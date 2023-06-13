Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Jahrespakets imagine R Student (Saison 2023-2024)

1. Präambel

Der Abschluss eines Abonnements und die Nutzung eines Jahrespakets stellt sich R Student vor, setzt die Kenntnis und vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Inhaber und den Zahler voraus, wenn er vom Inhaber getrennt ist. Der Zahler verpflichtet sich, sofern er sich vom Karteninhaber unterscheidet, dem Inhaber diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen mitzuteilen und ihn über seine Verpflichtungen zu informieren.

2.Definitionen

Das von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisation der Île-de-France) erstellte Paket imagine R Student wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence imagine R" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Das Jahrespaket imagine R Student wird mit einem namentlichen Navigo imagine R-Pass berechnet, der streng persönlich und nicht übertragbar ist. Der Navigo imagine R-Pass ist bis zu seiner Übergabe an den Inhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités.

Der Name "Inhaber" bezeichnet namentlich die Person, deren Foto und Identität auf dem Navigo imagine R-Pass erscheinen. Der Name "Zahler" gibt die natürliche Person an, die das Paket bezahlt.

Der Begriff "Erstabonnement" bezieht sich auf ein Abonnement für einen Karteninhaber, der im vorangegangenen Schuljahr kein Paket hatte.

Der Begriff "Verlängerung" bezieht sich auf ein Abonnement für einen Karteninhaber, der im vorangegangenen Schuljahr einen Plan hatte.

Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das auf der Website iledefrance-mobilites.fr (verwaltet von Île-de-France Mobilités) unter der Rubrik "Ich verwalte meine Navigo-Karte" (Abschnitt verwaltet von Comutitres S.A.S.) erstellt wird.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

3.Präsentation und Nutzung des Imagine R Student Pakets

3.1. Im Rahmen der Tarife der Ile-de-France können Sie mit dem Paket imagine R Student mit den regelmäßigen öffentlichen Verkehrsmitteln der Beförderer reisen, darunter OrlyBus, RoissyBus, die Nachtbusse Noctilien und Filéo sowie bestimmte lokale Dienste und Transport on Demand, TER- oder Intercités-Züge (außer obligatorische Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden. Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf öffentlichen Verkehrslinien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden. Es kann nicht ergänzt oder als Ergänzung zu einem SNCF Voyageurs-Abonnement oder einem Zugticket verwendet werden.

3.2. Es ist Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die am 1. September 2023 unter 26 Jahre alt sind und eine vom Ministerium für nationale Bildung registrierte Erstausbildung von mindestens 350 theoretischen Stunden an einer Hochschuleinrichtung absolvieren oder eine postsekundäre Ausbildung anbieten.

Studierende mit Professionalisierungsverträgen sind ausgeschlossen.

3.3. Alle Mitteilungen (Briefe, E-Mails, SMS oder Telefonanrufe) sind an den Pauschalanbieter gerichtet. Die E-Mail-Adressen von Datenverantwortlichen unter 15 Jahren werden nicht gesammelt, sie werden nicht kontaktiert. Der Navigo imagine R-Pass oder die Auflade-E-Mail wird an den Karteninhaber oder den Zahler gemäß der beim Abonnement getroffenen Wahl gesendet.

4.Abonnement des imagine R Student-Pakets

4.1. Das imagine R Student-Paket kann abonniert werden:

- Über das Internet über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website von Île-de-France Mobilités (mit Ausnahme von Verträgen, die von einem Drittzahler finanziert oder per Scheck bezahlt werden);

- Per Post für das Paket, das von einem Drittzahler (Vereine, Gemeinden ...) finanziert oder per Scheck bezahlt wird: Das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular mit allen erforderlichen Dokumenten muss dann an die Agentur Imagine R gesendet werden. Wenn der Kontoinhaber von einem Drittzahler finanziert wird, muss das Formular vom Drittzahler abgeholt werden. Wenn der Zahler per Scheck bezahlen möchte, kann das Anmeldeformular in den auf der Website aufgeführten Verkaufsstellen der Beförderer, RATP-Schalter oder Navigo-SNCF-Serviceschalter iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r der Frage "Wo finde ich ein Papierformular?" abgeholt werden.

