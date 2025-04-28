Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Mitfahrdienstes Île–de–France Mobilités

Der Zweck dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) besteht darin, die Bedingungen zu definieren, unter denen das Unternehmen Ecov Personen, die zu nicht beruflichen und nicht kommerziellen Zwecken handeln, einen Vermittlungsdienst für Fahrgemeinschaften über die Anwendung IDFM Carpooling Lines anbietet. Diese AGB gelten ab dem 28. April 2025.

In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden Fahrgemeinschaften definiert als

" die gemeinsame Nutzung eines Landkraftfahrzeugs durch einen Fahrer und einen oder mehrere Fahrgäste zu einem ticket nicht entgeltlichen Wert, mit Ausnahme der Kostenteilung, im Rahmen einer Fahrt des Fahrers auf eigene Rechnung. Ihre Verknüpfung zu diesem Zweck kann zu ticket Entgelt erfolgen und fällt nicht in den Anwendungsbereich der in Artikel L. 1411-1 [des Transportgesetzbuchs] definierten Berufe" [Artikel L. 3132-1 des Transportgesetzbuchs].

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen gelten für die von Ecov auf der https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage Website, in der Anwendung, auf der SMS-Route und über Fahrgemeinschaftshaltestellen auf der Straße mit den zuständigen lokalen Behörden angebotenen Dienstleistungen.

Die Nutzung des Mitfahrdienstes Île-de-France Mobilités unterliegt den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen, die zum Zeitpunkt der Durchführung einer Reise in Kraft sind. Jeder Nutzer des Mitfahrdienstes Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen und ohne Bedingungen oder Vorbehalte zu akzeptieren. Diese Annahme erfolgt durch einen Bestätigungsklick durch Ankreuzen des Kästchens " Ich akzeptiere die allgemeinen Nutzungsbedingungen " auf der Website oder in der Anwendung.

Der Carpool Line Service Île-de-France Mobilités ist der nicht-professionellen und nicht-kommerziellen Nutzung vorbehalten. Daher ist es Gewerbetreibenden wie Taxis, VTC oder anderen Personenbeförderungsdiensten ausdrücklich untersagt, den Service Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités zu nutzen. Sollte Ecov einen Verstoß gegen diese Nutzungsregel feststellen, wird Ecov unbeschadet einer späteren Kündigung unverzüglich mit der Sperrung des betreffenden Benutzerkontos fortfahren.

Artikel 1. Definitionen

Für die Zwecke dieser Vereinbarung haben großgeschriebene Begriffe, unabhängig davon, ob sie im Singular oder Plural verwendet werden, die folgende Bedeutung:

Anwendung bezeichnet die mobile Anwendung des Dienstes, die auf ein Smartphone für iOS und Android heruntergeladen werden kann;

bezeichnet die mobile Anwendung des Dienstes, die auf ein Smartphone für iOS und Android heruntergeladen werden kann; Fahrgemeinschaftshaltestelle bezeichnet Stadtmöbel oder möglicherweise vernetzte Geräte, die auf der Straße eingesetzt werden und die Verbindung und das Treffen zwischen einem Fahrer und einer Passage für die Realisierung einer Fahrt ermöglichen sollen;

bezeichnet Stadtmöbel oder möglicherweise vernetzte Geräte, die auf der Straße eingesetzt werden und die Verbindung und das Treffen zwischen einem Fahrer und einer Passage für die Realisierung einer Fahrt ermöglichen sollen; AGB bezeichnet diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

bezeichnet diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen Benutzerkonto bezeichnet das persönliche Konto des Benutzers des Dienstes. Die Erstellung und Nutzung des Benutzerkontos ist in Artikel 2 beschrieben;

bezeichnet das persönliche Konto des Benutzers des Dienstes. Die Erstellung und Nutzung des Benutzerkontos ist in Artikel 2 beschrieben; Fahrer bezeichnet den Nutzer des Dienstes, der anbietet, einen anderen Nutzer des Dienstes (Passagier) von einer Mitfahrhaltestelle zu einer anderen zu befördern;

Nutzer des Dienstes, der anbietet, einen anderen Nutzer des Dienstes (Passagier) von einer Mitfahrhaltestelle zu einer anderen zu befördern; Ecov bezieht sich auf Ecov, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 70.028,08 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Nantes unter der Nummer 808 203 467, mit Sitz in 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes;

bezieht sich auf Ecov, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 70.028,08 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Nantes unter der Nummer 808 203 467, mit Sitz in 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes; Zusätzliche Funktionen beziehen sich auf alle Funktionen, die von Ecov zusätzlich zum Dienst allen oder einem Teil der Nutzer zur Verfügung gestellt werden können und insbesondere dazu bestimmt sind, die Qualität und / oder Praktikabilität des Dienstes zu verbessern oder seine Nutzung zu erhöhen. Diese zusätzlichen Funktionen können gegebenenfalls zu besonderen Nutzungsbedingungen führen;

beziehen sich auf alle Funktionen, die von Ecov zusätzlich zum Dienst allen oder einem Teil der Nutzer zur Verfügung gestellt werden können und insbesondere dazu bestimmt sind, die Qualität und / oder Praktikabilität des Dienstes zu verbessern oder seine Nutzung zu erhöhen. Diese zusätzlichen Funktionen können gegebenenfalls zu besonderen Nutzungsbedingungen führen; Benutzeroberfläche(n) bezeichnet die Website, die Anwendung und den SMS-Pfad;

bezeichnet die Website, die Anwendung und den SMS-Pfad; Marke bezeichnet die Marke Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités;

bezeichnet die Marke Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités; Experimenteller Betrieb bezeichnet eine punktuelle Anpassung des Dienstes, die sich auf jeden Aspekt des Dienstes beziehen kann, um die Verbesserung des Dienstes zu ermöglichen. Ein experimenteller Betrieb ist zeitlich begrenzt und durch spezifische, separate und zusätzliche Vertragsbedingungen zu diesen AGB definiert;

bezeichnet eine punktuelle Anpassung des Dienstes, die sich auf jeden Aspekt des Dienstes beziehen kann, um die Verbesserung des Dienstes zu ermöglichen. Ein experimenteller Betrieb ist zeitlich begrenzt und durch spezifische, separate und zusätzliche Vertragsbedingungen zu diesen AGB definiert; Werbeaktion bezeichnet eine punktuelle Anpassung des Dienstes, die sich auf jeden Aspekt des Dienstes beziehen kann, um die Kommunikation und das Engagement mit dem Dienst zu ermöglichen. Eine Werbeaktion ist zeitlich begrenzt und durch spezifische, separate und zusätzliche Vertragsbedingungen zu diesen AGB definiert;

