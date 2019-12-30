Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Navigo-Jahrespakets

1. DEFINITIONEN

Das von Île-de-France Mobilités (Verkehrsbehörde Île-de-France) erstellte Navigo-Jahrespaket wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo Annuel" genannt, im Namen und auf Rechnung von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Das Navigo-Jahrespaket wird auf unbestimmte Zeit abonniert und mit einem namentlichen, streng persönlichen und nicht übertragbaren Navigo-Jahrespass belastet, der bis zu seiner Übergabe an den Karteninhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités ist.

Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das auf der Website Île-de-France Mobilités (verwaltet von Île-de-France Mobilités) unter der Rubrik "Ich verwalte meine Navigo-Karte" (von Comutitres S.A.S. verwalteter Bereich) erstellt wurde. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website.



Der Name "Karteninhaber" bezeichnet die Person, deren Foto und Name/Vorname auf der Navigo-Jahreskarte erscheinen. Der Name "Zahler" bezeichnet die natürliche Person, die das Paket bezahlt. Die Bezeichnung "Senior Pricing" bezeichnet namentlich die spezifischen Preise, die für berechtigte Kunden gemäß den in 2.3.3 beschriebenen Bedingungen gelten.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

Das Navigo-Jahrespaket kann im Rahmen der zonalen Tarife der Region Île-de-France verwendet werden und ermöglicht es Ihnen, auf den regulären öffentlichen Verkehrslinien der Beförderer zu reisen, darunter OrlyBus, RoissyBus, die Nachtbusse Noctilien und Filéo sowie einige lokale Dienste und Transport on Demand, TER- oder Intercités-Züge (außer obligatorische Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden. Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf Linien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden (einschließlich der Shuttles, die die Flughäfen Le Bus Direct und VEA Disney bedienen, sowie der Touristenbusse OpenTour und Big Bus Paris).

2.2 Navigo Jährlich:

2.2.1 Es ist möglich, ein "Navigo Annual All Zones"-Paket zu abonnieren, das für die Zonen 1 bis 5 gültig ist, oder ein Navigo-Jahrespaket für zwei Zonen, das für die abonnierten Zonen gültig ist, unter Paaren der Zonen 2-3, 3-4 und 4-5.

2.2.2 Die Navigo Annual Pässe 2-3, 3-4 und 4-5 profitieren von der "Dezonierung", d.h. der Möglichkeit, unabhängig von den abonnierten Gebieten von Samstag von 00:00 bis Sonntag bis 23:59 Uhr, an Feiertagen von 00:00 bis 23:59 Uhr, vom 15. Juli um 00:00 Uhr bis zum 15. August um 23:59 Uhr und während der kurzen Schulferien der Zone C (Allerheiligen, Weihnachten, Winter und Frühling) am Tag nach dem Ende des Unterrichts von 00:00 bis 23:59 Uhr am Tag vor dem Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts, wie vom Ministerium für nationale Bildung festgelegt. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

2.3 Navigo Jährlicher Senior Pricing:

2.3.1 Das Abonnement des Pakets "Navigo Annual Senior Pricing" ist nur "alle Zonen", also gültig in den Zonen 1 bis 5.

2.3.2 Es ist nur eine Zahlung per Lastschrift möglich.

2.3.3 Es ist ausschließlich Personen ab 62 Jahren vorbehalten, die keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit von weniger als der Hälfte ausüben.

Eine berufliche Tätigkeit gilt als streng weniger als eine halbe Zeit, wenn die Dauer dieser Tätigkeit weniger als die Hälfte der gesetzlichen Arbeitszeit beträgt, nämlich:

· Weniger als die Hälfte von 35 Stunden pro Woche = 17,5 Stunden pro Woche;

· Oder weniger als die Hälfte des jährlichen Äquivalents der gesetzlichen Arbeitszeit, d. h. 1.607 Jahresstunden = 803,5 Stunden über ein Jahr;

· Oder weniger als die Hälfte des monatlichen Äquivalents der gesetzlichen Arbeitszeit, 151 Stunden pro Monat = 75,5 Stunden über einen Monat.

3. ABONNEMENT DES NAVIGO-JAHRESPAKETS UND DES NAVIGO-JAHRESPAKETS SENIORENPREISE

3.1 Navigo Jährlich:

Das Navigo-Jahrespaket kann abonniert werden:

· per Internet über seinen persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird). Nach dem Ausfüllen des Online-Formulars, dem Speichern eines aktuellen Fotos (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, nicht verwendet) und dem Ausfüllen seiner Zahlungsmethode muss der Zahler (und der Kontoinhaber, falls er sich vom Zahler unterscheidet) die Dokumente im Zusammenhang mit dem Abonnement, aus dem der Vertrag besteht, elektronisch unterzeichnen. Der Abonnementantrag kann frühestens 60 Tage und spätestens 15 Tage vor dem ersten Tag des gewählten Monats gestellt werden. Sofern der Antrag vollständig ist (Foto entspricht den Anforderungen, Zahlung akzeptiert und Vertrag elektronisch unterzeichnet), wird die Navigo-Jahreskarte nach Wahl des Zahlers innerhalb von maximal 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) bei ihm zu Hause entgegengenommen oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an Navigo SNCF-Serviceschaltern(1) zur Verfügung gestellt. gegen Vorlage eines Identitätsnachweises 3 Werktage nach der Bestellung;

· in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird). Eine Navigo-Jahreskarte wird sofort nach der Registrierung der Datei, der Zahlungsmethode, dem Foto des Karteninhabers (von vorne, barhäuptig) und der Unterzeichnung des Vertrags durch den Zahler (und den Karteninhaber, falls er vom Zahler abweicht) ausgestellt. Hat sich der Kunde für die Zahlungsart per Lastschrift entschieden, wird eine erste Zahlung verlangt. Der Betrag variiert je nach Startdatum des Pakets. In diesem Fall kann ein abonniertes Navigo-Jahrespaket nach Wahl des Kunden an jedem Tag des Monats beginnen (vgl. Art. 4.7).