4.2. Jedem neuen Abonnement müssen ein aktueller Lichtbildausweis (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, 35x41, unbenutzt, ungescannt, nicht fotokopiert), das Zahlungsmittel, die Annahme dieser AGB sowie eine abgestempelte und/oder unterschriebene Immatrikulations- oder Schulbescheinigung 2023/2024 (in französischer Sprache) oder eine Fotokopie des Studentenausweises 2023/2024 (doppelseitig) ohne handschriftlichen Vermerk beigefügt werden. Studentenausweise und/oder Zertifikate aus früheren Jahren werden nicht akzeptiert.

- Beim Internet-Abonnement muss der Zahler (und der Inhaber, falls er sich vom Zahler unterscheidet) nach dem Ausfüllen des Online-Formulars und dem Senden aller erforderlichen Dokumente (siehe oben) die Dokumente zum Abschluss des Vertrags elektronisch unterzeichnen.

- Für das Abonnement per Post muss das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Formular an die Agentur imagine R gesendet werden.

4.3. Sofern der Antrag vollständig ist, beträgt ein Zeitraum von maximal 21 Tagen zwischen dem Datum des Eingangs des Abonnementantrags bei der Agentur imagine R und:

- Das Versanddatum der Post für ein Abonnement in Papierform (Poststempel als Nachweis);

- Das Datum des Versands der E-Mail zur Annahme des Abonnements an den Zahler für ein Online-Abonnement. Transport ticket, die während dieses Zeitraums von 21 Tagen für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

4.4. Ein Brief oder eine E-Mail, wenn das Abonnement über das Internet abgeschlossen wurde, wird an den Zahler gesendet und die Datei wird in den folgenden Fällen zurückgestellt:

- in Ermangelung eines Fotos oder eines konformen Nachweises (Immatrikulationsbescheinigung, Voranmeldung der Schule, Studentenausweis 2023/2024, Einberufung der Immatrikulation, Einschreibevereinbarung, Einreisebescheinigung, Schulbescheinigung, Bescheinigung über die Voranmeldung, Bescheinigung über die Zugehörigkeit zum Sozialversicherungssystem für Studenten, Nachweis über die Zahlung der Studiengebühren, ...) oder eines Dokuments, das für die Zahlung bei einem Abonnement per Post erforderlich ist (RIB, SEPA-Lastschriftmandat) unterschrieben oder scheckt);

- wenn die Einrichtung nicht informiert ist;

- wenn die Art der absolvierten Ausbildung oder die Art des Werkstudentenvertrags nicht auf der Immatrikulations- oder Schulbescheinigung angegeben ist.

Nach Eingang der fehlenden Elemente bei der Agentur imagine R gilt der Abonnementantrag als vollständig. Ab diesem Datum gilt eine maximale Bearbeitungszeit von 21 Tagen.

Wenn sich die Agentur vorstellt, dass R einen Abonnementantrag in den letzten 16 Tagen des laufenden Monats M für eine Wahl des Gültigkeitsbeginns im Monat M validiert, verschiebt die Agentur diese Gültigkeit auf den Monat M + 1.

Transport ticket, die während dieses Zeitraums für Reisen gekauft wurden, werden nicht erstattet.

Die Agentur imagine R behält sich das Recht vor, zusätzliche Belege anzufordern, um die Erklärungen des Kontoinhabers und/oder des Zahlers zu überprüfen. Die Agentur imagine R kann den Zahler jederzeit auffordern, einen in französischer Sprache verfassten Nachweis über die Ausbildung 2023/2024 des Inhabers vorzulegen (der Studentenausweis der Berufe und/oder Zeugnisse aus früheren Jahren werden nicht akzeptiert). Wenn die Schulbescheinigung nicht innerhalb eines Monats nach Absendung des Antrags durch die imagine R-Agentur zurückgegeben wird, geht sie davon aus, dass der Inhaber keinen Anspruch auf das imagine-R-Paket hat, und kann seinen Vertrag automatisch kündigen und verbietet ihm, ein neues imagine-R-Paket für einen Zeitraum von 3 Jahren abzuschließen.

Gemäß Artikel 6.2 sind der Kontoinhaber und der Zahler im Falle einer nachgewiesenen Falschdarstellung gemäß Artikel 441-1 ff. des Strafgesetzbuches strafbar.

