Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Bordtickets per SMS

Mai 2025



Präambel



Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen definieren die Verkaufsbedingungen per SMS (Mobile Messaging) von tickets Transportmitteln, die auf den Buslinien des Netzes Île-de-France Mobilités gültig sind, mit Ausnahme von Linien, die keine Tarife der Ile-de-France anwenden.

Ihr Zweck ist es, den Verkauf und die Nutzung des Bordtickets per SMS zu regeln, das die Rechte und Pflichten zwischen dem Kunden und Comutitres S.A.S. enthält, die diese ticket des Transports verwaltet und im Namen und für Rechnung von Île-de-France Mobilités handelt.

Das Bordticket per SMS mit der Bezeichnung "TAB-SMS" wurde durch den Beschluss des Rates von Île-de-France Mobilités Nr. 2018/256 vom 11. Juli 2018 erstellt.

1. Definitionen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:

Kunde: bezieht sich auf den Käufer einer "TAB-SMS", indem er eine Anfrage für eine Transport ticket per SMS von seinem Mobiltelefon an die Kurznummer 93100 sendet, oder auf den Benutzer einer eigenen "TAB-SMS", die er über das Telefon eines anderen Benutzers erhält, mit dem er gemeinsam reist;

Inhaber: der Benutzer einer eigenen "TAB-SMS", die über das Telefon eines anderen Benutzers, mit dem er gemeinsam reist, oder über sein eigenes Telefon erhalten wird;

Zahler: bezieht sich auf den Käufer einer "TAB-SMS", indem er eine Anfrage für eine Transport ticket per SMS von seinem Mobiltelefon an die Kurznummer 93100 sendet;

Beförderer: bezeichnet Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenbuslinien abgeschlossen haben;

OPTILE : Name des Zusammenschlusses bestimmter Beförderer;

TAB-SMS: Bordticket per SMS, bezeichnet ein Transport-ticket für den Bus, das einen Vertrag zwischen dem Kunden und Comutitres S.A.S. darstellt und aus einem personalisierten Bestellcode besteht, der in einer SMS erscheint;

Kurznummer: bezieht sich auf die kurze SMS-Nummer (93100), an die der Kunde eine Bestellung für ticket per SMS senden muss, die für jeden Kunden zugänglich ist, der sich im französischen Mutterland befindet und über eine französische Telefonnummer verfügt, die bei einem der folgenden vier Betreiber registriert ist: Orange, Bouygues Telecom, Free mobile oder SFR;

Schlüsselwort: bezieht sich auf den Code, den der Kunde an die Servicenummer sendet, um den ticket zu kaufen, der dem gesendeten Code entspricht;

Kontrollcode: Nummer in der "TAB-SMS" auf dem Mobiltelefon des Kunden, um die Gültigkeit der "TAB-SMS" zu überprüfen;

Personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann.

2. Präsentation und Nutzung

Die "TAB-SMS" ist eine ticket für den Transport von Einheiten, die per SMS verteilt wird.

Die "TAB-SMS" kann auf einem Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités eingesetzt werden. Es gilt auf allen Buslinien des Île-de-France Mobilités-Netzes, mit Ausnahme von Linien, die keine Tarife der Ile-de-France anwenden (einschließlich Flughafen-Shuttles, Le Bus Direct und VEA Disney sowie OpenTour - und Big Bus-Touristenbusse), unter den unten beschriebenen Bedingungen.

Der Kunde muss seine "TAB-SMS" kaufen, wenn er den Bus, den er nehmen möchte, sich nähern sieht. Dieser Kauf muss vor dem Einsteigen in einen der Busse des Netzes getätigt werden. Der Kunde muss sicherstellen, dass er seine ticket erhalten hat, bevor er an Bord geht. Der Kunde muss dem Fahrer seine "TAB-SMS", die eine Transport ticket darstellt, vorlegen, sobald er einsteigt.

