über sein Konto unter Verwendung seiner Kennungen erfolgt, gilt als vom Mitglied und unter seiner ausschließlichen Verantwortung vorgenommen, es sei denn, es wird schriftlicher und ordnungsgemäß begründeter Widerspruch an Karos per Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse gesendet: 10 rue de la Paix, 75002 Paris.

Der Dienst kann nicht für den Verlust einer oder mehrerer Kennungen und, sofern kein vorheriger Widerspruch vorliegt und Karos ordnungsgemäß schriftlich mitgeteilt wurde, für die nachteiligen Folgen der Nutzung seines Kontos durch eine unbefugte Person verantwortlich gemacht werden.

Der Dienst, der keine Möglichkeit hat, die Richtigkeit der von den Mitgliedern bei der Erstellung des Kontos angegebenen Informationen zu kontrollieren, kann nicht für falsche Angaben oder Identitätsdiebstahl durch Mitglieder verantwortlich gemacht werden.

4. DAUER DES ABONNEMENTS FÜR DEN DIENST

Das Mitglied abonniert den Dienst auf unbestimmte Zeit ab der Erstellung seines Kontos.

Er kann sein Abonnement jederzeit kostenlos kündigen, indem er die auf der Plattform verfügbare Abmeldefunktion gemäß den im Artikel "Kündigung, Aussetzung und Einschränkung durch den Dienst" vorgesehenen Bedingungen nutzt.

5. VERPFLICHTUNGEN DER MITGLIEDER

5.1 Pflichten für alle Mitglieder

Alle Mitglieder sind persönlich für die Einhaltung der lokalen Gesetze, Vorschriften und Verpflichtungen im Zusammenhang mit ihrer Nutzung der Anwendung verantwortlich.

Die Mitglieder verpflichten sich insbesondere:

Nutzen Sie den Dienst ausschließlich als Verbraucher und nur für persönliche Zwecke, in Übereinstimmung mit ihrem Verwendungszweck und nicht für kommerzielle oder berufliche Zwecke. Jede Tätigkeit, die aufgrund der Art der Fahrten, ihrer Häufigkeit oder der Anzahl der beförderten Fahrgäste einen Gewinn für den Fahrer erwirtschaftet, kann als beruflich angesehen werden;

den Service nur zu nutzen, um Fahrten zu organisieren und zu buchen;

Erstellen Sie keine Duplikate vorhandener Routen.

dem Dienst oder anderen Mitgliedern keine falschen, irreführenden, betrügerischen oder täuschenden Informationen zur Verfügung zu stellen;

beleidigende, erniedrigende oder unangemessene Sprache oder Verhaltensweisen zu unterlassen, einschließlich sexueller, rassistischer, fremdenfeindlicher, aggressiver, belästigender oder gewalttätiger Inhalte;

nicht zu Gewalt anzustiften, den Drogenkonsum zu fördern oder die beabsichtigte Verwendung der Anwendung abzulenken;

Nicht die Rechte von Karos, Île de France Mobilités oder Dritten zu verletzen, insbesondere Bildrechte, Urheberrechte oder geistige Eigentumsrechte;

Eröffnen oder nutzen Sie nicht mehrere Konten und erstellen Sie kein Konto im Namen anderer;

Kontaktaufnahme mit anderen Mitgliedern nur im Zusammenhang mit Reiseangeboten;

keine Zahlungen außerhalb der Anwendung anzunehmen oder zu tätigen, außer in den von diesen Bedingungen gestatteten Fällen;

Respektieren und befolgen Sie diese Bedingungen;

Holen Sie die Zustimmung des Dienstes und aller teilnehmenden Mitglieder ein, bevor Sie während der Fahrten kommerzielle Audio- oder Videoaufnahmen machen;

Befolgen Sie die örtlichen Gesundheitsvorschriften während Zeiten der Viruszirkulation (z. B. COVID-19).

In dieser Hinsicht greift der Dienst nur durch die den Mitgliedern vorgeschlagene Optimierung, die Fahrpläne oder die Akzeptanz der Fahrgäste oder Fahrer in die Fahrten ein.

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes zu gewährleisten, erklären sich die Mitglieder damit einverstanden: (i) ihr Mobilgerät aktiv und funktionsfähig zu halten, (ii) ein aktives 3G/4G/5G-Abonnement zu haben und (iii) ihr Mobilgerät so zu konfigurieren, dass es ihre Geolokalisierungsinformationen regelmäßig mit dem Dienst teilt.

5.2 Verpflichtungen des Fahrers

Der Fahrer verpflichtet sich:

Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften, die für das Fahren und sein Fahrzeug gelten;

Vermeiden Sie den Konsum von Substanzen (einschließlich bestimmter Medikamente), die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können oder die am Steuer verboten sind;

sein persönliches Fahrzeug zu benutzen oder, wenn es sich um einen von seinem Arbeitgeber bereitgestellten Firmenwagen handelt, diese Informationen in der Anwendung anzugeben, damit der Dienst dem Fahrgast gegebenenfalls keine Reisekosten berechnet;

Den Dienst nicht im Zusammenhang mit einem professionellen Transport oder einer anderen lukrativen Aktivität zu nutzen. Daher ist er nicht verpflichtet, die Verpflichtungen eines Beförderers zu erfüllen, und der Passagier kann eine solche Dienstleistung nicht erwarten;

Übernehmen Sie Ihren eigenen Anteil an den Kosten der Reise; Andernfalls könnte die Fahrt rechtlich als unerlaubte Personenbeförderung nach dem deutschen Personenbeförderungsgesetz oder ähnlichen Gesetzen eingestuft werden. Das Risiko und die Folgen liegen in der alleinigen Verantwortung des Mitglieds;

Versuchen Sie niemals, über die Anwendung einen Gewinn zu erzielen;

Verlangen Sie niemals Beiträge, die die tatsächlichen Betriebskosten der Fahrt übersteigen (z. B. Kraftstoff, Wartung, Versicherung, Fahrzeugabschreibung);

Zum Zeitpunkt der Reise im Besitz eines gültigen Führerscheins und einer Haftpflichtversicherung sein;

keinen Fahrverboten unterliegen (z.B. aus medizinischen Gründen);

sicherzustellen, dass seine Versicherungspolice im Falle eines Unfalls dritte Passagiere abdeckt, wobei andere Mitglieder als Dritte gelten;