bezeichnet eine punktuelle Anpassung des Dienstes, die sich auf jeden Aspekt des Dienstes beziehen kann, um die Kommunikation und das Engagement mit dem Dienst zu ermöglichen. Eine Werbeaktion ist zeitlich begrenzt und durch spezifische, separate und zusätzliche Vertragsbedingungen zu diesen AGB definiert; SMS-Route bezeichnet die Schnittstelle zur Registrierung und Steuerung von Fahrgemeinschaften, die von den Fahrgemeinschaftshaltestellen aus von dem/den Fahrgast(en) aus zugänglich ist und über ein Mobiltelefon implementiert wird, indem eine SMS an die an der Haltestelle angegebene Nummer gesendet wird;

bezeichnet die Schnittstelle zur Registrierung und Steuerung von Fahrgemeinschaften, die von den Fahrgemeinschaftshaltestellen aus von dem/den Fahrgast(en) aus zugänglich ist und über ein Mobiltelefon implementiert wird, indem eine SMS an die an der Haltestelle angegebene Nummer gesendet wird; Fahrgast(e ) bezeichnet den Nutzer, der eine Mitfahrgelegenheit beantragt, um vom Fahrer im Rahmen des Dienstes befördert zu werden;

) bezeichnet den Nutzer, der eine Mitfahrgelegenheit beantragt, um vom Fahrer im Rahmen des Dienstes befördert zu werden; Service bezieht sich auf den Mitfahrservice Mitfahrgelegenheiten

Île-de-France Mobilités, die von Ecov über die Benutzeroberflächen angeboten werden und zwischen den verschiedenen Mitfahrgelegenheiten im Versorgungsgebiet vermitteln;

Website bezeichnet die https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage Website;

bezeichnet die https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage Website; Fahrt bezeichnet die zurückgelegte Strecke zwischen (i) der Fahrgemeinschaftshaltestelle, an der der Fahrer den Fahrgast abgeholt hat, und (ii) der vom Fahrgast angegebenen Fahrgemeinschaftshaltestelle am Zielort. Das vom Fahrgast angegebene Ziel muss einer Fahrgemeinschaftshaltestelle des Dienstes entsprechen oder sich in der Nähe einer Fahrgemeinschaftshaltestelle des Dienstes befinden;

bezeichnet die zurückgelegte Strecke zwischen (i) der Fahrgemeinschaftshaltestelle, an der der Fahrer den Fahrgast abgeholt hat, und (ii) der vom Fahrgast angegebenen Fahrgemeinschaftshaltestelle am Zielort. Das vom Fahrgast angegebene Ziel muss einer Fahrgemeinschaftshaltestelle des Dienstes entsprechen oder sich in der Nähe einer Fahrgemeinschaftshaltestelle des Dienstes befinden; Benutzer bezeichnet eine Person, die den Dienst abonniert hat;

bezeichnet eine Person, die den Dienst abonniert hat; Nutzung des Dienstes bezeichnet jede Handlung eines Fahrgastes oder Fahrers, um eine Fahrt durchzuführen oder zur Vorbereitung einer Reise beizutragen.

bezeichnet jede Handlung eines Fahrgastes oder Fahrers, um eine Fahrt durchzuführen oder zur Vorbereitung einer Reise beizutragen. Abdeckungsbereich bezeichnet das geografische Gebiet, in dem sich die Mitfahrgelegenheiten befinden und in dem der Dienst verfügbar ist. Die Standorte der Mitfahrhaltestellen sind in der App und auf der Website verfügbar.

Artikel 2. Zugriff auf den Dienst

2.1. Erstellung des Benutzerkontos

Jeder, der den Dienst abonnieren möchte, muss ein Benutzerkonto auf einer der Benutzeroberflächen erstellen.

Bei der Erstellung des Benutzerkontos in der Anwendung wählt der Benutzer ein Passwort und gibt seine Telefonnummer als Anmelde-ID an. Dieses Passwort ist persönlich, vertraulich und nicht auf Dritte übertragbar.

Die Login-ID und das Passwort sind für jeden Benutzer eindeutig. Es liegt daher in der Verantwortung des Nutzers, die Wahrung der Vertraulichkeit seines Passworts zu gewährleisten, das ihm die Nutzung des Dienstes ermöglicht.

Einige Informationen müssen ausgefüllt werden, darunter Name, Vorname, Geburtsdatum, Mobiltelefonnummer und Passwort.

Für Registrierungen über die Website und die Anwendung ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse obligatorisch. Diese Informationen können ein zweites Mal von den über den SMS-Pfad registrierten Benutzern angefordert werden.

Der Benutzer garantiert die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen, die er über die Benutzerschnittstellen übermittelt.

Die Erstellung des Benutzerkontos steht ebenfalls unter dem Vorbehalt der Annahme dieser AGB.

2.2. Validierung des Benutzerkontos

Um Missbrauch oder Betrug zu verhindern, wird die Handynummer verifiziert. Eine SMS mit einem Aktivierungscode wird an die bei der Kontoerstellung angegebene Telefonnummer gesendet. Der Aktivierungscode muss dann über die Registrierungsbenutzeroberfläche eingegeben oder mitgeteilt werden.

Die Telefonnummer kann verwendet werden, um den Benutzer im Rahmen des Dienstes zu kontaktieren.

Vor der endgültigen Validierung des Benutzerkontos wird eine automatische Überprüfung des Alters des Benutzers auf der Grundlage seiner Erklärung durchgeführt:

wenn der Nutzer über 18 Jahre alt ist: Die Registrierung wird automatisch validiert;

wenn der Nutzer zwischen 15 und 18 Jahre alt ist: Die Registrierung wird erst nach Erhalt der elterlichen Genehmigung (Anhang 2) und des Identitätsnachweises der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen, die für die Nutzung des Dienstes erforderlich sind, validiert.

Die Zustimmung der Eltern ist zu senden an: [email protected]

Der minderjährige Nutzer kann den Dienst als Passagier, aber nicht als Fahrer nutzen.

wenn der Benutzer unter 15 Jahre alt ist: Die Anwendung verweigert ihm die Erstellung des Benutzerkontos.

Für die Bereitstellung zusätzlicher Funktionen behält sich Ecov das Recht vor, gegebenenfalls zusätzliche Informationen oder Dokumente anzufordern, die Ecov für nützlich oder notwendig hält. Ecov behält sich das Recht vor, die Echtheit dieser Dokumente von einem Drittanbieter überprüfen zu lassen.

Sobald alle erforderlichen Informationen im Rahmen des Registrierungsprozesses validiert wurden, gelten Personen, die den Dienst nutzen, als Benutzer und können auf ihr Benutzerkonto in der Anwendung zugreifen.

Im Rahmen der Registrierung wird eine E-Mail zur Bestätigung der E-Mail-Adresse an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, um den Benutzer aufzufordern, mit der Überprüfung dieser E-Mail-Adresse fortzufahren.