Die "TAB-SMS" ermöglicht es Ihnen, eine Busfahrt ohne die Möglichkeit der Verbindung zu einem anderen Fahrzeug oder einem anderen Verkehrsmittel zu unternehmen, wobei diese Fahrt innerhalb einer Stunde nach dem Kauf erfolgen muss.

Da die "TAB-SMS" sofort nach Erhalt der SMS zum Nachweis des Kaufs gültig ist, kann sie nicht im Voraus für eine spätere Verwendung erworben werden. Die "TAB-SMS" ist auf einer einzigen Fahrt ohne Umsteigen gültig und muss innerhalb einer Stunde nach dem Kauf verwendet werden.

Die "TAB-SMS" muss vom Kunden bis zum Ende seiner Fahrt auf der Buslinie, für die das ticket gekauft wurde, in seinem Mobiltelefon aufbewahrt werden. Wenn der Kunde die "TAB-SMS" aus irgendeinem Grund nicht auf seinem Mobiltelefon vorlegen kann, haftet er im Falle der Kontrolle für eine Geldstrafe wegen Nichtbeförderungs ticket zum geltenden Tarif.

3. Kauf

3.1.Notwendige Bedingungen für den Kauf des SMS-TAB:

Um sein Transport ticket per SMS kaufen zu können, muss der Kunde:

über ein funktionierendes Mobiltelefon verfügen, das das Versenden von SMS ermöglicht,

sich physisch in Frankreich befinden, in einem geografischen Gebiet, das vom Netz seines Telefonanbieters abgedeckt wird,

sicherstellen, dass ihr Mobiltelefon das Netzwerksignal empfängt, um eine SMS zu senden und zu empfangen,

eine französische SIM-Karte besitzen, die von den französischen Telefonanbietern Bouygues Telecom, Free mobile, Orange oder SFR anerkannt wird,

ein Abonnement für sein Mobiltelefon oder eine Prepaid-Karte mit ausreichendem Betrag haben, um TAB-SMS von den Telefonanbietern Bouygues Telecom, Free mobile, Orange oder SFR zu kaufen.

für professionelle Mobiltelefone, die dem Kunden von einem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die Option SMS + aktiviert haben, um den Kauf von TAB-SMS durch den Kunden zu ermöglichen.

3.2. Bedingungen für den Kauf des SMS-TAB

Die "TAB-SMS" wird ausschließlich einzeln verkauft.

Um es zu kaufen, sendet der Kunde ein Schlüsselwort per SMS an die Kurznummer 93100:

- bei Linien, die von der RATP bedient werden, besteht das Schlüsselwort aus dem Begriff "BUS", der an die Nummer der Linie des zu nehmenden Busses angehängt ist (Beispiel: BUS63, BUS24...). Die Liniennummer wird auf dem Fahrzeug und an der Bushaltestelle angezeigt;

- für die Linien des Optile-Netzes (Bus der äußeren Krone) besteht das Schlüsselwort aus:

o der Begriff "BUS", der an die Nummer der Linie des zu nehmenden Busses angehängt ist (Beispiel: BUS63, BUS24...)

o oder durch ein alphanumerisches Schlüsselwort (z. B. ESSONNESO), das an der Bushaltestelle angezeigt wird.

Das Schlüsselwort bestimmt das Netzwerk und die Leitungen, auf denen die "TAB-SMS" verwendet werden kann. Die Klein- und Großbuchstaben des Schlüsselworts haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit des ticket.

Der Transport ticket "TAB-SMS" wird durch die SMS materialisiert, die der Kunde auf seinem Telefon zurückerhält. Diese SMS-Rücksendung enthält:

das Gültigkeitsdatum der "TAB-SMS";

die Startzeit der Gültigkeit der "TAB-SMS";

die Endgültigkeitszeit der "TAB-SMS";

den Kontrollcode zur Überprüfung der Gültigkeit der "TAB-SMS" durch die vereidigten Agenten;

einen Link zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms).

Diese Informationen ermöglichen den Nachweis der Gültigkeit der "TAB-SMS" und werden von den vereidigten Agenten bei Kontrollvorgängen überprüft.