4.5. Der Zahler muss die Agentur imagine R innerhalb eines Monats nach der Änderung per Post oder E-Mail über jede Änderung der Situation in Bezug auf die Postanschrift, die besuchte Institution oder den Verlust des Studentenstatus des Inhabers informieren.

4.6. Das Paket wird für einen Zeitraum von 12 Monaten abonniert. Es kann nach Wahl des Schülers zum gleichen Preis am 1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember des Jahres 2023 oder 1. Januar des Jahres 2024 beginnen. Für jedes Abonnement zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 2024 ist das Paket ab dem 1. Januar 2024 fällig. Nach dem 30. April 2024 werden keine Abonnementanfragen für das Jahr 2023/2024 mehr angenommen. Die Verlängerung des Pakets kann frühestens am 1. Tag nach Ablauf der Gültigkeit des aktuellen Vertrags beginnen. Der Inhaber darf daher nicht zwei Verträge für denselben Zeitraum haben.

4.7. Der Karteninhaber kann den Status der Bearbeitung seines Pauschalantrags über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website von Île-de-France Mobilités verfolgen.

4.8. Im ersten Jahr des Abonnements wird das Paket auf einen Navigo imagine R-Pass geladen, der den Namen, Vornamen und das Foto des Inhabers enthält. Am Ende des Schuljahres muss der Navigo imagine R-Pass behalten und für das nächste Abonnement mit dem neuen Paket belastet werden. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass für dieses neue Abonnement nicht mehr hat, wird die Herstellung eines neuen Passes bezahlt. Dieser Betrag ist auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Preise" verfügbar.

4.9. Bei der Verlängerung des Pakets erhält der Karteninhaber oder der Zahler, je nach der auf dem Formular getroffenen Wahl, einen Brief, eine SMS oder eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, den Navigo imagine R-Pass zu aktualisieren. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass nach Beginn der Gültigkeit des Pakets aktualisiert, wird kein vor dem Aktualisierungsdatum gekauftes Transport-ticket erstattet.

Im Falle des Nichterhalts der E-Mail/E-Mail/SMS im Zusammenhang mit der Aufladung des Pakets (Verlängerung des Pakets) liegt es in der Verantwortung des Zahlers, sich über die Weiterverfolgung der Bearbeitung seines Antrags zu erkundigen (Informationen im persönlichen Bereich des Zahlers oder telefonisch verfügbar). Es werden keine Transport ticket die während des Wartens auf diese E-Mail/E-Mail/SMS gekauft wurden, erstattet. Es erfolgt keine Rückerstattung von Transport tickets, die während des Wartens auf diese E-Mail/E-Mail/SMS gekauft wurden.

4.10. Nach Ablauf der Frist von 21 Tagen (vgl. Art. 2.3) kann der Nichterhalt des Navigo imagine R-Passes erklärt werden:

- in den Handelsbüros der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern, an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) (der Pass wird sofort ausgestellt),

- per Internet auf der Website Île-de-France Mobilités, indem Sie sich mit ihrem persönlichen Bereich verbinden (für die Postzustellung ist eine neue Frist von 10 Tagen zu erwarten, ausgenommen Wochenenden und Feiertage). Transport ticket, die während dieses neuen Zeitraums für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

4.11. Im Falle einer sozialen Bewegung von Beförderern, die nicht im Transportgesetzbuch (Artikel L.1222-11 ff.) vorgesehen ist, erfolgt keine Rückerstattung, und gegebenenfalls erfolgt das Erstattungsverfahren auf der Website Île-de-France Mobilités Décompensement.

5.Zahlung des Imagine R Student Pakets

5.1. Der Zahler muss eine volljährige oder mündige natürliche Person sein (ein Nachweis muss erbracht werden).

5.2. Ein Zahler kann mehr als ein Imagine R-Paket unterstützen.

5.3. Der Zahler kann sich vom Inhaber des Navigo-Imagine-R-Passes unterscheiden.

5.4. Der Zahler eines Vertrags, der wegen Nichtzahlung gekündigt wurde, kann für einen Zeitraum von einem Jahr ab der Kündigung kein Zahler eines anderen Imagine-Pakets R sein. Wenn der Zahler seine Schuld gegenüber der Agentur begleicht, stellt er sich R während dieses Zeitraums vor, kann er erneut zum Zahler ernannt werden.

