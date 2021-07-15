Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Amethyst-Pakets

Präambel

Das Abonnement und die Nutzung eines Amethyst-Pakets setzt die Kenntnis und vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen dar, die sich auf den Navigo-Pass beziehen, durch den Karteninhaber und den Zahler, wenn er vom Karteninhaber getrennt ist. Der Zahler eines Amethyst-Pakets im Namen eines nicht mündigen Minderjährigen oder eines Erwachsenen unter Vormundschaft oder Vormundschaft verpflichtet sich, ihm diese AGB mitzuteilen und ihn über seine Verpflichtungen zu informieren.

1-DEFINITIONEN

Das von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufene Amethyst-Paket wird von den Departements der Île-de-France vergeben, die jeweils für ihr eigenes Departement handeln. Sie wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S." genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Das Amethyst-Paket wird auf einen Navigo-Pass geladen, der namentlich, streng persönlich und nicht übertragbar ist und bis zu seiner Übergabe an den Inhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités (Mobilitätsorganisation der Île-de-France) ist.

Der Name "Karteninhaber" bezeichnet die Person, deren Foto und Identität auf dem Navigo-Pass erscheinen.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

Der Name "Zahler" bezeichnet die Person, unabhängig vom Karteninhaber oder nicht, die sich vertraglich verpflichtet, die Rechnungen des Kontoinhabers zu bezahlen. Der Zahler muss ein geschäftsfähiger Erwachsener oder mündiger Minderjähriger sein.

2-Präsentation und Verwendung

2.1-Kann im Rahmen der zonalen Preisgestaltung der Region Île-de-France verwendet werden

Mit dem Amethyst-Paket können Sie mit den regulären öffentlichen Verkehrsmitteln der Beförderer reisen, darunter RoissyBus, Noctilien-Nachtbusse, einige lokale Dienste und einige Transportmittel auf Anfrage, TER- oder Intercités-Züge (außer obligatorische Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden. Es gilt nicht auf Filéo, Orlyval, dem TGV oder auf Linien, die keine Tarife der Ile-de-France anwenden (einschließlich der Shuttles, die die Flughäfen Le Bus Direct und VEA Disney bedienen, sowie der Touristenbusse OpenTour und Cars Rouges).

Das Amethyst-Paket gilt für jede Reise innerhalb der Gültigkeitsbereiche des Pakets.

2.2-Das Amethyst-Paket ist Personen vorbehalten, die ihren Wohnsitz in einem der Departements der Île-de-France haben und die von diesem Departement festgelegten Vergabebedingungen im Rahmen der folgenden Kriterien erfüllen:

oder mindestens 60 Jahre alt sein und keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen

oder ein behinderter Erwachsener sein, der die in den Artikeln L.821-1 bis L.821-3 des Sozialgesetzbuchs vorgesehene Beihilfe oder die differenzierte Beihilfe zur Aufrechterhaltung erworbener Rechte erhält

oder von ihrem Sozialschutzsystem als arbeitsunfähig anerkannt werden

oder unter 20 Jahre alt sein und den Anspruch auf Erziehungsgeld für das behinderte Kind nachweisen

Diese Bedingungen für die Vergabe von tickets können von der Abteilung geändert werden.

2.3-Jede Abteilung definiert mehrere Kategorien von Begünstigten mit unterschiedlichen Rechten.

Für jede Kategorie von Begünstigten legt sie die Zoneneinteilung des Pakets, das dem Begünstigten ausgestellt werden kann (oder die Zoneneinteilung, wenn eine Wahl möglich ist) und den finanziellen Beitrag fest, der für den Erhalt des Pakets beantragt wird.

2.4-Für den Fall, dass die Abteilung dem Begünstigten erlaubt, zwischen mehreren verschiedenen Zonenpaketen für unterschiedliche Beitrittsgebühren zu wählen, und die Möglichkeit bietet, diese Wahl vor Ablauf der 12-monatigen Gültigkeit zu ändern.

Die finanziellen Bedingungen für die Änderung der Zuteilung werden von ihm festgelegt und den Begünstigten mitgeteilt.

2.5-Das Paket umfasst mindestens zwei zusammenhängende Bereiche.

2.6-Das Amethyst-Paket ist 12 Monate ab dem von der Abteilung der zuweisenden Abteilung festgelegten Monat gültig.