Verwenden Sie ein vierrädriges Kraftfahrzeug mit bis zu 7 Sitzplätzen, ausgenommen sogenannte "nicht zugelassene" Autos, in einwandfreiem Zustand und warten Sie es gemäß den üblichen und behördlichen Sicherheitsbestimmungen;

Bieten Sie nicht mehr Sitzplätze an, als gesetzlich im Fahrzeug verfügbar sind;

Stellen Sie sicher, dass alle angebotenen Sitzplätze mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind;

Bieten Sie nur Reisen an, die er tatsächlich plant;

Veröffentlichen Sie nur Anzeigen für Fahrzeuge, die ihm gehören oder die er für Fahrgemeinschaften nutzen darf;

Lehnen Sie niemals eine Reservierung aufgrund von Rasse, Religion, sexueller Orientierung, Aussehen, Gesundheitszustand, wirtschaftlichem Status, Name, Wohnort oder politischer Meinung einer Person ab;

Respektieren Sie die mit den Fahrgästen vereinbarte Route und begeben Sie sich, sofern zwischen den Mitgliedern nichts anderes vereinbart wurde, zum vereinbarten Treffpunkt und zum Abgabepunkt;

Verhalten Sie sich verantwortungsbewusst und respektvoll gegenüber den Fahrgästen und im Verkehr;

Im Falle der Unmöglichkeit, den Treffpunkt zur geplanten Zeit zu erreichen, insbesondere wenn die Live-Überwachung der App ungenau ist, informieren Sie die Passagiere unverzüglich und kostenlos über alle angekündigten Hindernisse und kontaktieren Sie die Passagiere direkt, abgesehen von einem angekündigten Hindernis, um sie zu informieren;

Bleiben Sie während der Reise telefonisch über die in seinem Profil registrierte Nummer erreichbar;

Legen Sie auf Verlangen des Passagiers gültige Dokumente (Führerschein, Zulassungsbescheinigung, Versicherungsbescheinigung usw.) vor;

Bei grenzüberschreitenden Fahrten müssen Sie den Passagieren oder Behörden die Identität und die Berechtigung zum Grenzübertritt nachweisen.

5.3 Verpflichtungen des Fluggastes

Die Fahrgäste verpflichten sich:

Sofern zwischen den Mitgliedern nichts anderes vereinbart wurde, zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Treffpunkt mit dem Fahrer eintreffen;

Im Falle der Unmöglichkeit, den Treffpunkt zur geplanten Zeit zu erreichen, den Fahrer unverzüglich und kostenlos über ein angekündigtes Hindernis zu informieren oder, abgesehen von einem angekündigten Hindernis, den Fahrer direkt zu kontaktieren, um ihn zu informieren;

Überprüfen Sie, ob der Fahrer über eine gültige Kfz-Versicherung verfügt, die den in seinem Fahrzeug beförderten Passagier abdeckt, sowie über einen gültigen Führerschein und alle für das Führen des Fahrzeugs erforderlichen Dokumente;

Verhalten Sie sich während der gesamten Fahrt angemessen, um die Konzentration des Fahrers nicht zu stören, die Sicherheit der Fahrt zu verringern oder allgemein das Fahren zu beeinträchtigen;

Bringen Sie keine Gegenstände, Substanzen oder Tiere mit, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen oder gegen das Gesetz verstoßen könnten;

Befolgen Sie die angemessenen Anweisungen des Fahrers;

Respektieren Sie das Fahrzeug des Fahrers und seine Sauberkeit während der gesamten Fahrt;

Führen Sie die telefonische Überprüfung durch, wenn Sie während der Fahrt in das Fahrzeug des Fahrers einsteigen;

telefonisch unter der in ihrem Mitgliedsprofil angegebenen Nummer erreichbar bleiben;

Legen Sie einen Ausweis vor, wenn dies vom Service oder vom Fahrer verlangt wird;

bei grenzüberschreitenden Reisen ihre Identität und Berechtigung zum Grenzübertritt nachweisen, falls dies verlangt wird;

Bezahlen Sie den Beitrag zu den vereinbarten Kosten zu Beginn der Reise.

6. ABLAUF DER REISE

6.1 Anzeigenerstellung & Verlinkung

6.1.1 Anzeigen erstellen

Mitglieder können eine Reiseankündigung in der Anwendung erstellen, indem sie Informationen zu ihrer geplanten Route eingeben (Datum, Uhrzeit, Abfahrts- und Ankunftsort, Anzahl der verfügbaren Sitzplätze, Sofortbuchungsoption und optionale Filter).

6.1.2 Vernetzung

Anzeigen sind für registrierte und nicht registrierte Benutzer sichtbar, die über die Anwendung oder eine Partner-Website/-Anwendung suchen. Der Dienst kann nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung entscheiden, keine Anzeigen zu veröffentlichen oder zu entfernen, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder als unangemessen oder schädlich erachtet werden.

Der Dienst bestimmt die Reihenfolge der Anzeige und die Rangfolge der Anzeigen nach eigenem Ermessen.

Die Anwendung berechnet den besten Treffpunkt und die Abfahrtszeit für die Fahrt. Passagiere und Fahrer können sich die gesamte oder einen Teil der Fahrt teilen, sie müssen nicht das gleiche Ziel haben.

Im Rahmen des Dienstes werden die Mitglieder über die Schnittstellen darüber informiert, dass ihre wiederkehrenden Routen zu Optimierungszwecken zur Organisation von Fahrten verwendet werden.

Im Falle der Optimierung werden die betroffenen Mitglieder über die "Identität" anderer Mitglieder informiert, die an dieser Reise interessiert sein könnten.

Mitglieder können vorgeschlagene Übereinstimmungen ändern.

6.2 Sitzplatzreservierung

6.2.1 Buchungsvorgang

Die Anwendung bietet ein Online-Sitzplatzreservierungssystem.

Jedes Mitglied, unabhängig davon, ob es als Fahrer oder Beifahrer fungiert, hat die Möglichkeit, einem anderen Mitglied einen Vorschlag zu unterbreiten, der durch eine Fahrt über die Optimierung vorgeschlagen wird. Das kontaktierte Mitglied kann dann die vorgeschlagene Reise annehmen, ändern oder ablehnen. Sobald die betreffenden Mitglieder die Reise gleichzeitig bestätigt haben, wird die Anfrage zu einer validierten Reservierung und die Mitglieder erhalten eine Buchungsbestätigung.