Nach Ablauf dieser Frist und ohne Begleichung der Schulden erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge. Der Zahler, der eine Mitteilung über die von Île-de-France Mobilités zu zahlenden Beträge erhalten hat, kann 2 Jahre ab Erhalt der Mitteilung nicht Zahler eines neuen Pakets Imagine R, Navigo Annual und Navigo Liberté + sein. Wenn der Zahler seine Schulden gegenüber dem Fiskus innerhalb dieser Frist begleicht, kann er nach einer Frist von 21 Kalendertagen nach der Bearbeitung erneut zum Zahler ernannt werden. Transport ticket, die während dieses Zeitraums von 21 Tagen für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

5.5. Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer des Pakets, einschließlich einer Verwaltungsgebühr (8 € TTC nicht erstattungsfähig), wird für das Schuljahr festgelegt. Sie ist entweder in bar auf einmal oder per monatlicher Lastschrift in 9 (neun) Raten zahlbar. Barzahlung ist nicht möglich.

5.6. Unabhängig vom Datum des Abonnements ist der Preis des Pakets in voller Höhe fällig. Im Falle eines Abonnements nach dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets (vgl. Art. 2.6) können die Monate, die bereits zwischen dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets und dem Datum der Bestätigung des Abonnements verstrichen sind, nicht erstattet werden. Es wird kein Transport ticket erstattet, wenn es vor der von der Agentur imagine R registrierten Abonnementbestätigung erworben wurde.

5.7. Im Falle einer vorübergehenden Unterbrechung des Schulbetriebs (Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Unfall, ...) erfolgt keine Rückerstattung.

5.8. Eine Aussetzung ist nicht möglich, nur die Kündigung ermöglicht es, die Lastschriften zu unterbrechen (vgl. Art. 6)

5.9. Imagine R-Paket in bar bezahlt:

- -Per Internet: Es ist per Kreditkarte zu bezahlen.

- -Per Post: zahlbar per Bankscheck oder Bankscheck. Jedem Abonnementantrag muss ein einziger Scheck beigefügt werden. Es wird nach Erhalt eingelöst.

5.10. Pauschalbetrag R per Lastschrift bezahlt:

5.10.1. Unabhängig von der Art des Abonnements (Post oder Internet) muss das SEPA-Lastschriftmandat ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet werden (elektronische Signatur über das Internet). Bei einem Abonnement per Post muss der Sendung auch ein übereinstimmender Bankausweis (RIB) beigefügt werden.

5.10.2. Nach Bestätigung des Abonnements erhält der Zahler Informationen (Post für das Abonnement per Post oder in der E-Mail zur Bestätigung des Abonnements für das Internetabonnement), aus denen die Höhe der Beträge hervorgeht, die vom Bankkonto abgebucht werden. Diese Informationen sind auch auf der Bescheinigung über die Pauschalreise verfügbar, die jederzeit auf der Website der Île-de-France Mobilités zugänglich ist, indem Sie sich mit ihrem persönlichen Bereich, telefonisch oder per Post bei der Agentur imagine R oder in den Handelsvertretungen der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) verbinden. Im Falle einer Tarifänderung erhält der Zahler eine schriftliche Mitteilung mit dem aktualisierten Betrag der abgebuchten Beträge.

5.10.3. Die Höhe der Lastschriften wird auf der Grundlage von 9 Abhebungen berechnet, die ab dem ersten Gültigkeitsmonat des Pakets zu Beginn des Monats (frühestens am 5.) vorgenommen werden. Ihr Betrag entspricht 1/9 des Jahreswertes des Pakets. Die Anmeldegebühr wird zur 1. Abgabe hinzugerechnet.

Bei verspätetem Abonnement werden die am ticket der Monate fälligen Beträge, die bereits zwischen dem Datum des Abonnements des Pakets und dem 1. Gültigkeitstag vergangen sind, zur 1. Abgabe hinzugerechnet.

