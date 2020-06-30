Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Anti-Pollution-Pakets

Mai 2025

Präambel

Dieses Dokument enthält die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Anti-Pollution-Pakets auf kontaktlosem Träger (die Pässe der Navigo-Reihe und auf magnetischen Trägern).

Die Nutzung des Anti-Pollution-Pakets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird, durch den Inhaber.

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1. DEFINITION

1.1 Der Name "Karteninhaber" bezeichnet den Nutzer des Emissionspakets.

1.2 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

1.3 Die kontaktlosen Medien bestehen aus den verschiedenen Navigo-Pässen: Navigo, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1. Präsentation

Das Anti-Pollution-Paket ist bei Verschmutzungsspitzen in der Île-de-France, an Tagen mit differenziertem Verkehr bestimmter Kategorien von Personenkraftwagen und an von Île-de-France Mobilités genehmigten Tagen erhältlich (siehe §3.1).

2.2. Verwendung

Das Anti-Pollution-Paket kann auf dem gesamten Netz der Region Île-de-France verwendet werden und ermöglicht es Ihnen, auf den regulären öffentlichen Verkehrslinien der Beförderer zu reisen, darunter Roissybus, die Nachtbusse Noctilien und Filéo sowie auf bestimmten Nahverkehrsdiensten und Transport on Demand, TER- oder Intercités-Zügen (außer obligatorischer Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden.

Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf Strecken, die keine Ile-de-France-Tarife anwenden. (einschließlich der Flughafen-Shuttles Le Bus Direct und VEA Disney sowie der Touristenbusse OpenTour und Cars Rouges).

2.3. Zeitliche Gültigkeit

Anti-Pollution-Paket auf kontaktlosem Träger

Das Anti-Pollution-Paket auf kontaktlosem Träger ist für einen Tag gültig und wird zum Zeitpunkt des Kaufs vom Benutzer während des definierten Verschmutzungsspitzenzeitraums festgelegt. Es ist gültig von 00:00 bis 23:59 Uhr am gewählten Tag. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

Für Noctilien ist das kontaktlose Anti-Pollution-Paket bis zum Tag nach 5:59 Uhr nach seinem Gültigkeitstag gültig. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

3. PREISE

3.1. Die Preise für das Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung werden von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Preise"

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

3.2. Das Anti-Pollution-Paket wird einzeln zu einem einzigen Preis (voller Preis) verkauft.

3.3. Es werden maximal zwei Emissionspakete für denselben Kauf ausgestellt.

4. Kauf und Aufladen

4.1. Verkaufszeitraum

Das Anti-Pollution-Paket ist nur an Spitzentagen gültig. Die Eröffnung des Verkaufs ergibt sich aus der Entscheidung des Präfekten über eine differenzierte Zirkulation, die in einer Pressemitteilung veröffentlicht und/oder auf der Website der Polizeipräfektur veröffentlicht wurde, oder durch die Entscheidung von Île-de-France Mobilités, den spezifischen Tarif anzuwenden.

Der Verkauf von Anti-Pollution-Paketen ist ab dem Tag vor der Verschmutzungsspitze ab 20 Uhr geöffnet.

4.2. Der Preis des Pakets ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

4.3. Das Anti-Pollution-Paket kann auf einen Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy-, Navigo Imagine R-Pass geladen werden:

o an den Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der Beförderer

o bei den autorisierten Händlern der Beförderer

o von mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten

Das Anti-Pollution-Paket kann auch über die mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten, telefonisch aufgeladen werden. Siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Unterstützung.

4.4. Zusammenleben

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets auf denselben Pass zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

5. VALIDIERUNG

5.1. Der Nutzer eines Anti-Pollution-Pakets muss das Medium, das sein Paket enthält, vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, während der Anschlussflüge und des Ausstiegs, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2. Die Validierung des Anti-Pollution-Pakets ermöglicht die Reise nur einer Person.

5.3. Es ist nicht möglich, mehrere Anti-Pollution-Pakete desselben kontaktlosen Mediums zu validieren, um die Reise mehrerer Personen auf derselben Reise zu ermöglichen.

5.4. Im Falle des Vergessens seines Navigo- oder Handypasses muss der Benutzer ein neues Transport ticket kaufen, um reisen zu können. Diese wird nicht zurückerstattet.

6. KONTROLLE

6.1. Im Falle einer Kontrolle muss der Benutzer sein Ticket oder den kontaktlosen Träger vorlegen, auf dem das am Eingang entwertete Anti-Pollution-Paket geladen ist.

6.2. Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des Abgaspakets zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung (Artikel 2) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und etwaiger damit verbundener Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Region Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3. Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Zuwiderhandelnde die vom Fiskus eingezogene erhöhte feste Geldstrafe zahlen (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7. KUNDENDIENST

7.1. Das Anti-Pollution-Paket kann nicht geändert werden.

7.2. Ein Anti-Pollution-Paket kann nur erstattet werden, wenn die Stornierung bis zum Tag vor dem Tag der Gültigkeit des Pakets erfolgt.