Kein Transport ticket, der während des maximalen Zeitraums von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) zwischen dem Datum des Eingangs der Abonnementanfrage über das Internet und dem Versanddatum der Navigo-Jahreskarte gekauft wurde, wird nicht erstattet. Im Falle des Nichterhalts der Navigo-Jahreskarte erfolgt keine Rückerstattung der Transport tickets, die während des Wartens auf die Navigo-Jahres-ticket gekauft wurden, wenn sich herausstellt, dass die Störung nicht auf die Agentur Navigo Annuel zurückzuführen ist (korrekt eingegebene Adresse, konformes Foto, Transport ticket innerhalb der von der Navigo Annual Agency festgelegten Fristen gesendet).

Nach Ablauf der Frist von 10 Tagen kann der Nichterhalt in den Verkaufsstellen der Beförderer, an den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) (der Pass wird sofort gegen Vorlage eines Identitätsnachweises ausgestellt) gemeldet werden, indem Sie sich in den persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités oder per Post, E-Mail oder Telefon bei der Agentur Navigo Annuel einloggen (eine neue Frist von 10 Tagen, außer an Wochenenden und Feiertagen, ist für die Postzustellung zu erwarten).

3.2 Navigo Annual Senior Pricing:

3.2.1 Der Kontoinhaber hat zunächst kein Navigo-Jahrespaket:

Die Bedingungen sind die gleichen wie für das Abonnement eines Navigo-Jahrespakets (siehe Art. 3.1). Die Navigo-Jahreskarte für Seniorentarife kann jedoch ausschließlich in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) abgeschlossen werden. Darüber hinaus muss der Kontoinhaber einen Identitätsnachweis vorlegen, um seine Berechtigung für die Senior Pricing zu überprüfen, sowie erklären, dass er keine berufliche Tätigkeit ausübt oder eine berufliche Tätigkeit ausübt, die streng weniger als die Hälfte beträgt (vgl. Art. 2.3.3).

3.2.2 Der Karteninhaber verfügt bereits über ein Navigo-Jahrespaket:

Der Zahler (und der Inhaber, wenn er sich vom Zahler unterscheidet) muss sich zunächst vergewissern, dass sein Navigo-Jahrespaket "alle Zonen" ist (vgl. Art. 6 zur Änderung der Zonen des Pakets), per Lastschrift bezahlt wird (vgl. Art. 4.13.3 zur Änderung seiner Zahlungsmethode) und nicht ausgesetzt ist (vgl. Art. 9 zur Rücknahme des Pakets). Die Änderung des Navigo-Jahresvertrags zur Berücksichtigung der Navigo-Jahrestarife für Senioren erfolgt über das Internet in seinem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder an bestimmten SNCF-Serviceschaltern(1), wenn die Förderbedingungen erfüllt sind.

3.2.3 In seinem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités muss der Inhaber nach dem Hochladen eines gültigen Identitätsnachweises zur Überprüfung seines Alters erklären, dass er keine berufliche Tätigkeit ausübt oder eine berufliche Tätigkeit ausübt, die streng unter der Hälfte liegt (vgl. Art. 2.3.3). Sofern der Antrag vollständig ist (gültiger Identitätsnachweis, Erklärung über das Fehlen einer beruflichen Tätigkeit oder einer beruflichen Tätigkeit von strikt weniger als einer halben Zeit), werden die Senior Pricing für die nächste oder die nächste Abgabe berücksichtigt, je nach dem Datum der Validierung des Antrags auf Änderung des Navigo Annual Senior Pricing Vertrags (vgl. Art. 4.14.1) durch die Navigo Annual Agency.

3.3 Die Bearbeitungszeit für Anträge beträgt 5 Tage (außer an Wochenenden und Feiertagen).

3.4 Die Unterzeichnung des Vertrags nach Annahme der Datei führt zur Eröffnung eines Kundenkontos für den Inhaber, der der Benutzer der Navigo-Jahreskarte ist, und gegebenenfalls auch für den Zahler des Vertrags.

4. ZAHLUNG DES JÄHRLICHEN NAVIGO-PAKETS

4.1 Der Zahler muss eine volljährige oder mündige natürliche Person sein (ein Nachweis muss erbracht werden). Minderjährige unter 16 Jahren können weder Zahler noch Inhaber eines Navigo-Jahrespakets sein.

4.2 Ein Zahler kann mehrere Navigo-Pakete unterstützen.

4.3 Der Zahler kann sich vom Inhaber der Navigo-Jahreskarte unterscheiden. In diesem Fall müssen der Zahler und der Kontoinhaber das Anmeldeformular unterzeichnen. Der Zahler kann dem Karteninhaber schriftlich seine Unterschrift für jede Anfrage nach Kundendienst delegieren, mit Ausnahme derjenigen, die ein neues SEPA-Lastschriftmandat erfordern. Alle Mitteilungen im Zusammenhang mit der Zahlung sind an den Zahler zu richten.

4.4 Der Zahler eines Vertrags, der wegen Nichtzahlung gekündigt wurde, kann für einen Zeitraum von einem Jahr ab der Kündigung kein Zahler eines anderen Navigo-Jahrespakets sein. Wenn der Zahler seine Schuld gegenüber der Agence Navigo Annuel innerhalb dieser Frist begleicht, kann er erneut zum Zahler ernannt werden.

Nach Ablauf dieser Frist und ohne Begleichung der Schulden erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge. Der Zahler, der eine Mitteilung über die von Île-de-France Mobilités zu zahlenden Beträge erhalten hat, kann ab Erhalt der Mitteilung nicht Zahler eines neuen Navigo Annual-, Imagine-R- und Navigo Liberté +-Pakets sein. Wenn der Zahler seine Schulden gegenüber dem Fiskus innerhalb dieser Frist begleicht, kann er nach einer Frist von 21 Kalendertagen nach der Bearbeitung erneut zum Zahler ernannt werden.

