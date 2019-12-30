Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete

Juni 2025



PRÄAMBEL

Der Kauf und die Nutzung der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete setzen die Kenntnis und vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Karteninhaber und den Zahler voraus, wenn sie sich vom Karteninhaber unterscheiden, sowie für diejenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird. Der Zahler eines Navigo-Pakets im Namen eines mündigen Minderjährigen oder eines Erwachsenen unter Vormundschaft oder Vormundschaft verpflichtet sich, ihm diese AGB mitzuteilen und ihn über seine Verpflichtungen zu informieren.

Die Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine, die von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisation Île-de-France) erstellt wurden, werden von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und in ihrem Namen verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1 DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Karteninhaber" gibt den Nutzer des Navigo Month- oder Navigo Week-Pakets an. Der Name "Zahler" bezeichnet die natürliche Person, die das Paket bezahlt.

1.2 Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder des Zahlers, das auf der Website iledefrance-mobilites.fr (verwaltet von Île-de-France Mobilités) unter der Rubrik "Ich verwalte meine Karte" (von Comutitres S.A.S. verwalteter Bereich) erstellt wird. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website.

1.3 Das Konto "Île-de-France Mobilités Connect" bezeichnet das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das auf den mobilen Anwendungen und der Website, die den Kaufservice anbietet, erstellt wird.

1.4 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2 PRÄSENTATION

2.1 Präsentation

Das Navigo-Monatspaket ist ein monatliches Paket, mit dem Sie in den ausgewählten Gebieten im Netz der Ile-de-France reisen können.

Der Navigo Semaine-Pass ist ein Wochenpass, mit dem Sie im Ile-de-France-Netz in den ausgewählten Gebieten reisen können.

2.2 Verwendung

Die Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine können im Rahmen der zonalen Tarife der Region Île-de-France im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden und ermöglichen es Ihnen, mit folgenden Fahrten zu reisen:

Regelmäßige öffentliche Verkehrslinien der Beförderer.

RoissyBus-Linien.

Nachtbusse Noctilien und Filéo.

Einige lokale Dienstleistungen und Transport auf Anfrage.

TER- oder Intercités-Züge (außer Reservierung erforderlich) in der 2. Klasse.

Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden.

Sie gilt nicht für:

Orlyval.

Der TGV.

Auf Linien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden, darunter Flughafen-Shuttles, Le Bus Direct und VEA Disney sowie Touristenbusse OpenTour und Cars Rouges.

2.3 Zonierung

Es ist möglich, ein Paket "Navigo Mois tous zones" oder "Navigo Semaine tous zones" zu erwerben, das für die Zonen 1 bis 5 gültig ist, oder ein Navigo Mois two-zones- oder Navigo Week two-zones-Paket, das für abonnierte Zonen gültig ist, unter Paaren aus den Zonen 2-3, 3-4 und 4-5.

Die Navigo-Monatspakete 2-3, 3-4 und 4-5 profitieren von der "Dezonierung", d. h. der Möglichkeit, in der gesamten Region zu reisen, unabhängig von den abonnierten Gebieten, von Samstag von 0:00 bis Sonntag bis 23:59 Uhr, an Feiertagen von 0:00 bis 23:59 Uhr, vom 15. Juli 00:00 bis 15. August um 23:59 Uhr und während der kurzen Schulferien der Zone C (Allerheiligen, Weihnachten, Winter und Frühling) am Tag nach dem Ende des Unterrichts von 0:00 bis 23:59 Uhr am Tag vor dem Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts, wie vom Ministerium für nationale Bildung festgelegt. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

Die Navigo-Pakete Woche 2-3, 3-4 und 4-5 profitieren nicht von der "Dezonierung".

2.4 Zeitliche Gültigkeit

Das Navigo-Monatspaket ist vom 1. Tag des Monats 00:00 Uhr bis zum letzten Tag des Monats 23:59 Uhr gültig. Für Noctilien-Nachtbusse gilt das Navigo-Monatspaket vom ersten Tag des Monats um 0:00 Uhr bis zum Tag nach dem letzten Tag des Monats um 6:00 Uhr. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

Das Navigo Week-Paket ist von Montag 00:00 Uhr bis zum folgenden Sonntag 23:59 Uhr gültig. Für die Nachtbusse von Noctilien gilt der Wochenpass Navigo von Montag um 00:00 Uhr bis zum folgenden Montag um 06:00 Uhr. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

3 PREISE

3.1 Die Preisgestaltung wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

Auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr.

Auf den Displays an den Transportorten und beim Kauf von Navigo-Monats- und Wochenpaketen.

Im Tarifführer von Île-de-France Mobilités.