Der Benutzer kann auch vom Support-Service kontaktiert werden, um den Dienst vorzustellen und ihm nützliche Informationen zur Nutzung des Dienstes zur Verfügung zu stellen. Die Validierung des Benutzerkontos unterliegt nicht diesem telefonischen Austausch.

Die Validierung des Benutzerkontos beinhaltet die Erstellung eines Zahlungskontos beim MangoPay-Partner, um die Fahrten zu bezahlen oder Reisezulagen gemäß den in Artikel 2.3 definierten Modalitäten zu erhalten.

2.3. MangoPay Online-Zahlungskonto

Die Erstellung eines Benutzerkontos beinhaltet das Abonnement eines MangoPay-Online-Zahlungskontos auf der www.mangopay.com/fr-Website.

Die Nutzer werden darüber informiert und erkennen an, dass die Annahme dieser AGB die Annahme der allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des von MangoPay herausgegebenen mobilen Zahlungsdienstes impliziert, die auch auf der MangoPay-Website zugänglich sind.

Die Zahlung des Beitrags zu den Kosten des Passagiers oder die Gutschrift des Betrags der Sitzplatzentschädigung oder der Entschädigung für die Betreuung eines Passagiers, die der Fahrer erhält, erfolgt über das spezielle MangoPay-Zahlungskonto und stellt eine "Transaktion" gemäß den allgemeinen Nutzungsbedingungen des MangoPay-Dienstes dar.

Keiner der auf das dedizierte MangoPay-Zahlungskonto eingezahlten Beträge ist verzinsbar. Der Nutzer muss über die Anwendung die IBAN eines persönlichen Bankkontos übermitteln, um das Guthaben seines MangoPay-Zahlungskontos zu erhalten.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, sein MangoPay-Konto aufzuladen, um sich über ein externes Zahlungsmittel (Kreditkarte) an den Kosten des Passagiers zu beteiligen.

Der Fahrer hat achtzehn (18) Monate Zeit, um seine Entschädigung auf sein Bankkonto zu überweisen. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die verfügbaren Beträge an Ecov zurückgezahlt, um bei der Erbringung des Dienstes wiederverwendet zu werden.

2.4. Identitätsprüfung

Um die Identität des Nutzers zu überprüfen, nutzt der Dienst den Drittanbieterdienst Onfido. Folglich werden die Nutzer darüber informiert und erkennen an, dass die Annahme dieser AGB die Annahme der allgemeinen Nutzungsbedingungen des Onfido-Dienstes impliziert, die hier https://onfido.com/termsofuse/ zugänglich sind.

Um Geld von seinem Kätzchen auf ein Bankkonto zu überweisen, muss der Benutzer ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein, ticket des Aufenthalts) überprüfen lassen. Diese Überprüfung ist ein 1. Mal erforderlich und kann dann erneut angefordert werden, wenn das ursprünglich validierte Ausweisdokument nun abgelaufen ist.

Im Allgemeinen kann der Dienst von jedem Benutzer eine Identitätsprüfung in der Anwendung verlangen, insbesondere im Rahmen der Betrugsbekämpfung. Ein Benutzer, der sich weigert, seine Identität nach einer Anfrage des Dienstes überprüfen zu lassen, kann zur Sperrung seines Benutzerkontos verurteilt werden.

2.5. Aktualisierung und Richtigkeit der im Benutzerkonto angegebenen Informationen

Die Nutzer sind verpflichtet, genaue und vollständige Angaben zu machen. Die Nutzer verpflichten sich, alle Änderungen der bei der Registrierung für den Dienst über ihr Benutzerkonto eingegebenen Informationen zu aktualisieren. Ecov kann in keiner Weise für Informationen verantwortlich gemacht werden, die fehlerhaft oder betrügerisch sein könnten.

Im Falle der Bereitstellung ungenauer oder unvollständiger Informationen kann Ecov das Konto des Nutzers sperren. Ecov behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen oder Dokumente anzufordern, um die Identität der Nutzer und die bereitgestellten Informationen zu überprüfen, und die Überprüfung der Echtheit dieser Dokumente durch einen Drittanbieterdienst durchführen zu lassen.

Die Nutzer sind allein verantwortlich für die Nutzung ihres Nutzerkontos. Sie sind verpflichtet, den Dienst schriftlich über jede betrügerische Nutzung durch Dritte oder die Weitergabe ihres Passworts an Dritte zu informieren. Ohne eine solche schriftliche Mitteilung haftet Ecov nicht für die schädlichen Folgen der Nutzung eines Benutzerkontos durch eine unbefugte Person.

Die Nutzer verpflichten sich, unter ihrer eigenen Identität oder der eines Dritten keine anderen als die ursprünglich erstellten Benutzerkonten zu erstellen oder zu nutzen.

2.6. Profilbild

Der Benutzer hat die Möglichkeit, ein Profilbild hinzuzufügen. Diese Funktion zielt darauf ab, das Vertrauen und die Sicherheit zwischen den Benutzern bei der Durchführung von Fahrten zu erhöhen. Durch die Nutzung dieser Funktion erklärt sich der Nutzer damit einverstanden:

Stellen Sie ein Foto zur Verfügung, das den Nutzungsstandards entspricht (Foto des Benutzers, aktuell und respektvoll).

Verwenden Sie kein Foto, das die Privatsphäre anderer verletzen oder Bildrechte verletzen könnte.

Ecov behält sich das Recht vor, Fotos abzulehnen oder zu entfernen, die diese Kriterien nicht erfüllen. Die Fotos werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung von Ecov gespeichert und sind nur im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform zugänglich.

2.7. Kommunikationsmanagement

Im Rahmen des Abonnements des Dienstes wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, die folgenden Mitteilungen anzunehmen oder abzulehnen:

Ich möchte den Newsletter per E-Mail erhalten

Ich möchte die Neuigkeiten der Linie per Push-Benachrichtigung erhalten

Ich möchte Nutzungstipps per SMS erhalten

Diese Auswahl wird bei der Aktivierung des Kontos angeboten.

Das Versenden von Mitteilungen durch Ecov im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités unterliegt der vorherigen Zustimmung des Nutzers.

Die Verwaltung der Einwilligungen des Nutzers in Bezug auf diese Mitteilungen kann durch die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten in seinem persönlichen Bereich des Mitfahrdienstes erfolgen.

2.8. Löschung des Zugangs und des Benutzerkontos

Den Nutzern steht es frei, ihr Benutzerkonto jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an die in Artikel 11 angegebene Adresse oder direkt von ihrem Benutzerkonto aus zu kündigen. Die Kündigung wird innerhalb eines Monats nach Eingang des Kündigungsantrags wirksam.

Nach der Kündigung werden die personenbezogenen Daten des Nutzers gelöscht, aber Ecov behält sich das Recht vor, seine Aktivitätsdaten durch Anonymisierung aufzubewahren, eine Verarbeitungsmethode, die in Artikel 7.4 "Aufbewahrungsfrist" erläutert wird.

