Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) der Roissybus-tickets auf kontaktloser Unterstützung und kontaktloser Bankkarte

Dieses Dokument enthält die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der RoissyBus-tickets auf kontaktloser Unterstützung (Navigo Easy-Pass und mobile Anwendungen, die den Kaufservice anbieten) und auf kontaktloser Kreditkarte.

Die Nutzung der RoissyBus-tickets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das ticket geladen wird, durch den Benutzer.

Die von Île-de-France Mobilités geschaffenen RoissyBus-tickets werden von RATP im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

1. Begriffsbestimmung

Der Name "Benutzer" gibt die Person an, die den RoissyBus-ticket nutzt.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf das Unternehmen, das mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen hat.

2. Verwendung

2.1. Der RoissyBus-ticket ist ein ticket für den Betrieb auf der RoissyBus-Linie.

2.2. RoissyBus-tickets erlauben keine Verbindungen auf anderen Linien.

2.3. Hin- und Rückfahrten auf derselben Linie und Reiseunterbrechungen, um einen anderen Bus derselben Linie zu nehmen, sind mit demselben ticket nicht gestattet.

3. Preisgestaltung

3.1. Die Preise für RoissyBus-tickets werden von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der Website iledefrance-mobilites.fr

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

3.2. RoissyBus-tickets werden einzeln zu einem einzigen Tarif verkauft, der sich (voller Tarif) voneinander unterscheidet.

3.3. Maximal 9 tickets RoissyBusse werden im selben Kaufvorgang für kontaktlose Medien (Navigo Easy Pass und mobile Anwendungen, die den Kaufservice anbieten) ausgestellt.

4. Kauf und Verladung

4.1. Der Preis des ticket ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

4.2. RoissyBus-tickets können auf einen Navigo Easy-Pass geladen werden:

an den Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der Beförderer

bei autorisierten Händlern von Spediteuren

RoissyBus-tickets können auch über die mobilen Apps, die den Kaufservice anbieten, telefonisch aufgeladen werden. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Support.

4.3. Zusammenleben

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, mehrere tickets oder Verträge auf denselben Pass zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

4.4. Kauf per kontaktloser Kreditkarte an Bord des RoissyBus

4.4.1. Der Kauf eines validierten ticket erfolgt durch Vorlage der physischen oder entmaterialisierten Bankkarte auf einem Smartphone (CB, VISA oder MASTERCARD) kontaktlos am Zahlungsterminal im Bus. Das Terminal validiert die Transaktion und informiert den Benutzer durch die Nachricht "Reise validiert", dass er von einem gültigen Transport ticket profitiert.

Es werden nur die "Banking"-Unterstützungen der CB-, Visa- und Mastercard-Banksysteme unterstützt. Dieser Typ umfasst: Kreditkarten, Debitkarten, emulierte Bankkarten (von einem Handy, vernetzte Uhren ...) und Karten mit systematischer Autorisierung.

4.4.2. Mit derselben Kreditkarte können Sie maximal 3 tickets auf der RoissyBus-Linie kaufen.

4.4.3. Der Kaufbeleg ist auf der Website https://ratp.orlyroissysanscontact.fr verfügbar:

Erstellung eines Benutzerkontos durch den Reisenden

Wenn der Benutzer möchte, kann er ein Benutzerkonto erstellen, um seine Bewegungen einzusehen, auf seine Zahlungen zuzugreifen, einen Nachweis abzurufen, die mit seinem Konto verbundenen Kreditkartenmedien zu verwalten, eine Schuld auf einer früheren Reise zu begleichen und ganz allgemein sein Konto zu verwalten (Erstellung, Wiederherstellung oder Änderung des Passworts, Konsultation und Aktualisierung seiner Daten). Diese Erstellung ist für den Nutzer des Kreditkartendienstes nicht obligatorisch.

Auf der Seite "Meine Reisen" können Sie jede vom Benutzer mit Unterstützung der Kreditkarte validierte Reise anzeigen.

Bearbeiten eines Nachweises

Von seinem Benutzerkonto aus hat der Benutzer die Möglichkeit, über die spezielle Seite "Meine Zahlungen" einen Reise- und Zahlungsnachweis zu generieren und zu bearbeiten, indem er auf die Option Nachweiszugriff klickt. Die Seite mit den persönlichen Kontaktdaten und Rechnungsdaten wird angezeigt, kann bei Bedarf durch Hinzufügen und Korrigieren aktualisiert und durch Klicken auf die Option "Diese Informationen speichern" gespeichert werden.