4.5 Der Preis des Pakets ist zu dem am Tag der Zahlung geltenden Tarif zu zahlen:

· entweder in bar zum Preis des Jahrespakets (es ist nicht möglich, diese Zahlungsmethode für das Navigo Annual Senior Pricing-Paket auszuwählen);

· oder per monatlicher Lastschrift (ohne Sparkonto).

4.6 Bei der Anmeldung wird eine Anmeldegebühr von 7,60 € inkl. MwSt. erhoben.

4.7 Im Falle eines Abonnements in den letzten zwanzig Tagen des Monats oder im Falle der Wiederaufnahme eines Pakets in den letzten zwanzig Tagen eines anderen Monats als dem seiner Aussetzung, wird der für diesen Monat fällige Betrag nach der Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Ende des Monats berechnet.

· Navigo Jährlich: Der Tagessatz pro verbleibendem Tag entspricht 1/20 1/11 des Jahrespreises des Pakets.

· Navigo Annual Senior Pricing: Der Tagessatz pro Resttag entspricht 1/20 des monatlichen Preises des Pakets gemäß dem geltenden Navigo Annual Senior Pricing Tarif.

4.8 Im Krankheitsfall wird der Kontoinhaber aufgefordert, sein Paket auszusetzen (vgl. Art. 9).

4.9 Im Falle einer sozialen Bewegung von Beförderern, die nicht im Transportgesetzbuch (Artikel L.1222-11 ff.) vorgesehen ist, erfolgt keine Rückerstattung, und gegebenenfalls erfolgt das Erstattungsverfahren auf der Website von Île-de-France Mobilités Décompensement.

4.10 Die von der Navigo Annual Agency erhobenen Gebühren für Bankablehnungen (mit Ausnahme technischer Zwischenfälle, die nicht dem Zahler zuzurechnen sind) gehen zu Lasten des Zahlers.

4.11 Um eine unbezahlte Zahlung zu begleichen, kann der Zahler die Zahlung vornehmen:

· in seinem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités, Abschnitt "Ich verwalte meine Navigo-Karte" (nur per Kreditkarte);

· telefonisch bei Zahlung per Kreditkarte unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis);

· in einer Handelsvertretung der Beförderer (Bargeld oder Kreditkarte), an RATP-Verkaufsstellen (nur per Kreditkarte) oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo (Bargeld oder Kreditkarte), deren Liste auf der Website der Île-de-France Mobilités unter der Rubrik "Fortbewegung" und dann unter "In der Nähe" zu finden ist.

4.12 Wenn die fälligen Beträge nicht bezahlt werden, wird das Paket von der Navigo Annual Agency gekündigt und der Kontoinhaber kann mit diesem Paket definitiv nicht mehr zirkulieren (vgl. Art. 10.2). Nach Ablauf eines Jahres nach der Kündigung erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge, wenn er seine Schulden immer noch nicht beglichen hat.

· die Mitteilung über die zu zahlenden Beträge wird dem Zahler per Post zugesandt;

· die Zahlung dieser Beträge darf nur an die Staatskasse in einer Finanzagentur, in einem angeschlossenen Tabakladen oder auf der payfip.gouv.fr-Website erfolgen. Die akzeptierten Zahlungsbedingungen sind in der Mitteilung über die zu zahlenden Beträge angegeben;

· bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags werden blockiert;

· Pfändungsklagen, insbesondere auf Bankkonto oder Gehalt, können von Île-de-France Mobilités eingeleitet werden.

4.13 Barzahlung:

4.13.1 Barzahlung ist für das Navigo Annual Senior Pricing-Paket nicht verfügbar.

4.13.2 Der Preis des Navigo Jahrespakets, das in bar bezahlt wird, ist für 12 aufeinanderfolgende Monate des Umlaufs festgelegt.

4.13.3 Die Änderung der Zahlungsmethode ist nur in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen, an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) oder per Post möglich.

Der Wechsel von der Barzahlungsmethode in den monatlichen Lastschriftmodus ist möglich, wenn die Zahlung des Pakets erneuert wird, wenn es nach einer Aussetzung wieder aufgenommen wird oder wenn Sie zum Navigo Annual Senior Pricing wechseln.

4.13.4 Mindestens 45 Tage vor Ablauf des Fälligkeitsdatums wird eine Mitteilung an den Zahler gesendet, in der er aufgefordert wird, eine neue Zahlung vorzunehmen:

· per Internet über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website Île-de-France Mobilités (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird);

· oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, an den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) bis zum Tag vor Ablauf der Pauschalreise;

· oder per Post an die Agentur Navigo Annuel (vgl. Art. 13):

- per Post muss der Scheck spätestens 20 Tage vor Vertragsende bei der Agentur Navigo Annuel eingehen.

- telefonisch ist die Zahlung per Kreditkarte bis zum Tag vor Vertragsende möglich.

Nach Ablauf dieser Fristen wird der Vertrag gemäß den Regeln von Artikel 9 ausgesetzt.

4.14 Zahlung per Lastschrift:

4.14.1 Jede Transaktion, die sich auf die Lastschriften auswirkt, muss vor dem 15. des laufenden Monats in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen, an SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) oder von der Agentur Navigo Annuel registriert werden, um am 1. Tag des Folgemonats wirksam zu werden.

4.14.2 Die Abhebungen erfolgen zu Beginn des Monats für den laufenden Monat auf ein Bankgirokonto (ohne Sparkonto). Es ist auch möglich, ein anderes Abholdatum zwischen dem 2., 8. oder 12. des Monats zu wählen. Diese Aktion ist einmal im Monat nach dem Abonnement auf Anfrage über das Internet im persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website von Île-de-France Mobilités (mit Ausnahme eines von einem Drittzahler finanzierten Pakets), in der Handelsvertretung der Beförderer, in den RATP-Verkaufsstellen, an den Navigo SNCF-Serviceschaltern(1) oder telefonisch möglich (vgl. Art. 13).