Der Service teilt die Telefonnummern der Buchungsparteien nach der Bestätigung, wie in der Datenschutzrichtlinie erläutert. Die Mitglieder sind für die Einhaltung der Bedingungen der Vereinbarung verantwortlich.

6.2.2 Reservierung für Dritte und Einschränkungen

Die Anwendung ist hauptsächlich für die Reservierung von Sitzplätzen für Einzelpersonen bestimmt.

Die Reservierung eines Sitzplatzes für einen Dritten ist strengstens untersagt, es sei denn, sie erfolgt über das Konto dieses Dritten.

Die Reservierung eines Sitzplatzes für unbegleitete Tiere oder für verbotene Substanzen oder Gegenstände ist strengstens untersagt.

Es ist verboten, eine Anzeige im Namen eines anderen Mitglieds zu veröffentlichen. Jedes Mitglied muss über ein eigenes Konto verfügen.

6.2.3 Durchführung der Reise

Wenn sich die Mitglieder für eine bestimmte Reise nicht treffen können, um die Reise anzutreten, können sie sich vor, während und nach der Reise direkt über ihr mobiles Gerät kontaktieren. Zu diesem Zweck können den betreffenden Mitgliedern ihre Telefonnummern zur Verfügung gestellt werden.

Alle beteiligten Mitglieder müssen zu Beginn der Reise eine Kompostierung in der Anwendung durchführen, um sie zu validieren.

Zum Zeitpunkt der Abfahrt oder wenn ein Mitglied erklärt, die Fahrt begonnen zu haben, wird das GPS-System des Mobilgeräts jedes betroffenen Mitglieds automatisch aktiviert, damit die Fahrgäste die Ankunft des Fahrers auf der Karte erkennen können und umgekehrt, vorausgesetzt, dieses System ist aktiviert und verfügbar und App-Benachrichtigungen sind auf dem betreffenden Gerät zulässig.

Die während der Fahrt gesammelten Standortdaten werden von Karos zur Durchführung der Kontrollen verwendet. Das GPS-System des Mobilgeräts jedes betroffenen Mitglieds wird am Ende der Fahrt deaktiviert.

Wenn keine ordnungsgemäße Kompostierung erfolgt, werden keine Zahlungen verarbeitet, die Fahrer werden nicht bezahlt und den Fahrgästen werden keine Kosten in Rechnung gestellt.

Die Reise gilt als beendet, wenn die betreffenden Mitglieder dies in der Anwendung angegeben haben. In jedem Fall gilt die Reise zwei Stunden nach der ursprünglich geplanten Ankunftszeit an dem von den Mitgliedern festgelegten Ankunftsort als beendet.

Abgesehen von einem angekündigten Hindernis gilt die Fahrt als validiert, und die betroffenen Mitglieder müssen sich gegenseitig informieren und/oder die Reise innerhalb von 48 Stunden nach dem Tag der Reise beim Dienst anfechten, um eine mögliche Rückerstattung zu beantragen, indem sie sich an den Dienst wenden, wie im Abschnitt "Kontakt" dieser Bedingungen angegeben.

6.2.4 Stornierung einer Reise

Beide Mitglieder können eine gebuchte Reise jederzeit vor Reiseantritt stornieren oder ändern. In diesem Fall werden die betroffenen Mitglieder informiert und der Fahrer erhält keinen finanziellen Beitrag.

6.2.5 Bewertungssystem

Sie können einen Fahrer bewerten, wenn Sie auf seiner Fahrt Beifahrer waren, und umgekehrt. Die Bewertungen beinhalten eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen und einen optionalen Kommentar. Sie dürfen nicht:

Bewerten Sie Mitglieder, mit denen Sie keine Reise geteilt haben;

Ihre Einschätzung auf persönliche Merkmale stützen (z. B. ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, Alter, Aussehen oder Behinderung);

beleidigende, beleidigende, diskriminierende, verleumderische Kommentare, einschließlich solcher, die auf Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion oder einem anderen gesetzlich geschützten Merkmal beruhen, sowie Kommentare zu machen oder zu veröffentlichen, die nichts mit Fahrgemeinschaften zu tun haben;

Bewerten Sie Fahrten, die nicht über die App gebucht wurden.

6.2.6 Rückgabegarantie

Die Rückkehrgarantie bietet Passagieren in bestimmten Gebieten Unterstützung für eine alternative Rückfahrt, wenn ihre geplante Fahrgemeinschaft fehlschlägt.

Die Rückgabegarantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Das Mitglied ist Teil eines Unternehmens oder einer Region, die die Rückgabegarantie anbietet;

Die abgesagte Reise war für den Nachmittag (nach 15:00 Uhr) geplant;

Die Stornierung erfolgte am selben Tag wie die geplante Reise;

Die Stornierung wurde vom Fahrer vorgenommen;

Das Mitglied hat eine Reise am selben Morgen erfolgreich abgeschlossen oder bestätigt;

Die Garantie gilt nur einmal pro Mitglied und Monat.

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann das Mitglied die Rückgabegarantie nicht in Anspruch nehmen.

Die Haftung des Dienstes für Reisestornierungen oder Abwesenheiten des Fahrers ist wie in Abschnitt 11 beschrieben beschränkt.

7. ÜBERPRÜFUNG

Im Rahmen der Rechnungsstellung der Reisekosten an den Fahrgast und der Zahlung dieser Reisekosten an den Fahrer führt der Dienst mehrere Kontrollen durch.

7.1 Verifizierung durch Kompostierung

Nach Beginn der Fahrt und vor deren Ende muss der Fahrgast die Kompostierung in der Karos-Anwendung durchführen. Dazu hat er in den Schnittstellen einen "CHECK"-Button, den er drücken muss. Ein grünes Banner informiert das Mitglied über den Erfolg der Verifizierung.

7.2 Server-Verifizierung

Die Serverüberprüfung wird vom Dienst nach dem Ende der Fahrt auf der Grundlage der Standortdaten der mobilen Geräte des Fahrgastes und des Fahrers durchgeführt.

Ohne den erfolgreichen Abschluss der Kompostierungsprüfung und der Serverüberprüfung werden dem Fahrgast die Reisekosten nicht in Rechnung gestellt und dem Fahrer werden die Reisekosten nicht gutgeschrieben.