Mit der Auswahl "Beleg generieren" können Sie es dann im .PDF-Format herunterladen, um es zu speichern und gegebenenfalls auszudrucken.

5. Validierung

5.1. Der Nutzer eines RoissyBus-ticket muss das Medium (Navigo Easy-Karte, mobile Anwendung, Kreditkarte usw.), das seinen ticket enthält, vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, andernfalls wird ein Verstoß begangen.

5.2. Die Validierung eines RoissyBus-ticket ermöglicht die Fahrt einer einzelnen Person mit dem Navigo Easy Pass oder der mobilen Anwendung.

5.3. Bei Reisen mit mehreren Personen mit einer einzigen Kreditkarte ist es notwendig, die Kreditkarte für jeden Reisenden zu validieren, innerhalb der Grenze von 4 Personen auf der RoissyBus-Linie (für jeden weiteren Fahrgast sind 2 Kreditkartenpassagen vor dem Ziel des Entwerters erforderlich).

5.4. Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Supports muss der Benutzer, um ohne Verstoß reisen zu können, ein Transport ticket kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet. Bei RoissyBus-tickets, die an Bord mit einer kontaktlosen Bankkarte gekauft wurden, werden die tickets beim Kauf validiert.

6. Kontrolle

6.1. Im Falle einer Inspektion muss der Benutzer das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem der als Eingang validierte OrlyBus- oder RoissyBus-ticket geladen ist. Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket auf dem Telefon muss der Benutzer sein Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen. Im Falle eines ticket, das an Bord mit einer kontaktlosen Bankkarte gekauft wurde, muss der Benutzer die für die Zahlung verwendete Kreditkarte in funktionsfähigem Zustand vorlegen.

Wenn die Karte für den Kauf mehrerer tickets verwendet wurde, muss ihr Besitzer im Bus anwesend sein, um den Kauf der verschiedenen tickets zu rechtfertigen.

6.2. Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 4) und/oder der Regeln für die Nutzung der RoissyBus-tickets (Artikel 1) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3. Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Zuwiderhandelnde die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7. Kundendienst

7.1. RoissyBus-tickets können nicht geändert werden.

7.2. RoissyBus-tickets sind nicht erstattungsfähig.

7.3. Bei Verlust/Diebstahl wird dem Nutzer keine Ersatz- oder Fehlerbehebungslösung angeboten. Die Transport ticket kosten werden nicht erstattet.

7.4. Im Falle einer Fehlfunktion des kontaktlosen Supports wird kein Ersatz der RoissyBus-tickets angeboten.

7.5. Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon und seiner SIM-Karte durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des RoissyBus-ticket kann nur über die Anwendung gestellt werden. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

8. Nutzungsbedingungen des Supports

Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Mediums einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßes Funktionieren zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt und auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

9. Informationen über personenbezogene Daten

Der Verkauf von Roissybus-tickets auf kontaktlosem Träger oder die Verwendung der kontaktlosen Bankkarte für einen direkten Kauf in einem Bus sammelt keine spezifischen personenbezogenen Daten, die nicht für die Transaktion erforderlich sind

9.1 Bei Verwendung eines Navigo- und Smartphone-Ständers

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen Transport- und Support-ticket, die auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind:

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket

9.2 Fall der CB-Zahlung in einem Bus

Im besonderen Fall des Kaufs eines ticket gegen Vorlage der kontaktlosen Bankkarte am Zahlungsterminal im Bus steht Ihnen ein Extranet zur Verfügung, in dem Sie Informationen zu Ihren Zahlungen und Ihre Reisehistorie einsehen können (https://ratp.orlyroissysanscontact.fr).

Der optionale Zugang zu diesem Extranet setzt die vorherige Erstellung eines Kontos voraus, das die Erhebung Ihrer Identifikationsdaten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse und Kreditkartennummer) erfordert.

10. Mediation

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den RATP-Websites, bei seinen Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem der Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11. Entwicklung der allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités und der Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr und ratp.fr zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.