5.10.4. Der Zahler, der das Bankinstitut oder das abzuhebende Konto wechseln möchte, muss dies so melden, dass es zu keiner Unterbrechung des Lastschrifttarifs kommen kann:

- - entweder über das Internet auf der Website von Île-de-France Mobilités, indem Sie sich mit Ihrem persönlichen Bereich verbinden, indem Sie direkt Ihre neue Bankverbindung eingeben,

- - entweder durch Abgabe eines neuen Papier-RIB in einer Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern, an Navigo SNCF-Serviceschaltern(1) oder per Post an die Agentur imagine R (vgl. Art. 8).

5.10.5. Der Wechsel des Zahlers oder die Änderung der Zahlungsmethode kann in einer Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern, an Navigo SNCF Service Desks(1) oder per Post an die Agentur imagine R erfolgen.

Bei einem Zahlerwechsel füllt der neue Zahler ein neues SEPA-Lastschriftmandat aus und stellt ein RIB bereit, das den neuen Bankdaten entspricht, so dass es keinen Bruch im Lastschriftrhythmus geben kann.

5.10.6. Der Widerruf des Lastschriftmandats erfolgt nur per Post an die Agentur imagine R. Jedem Antrag auf Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ist die Benennung eines anderen gültigen Zahlungsmittels oder eines anderen Zahlers beizufügen.

5.10.7. Die Kosten für Bankablehnungen, die von der Agentur imagine R erhoben werden (mit Ausnahme technischer Zwischenfälle, die nicht dem Zahler zuzurechnen sind), gehen zu Lasten des Zahlers und sind im Betrag der Nichtzahlung enthalten. Ein unbezahlter Betrag wird dem Betrag der nächsten Abgabe hinzugefügt.

6.Nutzungsbedingungen des Navigo imagine R Passes

6.1. Der Inhaber eines Navigo imagine R-Passes, der mit einem Navigo imagine R-Studentenpass aufgeladen wird, muss diesen vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug systematisch an den Kontrollgeräten der Beförderer validieren, unter Androhung der Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

6.2. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo Imagine R-Pass für die Reise vergisst, muss er Transport tickets erwerben. Diese werden nicht zurückerstattet.

6.3. Bei den Kontrollen muss der zuvor validierte Navigo imagine R-Pass des Karteninhabers vorgelegt werden, andernfalls muss eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften gezahlt werden. Bei Zweifeln an der Identität des Passinhabers Navigo imagine R kann ein Identitätsnachweis verlangt werden.

6.4. Der Navigo imagine R-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf der Navigo imagine R-Pass keinen Drehungen, Falten, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Behandlungen ausgesetzt werden, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Navigo imagine R-Passes offensichtlich ungeeignet sind.

6.5. Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion des Passes stellt sich Navigo R vor:

- - es wird sofort kostenlos in den Handelsbüros der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) ersetzt;

- - in den anderen Schaltern der Spediteure:

· Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes lesbar ist, erhält der Karteninhaber einen 15 Tage gültigen Pannencoupon und einen vorläufigen Pass im Austausch für seinen Navigo imagine R-Pass. Um einen neuen Navigo imagine R-Pass zu erhalten, muss sich der Karteninhaber dann an eine Handelsvertretung der Beförderer, bestimmte RATP-Schalter oder Navigo SNCF-Serviceschalter(1) wenden, wo er ihm im Austausch für den zuvor erhaltenen Pannencoupon und den vorläufigen Pass ausgehändigt wird.

· Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes nicht lesbar ist, wird der Karteninhaber aufgefordert, innerhalb von 15 Tagen auf schriftliche Anfrage an die Agentur imagine R erstattungsfähige Transport tickets zu erwerben.

- - Der Zahler kann seinen Ersatz auch per Post beantragen, indem er der Agentur imagine R den am Schalter erhaltenen Verschlechterungsschein im Austausch für den Navigo imagine R-Pass sendet. Der vom Zahler innerhalb von 48 Stunden ausgefüllte und gesendete Beleg ermöglicht es ihm, den neuen Navigo imagine R-Pass innerhalb einer Frist von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Erhalt des Belegs bei der Imagine R-Agentur (Poststempel als Nachweis) am Wohnsitz des Karteninhabers oder Zahlers gemäß der auf dem Formular angegebenen Wahl zu erhalten. Außer im Falle einer Störung, die der Agentur imagine R zuzuschreiben ist, kann keine Transport ticket länger als 15 Tage erstattet werden.