Wird diese Verifizierung nicht validiert, kann dies zur Kündigung des Kontos führen.

7.3 Telefonische Verifizierung

Im Rahmen unserer Betrugsbekämpfungsverfahren können Mitglieder nach Beginn der Fahrt und vor deren Ende Verifizierungsanrufe erhalten, um die Echtheit der Fahrt gemäß den Buchungsdetails zu bestätigen. Die Mitglieder sind verpflichtet, auf solche Anrufe zu reagieren und die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Wird diese Verifizierung nicht validiert, kann dies zur Kündigung des Kontos führen.

8. GEISTIGES EIGENTUM

8.1 Rechte von Karos im Namen und auf Rechnung von Île-de-France Mobilités

Mit Ausnahme der von Mitgliedern generierten Inhalte und Daten sind Karos und Île-de-France Mobilités die ausschließlichen Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte, sofern nicht anders angegeben, in Bezug auf:

Im Service,

Die Anwendung,

Websites,

Alle Inhalte (Marken, Logos, Grafiken, Zeichnungen, Fotos, Animationen, Videos und Texte, die auf den Schnittstellen zugänglich sind),

Die Software und Datenbanken, die die Anwendung betreiben.

Karos oder Île-de-France Mobilités gewähren den Mitgliedern ein nicht ausschließliches, persönliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der Anwendung und des Dienstes ausschließlich für private und nicht kommerzielle Zwecke. Diese Nutzung muss den beabsichtigten Zweck der Anwendung und des Dienstes respektieren.

Es ist ausdrücklich verboten:

Karos-Inhalte ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Karos zu kopieren, zu reproduzieren oder zu modifizieren;

Die Marken, Logos, Grafiken, Zeichnungen, Fotos, Animationen, Videos und Texte, die auf den Schnittstellen zugänglich sind, ohne die ausdrückliche Genehmigung von Karos oder ihren Eigentümern unter Androhung der Strafverfolgung zu reproduzieren, zu verwenden oder darzustellen. Diese Elemente sind das ausschließliche Eigentum von Karos oder ihren jeweiligen Eigentümern;

die Anwendung, den Dienst oder die Inhalte anzupassen, zu verteilen, öffentlich aufzuführen oder anderweitig zu nutzen, die über das von Karos autorisierte Maß hinausgehen;

die Seiten der Schnittstellen oder andere Elemente der Schnittstellen (Software, Bildmaterial, Töne usw.) sowie die Computercodes, aus denen sie bestehen, in irgendeiner Weise und zu irgendeinem Zweck herunterzuladen, zu verbreiten, kommerziell zu verwerten und/oder zu verteilen;

die Anwendung zurückzuentwickeln oder zu dekompilieren, außer wie gesetzlich vorgesehen;

Extrahieren oder versuchen Sie, alle oder einen Teil der Daten aus der Anwendung zu extrahieren (z. B. über Data-Mining-Tools).

8.2 Rechte der Mitglieder

Im Rahmen der Nutzung des Dienstes ermöglicht Karos im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités den Mitgliedern, wenn sie in ihrem Konto angemeldet sind, miteinander zu interagieren und Inhalte wie Fragen, Antworten, Fotos, Meinungen und Kommentare über die Anwendung zu veröffentlichen (im Folgenden die "Mitgliederinhalte").

Mitgliederinhalte sind Eigentum ihrer jeweiligen Autoren. In jedem Fall werden die Mitgliederinhalte unter der alleinigen Verantwortung dieser Autoren online gestellt und zugänglich gemacht.

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes zu gewährleisten, gewähren Mitglieder und registrierte Benutzer Karos eine nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung der von ihnen veröffentlichten Inhalte:

Diese Lizenz ermöglicht es Karos, Ihre Inhalte in Übereinstimmung mit dem Zweck der Anwendung für andere Benutzer sichtbar zu machen.

Diese Lizenz erlaubt es Karos, Ihre Inhalte unter den folgenden Bedingungen zu reproduzieren, darzustellen, anzupassen und zu übersetzen:

Vervielfältigung: Sie ermächtigen Karos, Ihre Mitgliederinhalte ganz oder teilweise auf jedem aktuellen oder zukünftigen digitalen Medium (Server, Festplatten, Speicherkarten usw.) zu reproduzieren, soweit dies für Sicherungs-, Übertragungs- oder Downloadvorgänge im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anwendung und der Bereitstellung des Dienstes erforderlich ist.

Anpassung und Übersetzung: Sie ermächtigen Karos, Ihre Inhalte anzupassen oder zu übersetzen, insbesondere für mehrsprachige Supportzwecke oder die Formatierung der Benutzeroberfläche. Karos kann das Format Ihrer Inhalte in dem Umfang ändern, der für das Design und die technischen Einschränkungen der Anwendung erforderlich ist, ohne Ihr moralisches Urheberrecht zu verletzen.

Diese Lizenz gilt weltweit und für die Dauer Ihres Vertrags mit Karos.

Jedes Mitglied gewährt Karos eine exklusive, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Verwertung, Nutzung, Änderung und Vervielfältigung der Mitgliederinhalte für kommerzielle oder nicht-kommerzielle Zwecke, sofern diese Inhalte anonymisiert sind. Diese Lizenz wird weltweit und für die gesamte Schutzdauer der Mitgliederinhalte im ticket des geltenden Urheberrechts gewährt.

Abgesehen von diesen Lizenzen dürfen Mitgliederinhalte ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Autors nicht geändert, kopiert, extrahiert oder verbreitet werden.

9. UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Dienst behält sich das Recht vor, jedes Konto eines Mitglieds oder Nutzers, dessen Nutzung oder Verhalten gegen die ANB verstößt oder vermutet wird, vorübergehend oder dauerhaft zu sperren (im Folgenden "Verbotene nicht konforme Nutzung"). Karos kann aufgrund einer solchen Aussetzung nicht haftbar gemacht werden. Insbesondere behält sich der Dienst das Recht vor, das Guthaben eines Fahrers nicht auszuzahlen, wenn sein Konto gesperrt wird.