Die Nutzer werden darüber informiert und akzeptieren, dass sich der Dienst im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen dieser AGB das Recht vorbehält, das betreffende Benutzerkonto jederzeit und ohne Entschädigung zu kündigen.

Insbesondere behält sich Ecov das Recht vor, das Benutzerkonto in den folgenden Fällen sofort und ohne Entschädigung zu kündigen:

Im Falle der Nutzung des Dienstes für berufliche und / oder kommerzielle Zwecke, einschließlich der Annahme der Nutzung eines Taxis oder VTC;

Im Falle einer Ungenauigkeit der bei der Erstellung des Benutzerkontos angegebenen Informationen, insbesondere in Bezug auf das Alter;

Im Falle eines schlechten Verhaltens der Nutzer vor, während oder nach einer Fahrt;

Im Falle von Betrug oder versuchtem Betrug im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes oder der Nutzung des Dienstes, die gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstößt;

Im Falle der Nichteinhaltung der Verpflichtung des Nutzers zur persönlichen und nicht kommerziellen Nutzung des Dienstes;

Im Falle der Erstellung mehrerer Benutzerkonten durch denselben Benutzer.

Wenn eine Löschung des Benutzerkontos durchgeführt wird und einen Benutzer betrifft, der während der Nutzung des Dienstes eine Entschädigung erhalten hätte:

wenn der Nutzer seine IBAN eingegeben hat, wird ihm die auf sein MangoPay-Konto gezahlte Entschädigung automatisch innerhalb von dreißig (30) Tagen zum Monatsende ab dem Löschantrag zurückerstattet;

Wenn der Nutzer seine IBAN nicht eingegeben hat, erhält er eine E-Mail, um ihn zu informieren und ihn aufzufordern, seine Entschädigung zurückzufordern, bevor er das Konto löscht;

Betrugsfälle werden von Fall zu Fall behandelt und können zu einem Antrag auf Rückerstattung der erhaltenen Entschädigung führen.

Die Löschung des Benutzerkontos und der Zugriff auf den Dienst führen zu keiner Entschädigung für den Benutzer.

Zur Erinnerung: Betrug ist strafbar. Die Strafen betragen bis zu 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 375.000 €.

Artikel 3. Nutzung des Dienstes

3.1. Nutzung des Dienstes durch den Passagier

3.1.1. Wahl und Validierung der Reise durch den Fluggast

Der Fluggast muss:

zu einer Fahrgemeinschaftshaltestelle seiner Wahl unter den in der Anwendung angebotenen zu gehen (auf Wunsch die Antizipationsfunktion nutzen, die darin besteht, die Fahrer im Voraus über seine Ankunft an der Haltestelle zu informieren), die den Startpunkt der Fahrt definiert, und sich so positionieren, dass sie für die Fahrer sichtbar ist;

sich in der Anwendung über sein gemäß den oben genannten Bedingungen erstelltes Benutzerkonto zu identifizieren oder den SMS-Pfad zu nutzen;

Geben Sie das gewünschte Ziel an.

gegebenenfalls sicherstellen, dass sein Zahlungskonto über ein Guthaben verfügt, das mindestens dem Betrag des Beitrags zu den Kosten der Reise entspricht;

Validieren Sie die bereitgestellten Informationen und die Reisereihenfolge. ;

Sobald die Fahrtenbestellung vom Fahrgast bestätigt wurde, wird das Ziel auf den (falls vorhanden) im Rahmen des Dienstes eingerichteten Leuchttafeln angezeigt, damit die Fahrer über die Fahrtenbestellung informiert werden. Auf den Lichttafeln können auch andere anonyme Informationen angezeigt werden, wie z. B. die Höhe der Kostenbeteiligung usw.

Die Fahrgemeinschaftsbestellung kann auch über die App oder telefonisch an Fahrer gesendet werden, die zugestimmt haben, diese Informationen zu erhalten, und die wahrscheinlich die Fahrt antreten würden.

Die Validierung der Fahrt führt gegebenenfalls zur automatischen Belastung des Beitrags zu den Kosten der Fahrt von dem mit dem Benutzerkonto verknüpften Zahlungskonto.

Der Fahrgast wird darüber informiert, dass Fahrer, die nicht für den Service registriert sind, auch die Anzeige auf den beleuchteten Schildern lesen und an der Fahrgemeinschaftshaltestelle anhalten können. In einem solchen Fall hat sich der Fahrer nicht an die AGB gehalten und der Fahrgast wird darüber informiert, dass Ecov nicht in der Lage ist, die Einhaltung der Bedingungen des Dienstes zu garantieren. Es liegt daher in der Verantwortung des Fahrgastes, zu entscheiden, ob er akzeptiert, in das Fahrzeug eines solchen Fahrers einzusteigen oder nicht.

3.1.2. Durchführung der Reise

Wenn mehrere Fahrgäste an derselben Haltestelle warten, steigt jeder Fahrgast mit dem Fahrer in der Reihenfolge der Priorität ein, von der ältesten Fahrgemeinschaftsbestellung bis zur neuesten.

Wenn der Fahrgast in das Fahrzeug eines Fahrers einsteigt, wenn er die Anwendung verwendet: Er gibt dies in der Anwendung an und identifiziert seinen Fahrer (aus der Liste der vorgeschlagenen Fahrer oder durch Eingabe des Fahrercodes). Wenn er nicht über die Anwendung verfügt, übermittelt der Passagier den Fahrercode per SMS an die vom Dienst angegebene Nummer.

Der Fahrgast ist dann verpflichtet, die Fahrt mit dem validierten Fahrer anzutreten. Andernfalls muss er sich an den Support wenden, um den Support zu stornieren.

Der Fahrgast wird darüber informiert, dass er das Einsteigen in das Fahrzeug des Fahrers verweigern kann, wenn er mit den vom Fahrer gewährten Garantien nicht zufrieden ist. In diesem Fall kann der Fahrgast den Service weiter nutzen, während er auf einen anderen Fahrer wartet, wenn er die Fahrt nicht validiert hat, oder indem er eine andere Fahrt bestellt, nachdem er seine Fahrt storniert hat, indem er sich unter der in Artikel 4.5 angegebenen Telefonnummer an den Support-Service wendet. "Unterstützung".

Der Fahrgast ist dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob der Fahrer im Besitz eines gültigen Führerscheins und einer gültigen obligatorischen Haftpflichtversicherung ist.

Der Fahrgast wird darüber informiert, dass diese Abfahrtserklärung dazu führt, dass die Übertragung des Fahrtauftrags auf den beleuchteten Schildern für die Fahrer und auf andere elektronische Weise eingestellt wird.