Es gilt vom 1. Tag des ersten Gültigkeitsmonats 00:00 Uhr bis zum letzten Tag des letzten Gültigkeitsmonats 23:59 Uhr. Für Noctilien-Nachtbusse gilt der Amethyst-Pass vom 1. Tag des ersten Gültigkeitsmonats 00:00 Uhr bis zum Tag nach dem letzten Tag des letzten Gültigkeitsmonats um 6:00 Uhr. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers. »

Amethyst-Pakete profitieren von der "Dezonierung", d. h. der Möglichkeit, von Samstag von 0:00 bis Sonntag bis 23:59 Uhr, an Feiertagen von 0:00 bis 23:59 Uhr, vom 15. Juli von 0:00 bis 15. August um 23:59 Uhr und während der kurzen Schulferien der Zone C gemäß der Definition des Ministeriums für nationale Bildung (Toussaint, B. Weihnachten, Winter und Frühling) ab dem Tag nach dem Ende des Unterrichts von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr am Tag vor dem Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

3-ERLANGUNG

Um ein Amethyst-Paket zu erhalten, muss der Antragsteller zunächst einen Navigo-Pass mit seinem Namen und Vornamen haben, wie er auf seinem Ausweisdokument erscheint, und auf dem sein Foto erscheint. (Siehe Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des geltenden Navigo-Passes, die auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind). Das Amethyst-Paket kann nur auf den Navigo-Pass geladen werden, unter Ausschluss jeglicher anderer Unterstützung.

3.1-Die Bedingungen für den Erhalt des Amethyst-Pakets und die Zahlungsbedingungen, einschließlich etwaiger Beitrittsgebühren, werden von der Abteilung festgelegt und mitgeteilt.

3.2-Der Dienst der Abteilung, die Amethyst-Pakete zuweist, prüft Anfragen, die von Personen mit Wohnsitz in seiner Abteilung an sie gerichtet werden.

Es informiert die Person über die gegebenen Folgemaßnahmen und ein voraussichtliches Datum, ab dem der Begünstigte das Paket auf seinen Navigo-Pass laden kann.

3.3- tickets Transport, die während des Wartens auf den Erhalt des Amethyst-Pakets verwendet werden, werden nicht erstattet.

4-Aufladen von Paketen

Um zu reisen, muss der Begünstigte, sobald das Recht auf den Amethyst-Pass vom Departementsdienst gewährt wurde, den Amethyst-Pass von seinem Mobiltelefon in der Anwendung Île-de-France Mobilités (herunterladbar im App Store oder Play Store) oder an einem Schalter oder Verkaufsgerät der Netze der Spediteure auf seinen Navigo-Pass laden.

5-VALIDIERUNG

5.1-Es gelten die geltenden Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes.

5.2-Der Karteninhaber muss den Pass mit seinem Amethyst-Paket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber auch gegebenenfalls bei Anschlussflügen und Ausfahrten systematisch auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, andernfalls verstößt er dagegen.

5.3-Im Falle des Vergessens seines Navigo-Passes muss der Inhaber, um ohne Verstoß reisen zu können, eine andere ticket der Beförderung kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet.

6-KONTROLLE

6.1-Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber den Pass vorlegen, auf den das beim Eintritt in das Netz validierte Amethyst-Paket geladen ist.

6.2- Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (vgl. Art. 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des Amethyst-Pakets (vgl. Art. 2) zieht die Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften nach sich.

6.3-Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Verstoß, muss der Zuwiderhandelnde die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7-HINZUFÜGEN VON PAKETEN

7.1-Es ist möglich, zusätzlich zu einem Amethyst-Paket, das bereits auf einen Navigo-Pass, ein Navigo-Tages-, Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket, ein Navigo-Solidaritätspaket 75% Monat oder Navigo Solidarity 75% Woche, ein Navigo-Rabattpaket 50% Monat oder Navigo-Rabatt 50% Woche oder ein kostenloses Navigo-Paket aufgeladen ist.

7.2-Die Bereiche des Amethyst-Pakets und die Bereiche des Navigo-Tages-, Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpakets oder Navigo-Solidarität 75% Monat oder Navigo-Solidarität 75% Woche oder Navigo-Rabatt 50% Monat oder Navigo-Rabatt 50% Woche können hinzugefügt oder getrennt werden.

Wenn beide Pakete unzusammenhängende Bereiche haben (Zonen 1-2 und Zonen 4-5), kann der Kunde nicht gleichzeitig Fahrten zwischen den Zonen der beiden geladenen Pakete unternehmen. Er muss dann jedes Mal einen Transport ticket kaufen, der für seine gesamte Reise gültig ist.

7.3-Die Tarife und Kaufbedingungen der Navigo-, Navigo-Solidaritäts- 75%, Navigo-Rabatt- 50%- oder Navigo-Free-Pakete, die zusätzlich zum Amethyst-Paket berechnet werden, sind identisch mit denen der einzeln gekauften Navigo-Pakete (siehe AGB der Navigo-Tages-, Monats- und Wochenpakete oder der geltenden Transportsolidaritätstarife, die auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind).