Der Kunde kann nur eine "TAB-SMS" pro versendeter SMS erwerben. Mehrere "TAB-SMS" können vom selben Telefon aus gesteuert werden, sodass mehrere Personen zusammen reisen können. In diesen Fällen muss der Kunde, der das Telefon besitzt, mit dem die "TAB-SMS" gekauft wird, das Schlüsselwort per SMS an die gewählte Kurznummer senden, so oft es Fahrgäste für eine Fahrt auf derselben Linie gibt. Da die gekauften "TAB-SMS" nur auf dem Mobiltelefon gespeichert werden, mit dem der Kauf getätigt wurde, müssen die Kunden während ihrer gesamten Reise zusammenbleiben.

4. Preisgestaltung

Der Preis für eine "TAB-SMS" (Einheit) wird von Île-de-France Mobilités festgelegt und beinhaltet gegebenenfalls nicht die Kosten für die SMS, die vom Telefonanbieter in Rechnung gestellt werden.

Der Preis der "TAB-SMS" wird ticket von Premium-SMS berechnet:

wenn die "TAB-SMS" von einer Nummer empfangen wurde, die einem Telefonabonnement eines der hier genannten Telefonanbieter entspricht, wird der Preis zur monatlichen Rechnung dieses Abonnements hinzugefügt; der Preis der "TAB-SMS" ist auf der detaillierten Rechnung ersichtlich, die vom Telefonanbieter des Inhabers des Mobiltelefons, mit dem der Dienst genutzt wurde, oder von seinem Arbeitgeber im Falle des beruflichen Mobiltelefons ausgestellt wird; Diese Rechnung kann als Kaufnachweis vorgelegt werden;

Wenn es von einer Nummer empfangen wurde, die einer Prepaid-Karte eines der hier genannten Telefonanbieter entspricht, wird der Preis vom Restbetrag abgebucht.

Der Preis einer "TAB-SMS" kann jederzeit auf Beschluss von Île-de-France Mobilités geändert werden.

5. Validierung

Die "TAB-SMS", bestehend aus einer SMS auf dem Mobiltelefon des Kunden, kann nicht auf den in den Bussen vorhandenen Entwertern validiert werden. Die "TAB-SMS" ab ihrem Empfang auf dem Mobiltelefon gilt standardmäßig als validierte ticket zum Datum und zur Uhrzeit des Kaufs.

6. Kontrolle

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass er seine "TAB-SMS" jederzeit auf seinem Telefon vorlegen kann, um die Kontrolle zu ermöglichen. Der Kunde muss sicherstellen, dass sein Telefon über genügend Akku verfügt, um die Dauer seiner Reise abzudecken, und dass es in der Lage ist, das Lesen der "TAB-SMS" zu ermöglichen.

Während einer Kontrolle muss der Kunde dem vereidigten Agenten den Bildschirm seines Mobiltelefons vorlegen, damit dieser die Informationen in der "TAB-SMS" lesen kann.

Auf Verlangen des vereidigten Vertreters muss der Kunde durch den Text der "Tab-SMS" scrollen, damit der vereidigte Agent die "Tab-SMS" vollständig lesen und überprüfen kann.

Das Mobiltelefon muss vom Kunden so gehalten werden, dass der vereidigte Vertreter seine Kontrolle durchführen kann. Der vereidigte Agent muss daher das Mobiltelefon des Kunden nicht in die Hand nehmen.

Wenn der Zustand des Telefons des Kunden kein optimales Lesen der "TAB-SMS" durch den vereidigten Agenten zulässt, kann die "TAB-SMS" vom vereidigten Agenten als ungültig angesehen werden. Der Kunde wird mit einer Geldstrafe in Höhe des geltenden Satzes bestraft, wenn er keine Transport ticket besitzt, unabhängig vom Grund für die Nichtvorlage der "TAB-SMS", insbesondere zum Beispiel:

Telefonakku entladen,

Defekter Telefonbildschirm,

Mangelnde Helligkeit des Bildschirms,

Telefon, das während der 60-minütigen Gültigkeit des ticket verloren gegangen ist oder gestohlen wurde,

Jede andere Ursache für die Verschlechterung der "TAB-SMS", die sie unabhängig von der Ursache unlesbar macht.