3.1.3. Verlängern/erneuern Sie die Anzeige der vom Fluggast bestellten Fahrt

Wenn der Fahrgast nach einer bestimmten Zeit nicht automatisch erkannt wird, dass er sich noch im Stillstand befindet, wird er auf der Benutzeroberfläche über den Zeitpunkt informiert, zu dem der Fahrtauftrag abläuft, wodurch die Nachfrage nach den beleuchteten Schildern und der Anwendung verschwindet.

Der Fahrgast kann die Fahrtbestellung auf der Benutzeroberfläche verlängern.

Für den Fall, dass die Reisebestellung bereits abgelaufen ist und sofern der Ablauf nicht mehr als zwanzig (20) Minuten zuvor eingetreten ist, kann der Fahrgast die Reisebestellung zu denselben Bedingungen erneuern.

Für den Verlängerungsantrag fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Sofern sie vor Ablauf oder innerhalb von zwanzig (20) Minuten nach Ablauf gestellt werden, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Verlängerungsanträge.

Nach zwanzig (20) Minuten nach der Anzeige der Mitfahrgelegenheit wird der Fahrgast darüber informiert, dass er die Bestellung nicht mehr erneuern kann. Er muss eine neue Bestellung gemäß dem im Abschnitt "Auswahl und Validierung der Reise" beschriebenen Verfahren aufgeben, was zu einer neuen automatischen Abbuchung des Fahrpreises führt.

3.1.4. Stornierung der Reise durch den Passagier

Der Fahrgast kann die Fahrgemeinschaftsbestellung über die Benutzeroberfläche stornieren, solange sie angezeigt wird, und dann innerhalb von (zwanzig) 20 Minuten nach der letzten Abmeldung.

Im Falle einer Stornierung der Reise unter den oben beschriebenen Bedingungen trägt der Passagier am ticket der stornierten Reise keine Kosten und der Betrag der Kostenbeteiligung wird auf sein Mangopay-Konto überwiesen.

3.1.5 - Abfahrtsgarantie

Im Falle der Nichtverfügbarkeit des Fahrers für die bestellte Fahrt und sofern die Fahrt nicht vom Fahrgast storniert wird, garantiert der Service dem Fahrgast, dass ihm ein Fahrzeug und ein Berufskraftfahrer zur Verfügung gestellt werden, um die Fahrt durchzuführen, und zwar zu den Ausgangs-Zielen, Richtungen und Fahrplänen, die für diese Abfahrtsgarantie in Frage kommen, außer in Fällen höherer Gewalt, die von einem Dritten verursacht werden, Missbrauch des Dienstes durch den Nutzer und entgegenstehende Verpflichtungen der öffentlichen Ordnung.

Die Kriterien für die Inanspruchnahme der Ausreisegarantie sind in Anhang 4 aufgeführt.

Der Berufskraftfahrer kümmert sich um den Fahrgast und führt die Fahrt unter den gleichen Bedingungen wie die Nutzung des Dienstes für den Fahrgast durch.

3.2. Nutzung des Dienstes durch den Fahrer

3.2.1. Erklärung der vom Fahrer zurückgelegten Fahrten

Der Fahrer hat die Möglichkeit, in der App seine Verfügbarkeit für eine Fahrt in Fahrgemeinschaften zu erklären, sofern der Fahrer der Verwendung seiner Standortdaten zugestimmt hat. Diese Erklärung kann zum Zeitpunkt der Abreise oder im Voraus abgegeben werden, um den Passagieren mehr Sichtbarkeit darüber zu geben, dass sie eine Reise antreten werden.

Der Fahrer gibt insbesondere an oder bestätigt:

die Fahrgemeinschaftshaltestelle, an der er zu Beginn seiner Fahrt vorbeifährt,

die Fahrgemeinschaftshaltestelle, an der er am Ende seiner Fahrt vorbeikommt, alle Zwischenhaltestellen, an denen er während seiner Fahrt vorbeikommt

seine Abfahrtszeit.

Wenn der Fahrer eine Fahrt beginnt, verpflichtet er sich, die wartenden Fahrgäste an den von ihm angegebenen Haltestellen abzuholen, sofern die Wünsche der Fahrgäste vor dem Durchgang des Fahrers an der Haltestelle gestellt werden. Wenn der Service eine ungewöhnliche und/oder wiederholte Abwesenheit von der Abholung der Fahrgäste feststellt, kann Ecov den Fahrer kontaktieren, um den Grund zu verstehen. Wenn die Situation die Gefahr einer Unterbrechung des Dienstes birgt und trotz der an den Fahrer gesendeten Warnung anhält, behält sich Ecov das Recht vor, das oben genannte Benutzerkonto des Fahrers gemäß diesen AGB zu sperren oder zu löschen.

Der Fahrer kann sich über die wartenden Fahrgäste auf dem Laufenden halten, indem er sich die Wechselverkehrszeichen ansieht, die gegebenenfalls an oder vor den Haltestellen installiert sind, und/oder den App-Bildschirm, der die an den verschiedenen Haltestellen wartenden Fahrgäste anzeigt. Es werden auch Benachrichtigungen an den Fahrer gesendet.

Der Fahrer gibt die Anzahl der verfügbaren freien Sitzplätze in seinem Fahrzeug bis zu einem Limit von 3 an und bemüht sich, so viele an der Haltestelle anwesende Fahrgäste zu betreuen

die Kapazität seines Fahrzeugs dies zulässt, in der Reihenfolge der Ankunft der Fahrgäste, es sei denn, ein anderer Fahrer ist an der Haltestelle anwesend, in diesem Fall werden die Fahrgäste unter den Fahrern aufgeteilt.

Der Fahrer wird darüber informiert, dass Fahrgäste eine Anfrage stellen können, indem sie einen Roller oder ein Faltrad haben, das sie in das Auto einsteigen möchten. In diesem Fall bemüht sich der Fahrer, diesen Roller oder dieses Faltrad im Rahmen der Kapazität seines Fahrzeugs zu übernehmen.

Für den Fall, dass ein Fahrgast dem Dienst mitteilt, dass er eine Fahrt unternehmen möchte, die der vom Fahrer angegebenen Fahrt entspricht, kann der Vorschlag an den Fahrer, die Verbindung herzustellen, durch Benachrichtigungen per SMS, E-Mail oder in der Anwendung erfolgen. Der Fahrer kann auch von Zeit zu Zeit vom Support des Dienstes zu denselben Zwecken angerufen werden.

3.2.2. Betreuung eines Passagiers

Wenn ein Fahrer über einen Fahrtenauftrag informiert wird, auf den im Rahmen des Dienstes aufgestellten Leuchttafeln oder auf andere elektronische Weise, insbesondere wenn er eine Fahrt angemeldet hat, begibt sich der Fahrer zur betreffenden Fahrgemeinschaftshaltestelle und meldet sich dem/den Fahrgast(en).