Die verbotene nicht konforme Verwendung umfasst, ist aber nicht beschränkt auf:

Die Nutzung mehrerer verschiedener Konten durch dieselbe Person;

Die Verwendung desselben Geräts durch mehrere Konten;

Verdacht auf Betrug und ungültige Fahrten;

Ein ungewöhnlich hoher Anteil von Fahrten, die die Überprüfungen nicht bestanden haben;

Eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Verstößen von Mitgliedern gegen den Abschnitt "VERPFLICHTUNGEN DER MITGLIEDER";

Nichtvorlage der erforderlichen Belege (z. B. Fahrzeugzulassungsbescheinigung oder andere Dokumente), aus denen hervorgeht, dass das Mitglied berechtigt ist, das Fahrzeug zu nutzen und keinen Gewinn zu erzielen.

Der Dienst behält sich außerdem das Recht vor, das Konto eines Mitglieds vorübergehend zu sperren oder einzuschränken, wenn die Reisemuster des Mitglieds, wie z. B. die Häufigkeit, die Anzahl der Passagiere oder die Höhe des Beitrags zu den Kosten, eine Gewinnabsicht oder betrügerische Nutzung erkennen lassen.

In schwerwiegenden Fällen kann der Dienst das Konto des Mitglieds sofort kündigen.

10. VERBOTENE INHALTE

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 6 des französischen Gesetzes für das Vertrauen in die digitale Wirtschaft (LCEN) fungiert Karos als Host für Inhalte, die von Mitgliedern veröffentlicht und über den Dienst zugänglich gemacht werden. Karos unterliegt keiner allgemeinen Verpflichtung zur Überwachung von Informationen, die von Mitgliedern im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes erstellt, übertragen und/oder gespeichert werden. Insbesondere kann Karos nicht für die Art und den Inhalt der Mitglieder verantwortlich gemacht werden, einschließlich der Meinungen und Kommentare über Mitglieder, außer in den vom LCEN vorgesehenen Fällen.

Jedes Mitglied kann dem Dienst das Vorhandensein verbotener Inhalte auf den Schnittstellen oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes melden.

10.1 Verbotene Kommentare, Nachrichten und Aktivitäten

Jedes Mitglied verpflichtet sich, die geltenden französischen Rechtsvorschriften einzuhalten, insbesondere, ohne dass diese Liste erschöpfend ist, diejenigen, die sich auf geistige Eigentumsrechte sowie verleumderische oder beleidigende Äußerungen beziehen.

Der Dienst behält sich das Recht vor, Inhalte, die nachweislich oder im Verdacht stehen, illegal zu sein oder gegen diese Bedingungen zu verstoßen (im Folgenden die "verbotenen Inhalte") unverzüglich zu entfernen. Karos kann für einen solchen Rückzug nicht verantwortlich gemacht werden.

Die verbotene nicht konforme Verwendung umfasst, ist aber nicht beschränkt auf:

Schädliche, bedrohliche, missbräuchliche, belästigende, vulgäre, obszöne, die Privatsphäre anderer verletzende, hasserfüllte, rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche, revisionistische, negationistische, beleidigende, diffamierende, gewalttätige, pornografische, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit befürwortende oder verunglimpfende Sprache oder Inhalte;

Äußerungen oder Inhalte, die die Autorität der Justiz, Gerichtsverfahren oder die Unschuldsvermutung untergraben;

Übermittlung von Nachrichten, zu deren Verbreitung das Mitglied nicht berechtigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf vertrauliche Informationen oder Informationen, die die Rechte Dritter, insbesondere geistige Eigentumsrechte oder Bildrechte, verletzen;

Übermittlung von Werbebotschaften, die nicht durch die ANB genehmigt sind;

Kommentare, die Karos und seinen leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Aktionären und/oder Partnern schaden oder ihren Ruf schädigen können, unter Verstoß gegen die in Frankreich geltenden Gesetze und Vorschriften, die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder die Rechte Dritter;

Kommentare, die darauf abzielen, kommerzielle Dienstleistungen ohne vorherige Zustimmung von Karos anzubieten.

Darüber hinaus ist die Erstellung und Nutzung anderer als der ursprünglich erstellten zusätzlichen Konten durch ein Mitglied unter seiner eigenen Identität oder der von Dritten ohne vorherige Genehmigung des Dienstes untersagt. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zur sofortigen Sperrung der Konten des Mitglieds sowie des gesamten Dienstes führen.

10.2 Meldung illegaler Inhalte

Jeder Nutzer oder Mitglied, der im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes Kenntnis von tatsächlichen oder vermuteten verbotenen Inhalten erlangt, muss diese gemäß Artikel 6 des LCEN unverzüglich über das in der Anwendung zur Verfügung gestellte Kontaktformular unter Angabe folgender Angaben melden:

Bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Beruf, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und -ort;

Bei juristischen Personen: Rechtsform, Firmenname, Sitz und Identität des gesetzlichen Vertreters;

Die Beschreibung des strittigen Sachverhalts und seines genauen Ortes;

Die Gründe, warum der Inhalt entfernt werden muss, einschließlich Verweise auf geltende Rechtsvorschriften und Beweise;

Eine Kopie der an den Autor oder Herausgeber der strittigen Informationen oder Aktivitäten gerichteten Korrespondenz, in der deren Unterbrechung, Entfernung oder Änderung beantragt wird, oder eine Begründung, dass der Autor oder Herausgeber nicht kontaktiert werden konnte.

Es wird daran erinnert, dass die Darstellung eines Inhalts oder einer Aktivität als verboten, mit dem Ziel, ihre Entfernung zu erwirken oder ihre Verbreitung zu verhindern, wenn diese Informationen bekannt sind, mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 150.000 € bestraft wird.

11. PERSONENBEZOGENE DATEN

Im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes durch Mitglieder erhebt und verarbeitet Karos bestimmte personenbezogene Daten von Mitgliedern im Namen und im Auftrag von IDFM. Karos ist ein Auftragsverarbeiter im ticket der DSGVO.

Durch die Nutzung des Dienstes bestätigen die Mitglieder, die Datenschutzrichtlinie des Dienstes Covoiturage Île-de-France Mobilités gelesen zu haben, die unter der folgenden Adresse verfügbar ist: intercom-help.eu/covoit-idfm-privacy-policy-and-terms-of-use/fr/articles/449495-politique-de-confidentialite ...