Während einer Kontrolle überprüft der vereidigte Agent die Gültigkeit der "TAB-SMS" dank des Kontrollcodes, der in der "TAB-SMS" auf dem Mobiltelefon des Kunden vorhanden ist.

Die vereidigten Beamten überprüfen, ob die "TAB-SMS" gekauft wurde, bevor der Kunde in das Fahrzeug einsteigt, und nicht vor den Augen der vereidigten Beamten im Fahrzeug. In einer solchen Situation wird der Kunde mit einer Geldstrafe zum geltenden Tarif belegt.

Um gültig zu sein, muss die "TAB-SMS" auf dem Telefon angezeigt werden, mit dem sie gekauft wurden. Während der Kontrolle kann der vereidigte Agent dank der Kontrollanwendung überprüfen, ob die "TAB-SMS" auf dem für seinen Kauf verwendeten Mobiltelefon angezeigt wird. Andernfalls wird der Kunde mit einer Geldstrafe in Höhe des geltenden Tarifs bestraft, wenn er keine Transport ticket besitzt.

7. Kundendienst und Rückerstattung

7.1. Fehlfunktion

Im Falle eines Fehlers beim Senden der Nachricht durch den Kunden an die Kurznummer (ungültiges Schlüsselwort) erhält der Kunde eine Nachricht, die darauf hinweist, dass der Kauf nicht getätigt werden konnte. Diese Fehlermeldung, die per SMS von der Kurznummer gesendet wird, stellt keine gültige Transport ticket im Verkehrsnetz dar und ist daher nicht kostenpflichtig. Um seine Bestellung zu korrigieren, muss der Kunde das Schlüsselwort erneut per SMS an die Kurznummer senden, um eine "TAB-SMS" zu kaufen und regelmäßig zu reisen.

Wenn der Kunde keine SMS von der angeforderten Kurznummer erhält, die bestätigt, dass er eine "TAB-SMS" gekauft hat, bedeutet dies, dass der Kauf der "TAB-SMS" nicht erfolgt ist. Die Kosten für den Kauf der "TAB-SMS" werden dem Kunden nicht in Rechnung gestellt. Um eine gültige "TAB-SMS" zu erhalten, muss der Kunde seine Bestellung wiederholen oder eine gültige ticket an Bord des Fahrzeugs, an allen Fahrkartenschaltern, an den Verkaufsgeräten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe und in ausgestatteten und zugelassenen lokalen Geschäften kaufen.

Im Falle einer Störung wendet sich der Kunde an den Kundendienst von Comutitres, dessen Kontaktdaten auf der SMS erscheinen, die der Kunde erhält, wenn er "Kontakt" an 93100 sendet.

7.2. Stornierung, Änderung und Rückerstattung

Alle "TAB-SMS", die über die Kurznummer verkauft werden, sind nur für das Datum gültig, das innerhalb einer Stunde nach dem Kauf auf jedem von ihnen angegeben ist. Sie können nicht geändert oder storniert werden.

Daher profitieren Kunden gemäß den Bestimmungen der Artikel L221-2-9 ° des Verbraucherschutzgesetzes nicht von einer Widerrufsfrist.

In den in Artikel L1222-12 des Transportgesetzbuches vorgesehenen Fällen und nur im Zusammenhang mit einer vorhersehbaren Verkehrsstörung hat der Kunde, der die Buslinie, für die er ein "TAB-SMS"-ticket gekauft hat, nicht nutzen konnte, Anspruch auf Verlängerung der Gültigkeit dieses ticket um einen Zeitraum, der der Nutzungsdauer entspricht, die ihm entzogen wurde, oder Umtausch oder Erstattung des nicht genutzten Transport ticket.