Der/die Fahrgast(e) erhält dann die Verantwortung und der Fahrer kann eine Entschädigung erhalten, die einer Kostenbeteiligung entspricht, sobald die Fahrt validiert ist (siehe Artikel 4). Im Falle der Nichteinhaltung der Anforderungen für die Durchführung der Fahrt ist der Fahrer der Löschung der Entschädigung, auf die er für die Fahrt Anspruch hat, oder sogar der Kündigung seines Benutzerkontos ausgesetzt.

3.3. Warnungen

Ecov kann den Nutzern Benachrichtigungen per SMS, E-Mail oder Push über die Anwendung senden, um sie allgemein über den Dienst und seine Entwicklungen oder speziell entsprechend ihrem Bedürfnis nach Nutzung des Dienstes zu informieren. Sie haben die Möglichkeit, ihre Präferenzen für den Erhalt dieser Benachrichtigungen (einschließlich ihrer Ablehnung des Erhalts) in ihrem Benutzerkonto oder in den Einstellungen ihres Telefons festzulegen.

3.4. Unterstützung

Im Falle von Schwierigkeiten bei der Nutzung des Dienstes, gleich welcher Art, oder bei Fragen kann sich der Benutzer an den Support des Dienstes wenden.

Der Support wird von Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr angeboten:

per E-Mail an [email protected]

durch einen auf der Website und in der Anwendung verfügbaren Chat-Dienst

telefonisch unter folgender Nummer: 0 800 10 20 20

Im Falle eines lebenswichtigen Notfalls oder einer Gefahr für seine Sicherheit muss der Benutzer die Notdienste unter der Nummer 112 kontaktieren.

3.5. Widerrufsrecht

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung haben die Nutzer ein Widerrufsrecht von vierzehn (14) Tagen, das ab dem Datum des Abonnements des Dienstes läuft, das durch das Datum der Erstellung des Benutzerkontos definiert wird. Für den Fall, dass der Nutzer von diesem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, muss er ein entsprechendes Schreiben an Ecov senden. Zu diesem Zweck kann er das diesen AGB beigefügte Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung verwenden, in der er den Widerrufswunsch zum Ausdruck bringt. Dieses Formular muss per Post oder elektronisch an die in Artikel 11 Kontakt angegebenen Adressen gesendet werden.

Der Fahrer, der von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, kann die auf sein MangoPay-Konto gezahlte Entschädigung gemäß Artikel 2.7 zurückfordern. "Löschung des Zugangs und des Benutzerkontos".

Das Benutzerkonto wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 2.7 gelöscht. "Löschung des Zugangs und des Benutzerkontos".

Da das Abonnement des Dienstes kostenlos ist, wird den Nutzern kein Betrag zurückerstattet.

Artikel 4. Zahlungsbedingungen für den Dienst

4.1. Beteiligung an den Kosten des Fahrers

Der Service richtet sich an Personen, die in nicht-professioneller und nicht kommerzieller ticket handeln, wobei Fahrgemeinschaften auf einer Kostenteilung zwischen Fahrer und Passagier(en) gemäß Artikel L. 3132-1 des Transportgesetzbuches basieren. Diese Aufteilung erfolgt in Form eines Beitrags zu den Kosten des Fahrers durch den Fahrgast nach der zurückgelegten Fahrt. Sie stellt in keiner Weise eine Vergütung dar.

Der Kostenbeitrag wird automatisch berechnet, wenn der Passagier das gewünschte Ziel in die Anwendung oder die SMS-Route eingibt.

Für bestimmte Abfahrts- und Zielorte behalten sich Ecov und Ile de France Mobilité das Recht vor, dem Fahrer einen zusätzlichen Betrag zu gewähren. Der Gesamtbetrag, der dem Fahrer im Rahmen der Fahrt gezahlt wird, entspricht jedoch den Bedingungen für die Kostenbeteiligung und stellt ticket eine Fahrgemeinschaft dar.

Die Höhe des Kostenbeitrags kann je nach Abfahrtsort der Reise variieren. Die Beträge, die für jeden Startpunkt einer Reise gelten, sind auf der Website verfügbar. Darüber hinaus wird den Fahrgemeinschaften (Fahrer und Beifahrer) der Betrag angegeben, der für die Fahrt gilt, die sie vor Abschluss dieser Reise unternehmen möchten.

Die Entschädigung, die der Fahrer während einer Fahrt erhält, darf die in Artikel 83 Absatz 3 des Allgemeinen Steuergesetzbuchs (Artikel R3132-1 des Transportgesetzbuchs) genannte Pauschale nicht überschreiten, mit Ausnahme von Fahrten, deren Entfernung weniger als 15 km beträgt und innerhalb der Grenze von zwei Fahrten pro Tag und Fahrer (Artikel L1231-15 des Transportgesetzbuchs).

Die Zahlung des Beitrags zu den Kosten des Passagiers oder der Gutschrift der Zulage für den freien Sitz oder der Entschädigung im Zusammenhang mit der Betreuung eines Passagiers wird von Ecov über die Mangopay-Zahlungskonten als Vertreter im Namen von Ile-de-France Mobilités organisiert.

Die Fahrgäste werden darüber informiert, dass die Aufforderung eines Fahrers zur Zahlung eines Betrags, der über den auf der Benutzeroberfläche angegebenen Betrag am ticket der Fahrt hinausgeht, gegen diese AGB verstößt und nicht in der Verantwortung von Ecov liegt.

4.2. Gebühren für den Zugang zum Dienst

Für die Nutzer werden keine Servicegebühren erhoben.

4.3 Entschädigung des Fahrers für die Durchführung der Fahrt

4.3.1 Entschädigung des Fahrers für die Mitnahme eines Passagiers

Wenn er einen Fahrgast in einer Fahrgemeinschaft mitnimmt, indem er eine Fahrt unternimmt, kann ein Fahrer gemäß den Vorschriften eine Entschädigung erhalten, die einer Kostenbeteiligung entspricht.

Dem Fahrer wird der Betrag der Fahrt auf seinem Mangopay-Zahlungskonto gutgeschrieben, sobald die Fahrt validiert wurde.

Wenn der Fahrer noch kein Konto erstellt hat, gibt der Fahrgast dies in der Anwendung an und kann dem Fahrer dann einen bestimmten Registrierungslink senden, über den sich der Fahrer registrieren kann.

Die Beträge und Beschränkungen für die Zahlung der Fahrerentschädigung für die Mitnahme von Fahrgästen sind in Anhang 3 aufgeführt.

Die folgende Einschränkung wird im Falle eines Rollentauschs zwischen Fahrer und Beifahrer hinzugefügt:

Der Fahrer (Person A) darf die Kostenbeteiligung für die Mitnahme eines Fahrgastes (Person B) nicht weniger als eine (1) Stunde nach der Abholung als Fahrgast (Person A) durch diesen Fahrer (Person B) erhalten.

Bei Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann der Fahrer die Entschädigung für die Fahrt streichen oder sogar sein Benutzerkonto sperren.