7.2.1. Die Stornierung der Pauschalreise kann an allen Schaltern der Beförderer, an den RATP-Schaltern und an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo oder an den automatischen Verkaufsautomaten kostenlos erfolgen. Der Stornierungsnachweis wird dem Benutzer ausgehändigt.

7.2.2. Der Rückerstattungsantrag zusammen mit dem Stornierungsnachweis muss vom Benutzer der Pauschalreise an den Beförderer gesendet werden, der die Stornierung vorgenommen hat:

Entweder bei RATP – Kundendienst – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Entweder bei SNCF – Customer Relations SNCF Transilien – TSA 21262 – 75564 Paris Cedex 12 oder per E-Mail an https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

7.2.3. Die Rückerstattung erfolgt per Brief, Scheck oder Banküberweisung innerhalb von 2 Monaten.

7.2.4. Bei einem telefonisch aufgeladenen Anti-Pollution-Paket ist die Stornierung des Pakets nur über die mobilen Anwendungen möglich, die den Einkaufsservice anbieten. Die Rückerstattung erfolgt auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte

7.3. Bei Verlust/Diebstahl des berührungslosen Mediums wird keine Ersatz- oder Fehlerbehebungslösung angeboten.

7.4. Im Falle einer Fehlfunktion des Mediums, sofern lesbar, ist der Austausch des Pakets kostenlos möglich. Es wird auf einen anderen Durchgang unter den in Artikel 3.3 genannten verladen.

Wenn das Lesen des Mediums nicht möglich ist, ist der Austausch des Pakets gegen Vorlage eines Kaufbelegs mit der Nummer des defekten Mediums kostenlos möglich. Das Paket wird dann auf einen anderen Pass unter den in Artikel 3.3 angegebenen aufgeladen.

Dieser Vorgang kann an allen Schaltern der Beförderer, RATP-Schalter und SNCF-Serviceschalter Navigo durchgeführt werden.

7.5. Fehlfunktion eines am Telefon aufgeladenen ticket

Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines auf das Telefon geladenen Anti-Pollution-Pakets ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon oder seiner SIM-Karte durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des Anti-Pollution-Pakets kann nur über die mobile Anwendung gestellt werden, die den Kaufservice anbietet. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

8. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt und auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

9. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Das Anti-Pollution-Paket kann auf einen Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy-, Navigo imagine R-Pass oder auf ein kontaktloses Smartphone/Support geladen werden.

a. Bei Paketen auf Navigo Discovery, Navigo Easy Pässen oder auf einem Smartphone / kontaktlosem Support.

Der Einkauf und die Verwaltung werden von einem dieser Medien unterstützt, für die Daten als Teil des Supports gespeichert und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen auf der iledefrance-mobilites.fr Website verfügbaren Medien:

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Discovery Passes

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket

b. Fall von Paketen für Navigo-, Navigo-Jahres- und Imagine R-Pässe.

Im Rahmen der Ausführung der Anti-Pollution-Pakete werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die um den Schutz ihrer Privatsphäre und die Achtung ihres Privatlebens besorgt sind.

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· Underwriting und Vertragsverwaltung;

· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

· Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

9.2.1. Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9.2.1.1. Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

· Identifikationsdaten;

· personenbezogene Daten;

· Wirtschafts- und Finanzdaten;

· Gesundheitsdaten;

· Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

9.2.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.2.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

· auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung und die Erstellung von Statistiken;

· über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

· über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

9.2 .1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die spezifischen Kundendaten der Navigo Jeunes Weekend-Pakete während der Vertragsabwicklung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités ��bermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

9.2.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie den von der Transaktion betroffenen Inhaber des digitalen multimodalen Dienstes bestimmt.

9.2.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Elfenbeinküste) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.3 Die Verarbeitung, für die die Beförderer unabhängig vom Medium für die Verarbeitung verantwortlich sind:

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· die Verwaltung der Vorgänge und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Beförderers durchgeführt werden;

· die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, einschließlich der Vorgänge zur Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

· die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

· kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

· statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der vom Beförderer angebotenen Dienstleistungen;

· die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

· Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

9.3.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

· Identifikationsdaten;

· Wirtschafts- und Finanzdaten;

· Verletzungsdaten;

· Validierungsdaten.

9.3.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 14 aufgeführt sind.

9.3.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

· die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelder);

· die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

· das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.3.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF umgesetzten Erhaltungsregeln sind:

· Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

· Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Validierungsort - Passnummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Akkumulation der Validierungen, die am Eingang und/oder Ausgang der Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

· Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

· Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

· Die im Rahmen der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art des Verstoßes und der getroffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung des Verstoßes aufbewahrt.

· Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

9.3.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der zuvor anonymisierten Validierungsdaten.

9.3.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.4 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, auf Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag mit Angabe des/der von ihrem Antrag betroffenen Rechts/Rechte(s) und des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung) senden. Zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

· die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

o an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris;

o oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

· die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind:

o Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren;

o oder an die RATP-Postanschrift: RATP-Datenschutzbeauftragter – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected] ;

o oder an die SNCF-Postanschrift: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10 ;

o oder an die Postanschrift OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11. ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr und transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich. " sind am Ende aller AGB hinzuzufügen.