6.6. Im Falle einer freiwilligen Beschädigung des Navigo imagine R-Passes (insbesondere geschabter oder perforierter Pass) wird eine nicht erstattungsfähige Ersatzgebühr erhoben. Dieser Betrag ist auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Preise" verfügbar.

6.7. Jede betrügerische Nutzung des Navigo imagine R-Passes (Fälschung, Fälschung, Nutzung des Passes durch Dritte), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo imagine R-Passes, zur Kündigung des Pakets und kann zu rechtlichen Schritten führen. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

6.8. Jede unregelmäßige Nutzung des Navigo imagine R-Passes (Fehlen einer gültigen Pauschale, Nichtentwertung der Pauschale auf den Validierungsgeräten der Beförderer), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

7. Verlust oder Diebstahl

7.1. Bei Verlust oder Diebstahl wird der Navigo imagine R-Pass (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises) durch eine nicht erstattungsfähige Ersatzgebühr (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises) ersetzt (dieser Betrag ist auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Preise" verfügbar), außer im Falle von Erpressung oder schwerem Diebstahl. Im letzteren Fall ist die Wiederholung des Passes gegen Vorlage einer Kopie der Quittung für die Einreichung der Anzeige bei der Polizei oder Gendarmerie kostenlos.

Der Antrag auf Ersatz des Navigo imagine R-Passes kann gestellt werden:

- - oder in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo(1). Der neue Pass wird sofort ausgestellt;

- - oder über das Internet auf der Website Île-de-France Mobilités, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich verbinden. Der Pass kann per Post verschickt oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den Serviceschaltern Navigo SNCF(1) erhältlich gemacht werden;

- - oder telefonisch bei der Imagine R-Agentur (vgl. Art. 8).

Im Falle einer telefonischen oder Internetanfrage mit einer Anfrage zum Versand per Post wird der neue Pass innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ab dem Datum der Anfrage versandt und nur die Transport tickets erstattet, die zwischen dem Datum des Eingangs der Verlust-/Diebstahlserklärung bei der Imagine R-Agentur und bis zu 2 Tagen nach dem Versanddatum des neuen Navigo-Passes für Reisen gekauft wurden Stellen Sie sich Ersatz R vor (Poststempel als Nachweis). Der Antrag auf Rückerstattung erfolgt per Post an die Agentur imagine R und muss bis zum Erhalt des neuen Passes von den Original-tickets begleitet werden, die gekauft wurden.

7.2. Bei Zahlungen per Lastschrift werden die Wiederaufbereitungskosten zur nächsten Lastschrift hinzugerechnet. Bei Barzahlungen kann die Zahlung per Kreditkarte (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro), Bankscheck erfolgen.

7.3. Der alte Navigo-Imagine-R-Pass wird in Opposition gesetzt. Es kann nicht mehr in den Netzen der Spediteure verwendet werden.

7.4. Jeder gefundene Navigo imagine R-Pass muss in einer Handelsvertretung der Beförderer, einem RATP-Schalter oder einem SNCF-Serviceschalter von Navigo(1) abgegeben werden.

8. Vertragsbeendigung

8.1. Nur der Zahler kann die Kündigung des Vertrags per Einschreiben mit Rückschein (LRAR) an die Agentur imagine R verlangen. Die Kündigung wird ab dem ersten Tag des Monats wirksam, der auf den Eingang des vollständigen Antrags folgt. Es ist endgültig für das laufende Schuljahr und nur aus folgenden Gründen zulässig:

- Unterbrechung des Schulunterrichts bis zum Ende des Schuljahres (Unterbrechung des Schulbesuchs, lange Krankheit, Unfall). Ein Zertifikat muss vorgelegt werden;

- Praktikum von mehr als 2 Monaten, das außerhalb der Île-de-France durchgeführt wird (nur für Studenten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung an einer Einrichtung in der Île-de-France eingeschrieben sind). Ein Nachweis muss erbracht werden;

- Umzug außerhalb der Île-de-France. Der Nachweis der neuen Adresse muss erbracht werden;

- Tod des Inhabers. Eine Sterbeurkunde muss vorgelegt werden;

- Nutzen Sie die Transportsolidaritätspreise.