Auf den Websites der Spediteure.

3.2 Ein Tarif richtet sich nach der Zonierung des Pakets (Vollpreis).

4 KAUF UND VERLADUNG

4.1 Verkaufszeitraum

4.1.1 Das Navigo-Monatspaket ist ab dem 20. des Monats vor dem Gültigkeitsmonat bis zum 19. des Gültigkeitsmonats erhältlich.

4.1.2 Das Navigo Week-Paket ist ab dem Freitag vor der Gültigkeitswoche bis einschließlich Donnerstag der Gültigkeitswoche erhältlich.

4.2 Der Preis des Pakets ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

4.3 Die Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine können mit einem Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo imagine R- und Navigo Annual-Pass verladen werden:

An allen Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der Spediteure.

Von einer mobilen Anwendung, die den Einkaufsservice auf dem Telefon anbietet.

Bei autorisierten Händlern von Spediteuren.

Die Pläne Navigo Month und Navigo Week können auch über die mobilen Apps, die den Einkaufsservice anbieten, telefonisch aufgeladen werden. Der Nutzer muss sich bei Île-de-France Mobilités Connect anmelden, um nur ein Paket "Navigo Mois tous zones" oder "Navigo Semaine tous zones" kaufen zu können. Im Rahmen dieses Kaufs werden das Foto und das Geburtsdatum des Inhabers angefordert. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Unterstützung, die auf www.iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

4.4 Zusammenleben

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets, Verträge oder Pakete ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets, Verträge oder Pakete auf denselben Pass zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

4.4.1 Die Fahrkarten Navigo Mois und Navigo Semaine können in Verbindung mit einem von der SNCF ausgestellten Arbeitsabonnement der Netze TER und Intercités (außer TGV) für Fahrten zwischen einem Bahnhof außerhalb der Île-de-France und einem Bahnhof in der Île-de-France verwendet werden, dessen Ende in den Provinzen weniger als 75 km vom Pariser Endbahnhof entfernt liegt. Sie können auch in Verbindung mit einem "Forfait"-Abonnement für Fahrten zwischen einem Bahnhof außerhalb der Île-de-France und einem Bahnhof in der Île-de-France verwendet werden.

5 VALIDIERUNG

5.1 Der Karteninhaber muss das Medium, das sein Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket enthält, vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, beim Ansteigen und Verlassen, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2 Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Trägers muss der Inhaber, um ohne Verstoß reisen zu können, eine andere ticket für den Transport kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet.

6 KONTROLLE

6.1 Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das validierte Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket beim Betreten des Netzwerks geladen ist.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket auf dem Telefon muss der Karteninhaber sein eingeschaltetes Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2 Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (vgl. Art. 5) und/oder der Regeln für die Nutzung der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete (vgl. Art. 2) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und aller damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7 KUNDENDIENST

7.1 Vertragsbescheinigung

7.1.1 Eine Vertragsbescheinigung, die die Erstattung durch den Arbeitgeber ermöglicht, kann eingeholt werden:

Aus dem persönlichen Bereich des Kontoinhabers oder Zahlers. Wenn der Pass an den Automaten oder Schaltern der Beförderer gekauft wird, ist das Zertifikat innerhalb von 48 Stunden nach dem Laden des Pakets über das Internet verfügbar;

In der Handelsvertretung der Beförderer, bestimmte RATP-Schalter oder Guichet Services Navigo SNCF (1).

Über eine mobile Anwendung, die den Service des Online-Kaufs und das Aufladen über das NFC des Telefons anbietet

Dieses Zertifikat ist nicht verfügbar, wenn das Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket mit einem Navigo Discovery-Pass verladen wurde.

7.1.2 Diese Bescheinigung stellt keine ticket für die Beförderung dar und berechtigt nicht zur Reise.

7.2 Änderung von Paketzonen

7.2.1 Die Änderung eines Navigo-Monats- oder Wochenpakets in ein anderes ist möglich, sofern der Preis des Pakets nach dem Austausch größer oder gleich dem Preis des ursprünglichen Pakets ist. Wenn der Preis des Pakets nach der Substitution streng höher ist, zahlt der Kunde die Preisdifferenz zwischen den beiden Paketen.

Die Änderung ist möglich:

An allen Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der Spediteure.

7.2.2 Die Änderung des Pakets für ein Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket, dessen Preis niedriger ist als der auf dem Pass berechnete, ist nicht zulässig und kann nur im Rahmen einer Rückerstattung bearbeitet werden (vgl. Art. 7.3).