4.14.3 Am Ende des Abonnements wird dem Zahler eine Bescheinigung über die Höhe der geplanten Abhebungen ausgehändigt, wenn das Abonnement in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo abgeschlossen wird. Wenn das Abonnement auf der Website von Île-de-France Mobilités abgeschlossen wurde, kann das Zertifikat im persönlichen Bereich des Karteninhabers oder Zahlers heruntergeladen werden. Die Anmeldegebühr (vgl. Art. 4.6) wird der ersten Regelung hinzugefügt.

Es ist auch möglich, ein Zertifikat herunterzuladen, indem Sie sich mit Ihrem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités verbinden.

Dieses Verfahren ist Karteninhabern oder Zahlern über 16 Jahren vorbehalten, deren Handelsvertrag seit weniger als 6 Monaten aktiv, ausgesetzt oder gekündigt ist.

4.14.4 Jede von Île-de-France Mobilités beschlossene Tarifänderung spiegelt sich nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Entscheidung in den Abgaben wider. Eine Mitteilung wird an den Zahler gesendet.

Preisinformationen sind verfügbar:

· auf der Website von Île-de-France Mobilités;

· auf den Plakaten an den Orten des Transports und des Abonnements des Navigo-Jahrespakets;

· im Tarifführer von Île-de-France Mobilités.

4.14.5 Das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete SEPA-Lastschriftmandat sowie ein übereinstimmender Bankidentitätsauszug (RIB) in Papierform oder entmaterialisiert müssen sein:

· bei der Online-Anmeldung angegeben werden;

· bei Vertragsunterzeichnung in einer Vertriebsagentur der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) ausgehändigt werden.

4.14.6 Der Zahler, der das zu belastende Bankinstitut oder Konto wechseln möchte, muss die Änderung vornehmen:

· entweder über das Internet, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités verbinden;

· entweder in einer Handelsvertretung der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder in den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1);

· oder per Post an die Agentur Navigo Annuel (vgl. Art. 13).

Der Zahler stellt ein Papier- oder entmaterialisiertes RIB in der Filiale oder per Post zur Verfügung oder gibt seine neuen Bankdaten direkt in seinen persönlichen Bereich über das Internet auf der Website Île-de-France Mobilités ein, damit es zu keiner Unterbrechung des Lastschrifttarifs kommen kann (vgl. Art. 4.14.1).

4.14.7 Der Wechsel des Zahlers (mit Ausnahme des von einem Drittzahler finanzierten Pakets) oder die Änderung der Zahlungsmethode (mit Ausnahme der Navigo Annual Senior Pricing) kann vorgenommen werden:

· entweder in einer Handelsvertretung der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder in den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1);

· oder per Post an die Agentur Navigo Annuel (vgl. Art. 13).

Der neue Zahler muss dann ein neues SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen und unterzeichnen und ein Papier- oder entmaterialisiertes RIB vorlegen, das mit den neuen Bankdaten übereinstimmt, damit es zu keiner Unterbrechung des Lastschriftrhythmus kommen kann (vgl. Art. 4.14.1). Da das SEPA-Lastschriftmandat streng mit dem Zahler verbunden ist, muss sich der neue Zahler für eine Änderung per Post zunächst an die Navigo Annual Agency wenden, um das ihm zugewiesene Mandat zu erhalten.

4.14.8 Der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats erfolgt ausschließlich per Korrespondenz an die Navigo Annual Agency (vgl. Art. 13). Jedem Antrag auf Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats muss die Benennung einer anderen gültigen Zahlungsmethode, eines anderen Zahlers oder die Kündigung des Pakets beigefügt werden. Andernfalls behält sich Comutitres S.A.S das Recht vor, den Handelsvertrag zu kündigen (vgl. Art. 10.2).

4.14.9 Die anfängliche Gültigkeitsdauer verlängert sich jedes Jahr automatisch. Das Navigo-Jahrespaket und das Navigo-Jahres-Senior-Preispaket haben daher kein Ablaufdatum: Nur die Aussetzung oder Kündigung des Pakets im Sinne der Artikel 9 und 10 stoppt die monatliche Lastschrift. Für jedes neue Abonnement eines anderen Pakets und um eine doppelte Abbuchung zu vermeiden, ist es notwendig, sein Navigo-Jahrespaket auszusetzen (vgl. Art. 9.2) oder zu kündigen (vgl. Art. 10.1).

4.14.10 Navigo Jährlich:

4.14.10.1 Die Höhe der monatlichen Abhebungen entspricht 1/11 des Jahrespreises des Pakets zu dem am Tag der Auszahlung geltenden Tarif.

4.14.10.2 Sobald der Zahler 11 aufeinanderfolgende volle Monate bezahlt hat, wird der 12. Monat nicht abgebucht. Wenn das Paket am 1. eines Monats M oder während des Monats M für 20 Tage oder mehr begonnen hat und keine Aussetzung eingetreten ist, wird der Monat M + 11 nicht abgezogen. Wenn die Pauschale im Laufe des Monats M für 19 Tage oder weniger begonnen hat und keine Aussetzung eingetreten ist, wird der Monat M+12 nicht abgezogen (vgl. Art. 4.7). Dieser Grundsatz gilt auch für Barzahlungen. Tritt eine Aussetzung vor 11 aufeinanderfolgenden vollen Monaten ein, wird der 12. Monat, der nicht in Rechnung gestellt wurde, nicht zurückerstattet. Eine Aussetzung oder Kündigung während des nicht abgebuchten Monats wird nicht aufgeschoben.

4.14.10.3 Die Änderung der Zahlungsmethode ist nur in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen, an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) oder per Post möglich.

Der Wechsel vom Lastschriftverfahren zum Barzahlungsmodus ist gemäß Artikel 4.14.1 jederzeit möglich. Der Zahler zahlt den Restbetrag, der der Differenz zwischen dem Jahrespreis des geltenden Pakets und der Summe der bereits gezahlten monatlichen Zahlungen entspricht.