Die vorgelegten Belege müssen in französischer Sprache verfasst sein. Der Vertrag kann ohne Angabe von Gründen gekündigt werden:

- Erfolgt die Kündigung vor Beginn der Gültigkeit des Pakets, werden dem Zahler nur die 8 € TTC Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt.

- Im ersten Monat nach dem Datum des Abonnements, wenn die Kündigung nach Beginn der Gültigkeit des Pakets erfolgt, werden dem Zahler die 8 € TTC Verwaltungsgebühr und eine monatliche Zahlung in Rechnung gestellt.

Während der letzten 3 Monate der Gültigkeit des Pakets kann keine Stornierung akzeptiert werden, diese können nicht zu einer Rückerstattung führen.

8.2. Der Vertrag kann, unbeschadet etwaiger Schäden und Klagen, von der Agentur imagine R automatisch gekündigt werden, wenn:

- zwei aufeinanderfolgende unbezahlte Zahlungen; wenn die fälligen Beträge nicht bezahlt werden, wird das Paket von der Imagine R-Agentur gekündigt und der Kontoinhaber kann mit diesem Paket definitiv nicht mehr zirkulieren oder ein neues imagine-R-Paket für das laufende Schuljahr erneut abonnieren;

- Betrug zum Zeitpunkt des Abonnements festgestellt: falsche Erklärung, Fälschung von Belegen, Vertrag nicht vollständig bezahlt. In diesem Fall führt die Kündigung nicht zu einer Rückerstattung und der Karteninhaber und/oder der Zahler können zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt werden, der dem Preis des Imagine R Student-Pakets entspricht;

- festgestellter Betrug bei der Verwendung des in den Artikeln 4.7 und 4.8 beschriebenen ticket Imagine R;

- 2. Verlust oder Diebstahl oder vorsätzliche Beschädigung des Navigo-Imagine-R-Passes;

- Nichteinhaltung von Artikel 2.5 (insbesondere Verlust des Studentenstatus, der innerhalb eines Monats mitzuteilen ist).

8.3. Jeder angefangene Monat ist fällig.

- Bei Zahlungen per Lastschrift werden diese automatisch gestoppt;

- Bei Barzahlungen: Wenn das Konto des Zahlers ein Guthaben aufweist und die Kündigung aus den in Artikel 6.1 genannten Gründen genehmigt wird, erstattet die Agentur die Überzahlung auf der Grundlage von 1/9 des Preises der Pauschalreise; wenn das Konto des Zahlers verschuldet ist, wird die Kündigung erst am 1. des Folgemonats nach Zahlung der fälligen Beträge wirksam.

Anmeldegebühren werden nicht zurückerstattet.

8.4. Die Agentur stellt sich vor, dass R die Kündigung durch einen Brief an den letzten bekannten Wohnsitz des Zahlers zustellt.

8.5. Im Falle einer Kündigung wegen Nichtzahlung nach einem Jahr nach der Kündigung erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge, wenn er seine Schulden immer noch nicht beglichen hat.

- die Mitteilung über die zu zahlenden Beträge wird dem Zahler per Post zugesandt;

- die Zahlung dieser Beträge darf nur an die Staatskasse in einer öffentlichen Finanzagentur, in einem angeschlossenen Tabakladen oder auf der payfip.gouv.fr-Website erfolgen. Die akzeptierten Zahlungsbedingungen sind in der Mitteilung über die zu zahlenden Beträge angegeben;

- bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags gesperrt sind;

- Pfändungsklagen, insbesondere auf Bankkonto oder Gehalt, können von Île-de-France Mobilités eingeleitet werden.

8.6. Die Agentur imagine R behält sich das Recht vor, jedes neue Abonnement abzulehnen:

- an einen Inhaber, dessen Vertrag bereits wegen Betrugs oder Nutzung des ticket durch einen Dritten gekündigt wurde. Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung in Bezug auf den Betrüger und seine möglichen Komplizen geltend gemacht werden;

- an einen Zahler, dessen Vertrag noch in Verzug ist (vgl. 6.2).

8.7. Gemäß Artikel L221-2 des Verbraucherschutzgesetzes unterliegen alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem imagine R Etudiant-Paket nicht der Anwendung des bestehenden Widerrufsrechts im Fernabsatz.