7.2.3 Die Änderung der Zonen eines auf ein Telefon geladenen Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpakets ist nicht möglich und kann nur im Rahmen einer Rückerstattung bearbeitet werden (vgl. Art. 7.3)

7.3 Stornierung und Rückerstattung nicht genutzter Pakete

7.3.1 Nicht genutzte Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete können unter folgenden Bedingungen ganz oder teilweise erstattet werden:

Die Rückerstattung ist vollständig, wenn das Paket vor Beginn der Gültigkeit des Pakets storniert wird.

Die Rückerstattung erfolgt teilweise (50%), wenn das Paket innerhalb der ersten 10 Tage des Gültigkeitsmonats (Navigo-Monatspaket) oder innerhalb der ersten 2 Tage der Gültigkeitswoche (Navigo-Wochenpaket) aufgrund von Krankheit, Entlassung oder erzwungenem Arbeitsplatzwechsel storniert wird.

7.3.2 Die Stornierung von Paketen, die auf einen Pass der Navigo-Reihe geladen sind, ist an allen Schaltern und an den Verkaufsautomaten der Beförderer möglich. Der Stornierungsnachweis wird dem Inhaber ausgehändigt.

Dem Antrag auf Rückerstattung, der vom Inhaber der Pauschalreise an den Beförderer gesendet wird, der die Stornierung vorgenommen hat, muss je nach dem vom Inhaber geltend gemachten Grund ein Nachweis über die Stornierung, der Beleg (Krankheitsurlaub, Entlassungsbescheinigung des Arbeitgebers oder erzwungener Arbeitsplatzwechsel) und ein Kontoauszug (im Falle einer Rückerstattung per Banküberweisung) beigefügt werden:

Entweder bei RATP – Kundendienst – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Entweder bei SNCF – über das Formular: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

Die Rückerstattung erfolgt per Banküberweisung innerhalb von 18 Werktagen.

Sparkonten werden nicht als Belege für Rückerstattungsanträge akzeptiert.

7.3.3 Die Kündigung von Plänen, die auf ein Telefon geladen wurden, ist nur über die mobilen Anwendungen möglich, die den Kaufservice anbieten. Dem Antrag auf Erstattung muss ein Nachweis über die Stornierung aus dem vom Inhaber geltend gemachten Grund (Krankheitsurlaub, Entlassungsbescheinigung des Arbeitgebers oder erzwungener Arbeitsplatzwechsel) beigefügt werden.

Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

7.3.4 Nutzungsbedingungen des Passes

Der Inhaber, der noch im Besitz eines gültigen Passes ist, d. h. der weniger als 10 Jahre alt ist, und der Transport tickets aufladen möchte, darf diesen nicht wiederverwenden, falls sein Vertrag oder seine Verträge seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, da seine Daten in unseren Systemen archiviert wurden. Daher verpflichtet sich der Inhaber, ein neues Abonnement abzuschließen und einen neuen Pass in einer Handelsvertretung oder online zu erhalten. Es kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn Transport ticket auf den oben genannten Pass geladen werden.



7.4 Verlust/Diebstahl:

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums, auf das das Paket geladen ist, lesen Sie bitte die entsprechenden AGB, die auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind.

7.5 Fehlfunktion des kontaktlosen Passes (siehe Artikel 4.3)

Im Falle einer Fehlfunktion des Passes, wenn er lesbar ist, ist der Ersatz des Pakets kostenlos möglich. Es wird dann auf einen anderen Durchgang unter den in Artikel 4.3 genannten verladen.

Wenn das Lesen des Passes nicht möglich ist, ist der kostenlose Ersatz des Passes gegen Vorlage eines Kaufbelegs mit der Nummer des defekten Passes möglich. Das Paket wird dann auf einen anderen Pass unter den in Artikel 4.3 angegebenen aufgeladen.

Dieser Vorgang kann in einer Handelsvertretung von Spediteuren, bestimmten RATP-Schaltern oder an Navigo SNCF-Serviceschaltern durchgeführt werden.

In allen anderen Fällen kann keine Rückerstattungslösung angeboten werden.

7.6 Fehlfunktion eines auf einem Telefon geladenen Plans

Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon durchgeführt werden konnte.

Der Antrag auf Stornierung des Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpakets kann nur über die mobile Anwendung gestellt werden, mit der der Transport ticket gekauft wurde. Wenn die Stornierungsanfrage akzeptiert wird, erfolgt die Rückerstattung auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

7.7 Begrenzung der Anzahl der Rückerstattungen für tickets, die auf ein Telefon geladen wurden:

Die Anzahl der Rückerstattungen von ticket ist für einen Kunden auf drei pro Jahr begrenzt, unabhängig davon, welcher ticket erstattet wurde. Anträge auf Rückerstattung von tickets vor Beginn der Gültigkeit der Pakete werden nicht auf dieses Limit angerechnet.