4.14.11 Navigo Annual Senior Pricing:

4.14.11.1 Die Höhe der monatlichen Abhebungen entspricht 1/12 des geltenden Navigo Annual Senior Pricing Tarifs.

4.14.11.2 Dieser Betrag wird jeden Monat des Jahres für 12 monatliche Zahlungen abgezogen.

4.14.11.3 Für den Fall, dass der Kontoinhaber bereits ein Navigo-Jahrespaket hatte, als er seinen Antrag auf Navigo Annual Senior Pricing stellte, wird der Senior Pricing für die nächste oder die nächste Lastschrift berücksichtigt, abhängig vom Datum des Antrags auf Vertragsänderung (vgl. Art. 4.14.1).

5. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES PASSES

5.1 Der Karteninhaber muss sein Navigo-Jahrespaket, das auf seinem Pass auf den Validierungsgeräten der Beförderer geladen ist, vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber auch gegebenenfalls beim Umsteigen und Verlassen systematisch validieren, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2 Falls der Karteninhaber seine Navigo-Jahreskarte vergessen hat, muss er Transport tickets kaufen, um reisen zu können. Diese werden nicht zurückerstattet.

5.3 Die Navigo-Jahreskarte des Karteninhabers muss bei den Kontrollen unter Androhung der Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften vorgelegt werden. Bei Zweifeln an der Identität des Passinhabers kann ein Identitätsnachweis verlangt werden.

5.4 Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion der Navigo-Jahreskarte:

· in den Handelsvertretungen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder in den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) wird es sofort und kostenlos ersetzt;

· an den anderen Schaltern der Beförderer und wenn der Passchip lesbar ist, erhält der Karteninhaber einen 15 Tage gültigen Pannencoupon und einen provisorischen Pass im Austausch für seine Navigo-Jahreskarte. Um eine neue Navigo-Jahreskarte zu erhalten, muss der Karteninhaber dann zu einer Handelsvertretung der Beförderer, zu RATP-Verkaufsstellen oder zu Navigo SNCF-Serviceschaltern(1) gehen, wo er sie kostenlos gegen den zuvor erhaltenen Pannencoupon und den vorläufigen Pass erhält.

5.5 Jede betrügerische Nutzung des Navigo-Jahrespasses (Fälschung, Fälschung, Nutzung des Passes durch Dritte), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo-Jahrespasses, zur Kündigung des Pakets und kann zu einem Gerichtsverfahren führen. Diese Strafe gilt für den/die Betrüger(e) und seine(n) Komplizen.

5.6 Jede unregelmäßige Nutzung des Navigo-Jahrestransport ticket (Fehlen einer gültigen Pauschale, Nichtvalidierung der Pauschale auf den Validierungsgeräten der Beförderer), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

5.7 Der Inhaber, der noch im Besitz eines gültigen Passes ist, d. h. der weniger als 10 Jahre alt ist, und der Transport tickets aufladen möchte, darf diesen nicht wiederverwenden, falls sein Vertrag oder seine Verträge seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, da seine Daten in unseren Systemen archiviert wurden. Daher verpflichtet sich der Inhaber, ein neues Abonnement abzuschließen und einen neuen Pass in einer Handelsvertretung oder online zu erhalten. Es kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn Transport ticket auf den oben genannten Pass geladen werden.

6. ÄNDERUNGEN DER PAKETZONEN (AUSGENOMMEN JÄHRLICHE NAVIGO-SENIORENPREISE)

6.1 Der Zonenwechsel ist im Navigo Annual Senior Pricing-Paket nicht möglich (nur alle Zonen).

6.2 Die Änderung eines Navigo-Jahrespakets in ein anderes ist zwischen den 4 bestehenden Paketen ("alle Zonen", 2-3, 3-4, 4-5) während der gesamten Gültigkeit des Pakets auf Antrag des Zahlers möglich, der eine Vollmacht und eine Kopie seines Identitätsnachweises vorlegen kann. Im Rahmen eines Navigo-Jahrespakets, das von einem Drittzahler finanziert wird, muss der Karteninhaber einen Nachweis über die Zustimmung des Drittzahlers vorlegen.

6.3 Die Änderung des Pakets kann nur vom Zahler vorgenommen werden:

· per Internet über seinen persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités, per Post, E-Mail oder Telefon (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird). Sie tritt erst in Kraft, wenn der Karteninhaber seine Navigo-Jahreskarte frühestens 48 Stunden nach Prüfung des Antrags telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Kauf", an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder an einer Verkaufsstelle des Spediteurs aktualisiert hat;

· in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1).

6.4 Die Änderung der Pauschalkarte kann sofort oder verschoben erfolgen (1. Tag eines der beiden Monate nach der Änderung) und wird wirksam, nachdem der Inhaber die Navigo-Jahreskarte direkt telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités, Rubrik "Kauf", an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder in einer Verkaufsstelle des Beförderers aktualisiert hat, und zwar frühestens 48 Stunden nach Prüfung der Anfrage. Der Inhaber kann überprüfen, ob diese Änderung berücksichtigt wurde, indem er den Inhalt seines Passes auf einem Telefon oder einem Automaten einsieht oder sich mit seinem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités verbindet.

6.5 Die Änderung eines Zwei-Zonen-Pakets in ein "All-Zone"-Paket, eines 4-5-Pakets in 3-4 oder 2-3 oder eines 3-4-Pakets in 2-3 führt zu einer Erhöhung der Kosten des Pakets. Die Berechnung der fälligen Beträge erfolgt auf der Grundlage des Datums des Inkrafttretens der Änderung, das auf den 1. des betreffenden Monats zurückgeführt wird.

· Zahlung per Lastschrift: Die neue Abgabenskala gilt ab dem Monat des Zonenwechsels für den gesamten Monat.