9. Haftung des Zahlers und des Kontoinhabers

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl für den Zahler als auch für den Kontoinhaber verbindlich, wobei der Zahler allein für die Zahlungsbedingungen verantwortlich ist.

Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen werden systematisch auf der Rückseite der Kundenkopie des zum Zeitpunkt des Abonnements per Post unterzeichneten Vertrags ausgestellt. Sie sind auch jederzeit auf der Website von Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Preise" zugänglich.

10.Sonstiges

Die Agentur imagine R kann per E-Mail ([email protected]), über das Kontaktformular im persönlichen Bereich der Website Île-de-France Mobilités, telefonisch (09 69 39 22 22 – Anruf ohne Aufpreis) und per Post (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9) kontaktiert werden.

11. Informationen zu personenbezogenen Daten

Im Rahmen des Imagine R Student-Pakets werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die um den Schutz ihrer Privatsphäre besorgt sind:

- Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· Underwriting und Vertragsverwaltung;

· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

· Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zweck der Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl, Verlust von Transport tickets sowie der Betrugsbekämpfung zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

- Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· die Verwaltung der Vorgänge und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Beförderers durchgeführt werden;

· die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, einschließlich der Vorgänge zur Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

· die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

· kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

· statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

· die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

11.1. Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

11.1.1. Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten;

- Daten in Bezug auf das Privatleben;

- Daten zum Arbeitsleben;

- Wirtschafts- und Finanzdaten;

- Gesundheitsdaten;

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

11.1.2. Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

11.1.3. Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

11.1.4. Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die für die Jahresgebühr von imagine R Étudiant spezifischen Kundendaten während der Vertragserfüllung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

11.1.5. Wer kann auf diese Daten zugreifen?

11.1.5.1. Im Rahmen der oben definierten Verarbeitung

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Umfrage- und Statistikinstitute, Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, und Partner des Programms Relationnel imagine R bestimmt.

Die Daten aus den Transaktionen, die auf den Online-Diensten der Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie den Inhaber des von der Transaktion betroffenen digitalen multimodalen Dienstes bestimmt.

11.1.5.2. Im Rahmen des Austauschs zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Anlässlich dieser Anfragen übermittelt der Partner die Navigo imagine R-Passnummer (oder die Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers des Karteninhabers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Nutzers, des Inhabers und/oder des Zahlers für die Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo imagine R-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers des Datenverantwortlichen nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

11.1.6. Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Elfenbeinküste und/oder Tunesien) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

11.2. Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

11.2.1. Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten;

- Wirtschafts- und Finanzdaten;

- Daten im Zusammenhang mit Straftaten;

- Validierungsdaten.

11.2.2. Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

11.2.3. Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

11.2.4. Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF Voyageurs umgesetzten Aufbewahrungsregeln sind:

- Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

- Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Ort der Validierung - Passnummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Akkumulation der Validierungen, die am Eingang und/oder Ausgang der Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Rahmen der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Maßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website

11.2.5. Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und ihre Tochtergesellschaft, weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Für statistische Verkehrsanalysen ist Île-de-France Mobilités Empfänger der Validierungsdaten.

11.2.6. Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

11.3. Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, auf Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag mit Angabe des/der von ihrem Antrag betroffenen Rechts/Rechte(s) und des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung) senden. Zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected]

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

· oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

· oder an die SNCF-Postanschrift: DPO - Performance Department - Legal and Compliance - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10.

· oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

12. Mediation

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

13. Anwendung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités kann verpflichtet sein, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern.

In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Karteninhabern und Zahlern durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités, auf allen Websites, auf denen dieses Produkt angeboten wird, insbesondere www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com und per E-Mail an den Kontoinhaber und Zahler zur Kenntnis gebracht.

Sobald der Navigo imagine R-Pass kein Navigo imagine R Student-Paket mehr enthält, sondern ein anderes Paket, gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des betreffenden Pakets und die Bestimmungen dieses Dokuments gelten nicht mehr.

(1) Liste der Handelsagenturen, Comptoirs-Club RATP und Guichets Services Navigo SNCF, die auf den Websites www.iledefrance-mobilites.fr, www.Optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com oder telefonisch bei der Agence imagine R erhältlich sind (vgl. Art. 8)