8 SONSTIGES

8.1 Die Agentur Navigo kann kontaktiert werden:

Telefonisch unter 09.69.39.22.22, Anruf ohne Aufpreis.

Per Internet, indem Sie eine Nachricht über das Informationsanforderungsformular senden, das über den persönlichen Bereich des Karteninhabers oder Zahlers zugänglich ist.

Per Post an Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex

8.2 Bei Paketen, die über eine mobile Anwendung gekauft wurden, muss die Agentur Navigo direkt über die Anwendung kontaktiert werden, mit der das Transport ticket gekauft wurde.

9 INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

− Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Vertrags-/Dienstleistungsmanagement

- die Ausgabe und Verwaltung von Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpaketen

- die Vermeidung und Verwaltung unbezahlter Rechnungen,

- Verwaltung von Diebstahl und Verlust von Transport tickets,

- die Verwaltung unbezahlter Rechnungen und die Aussetzung der damit verbundenen Verträge

- die Verwaltung des Kundendienstes und die Eröffnung von Konten in der Agentur

- Verwaltung der Archivierung

- Aufdeckung von technologischem Betrug und Aussetzung betrügerischer Medien und Verträge

Statistik

- Durchführung statistischer Analysen

Kommunikation / Akquise

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen

- Unternehmenskommunikation

DSGVO

- Die Verwaltung von Anträgen auf Ausübung des DSGVO-Rechts, einschließlich der Verwaltung des Rechts auf Vergessenwerden und der Verwaltung von Anfragen Dritter

− Die Beförderer (RATP, SNCF Voyageurs, OPTILE - Vertreter privater Betreiber - und alle anderen Beförderer, die eine öffentliche Dienstleistungsdelegation von Île-de-France Mobilités erhalten haben) verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Vertrags-/Servicemanagement

- die Verwaltung von Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

- die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten;

- Betrugsbekämpfung durch tickets Kontrollen, Bußgelder und Beitreibung von Geldbußen;

- die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Kommunikation / Akquise

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

Statistik

- statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der vom Beförderer angebotenen Dienstleistungen;

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

9.1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9.1.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer usw.),

- Daten zum persönlichen Leben (familiäre Situation, Lebensgewohnheiten usw.)

- Wirtschafts- und Finanzdaten (Einkommen, Steuer- oder Finanzlage, GDI usw.)

- Gesundheits-/Behinderungsdaten

- Daten im Zusammenhang mit Straftaten

9.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke sind:

- Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- Durchführung statistischer Analysen.

- Kommunikation und kommerzielle Prospektion;

- Verwaltung der DSGVO-Rechte

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zwecke der Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie der Betrugsbekämpfung zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

9.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung und die Erstellung von Statistiken;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

9.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die spezifischen Kundendaten der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete während der Vertragserfüllung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Bedingungen für den Zugang zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website "iledefrance-mobilites.fr" übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

9.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen digitalen multimodalen Dienstes.

9.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Côte d'Ivoire) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer usw.),

- Wirtschafts- und Finanzdaten (Einkommen, Steuer- oder Finanzlage, GDI usw.)

- Daten im Zusammenhang mit Straftaten

- Validierungsdaten

9.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

- Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- Durchführung statistischer Analysen.

- Kommunikation und kommerzielle Prospektion;

9.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

9.2.4.1 Für alle Akteure

Die Daten des Kontoinhabers und des Zahlers werden für die geltenden gesetzlichen Fristen aufbewahrt.

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an Comutitres S.A.S und ihre nachfolgenden Subunternehmer sowie Île-de-France Mobilités weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

9.2.4.2 Für RATP

Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

Die namentlichen Spuren der Fahrten (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt, es sei denn, sie sind für die Erstellung einer Rechnungsstellung erforderlich (Navigo Liberté + -Vertrag). Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss der Akte aufbewahrt.

Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Vorgängen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren aufbewahrt.

Die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art des Verstoßes und der ergriffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren aufbewahrt.

Die im Rahmen von Prospektions- und Kommunikationsvorgängen erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

9.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und ihre Tochtergesellschaft, weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der zuvor anonymisierten Validierungsdaten.

9.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.3 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag unter Angabe des/der von der Anfrage betroffenen Rechts/Rechte, seiner Kontaktdaten, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung), seiner Kundennummer sowie der Elemente zum Nachweis seiner Identität senden. Und ein Ausweisdokument.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

oder an die E-Mail-Adresse: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10 MEDIATION

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und OPTILE, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen eingerichteten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

11 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und ist auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.