12. HAFTUNG

Im Auftrag von Île-de-France Mobilités bietet Karos einen Service an, um Fahrer und Fahrgäste auf der Grundlage kompatibler wiederkehrender Fahrten miteinander zu verbinden. Es obliegt jedem Mitglied, die Angemessenheit der vorgeschlagenen Verbindungen für seine Bedürfnisse zu überprüfen und die Bedingungen einer Reise zu bestätigen.

12.1 Allgemeine Ausschlüsse

Soweit nach geltendem Recht zulässig, haftet Karos nicht für:

Die ordnungsgemäße Durchführung einer Reise oder die Bedingungen, unter denen sie stattfindet;

Schäden, die sich aus dem fehlenden Versicherungsschutz eines Fahrers für Drittreisende im Falle eines Unfalls während einer Fahrt ergeben;

Schäden an der Software des Mitglieds oder Piraterie, die durch die Nutzung des Dienstes entstehen und nicht direkt auf ein Verschulden von Karos zurückzuführen sind;

Direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Geschäften, Einnahmen, Gewinnen, Verträgen, Geschäftspartnern oder erwarteten Einsparungen;

Verstöße oder Verstöße der Mitglieder gegen ihre jeweiligen Verpflichtungen ticket diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und deren Folgen;

Nichtzahlung von Reisekosten durch Mitglieder oder Verwendung betrügerischer Zahlungsmittel im Zusammenhang mit dem Service;

angekündigte Hindernisse oder jede andere Stornierung einer Reise durch ein Mitglied;

Betrügerisches oder unrechtmäßiges Verhalten von Mitgliedern bei der Nutzung des Dienstes;

Auslassungen oder Fehler im Inhalt der Schnittstellen oder bei deren Nutzung durch Benutzer, Mitglieder oder Dritte;

Schäden, die sich aus externen Websites oder Ressourcen ergeben, auf die über Links auf den Schnittstellen zugegriffen werden kann.

Der Dienst unternimmt angemessene Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die auf den Schnittstellen bereitgestellten Informationen korrekt und aktuell sind. Der Dienst behält sich das Recht vor, den Inhalt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu korrigieren oder zu aktualisieren. Der Dienst kann jedoch nicht für unbeabsichtigte Fehler oder Änderungen verantwortlich gemacht werden, die von unbefugten Dritten vorgenommen werden.

Der Dienst wird "wie besehen" bereitgestellt und Karos garantiert nicht, dass er fehlerfrei, ununterbrochen oder sicher ist.

In jedem Fall ist die Gesamthaftung von Karos gegenüber einem Nutzer, aus welchem Grund auch immer, ausdrücklich auf den Gesamtbetrag der Gebühren beschränkt, die dieser Nutzer in den sechs (6) Monaten vor dem Ereignis, das die Haftung begründet, an Karos gezahlt hat.

12.2 Zwingende Ausnahmen

Nichts in diesen Bedingungen schließt die Haftung von Karos aus oder beschränkt sie, wenn ein solcher Ausschluss oder eine solche Beschränkung rechtswidrig wäre. Insbesondere kann Karos seine Haftung nicht ausschließen oder beschränken für:

Tod oder Körperverletzung, die durch Fahrlässigkeit von Karos verursacht wurden;

Schäden, die auf grober Fahrlässigkeit oder betrügerischer Absicht beruhen;

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt;

Jegliche Haftung, die sich aus zwingenden Verbraucherschutzgesetzen, einschließlich Produkthaftungsgesetzen, ergibt.

Dazu gehören für Deutschland die zwingenden Bestimmungen des deutschen Produkthaftungsgesetzes.

Diese Einschränkungen gelten auch für gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter und Vertreter von Karos, wenn Beschwerden direkt an sie gerichtet werden.

12.3 Haftung des Mitglieds

Die Mitglieder sind allein verantwortlich für die Vertraulichkeit ihrer Zugangsdaten und die korrekte Verwendung ihrer Konten.

12.4 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Karos kann Inhalte offenlegen, wenn dies zur Einhaltung geltender Gesetze, rechtlicher Verfahren oder behördlicher Anfragen erforderlich ist oder wenn die Offenlegung erforderlich ist, um seine Rechte, Interessen, die der Mitglieder oder der Öffentlichkeit zu schützen.

13. VERFÜGBARKEIT VON SCHNITTSTELLEN UND SERVICE

Karos bemüht sich, soweit möglich, sicherzustellen, dass Benutzer und Mitglieder jederzeit Zugang zu den Schnittstellen und dem Dienst haben.

Der Betrieb der Schnittstellen und des Dienstes kann vorübergehend unterbrochen werden, insbesondere im Falle höherer Gewalt, geplanter oder unvorhergesehener Wartungsarbeiten, technischer Aktualisierungen oder Verbesserungen, Notfallreparaturen an den Schnittstellen, um deren Inhalt und/oder Präsentation weiterzuentwickeln oder aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle von Karos liegen. Karos verpflichtet sich, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um solche Störungen, soweit sie ihr zuzurechnen sind, zu begrenzen und/oder ihre Folgen zu begrenzen.

Karos kann in keiner Weise für die Nichtverfügbarkeit der Schnittstellen und/oder des Dienstes, deren Fehlfunktion, Unzugänglichkeit, Aussetzung oder Unterbrechung oder verschlechterte Nutzungsbedingungen aus irgendeinem Grund verantwortlich gemacht werden und kann nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus diesen Ereignissen ergeben.

In jedem Fall und unbeschadet des Vorstehenden und des Artikels 11 kann jede mögliche Haftung von Karos nur zur Zahlung von Schadensersatz führen, dessen Höhe auf die von Karos erhaltenen Beträge beschränkt ist.

Karos behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Anwendung, ihre Funktionen oder Dienste nach eigenem Ermessen vorübergehend oder dauerhaft, ganz oder teilweise zu ändern, auszusetzen oder einzuschränken.

Benutzer können Hilfe über den speziellen Support-Bereich erhalten, der auf den Schnittstellen verfügbar ist.