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets oder Verträge auf denselben Pass zu laden. Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets oder Verträge auf denselben Pass zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen sind auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr, Abschnitt AGB, verfügbar.

8-Verlust, Diebstahl, Fehlfunktion und Austausch

Beachten Sie die aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes, die auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind.

9-Änderung der Situation des Begünstigten

Im Falle einer Änderung der personenbezogenen Daten (Name, Adresse usw.) muss sich der Begünstigte an die Dienststelle der zuweisenden Abteilung und die Beförderer wenden, um gegebenenfalls seine Situation ändern zu lassen.

10-Ablauf und Verlängerung des Amethyst-Pakets

Das Amethyst-Paket, das ein Jahr lang gültig ist, läuft am letzten Tag des letzten Gültigkeitsmonats ab (siehe Artikel 1.6). Die Verlängerung ist möglich, sofern der Begünstigte die Ausstellungsbedingungen erfüllt, die von der Dienststelle der Pauschalbewilligung festgelegt und mitgeteilt werden.



Der Inhaber, der noch im Besitz eines gültigen Passes ist, d. h. der weniger als 10 Jahre alt ist, und der Transport tickets aufladen möchte, darf diesen nicht wiederverwenden, falls sein Vertrag oder seine Verträge seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, da seine Daten in unseren Systemen archiviert wurden. Daher verpflichtet sich der Inhaber, ein neues Abonnement abzuschließen und einen neuen Pass in einer Handelsvertretung oder online zu erhalten. Es kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn Transport ticket auf den oben genannten Pass geladen werden.

11-Kündigung des Pakets

Der Begünstigte kann die Kündigung seines Amethyst-Pakets bei der Abteilung beantragen, die die Pakete zuweist.

Die Bedingungen für die Kündigung des Amethyst-Pakets werden von der Abteilung festgelegt und mitgeteilt.

12-Informationen zu personenbezogenen Daten

Vor der Verwaltung des Amethyst-Pakets verwalten die Abteilungen die Rechteanfragen und dann die Erneuerung und Beendigung der Amethystrechte. In diesem Zusammenhang ist jede Abteilung für die Verarbeitung für die Verwaltung dieser Rechte verantwortlich.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Artikel über Informationen über personenbezogene Daten befassen sich nur mit der Verarbeitung bei Eröffnung eines Pakets.

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zwecke der Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie der Betrugsbekämpfung zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

Im Rahmen des Amethyst-Pakets werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die um den Schutz ihrer Privatsphäre besorgt sind:

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Das Underwriting und die Verwaltung des Vertrags; Unternehmenskommunikation und kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation; Durchführung statistischer Analysen.

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, einschließlich der Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

Die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

Kommerzielle und nicht-kommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

Statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der vom Beförderer angebotenen Dienstleistungen;

Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Das Amethyst-Paket ist auf folgendem Medium erhältlich:

· Der personalisierte Navigo-Pass.

12.1 Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

12.1.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

Identifikationsdaten, personenbezogene Daten, Daten zum Arbeitsleben, Wirtschafts- und Finanzdaten, Gesundheitsdaten, Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

12.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 12 aufgeführt sind.

12.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

auf der Grundlage der Vertragserfüllung und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers zur Verwaltung des Vertrags/der Dienstleistung;

über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

12.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die für das Amethyst-Paket spezifischen Kundendaten während der Vertragserfüllung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die Identitätsnachweise, die aus dem persönlichen Bereich auf der Website " www.iledefrance-mobilites.fr " übermittelt werden, für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

12.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

12.1.5.1 Im Rahmen der oben definierten Verarbeitung

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen multimodalen digitalen Dienstes.

12.1.5.2 Im Rahmen des Austauschs zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Bei diesen Anfragen übermittelt der Partner die Navigo-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Nutzers zur Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

12.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Côte d'Ivoire) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

12.2 Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

12.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

Identifikationsdaten, Wirtschafts- und Finanzdaten, Daten im Zusammenhang mit Verstößen, Validierungsdaten.

12.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 12 aufgeführt sind.

12.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

12.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF umgesetzten Erhaltungsregeln sind:

Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Validierungsort - Passnummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Akkumulation der Validierungen, die am Eingang und/oder Ausgang der Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

Die im Rahmen der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art des Verstoßes und der getroffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung des Verstoßes aufbewahrt.

Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

12.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der zuvor anonymisierten Validierungsdaten.

12.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

12.3 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag unter Angabe des/der von der Anfrage betroffenen Rechts/Rechte, seiner Kontaktdaten, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung), seiner Kundennummer sowie der Elemente zum Nachweis seiner Identität senden. Und ein Ausweisdokument.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

oder an die E-Mail-Adresse: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected] .

. oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

13-ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr eingesehen werden.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.