4.3.2. An den Fahrer gezahlte Zulage für freie Sitzplätze

Wenn der Fahrer eine Fahrt über die Anwendung anmeldet und antritt, kann er gemäß den in Artikel 2 definierten Modalitäten und mit Echtzeit-Geolokalisierung eine Entschädigung für freie Sitzplätze unter den folgenden Bedingungen erhalten, auch wenn kein Antrag eines Fahrgastes auf seiner Fahrt vorliegt:

der Ausgangsstopp und der Zielstopp haben Anspruch auf die Zulage für freie Sitzplätze;

Der Fahrer fährt während der Stunden in der Nähe der ursprünglichen Haltestelle vorbei

des Anspruchs auf die Zulage freie Plätze und geht in der Nähe der Haltestelle von

Ziel.

Die Mindestbeträge und Beschränkungen für die Zahlung der Zulage für freie Sitzplätze sind in Anhang 3 aufgeführt.

Die Anspruchsvoraussetzungen für die Zulage für freie Sitzplätze sind in Anhang 4 aufgeführt.

Der Betrag wird dem Fahrer auf seinem Mangopay-Konto gutgeschrieben, sobald die Fahrt als abgeschlossen gilt.

Artikel 5. Haftung von Ecov im ticket der Erbringung des Dienstes

Ecov erbringt ausschließlich einen Vermittlungsdienst zwischen Nutzern und ist in diesem ticket keine Partei der Vereinbarung zwischen dem Fahrer und dem/den Fahrgast(en) über die Durchführung der Fahrt.

Als Vermittler von Fahrgemeinschaften beschränkt sich Ecov darauf, den Zugang zum Dienst zu erleichtern. In diesem ticket ist Ecov nur an eine Mittelverpflichtung bei der Erbringung des Dienstes gebunden.

Als Vermittler kann Ecov nicht für den ticket des tatsächlichen Verlaufs einer Reise haftbar gemacht werden, insbesondere nicht für:

fehlerhafte Angaben des Fahrers oder Fahrgastes über die Fahrt und ihre Modalitäten;

Stornierung oder Änderung einer Fahrt durch einen Fahrer oder Passagier;

das Verhalten seiner Nutzer oder eines nicht registrierten Passagiers während, vor oder nach der Reise. Ecov behält sich das Recht vor, den Dienst auf den Benutzeroberflächen im Falle von technischen oder Wartungsarbeiten auszusetzen, unabhängig davon, ob diese evolutionär, kurativ oder präventiv sind. Ecov verpflichtet sich, die Nutzer im Falle einer Unterbrechung oder Aussetzung des Dienstes mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu informieren und die erforderlichen Maßnahmen so schnell wie möglich durchzuführen. Ecov kann im Falle einer Aussetzung oder Unterbrechung des Dienstes aus irgendeinem Grund nicht haftbar gemacht werden.

In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen kann Ecov gegenüber den Nutzern nicht für die Durchführung der Reise haftbar gemacht werden. Sie unterliegen ticket nur einer Mittelverpflichtung, die die Nutzer anerkennen.

Insbesondere unterliegt Ecov nur einer Mittelverpflichtung in Bezug auf die effektive Verbindung zwischen den Nutzern.

Ecov empfiehlt den Nutzern, alternative Transportmittel für den Fall bereitzustellen, dass der Dienst nicht verfügbar ist. Ecov kann auch nicht haftbar gemacht werden, wenn Fahrer für die gewünschte Fahrt nicht verfügbar sind.

Ecov kann auch nicht für die Bedingungen einer Fahrt oder für Schäden haftbar gemacht werden, die ein Nutzer im Rahmen einer Fahrt erleidet (z. B. Diebstahl oder Verlust von Eigentum, Körperverletzung, Unfall), einschließlich Schäden, die sich aus der fehlenden Deckung durch die Versicherung des Fahrers der Fahrgäste während einer Fahrt ergeben.

Ebenso kann Ecov nicht haftbar gemacht werden, wenn die Nutzer ihre jeweiligen Verpflichtungen aus ticket dieser AGB oder das Verhalten der Nutzer im Rahmen der Nutzung des Dienstes nicht kennen.

Die Nutzer werden darüber informiert und erkennen an, dass der Dienst für persönliche, nicht berufliche, nicht-kommerzielle und gemeinnützige Zwecke genutzt werden muss. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen durch die Nutzer kann Ecov keine Haftung übernehmen. Insbesondere kann Ecov nicht für die betrügerische Nutzung des Dienstes durch die Nutzer verantwortlich gemacht werden.

Ecov kann in keiner Weise für die von den Nutzern übermittelten Informationen verantwortlich gemacht werden, die fehlerhaft oder betrügerisch sein können.

Abschnitt 6. Benutzer-Engagement

6.1. Allgemeine Verpflichtung der Nutzer

Die Nutzer verpflichten sich, die Bestimmungen dieser AGB einzuhalten.

Die Nutzer werden darüber informiert und erkennen an, dass Ecov im Rahmen der Nutzung des Dienstes nur als Vermittler zwischen ihnen auftritt.

In diesem ticket handeln die Nutzer im Rahmen der Nutzung des Dienstes vor, während oder nach der Dauer der Reise unter ihrer vollen Verantwortung. Sie verpflichten sich, die üblichen Vorkehrungen zu treffen, um sich selbst oder andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Insbesondere verpflichtet sich jeder Nutzer, während einer Reise nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln, Psychopharmaka oder anderen illegalen Substanzen zu stehen, keine illegalen oder gefährlichen Substanzen mit sich zu führen und sich unter allen Umständen respektvoll und verantwortungsbewusst zu verhalten.

In jedem Fall kann Ecov gemäß den geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie Artikel 7.1 dieser AGB nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die einem Nutzer während der Nutzung des Dienstes entstehen.

Der Nutzer muss außerdem alle geltenden Gesetze und Vorschriften während der gesamten Nutzung des Dienstes einhalten, insbesondere in Bezug auf die Straßenverkehrsordnung, und darf den Dienst nicht für illegale Zwecke oder für andere Zwecke als die in diesen AGB genannten nutzen.

Der Nutzer verpflichtet sich, die ordnungsgemäße Erbringung des Dienstes nicht zu behindern und sich höflich, höflich und respektvoll gegenüber anderen Nutzern sowie gegenüber dem Personal des Dienstes, einschließlich des Service-Supports, zu verhalten. Ecov behält sich das Recht vor, den Zugang des Nutzers zum Service bei unangemessenem Verhalten an Bord des Fahrzeugs ohne Vorankündigung einzuschränken.