14. MECHANISMUS ZUR VALIDIERUNG DER FINANZIELLEN BEDINGUNGEN

14.1 Zahlung

Das Mitglied gibt seine Kreditkartennummer und Bankkontonummer auf der Registerkarte "Zahlungsmethode" ein, die es ihm ermöglicht, bei der Buchung einer definierten Route eine Zahlung zu erhalten oder vorzunehmen. Mit der Eingabe seiner Bankkontonummer erklärt sich das Mitglied mit den allgemeinen Nutzungsbedingungen unseres Bankdienstleisters einverstanden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Zahlungspartners, die hier zugänglich sind, regeln die vom Mitglied getätigten Zahlungsvorgänge und müssen von diesem akzeptiert werden. Mit der Einhaltung dieser Bedingungen akzeptiert das Mitglied die Bedingungen von Mangopay, unserem Zahlungspartner. Mangopay S.A. ist ein von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassenes E-Geld-Institut. Mangopay ist berechtigt, Zahlungsdienste anzubieten und elektronisches Geld auszugeben.

Fahrer können keine Vorauszahlungen direkt von den Fahrgästen verlangen. Das Risiko der Nichtzahlung liegt ausschließlich beim Fahrer.

Für jede Fahrt zieht Karos den Fahrgast zum Zeitpunkt der Buchung von seinem Anteil an den Reisekosten ab und überweist die Zahlung am Ende des Abrechnungszeitraums einschließlich der Fahrt auf das Konto des Fahrers.

Wenn ein Mitglied während desselben Abrechnungszeitraums sowohl als Fahrer als auch als Passagier Fahrten unternimmt, kann Karos nach eigenem Ermessen die fälligen und zu zahlenden und erhaltenen Beträge ganz oder teilweise verrechnen. Karos überweist dem Fahrer keinen Betrag von weniger als 1 €. Wird dieser Schwellenwert im selben Abrechnungszeitraum nicht erreicht, werden die Beträge in den folgenden Zeiträumen kumuliert, bis dieser Schwellenwert erreicht ist.

Die gewählte Zahlungsmethode wird belastet und der Fahrer erhält seinen Anteil. Die Gelder im Jackpot gehören ausschließlich dem Kontoinhaber. Transaktionen werden in der Anwendung angezeigt.

Zahlungsdaten sind durch SSL-Verschlüsselung geschützt.

Im Falle einer falschen oder nicht autorisierten Abbuchung können sich Mitglieder an Karos wenden. Mitglieder dürfen keine Rückbuchungen einleiten, es sei denn, dies ist gesetzlich gerechtfertigt. Mitglieder sind für Rückbuchungsgebühren verantwortlich, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen.

14.2 Kostenbeitrag

Der Beitrag zu den Kosten wird vom Dienst festgelegt. Der Dienst wendet Einkommensgrenzen an, um Missbrauch zu verhindern. Die Nutzung zu kommerziellen oder gewinnbringenden Zwecken ist strengstens untersagt (siehe Abschnitt 5).

In einigen Fällen kann der Dienst den Nutzern im Rahmen eines Navigo-Abonnements von ihrem Arbeitgeber oder auf Initiative des anderen Mitglieds kostenlos angeboten werden.

14.3 Aktionen und Sonderangebote

Karos kann zeitlich begrenzte Werbeaktionen anbieten. Die Bedingungen (z. B. Dauer, Preise) werden in der Anwendung bekannt gegeben und veröffentlicht.

14.4 Zahlungsmethoden

Passagiere müssen eine der zugelassenen MANGOPAY-Zahlungsmethoden verwenden:

● Kreditkarte

● Lastschrift über Klarna (nur in Deutschland verfügbar)

Karos kann jederzeit Zahlungsoptionen ändern oder neue Systeme einführen.

14.5 Wettbewerbe

Der Dienst kann Wettbewerbe mit Prämien (z. B. Geschenkkarten oder Promo-Codes) durchführen. Die Teilnahme unterliegt separaten Wettbewerbsbedingungen, die in der Anwendung aufgeführt sind.

Promo-Codes müssen unter "Meine Promo-Codes" eingegeben werden, damit ihr Wert Ihrem Guthaben hinzugefügt wird.

Karos ist nicht vertraglich an externe Prämienanbieter gebunden und ist nicht verantwortlich für deren Änderungen oder Einschränkungen.

14.6 Empfehlungsprogramm

Sie können auf freiwilliger Basis andere Mitglieder per SMS oder WhatsApp zur Nutzung des Dienstes einladen, indem Sie die Funktion "Freunde werben" in der App verwenden, um Einladungen zu versenden.

Die Belohnungen hängen von der Anzahl der erfolgreichen Fahrgemeinschaften ab, die durch Ihre Empfehlungen generiert werden. Empfehlungsboni werden Ihrem Guthaben hinzugefügt und monatlich ausgezahlt.

Die Prämienbeträge werden in der Anwendung angegeben und können jederzeit geändert werden.

Wenn der Empfehlungslink zu spät oder gar nicht verwendet wird, ist eine Validierung nicht möglich.

15. AUSSERGEWÖHNLICHE TRANSAKTIONEN

Im Rahmen nationaler Programme können Mitglieder von Zuschüssen für Fahrgemeinschaften profitieren. Die Teilnahmebedingungen werden gegebenenfalls mitgeteilt.

16. KÜNDIGUNG, SPERRUNG UND EINSCHRÄNKUNG VON KONTEN

16.1 Kündigung, Aussetzung und Einschränkung durch den Dienst

16.1.1 Aussetzung, Einschränkung oder Kündigung von Konten

Die ANB stellen einen Vertrag zwischen dem Mitglied und Karos im Namen von Île-de-France mobilités dar, den jede Partei jederzeit kündigen, aussetzen oder einschränken kann.

Insbesondere ist Karos berechtigt, Ihr Konto vorübergehend zu sperren, Ihren Zugang zum Dienst einzuschränken oder Ihren Vertrag von Rechts wegen zu kündigen, wenn das Mitglied gegen eine seiner Verpflichtungen aus dem ticket der ANB verstößt.

Im Falle der Nichteinhaltung einer der Bestimmungen der ANB durch das Mitglied kann Karos von Rechts wegen, ohne Vorankündigung oder Entschädigung und unbeschadet anderer Rechtsmittel, die ihm zur Verfügung stehen, die Bereitstellung des gesamten oder eines Teils des Dienstes, einschließlich des Zugangs zu den Schnittstellen, aussetzen, das Konto des Mitglieds schließen, jede neue Registrierungsanfrage seinerseits sperren, jegliche Zahlung des Preispools zu sperren und/oder diese Bedingungen zu kündigen.