· Barzahlung: Dem Zahler wird die gleiche Berechnungsmethode in Rechnung gestellt, die für die Zahlung per Lastschrift verwendet wird.

6.6 Die Änderung eines "All-Zone"-Pakets in ein Zwei-Zonen-Paket oder eines 2-3-Pakets in 3-4 oder 4-5 oder eines 3-4-Pakets in 4-5 führt zu einer Reduzierung der Kosten des Pakets. Die Berechnung der fälligen Beträge erfolgt auf der Grundlage des Datums des Inkrafttretens der Änderung, das am 1. des Folgemonats gemeldet wird.

· Zahlung per Lastschrift: Die neue Abgabenskala wird ab dem Monat angewendet, der auf den Zonenwechsel folgt.

· Barzahlung: Das Konto des Zahlers wird mit der gleichen Berechnungsmethode gutgeschrieben, die für die Zahlung per Lastschrift verwendet wird.

- Wenn die Barzahlung per Scheck erfolgt ist, wird automatisch ein Scheckbrief ausgelöst, um dem Zahler die verbleibende Überzahlung zu erstatten.

- Wenn die Barzahlung per Kreditkarte erfolgt ist:

• auf den Online-Diensten: Eine Rückerstattung wird automatisch auf der Kreditkarte des Zahlers ausgelöst, um ihm die verbleibende Überzahlung zu erstatten, wenn er zuvor in den vorangegangenen 11 Monaten eine Zahlung in Höhe eines Betrags geleistet hat, der größer oder gleich dem Betrag der Rückerstattung ist;

• in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1): Die Rückerstattung der Überzahlung erfolgt per Scheckbrief oder auf die Kreditkarte des Zahlers, wenn in den vorangegangenen 11 Monaten eine Zahlung über die Online-Dienste in Höhe des Betrags der Rückerstattung erfolgt ist.

7. PAKETERGÄNZUNGEN (OHNE NAVIGO ANNUAL SENIOR PRICING)

7.1 Das Hinzufügen von Paketen ist zusätzlich zum Navigo Annual Senior Pricing nicht möglich (nur alle Zonen).

7.2 Es ist möglich, zu einem Navigo Annual 2-3, 3-4 oder 4-5 Pass einen Navigo Day Pass hinzuzufügen, der für ergänzende Bereiche unter den Navigo Day 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5 gültig ist.

7.3 Der Navigo-Jahrespass kann in Verbindung mit einem von der SNCF ausgestellten Arbeitsabonnement der Netze TER und Intercités (ohne TGV) für Fahrten zwischen einem Bahnhof außerhalb der Île-de-France und einem Bahnhof in der Île-de-France verwendet werden, dessen Ende in den Provinzen weniger als 75 km vom Hauptbahnhof der Pariser Linie entfernt ist. Es kann auch in Verbindung mit einem "Forfait"-Abonnement für Fahrten zwischen einem Bahnhof außerhalb der Île-de-France und einem Bahnhof in der Île-de-France verwendet werden.

Es kann auch in Verbindung mit einem Regionalabonnement für eine Fahrt zwischen einem Bahnhof in der Region Ile-de-France und einem Bahnhof außerhalb der Île-de-France verwendet werden, sofern eine Ad-hoc-Vereinbarung zwischen Île-de-France Mobilités, der Region, die das betreffende Regionalabonnement erstellt hat, und SNCF Voyageurs unterzeichnet wurde.

8. VERLUST ODER DIEBSTAHL

8.1 Die Navigo-Jahreskarte wird bei Verlust oder Diebstahl kostenlos ersetzt, bis zu einem Limit von 2 Mal pro Zeitraum von 12 aufeinanderfolgenden Monaten ab dem Abonnement oder der Inzahlungnahme.

8.2 Der Ersatz der Navigo Jahreskarte kann erfolgen:

· oder über das Internet, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités verbinden, um eine Verlust-/Diebstahlmeldung abzugeben. Der alte Pass wird sofort abgelehnt und der neue Pass wird dann innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ab Anfrage per Post verschickt oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder an Navigo SNCF-Serviceschaltern(1) gegen Vorlage eines Identitätsnachweises zur Verfügung gestellt;

· entweder unverzüglich in einer Handelsvertretung der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) gegen Vorlage eines Identitätsnachweises;

· oder, wenn der Pass kein anderes Paket als ein Navigo-Jahrespaket enthält, per Post innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Eingang des Antrags an die Agentur Navigo Annuel (vgl. Art. 13), sofern die Agentur Navigo Annuel über das Foto des Inhabers verfügt.

Achtung : Wenn der Navigo Jahrespass ein Navigo Jour-Paket enthält, kann es unter keinen Umständen aufgefüllt werden. Das Navigo Day-Paket kann gemäß den geltenden Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Day-Pakets erstattet werden.

Um zu reisen, muss der Karteninhaber Transport tickets kaufen, während er auf den Ersatz seines Passes wartet. Diese werden nicht zurückerstattet.

8.3 Der alte Navigo Annual Pass wird in Opposition gesetzt. Wenn es gefunden wird, darf es nicht mehr in den Netzen der Beförderer verwendet werden und muss in einer Handelsvertretung der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder in den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) abgegeben werden.

9. AUSSETZUNG UND WIEDERAUFNAHME DES PAKETS

9.1 Das Paket kann unabhängig von der Zahlungsmethode jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Das Datum der Wiederaufnahme kann bei der Beantragung der Aussetzung innerhalb der Grenzen von Artikel 9.3 angegeben werden.

9.2 Die Aussetzung und Wiederaufnahme des Pakets kann durchgeführt werden:

· per Internet über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website von Île-de-France Mobilités, per Post, E-Mail oder Telefon (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird). Sie treten erst in Kraft, nachdem der Inhaber die Navigo-Jahreskarte direkt telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités unter der Rubrik "Kauf", an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder an einer Transportstelle aktualisiert hat, und zwar frühestens 48 Stunden nach Berücksichtigung der im Internet gestellten Anfrage. telefonisch oder nach Erhalt der Post;

· in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1), damit der mit der Pauschalreise belastete Pass sofort aktualisiert werden kann.