Abgesehen von den oben beschriebenen Situationen erfolgt keine Rückerstattung oder Umtausch.

8. Haftung und Gewährleistung in Bezug auf Kurznummer 93100

Es kann nicht garantiert werden, dass die Kurznummer 93100 ohne Unterbrechungen, Fehler (ob korrigierbar oder nicht) oder Telefonnetzausfälle funktioniert oder dass sie mit einer bestimmten Hardware oder Konfiguration kompatibel ist, die nicht ausdrücklich validiert wurde.

Île-de-France Mobilités, Comutitres oder die Beförderer haften unter keinen Umständen für vorhersehbare oder unvorhersehbare Schäden, die sich aus der Nutzung oder der vollständigen oder teilweisen Unmöglichkeit der Nutzung der Kurznummer 93100 ergeben.

Der Kunde erklärt, die Eigenschaften und Grenzen eines Telefonnetzes zu kennen, insbesondere seine Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand des Netzes.

Der Kunde erklärt, überprüft zu haben, dass die Konfiguration des von ihm verwendeten Mobiltelefons keine Anomalien oder Widersprüche bei der Bestellung enthält und dass es in einwandfreiem Zustand ist.

9. Datenschutz

Im Rahmen der Ausführung des "TAB-SMS"-Vertrags werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die um den Schutz ihrer Privatsphäre besorgt sind.

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- das Abonnement und die Verwaltung des ticket "TAB-SMS";

- Durchführung von Umfragen und statistischen Analysen;

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle der tickets, die Verhängung von Geldbußen und die Beitreibung von Bußgeldern;

- statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der vom Beförderer angebotenen Dienstleistungen;

- die Verwaltung von Kundenanfragen im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

9.1. Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9.1.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten;

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

9.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 10 aufgeführt sind.

9.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Vertragserfüllung;

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (statistische Studien und Umfragen).

9.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Ile-de-France Mobilités bewahrt die Daten ab ihrer Erhebung vier Monate lang auf, um die Dienstleistung zu erbringen, aber auch, um:

- dem Kundendienst des Beförderers zu ermöglichen, Kundenfragen zu beantworten;

- die Validierung der Auszahlungsscheine der Mobilfunkbetreiber ermöglichen (im Falle einer Diskrepanz kann es erforderlich sein, Transaktionen von Mobilfunknummern abzugleichen);

- die Durchführung statistischer Analysen und Umfragen zu ermöglichen.

9.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner, Spediteure, Umfrage- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

9.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Schweiz) weitergegeben. Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

9.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 10 aufgeführt sind.

9.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrages (Verwaltung von Kundenanfragen)

- eine gesetzliche Verpflichtung (, Kontrolle und Bußgeld),

- das berechtigte Interesse des Verantwortlichen (anonyme statistische Analysen).

9.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von den Beförderern umgesetzten Aufbewahrungsregeln lauten wie folgt:

- Die im Zusammenhang mit der Feststellung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Maßnahmen bis zu sechs Jahre ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Kundenanfragen erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

9.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und ihre Tochtergesellschaft, weitergegeben, um die in der Präambel von Artikel 10 genannten Zwecke zu erreichen. Es werden nur die Daten mitgeteilt, die zur Erreichung der Zwecke unbedingt erforderlich sind.

9.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

10.3 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, auf Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen. Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler jeweils ihre Anfrage mit Angabe des von ihrer Anfrage betroffenen Rechts/Rechte, des Umfangs ihrer Anfrage (Produkt, Behandlungen) zusammen mit ihren Kontaktdaten sowie den Elementen zum Nachweis ihrer Identität senden.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist:

- an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

- oder an die E-Mail-Adresse: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind:

an die RATP-Postanschrift: RATP-Datenschutzbeauftragter – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder über das Formular unter der Adresse: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10 MEDIATION

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf die Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gemäß den Bestimmungen von Artikel L612-1 ff. des Verbraucherschutzgesetzes gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.