In Zeiten einer Gesundheitskrise muss der Nutzer, sowohl der Beifahrer als auch der Fahrer, die staatlichen Richtlinien für Fahrgemeinschaften einhalten. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Kenntnis und Einhaltung der offiziellen Anweisungen in Bezug auf die Ausübung von Fahrgemeinschaften. Der Dienst kann nicht für die Nichteinhaltung der Anweisungen oder unzureichende Kenntnisse des Benutzers verantwortlich gemacht werden.

6.2 Haftung des Fahrers

Insbesondere verpflichtet sich der Fahrer:

ein leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug haben;

den Dienst ausschließlich für persönliche, nicht berufliche und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen; in diesem Zusammenhang verpflichtet er sich, Ecov auf Anfrage alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, die belegen, dass er berechtigt ist, dieses Fahrzeug im Rahmen des Dienstes zu nutzen, und vom Fahrgast kein Geld zu verlangen;

kein Fahrzeug zu benutzen, das ihm von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden kann, es sei denn, dieser hat dies ausdrücklich genehmigt;

über einen gültigen Führerschein und eine obligatorische Haftpflichtversicherung verfügen, die für das im Rahmen der Fahrgemeinschaft genutzte Fahrzeug gültig ist. Zu ticket Informationen fordert Ecov die Nutzer auf, zu überprüfen, ob ihre Haftpflichtversicherung beispielsweise Fahrten von zu Hause zur Arbeit abdeckt, und ihre Versicherungsgesellschaft über die Ausübung von Fahrgemeinschaften zu informieren. Darüber hinaus müssen die Fahrgäste ihre Versicherungsbescheinigung auf Anfrage an Ecov senden;

sicherzustellen, dass diese obligatorische Haftpflichtversicherung keine einschränkenden Klauseln enthält, die den Versicherungsschutz des Passagiers verhindern könnten;

Ecov oder jedem Passagier, der dies verlangt, seinen Personalausweis oder ein Dokument mitteilen, das seine Identität belegen kann.

während der Fahrt Fahrer des Fahrzeugs bleiben;

dem Passagier seinen Führerschein und seine obligatorische Haftpflichtversicherung sowie sein Zulassungsdokument vorlegen, wenn dieser dies verlangt; der Fahrer verpflichtet sich, Ecov auf Anfrage eine Kopie dieser Dokumente zur Verfügung zu stellen;

ein einwandfrei funktionierendes Privatfahrzeug mit weniger als 7 Sitzplätzen zu verwenden, mit Ausnahme von Fahrzeugen, die als "nicht lizenziert" bezeichnet werden, die über Sicherheitsgurte auf den den Passagieren angebotenen Sitzen verfügen und gemäß den geltenden Gepflogenheiten und gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen gewartet werden;

die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung einhalten; insbesondere verpflichtet sich der Fahrer, die Regeln für die Nutzung von Mobiltelefonen beim Fahren seines Fahrzeugs einzuhalten;

sich um den/die Fahrgast(e) zu kümmern, der/die eine Reiseanfrage gestellt hat/haben, wenn sie sich an den vom Fahrer in der Anwendung angegebenen Durchgangshaltestellen befinden. Wenn die Situation die Gefahr einer Unterbrechung des Dienstes birgt und trotz der an den Fahrer gesendeten Warnung anhält, behält sich der Dienst das Recht vor, das Benutzerkonto des oben genannten Fahrers in Übereinstimmung mit diesen AGB zu sperren oder zu löschen;

den Fluggast im Falle einer Verspätung oder Nichtverfügbarkeit zu benachrichtigen, falls er direkt vom Dienst mit diesem Fluggast in Kontakt gebracht wurde und die Durchführung der Reise akzeptiert hat;

6.3 Haftung des Fluggastes

Der Fluggast verpflichtet sich:

während der Fahrt eine respektvolle und sichere Haltung einnehmen, um das Verhalten oder die Konzentration des Fahrers während der Fahrt nicht zu behindern oder zu stören;

während einer Fahrt keine Gegenstände, Waren, Stoffe oder Tiere zu transportieren, die geeignet sind, das Fahren und die Konzentration des Fahrers zu behindern oder deren Art, Besitz oder Transport gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen verstoßen würde;

die Sauberkeit und den materiellen Zustand des Fahrzeugs des Fahrers zu respektieren;

überprüfen, ob der Fahrer für den Dienst registriert ist und im Besitz eines gültigen Führerscheins, eines Fahrzeugscheins und einer obligatorischen Haftpflichtversicherung ist;

Ecov oder jedem Fahrer, der dies verlangt, seinen Personalausweis oder ein Dokument mitteilen, das seine Identität belegen kann.

Abschnitt 7. Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten

7.1 Die durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten

Die von Ecov im Namen und Auftrag von Ile-de-France Mobilités erhobenen personenbezogenen Daten des Nutzers werden im Sinne des geänderten Gesetzes vom 6. Januar 1978 über Informatik und Freiheiten und der Europäischen Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 über den Datenschutz, bekannt als "DSGVO", zum Zwecke der Erbringung des in der Anwendung Ile-de-France Mobilités angebotenen Mitfahrdienstes verarbeitet.

Ile-de-France Mobilités ist für die Verarbeitung verantwortlich.

Ecov verarbeitet im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités personenbezogene Daten im Rahmen der folgenden Verarbeitung:

Underwriting und Vertragsverwaltung;

Durchführung statistischer Studien und Analysen;

statistische Analysen zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots;

Verwaltung von Kundenbeschwerden;

Kommunikation mit den Nutzern (über Optin).

7.2 Welche Daten werden erhoben?

Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:

Identifikationsdaten

Daten zum Privatleben (einschließlich Reisen)

Wirtschafts- und Finanzdaten

7.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung und die Erstellung von Statistiken

Auf der Grundlage der Einwilligung: Mitteilungen

7.4 Wie lange werden die Daten aufbewahrt?

Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden für einen Zeitraum von 5 Jahren aufbewahrt. Über diesen Zeitraum hinaus können die Fahrtdaten vorbehaltlich der Anonymisierung aufbewahrt werden, die darin besteht, den Daten des Nutzers eine eindeutige Kennung zuzuweisen, die es nicht ermöglicht, seine Identität mit den gespeicherten Daten zu bestimmen.

7.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Ecov im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités, Île-de-France Mobilités sowie für Dienstleister und Vertragspartner, Institutionen, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute oder Umfrageunternehmen bestimmt.

Die Daten über die zurückgelegten Fahrten werden an das Carpooling Proof Register übermittelt, einen vertrauenswürdigen Dritten zwischen privaten Mitfahrgelegenheitsbetreibern und lokalen Behörden, der von der Generaldirektion für Infrastruktur, Verkehr und Mobilität eingerichtet wurde, um Fahrgemeinschaftsfahrten zu zertifizieren.

7.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Mit Ausnahme der unten aufgeführten Verarbeitungen werden Ihre Daten, die zum Betrieb des Dienstes beitragen, innerhalb der Europäischen Union verarbeitet.