9.2.1 Der Inhaber kann überprüfen, ob diese Aussetzung berücksichtigt wurde, indem er sich mit seinem persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités verbindet.

9.3 Die Aussetzung beträgt maximal 12 Monate. Nach Ablauf dieser Frist wird die Pauschalreise von der Agentur Navigo Annuel automatisch gekündigt (vgl. Art. 10.2).

9.4 Im Falle einer Aussetzung während des Monats ist der laufende Monat in voller Höhe fällig.

9.5 Während der Aussetzung wird die Abrechnung unterbrochen.

· Zahlung per Lastschrift: Lastschriften werden ausgesetzt (vgl. Art. 4.14.1).

· Barzahlung: Der Zahler erhält die nicht genutzten Monate zurückerstattet, indem er auf den verbrauchten Zeitraum die für die Zahlung per Lastschrift geltende Berechnungsmethode anwendet (vgl. Art. 4.13).

- Wenn die Barzahlung per Scheck erfolgt ist, erfolgt die Rückerstattung per Briefscheck.

- Wenn die Barzahlung per Kreditkarte erfolgt ist:

• auf den Online-Diensten: Die Rückerstattung erfolgt auf die für die Zahlung verwendete Kreditkarte, wenn der Zahler zuvor in den letzten 11 Monaten eine Zahlung in Höhe eines Betrags geleistet hat, der größer oder gleich dem Betrag der Rückerstattung ist;

• in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1): Die Rückerstattung der Überzahlung erfolgt per Scheckbrief oder auf die Kreditkarte des Zahlers, wenn in den vorangegangenen 11 Monaten eine Zahlung über die Online-Dienste in Höhe des Betrags der Rückerstattung erfolgt ist.

9.6 Bei der Wiederaufnahme wird die Rechnungsstellung ohne zusätzliche Verwaltungsgebühren fortgesetzt.

· Zahlung per Lastschrift: Lastschriften erfolgen auf die gleiche Weise wie zu Beginn des Pakets (vgl. Art. 4.14.10 für Navigo Annual und Art. 4.14.11 für Navigo Annual Senior Pricing).

· Barzahlung: Der Zahler erneuert seine Zahlung für 12 aufeinanderfolgende Monate des Umlaufs zu dem am Tag der Zahlung geltenden Tarif. (vgl. Art. 4.13).

10. BEENDIGUNG DES VERTRAGES

10.1 Auf Initiative des Zahlers

Der Zahler hat jederzeit die Möglichkeit, seinen Vertrag zu kündigen, sofern er keine Schulden hat, per Internet über seinen persönlichen Bereich auf der Website Île-de-France Mobilités, per Einschreiben mit Rückschein an die Agentur Navigo Annuel (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9) oder gegen Vorlage der Navigo-Jahreskarte in den Handelsvertretungen der Beförderer, an den RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1).

10.1.1 Im Falle einer Kündigung während des Monats ist der laufende Monat in voller Höhe fällig.

10.1.2 Durch die Kündigung wird die Rechnungsstellung eingestellt.

· Zahlung per Lastschrift: Lastschriften werden ab dem 1. Tag des auf den Kündigungsantrag folgenden Monats eingestellt (vgl. Art. 4.14.1).

· Barzahlung: Der Kontostand des Zahlers wird ermittelt, indem auf den Pauschalzeitraum dieselbe Berechnungsmethode angewendet wird, die für die Zahlung per Lastschrift gilt.

Wenn das Konto des Zahlers gutgeschrieben ist, erstattet Agence Navigo Annuel die Überzahlung.

- Wenn die Barzahlung per Scheck erfolgt ist, erfolgt die Rückerstattung per Briefscheck.

- Wenn die Barzahlung per Kreditkarte erfolgt ist:

• auf den Online-Diensten: Die Rückerstattung erfolgt auf die für die Zahlung verwendete Kreditkarte, wenn der Zahler zuvor in den letzten 11 Monaten eine Zahlung in Höhe eines Betrags geleistet hat, der größer oder gleich dem Betrag der Rückerstattung ist;

• in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1): Die Rückerstattung der Überzahlung erfolgt per Scheckbrief oder auf die Kreditkarte des Zahlers, wenn in den vorangegangenen 11 Monaten eine Zahlung über die Online-Dienste in Höhe des Betrags der Rückerstattung erfolgt ist.

10.2 Auf Initiative der Agentur Navigo Annuel

10.2.1 Der Vertrag wird von der Agentur Navigo Annuel aus folgenden Gründen automatisch gekündigt:

· im Falle von Betrug, der bei der Erstellung der Abonnementdatei festgestellt wurde, falscher Erklärung, Fälschung von Dokumenten;

· im Falle eines Betrugs bei der Nutzung der Navigo-Jahreskarte oder des Pakets (vgl. Art. 5.5 und 5.6);

· bei Nichtzahlung;

· bei einer Anzahl von Verlusten oder Diebstahl von mehr als 3 in den letzten 12 Monaten;

· im Falle des Widerrufs des SEPA-Lastschriftmandats ohne Angabe eines neuen gültigen Zahlungsmittels;

· bei einer Aussetzung von mehr als 12 Monaten.

10.2.2 Die Agentur Navigo Annuel stellt die Kündigung durch einen Brief an den letzten bekannten Wohnsitz des Zahlers zu.

10.2.3 Jede Person, die die Navigo-Jahreskarte weiterhin missbräuchlich verwendet, gilt als nicht ticket der Beförderung und macht sich daher strafbar.

10.2.4 Die Agentur Navigo Annuel behält sich das Recht vor, jedes neue Abonnement des Navigo-Jahrespakets abzulehnen:

· an einen Kontoinhaber, dessen Vertrag bereits wegen Betrugs gekündigt wurde (vgl. Art. 10.2.1). Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung gegenüber dem Betrüger und seinen möglichen Komplizen geltend gemacht werden;

· an einen Zahler, dessen Vertrag wegen Verzugs oder Nichtzahlung im Sinne von Artikel 10.2.1 gekündigt oder ausgesetzt wurde.