Diese Ausschlussmaßnahme berührt nicht straf- oder zivilrechtliche Maßnahmen, denen das Mitglied von Behörden, Dritten oder Karos ausgesetzt sein kann, wenn sein Verhalten den Interessen von Karos geschadet hätte.

Sie werden per E-Mail an die zuletzt mitgeteilte Adresse über die Entscheidung informiert und haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Bewertung der Situation kann Karos die angewandten Maßnahmen aufheben oder aufrechterhalten.

Karos behält sich das Recht vor, Ihren Zugang zum Service einzuschränken, wenn dies erforderlich ist, um IT-Sicherheitsrisiken zu beheben oder zu begrenzen oder die Sicherheit anderer Mitglieder, Fahrer oder potenzieller Passagiere zu schützen.

16.1.2 Recht auf Löschung oder Ablehnung der Veröffentlichung

Karos behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung von Bewertungen, Kommentaren oder Fragen, die von einem Mitglied generiert wurden, abzulehnen oder sie nach der Veröffentlichung zu löschen, wenn sie gegen diese Bedingungen verstoßen.

16.2 Kündigung durch das registrierte Mitglied

Sie können Ihr Vertragsverhältnis mit Karos jederzeit, kostenlos und ohne Angabe von Gründen kündigen. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche "Mein Konto löschen" in der Anwendung.

Karos kann die Auszahlung des Restbetrags des Preispools nicht garantieren, wenn das Konto vor der monatlichen Zahlung gelöscht wird.

17. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

17.1 GÜLTIGKEIT DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Karos in Bezug auf Ihre Nutzung der Anwendungen und des damit verbundenen Dienstes dar.

Zusätzliche Mitteilungen, Dokumente oder Anweisungen, die in der Anwendung bereitgestellt werden, können diese Bedingungen ergänzen und zusätzliche Klarstellungen enthalten.

Karos und Île-de-France mobilités behalten sich das Recht vor, die AGB einseitig zu ändern. In diesem Fall:

Der Dienst wird Sie über Änderungen, einschließlich ihres Inhalts, mindestens 14 Tage vor ihrem Inkrafttreten per E-Mail an Ihre zuletzt angegebene Adresse oder direkt in der Anwendung informieren;

Updates werden hier veröffentlicht;

Die aktualisierten AGB werden verbindlich, sofern Sie nicht widersprechen;

Sie müssen sich daran halten, um den Dienst weiterhin nutzen zu können;

Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Vertrag sofort kündigen, indem Sie innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe eine schriftliche oder textliche Mitteilung (z. B. E-Mail) senden.

Sollte ein Teil der ANB aus irgendeinem Grund für rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, gelten die betreffenden Bedingungen als ungeschrieben. Die übrigen Bestimmungen würden ihre volle Kraft und Wirkung behalten und weiterhin gelten. Klauseln, die als nicht existent gelten, würden durch Begriffe ersetzt, die dem Inhalt der für nichtig erklärten Klausel und der ursprünglichen Absicht von Karos und Île-de-France mobilités so nahe wie möglich kommen.

17.2 WIDERRUFSRECHT

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung haben Mitglieder ein Widerrufsrecht von vierzehn (14) Tagen, das ab dem Abonnement des Dienstes läuft, das durch das Datum der Erstellung des Kontos definiert wird. Für den Fall, dass das Mitglied von diesem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, muss es ein entsprechendes Schreiben an Karos senden. Zu diesem Zweck kann er das diesen AGB beigefügte Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung verwenden, in der er den Widerrufswunsch zum Ausdruck bringt. Dieses Formular muss per Post oder elektronisch an die in der Präambel der ANB angegebenen Adressen gesendet werden.

Das Mitglied, das von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, kann die auf sein MangoPay-Konto gezahlte Entschädigung zurückfordern. Sein Konto wird dann gemäß den in diesen Bedingungen festgelegten Bedingungen gelöscht.

Da das Abonnement des Dienstes kostenlos ist, wird den Mitgliedern kein Betrag zurückerstattet.

17.3 ANWENDBARES RECHT UND RECHTSSTREITIGKEITEN

Die ANB unterliegen französischem Recht.

Im Falle einer Streitigkeit über die Auslegung eines Begriffs oder einer Bestimmung der ANB kann das Mitglied oder der Nutzer:

(i) Karos per Einschreiben mit Rückschein an folgende Adresse zu kontaktieren: Karos, 10 rue de la Paix, 75002 Paris, Frankreich, oder

(ii) die Angelegenheit kostenlos an den folgenden Verbraucherschlichter verweisen, um eine gütliche Lösung zu suchen:

Zentrum für Verbrauchermediation von Schlichtern der Justiz (CM2C)

Postanschrift: 14 rue Saint Jean, 75017 Paris

Telefon : +33 (0)1 89 47 00 14

(iii) eine Beschwerde in Bezug auf die Anwendung oder den Dienst über die Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission einzureichen:https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en

Je nach den Umständen ist Karos möglicherweise nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine Anwendung.

In Ermangelung einer gütlichen Beilegung kann die Streitigkeit vor die zuständigen Gerichte gebracht werden.

Die Übersetzungen der ANB sind ticket indikativ. Die ANB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich

17.4 KONTAKT

Karos kann unter folgenden Adressen kontaktiert werden:

Telefonnummer: 0 800 10 20 20

E-Mail-Adresse: [email protected] oder über das Hilfethema auf den Schnittstellen.

Der Support wird von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr angeboten.

ANHANG - FORMULAR WIDERRUFSRECHT

Bitte füllen Sie dieses Formular nur aus und senden Sie es zurück, wenn Sie vom Vertrag zurücktreten wollen.

Zu Händen von Karos, Carpooling Île-de-France Mobilités

E-Mail-Adresse: [email protected]

Telefonnummer: 0 800 10 20 20

Hiermit informiere(n) ich/wir (*) Sie (*) über meinen (*) Rücktritt vom Vertrag über das Abonnement des Carpooling Service Île-de-France Mobilités:

Abonnieren : ... / ... / ...

Vor- und Nachname des Mitglieds: ...

Mobiltelefonnummer, die beim Abonnieren des Dienstes verwendet wird: ...

Anschrift des Mitglieds: ...

(*) Unzutreffendes streichen

Unterschrift des/der Verbraucher(s):

Datum: