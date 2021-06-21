Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Musikfestivalpakets

1 PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

1.1. Präsentation

Das Paket Fête de la musique ist nur für den Tag der Fête de musique am 21. Juni erhältlich.

1.2. Verwendung

Der Fête de la musique-Pass kann im gesamten Netz der Region Île-de-France eingesetzt werden und ermöglicht es Ihnen, auf den regulären öffentlichen Verkehrslinien der Beförderer zu reisen, darunter RoissyBus, die Nachtbusse Noctilien und Filéo sowie auf bestimmten Nahverkehrsdiensten und Transport on Demand, TER- oder Intercités-Zügen (außer obligatorischer Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden.

Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf Linien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden (einschließlich der Shuttles, die die Flughäfen Le Bus Direct und VEA Disney bedienen, sowie der Touristenbusse OpenTour und Cars Rouges).

1.3. Gültigkeit

1.3.1. Das Fête de la musique-Paket ist vom 21. Juni um 17 Uhr bis zum 22. Juni um 6.59 Uhr gültig.

Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

1.3.2. Das Paket gilt nur für die Fête de la musique des laufenden Jahres.

2 PREISE

2.1. Der Preis für das Paket Fête de la musique wird von Île-de-France-Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der iledefrance-mobilites.fr-Website, Abschnitt "Preise"

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

2.2. Das Paket Fête de la musique wird einzeln zu einem einzigen Preis (voller Preis) verkauft.

2.3. Bei einem Kauf wird nur ein Fête de la musique-Paket ausgestellt.

3 KAUF UND VERLADUNG

3.1. Verkaufszeitraum

Das Paket Fête de la musique wird zum Verkauf angeboten:

An der Abendkasse ist der Verkauf des Fête de la Musique-Pakets vom 21. Juni bis zum 22. Juni um 6:59 Uhr geöffnet.

Am Automaten ist der Verkauf am 21. Juni von der Inbetriebnahme bis zum Ende des Dienstes geöffnet.

Von den mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, ist der Verkauf vom 20. Juni 00:01 bis zum 21. Juni um Mitternacht geöffnet.

3.2. Der Preis des Pakets ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

3.3. Das Fête de la Musique-Paket kann auf einen Navigo-, Navigo Discovery- und Navigo Easy-Pass geladen werden:

an den Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der Spediteure

aus den mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten

auf dem Telefon über mobile Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten. Siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket.

3.4. Zusammenleben

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets auf dieselbe Karte zu laden.

3.4.1. Die folgenden tickets können auf die in Artikel 3.3 genannten Pässe geladen werden, die dies gleichzeitig mit dem Fête de la musique-Paket ermöglichen, wenn sie nicht "alle Zonen" sind:

Navigo Monatspaket

Navigo-Paket "Solidaritätsrabatt 75%" oder "Rabatt 50%" Monat

Navigo Wochenpaket

Navigo-Paket "Solidaritätsrabatt 75% oder "Rabatt 50%" Woche

Navigo Tagespaket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Amethyst-Paket

3.4.2. Der kontaktlose Support darf nur ein Fête de la musique-Paket enthalten.

4 VALIDIERUNG

4.1. Der Nutzer eines Fête de la musique-Pakets muss das Medium, das sein Paket (Pass oder Telefon) enthält, vor jeder Fahrt beim Eintritt in das Netz und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch bei Anschlüssen und Ausfahrten systematisch auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren. unter Androhung eines Verstoßes.

4.2. Die Validierung des Fête de la musique-Pakets ermöglicht die Reise nur einer Person.

4.3. Im Falle des Vergessens seines Navigo- oder Handypasses muss der Benutzer für die Reise einen ticket für den Transport kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet.

5 KONTROLLE

5.1. Im Falle einer Kontrolle muss der Benutzer das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das Fête de la musique-Paket geladen ist, das am Eingang validiert wurde.

5.2. Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 4) und/oder der Regeln für die Nutzung des Forfait Fête de la musique (Artikel 1) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

5.3. Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Zuwiderhandelnde die erhöhte feste Geldbuße zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

6 KUNDENDIENST

6.1. Das Fête de la musique-Paket kann nicht geändert werden.

6.2. Das Paket Fête de la musique ist nicht erstattungsfähig.

6.3. Bei Verlust/Diebstahl des berührungslosen Mediums wird keine Ersatz- oder Fehlerbehebungslösung angeboten.

6.4. Im Falle einer Fehlfunktion des Mediums, sofern lesbar, ist der Austausch des Pakets kostenlos möglich. Es wird auf ein anderes Medium unter den in Artikel 3.3 genannten geladen.

Wenn das Lesen des Mediums nicht möglich ist, ist der Austausch des Pakets gegen Vorlage eines Kaufbelegs mit der Nummer des defekten Mediums kostenlos möglich. Das Paket wird dann auf ein anderes Medium unter den in Artikel 3.3 genannten aufgeladen.

Dieser Vorgang kann an allen Schaltern der Spediteure, den RATP-Schaltern und den SNCF-Serviceschaltern von Navigo durchgeführt werden.

7 NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt und auf navigo.fr verfügbar.

8 INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Reisedaten werden notwendigerweise und obligatorisch während der Validierung der Unterstützung durch die betreffenden Beförderer erhoben und unterliegen einer Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung dieser Daten ist, insbesondere zur Aufdeckung von Betrug gemäß den geltenden Vorschriften und den CNIL-Beratungen über das Ticketing im öffentlichen Verkehr. Die für diese Verarbeitung Verantwortlichen sind die Spediteure der Île-de-France, soweit sie betroffen sind. Alle Rechte ticket des geänderten Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten werden gegenüber den Beförderern ausgeübt.

Darüber hinaus werden anonymisierte Reisedaten und Daten zu Kauf- und tickets Transportgewohnheiten an das Syndicat des Transports d'Île de France übermittelt, um statistische Analysen zur Verbesserung des Verkehrsangebots durchzuführen.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen auf der iledefrance-mobilites.fr Website verfügbaren Medien:

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Discovery Passes

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

Allgemeine Verkaufsbedingungen und Nutzung des Telefons als ticket

9 MEDIATION, ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN

9.1. Mediation

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde kostenlos auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seinen Streit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, der Kunde kann sich an den Mediator seiner Wahl wenden:

Für RATP: mediateur.ratp.fr

Für SNCF: mediateur.sncf.com

9.2. Geltendes Recht und Streitigkeiten

Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung und Ausführung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

In Ermangelung einer gütlichen Beilegung wird die Streitigkeit zwischen einem Kunden und den Beförderern nach den Regeln des allgemeinen Rechts vor das örtlich zuständige Gericht gebracht.

10 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com und/oder in Bussen und/oder Bahnhöfen und/oder Stationen und/oder Straßenbahnen zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich. " sind am Ende aller AGB hinzuzufügen.