10.2.5 Der Inhaber, dessen Zahler wegen Nichtzahlung abgelehnt wird, kann einen neuen Zahler vorschlagen.

10.2.6 Gemäß Artikel L. 221-2 des Verbraucherschutzgesetzes unterliegen alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Navigo-Jahrespaket nicht der Anwendung des bestehenden Widerrufsrechts im Fernabsatz.

10.3 Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, eine dem Karteninhaber und/oder Zahler erbrachte Dienstleistung im Rahmen einer Stornierung oder Weiterentwicklung des Dienstes zu beenden. Falls erforderlich, verpflichtet sich Comutitres S.A.S, den Restbetrag an den Zahler zurückzuerstatten. Es kann in keiner Weise eine Haftung geltend gemacht werden, die sich aus diesem Urteil ergibt.

11. HAFTUNG DES ZAHLERS UND DES KONTOINHABERS

11.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl für den Zahler als auch für den Kontoinhaber verbindlich.

11.2 Eine Kopie der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen wird systematisch bei der Anmeldung in der Handelsvertretung der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder in bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) ausgehändigt. Sie werden auch bei der Anmeldung über das Internet zur Verfügung gestellt. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen Medien festgelegt und auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar.

12. PARTNERSCHAFTEN

Die Navigo-Jahreskarte kann für bestimmte Dienstleistungen verwendet werden, die von den Partnern für nachhaltige Mobilität von Île-de-France Mobilités angeboten werden. Les Transports, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S lehnen jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Nutzung des Navigo-Jahrespasses im Rahmen eines Antrags ab, der nicht Gegenstand eines Partnerschaftsvertrags mit Île-de-France Mobilités war. Der Partner bleibt allein verantwortlich für die vertraglichen Verpflichtungen, die er gegenüber dem Inhaber der Navigo-Jahreskarte eingegangen ist.

13. SONSTIGES

Die Agentur Navigo Annuel kann per E-Mail ([email protected]), telefonisch (09.69.39.22.22 Anruf ohne Aufpreis) und per Post nur unter dieser Adresse (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9) kontaktiert werden.

14. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Im Rahmen der Ausführung der Verträge Navigo Annual und Navigo Annual Senior Pricing werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz ihrer Privatsphäre und die Achtung ihres Privatlebens sorgen.

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· Underwriting und Vertragsverwaltung;

· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

· Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· die Verwaltung der Vorgänge und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Beförderers durchgeführt werden;

· die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, einschließlich der Vorgänge zur Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

· die Bekämpfung von Straftaten gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

· kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

· statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der vom Beförderer angebotenen Dienstleistungen;

· die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure;

· die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und deren Identifizierung ermöglichen, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

14.1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

14.1.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

· Identifikationsdaten;

· personenbezogene Daten;

· Wirtschafts- und Finanzdaten;

· Gesundheitsdaten;

· Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

14.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 14 aufgeführt sind.

14.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

· auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags/der Dienstleistung und die Erstellung von Statistiken;

· über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

· über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

14.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die spezifischen Kundendaten der Navigo Annual und Navigo Annual Senior Pricing Pakete während der Vertragsabwicklung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

14.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

14.1.5.1 Im Rahmen der oben definierten Verarbeitung

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie den von der Transaktion betroffenen Inhaber des multimodalen digitalen Dienstes bestimmt.

14.1.5.2 Im Rahmen des Austauschs zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Bei diesen Anfragen übermittelt der Partner die Jahrespassnummer (oder Kundennummer) des Nutzers und das Geburtsdatum des Nutzers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Nutzers zur Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo-Jahrespassnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

14.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Elfenbeinküste) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

14.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

14.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

· Identifikationsdaten;

· Wirtschafts- und Finanzdaten;

· Verletzungsdaten;

· Validierungsdaten.

14.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 14 aufgeführt sind.

14.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

· die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelder);

· die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

· das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

14.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF umgesetzten Erhaltungsregeln sind:

· Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

· Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Validierungsort - Passnummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Akkumulation der Validierungen, die am Eingang und/oder Ausgang der Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

· Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

· Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

· Die im Rahmen der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art des Verstoßes und der getroffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung des Verstoßes aufbewahrt.

· Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

14.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der zuvor anonymisierten Validierungsdaten.

14.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

14.3 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, auf Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag unter Angabe des/der von ihrem Antrag betroffenen(n) Rechts/Rechte(s) und des Umfangs ihrer Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung) senden. Zusammen mit ihren Kontaktdaten, Kundennummer und Elementen zum Nachweis ihrer Identität.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

· die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

o an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris;

o oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

· die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind:

o Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren;

o oder an die RATP-Postanschrift: RATP-Datenschutzbeauftragter – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected] ;

o oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

o oder an die Postanschrift OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

14.4 Verwendung personenbezogener Daten zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Bei diesen Anfragen übermittelt der Partner die Jahrespassnummer (oder Kundennummer) des Nutzers und das Geburtsdatum des Nutzers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Nutzers zur Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo-Jahrespassnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

15. MEDIATION

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

16. VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG DER VERGANGENHEIT

Der Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf er den Pass keinem Verdrehen, Biegen, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und einer anderen Behandlung aussetzen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Passes offensichtlich ungeeignet ist. Es wird dringend empfohlen, den Durchgang in einer starren Schutzhülle zu lassen.

17. ANWENDUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités und auf den Websites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Sobald der Pass kein Navigo-Jahrespaket mehr enthält, sondern ein anderes Paket, gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des betreffenden Pakets und die Bestimmungen dieses Dokuments gelten nicht mehr.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.

(1) Liste der Handelsvertretungen, RATP-Verkaufsstellen und Serviceschalter Navigo SNCF auf www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.