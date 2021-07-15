Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Navigo Discovery Pass

Präambel:

Die Nutzung des Discovery Pass als Unterstützung für tickets Transport unterliegt der Kenntnis und vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das auf den Pass geladene ticket beziehen, durch den Benutzer.

Der Inhaber eines Navigo Discovery-Passes ist in keiner Datei registriert.

Der Navigo Discovery-Pass ist streng persönlich und nicht übertragbar und bis zu seiner Übergabe an den Inhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisationsbehörde der Île-de-France).

1 – Begriffsbestimmung

Der Name "Karteninhaber" bezeichnet die Person, deren Foto und Name/Vorname(n) auf der Nominative Transport-Karte erscheinen.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2 - Präsentation und Bedingungen für den Erhalt

2.1. Der Navigo Discovery Pass besteht aus einer Chipkarte, einer persönlichen Transportkarte und einem Etui. Die gleiche 6-stellige Nummer ist auf der Chipkarte und auf der Nominative Transportation Card aufgedruckt. Beide Karten sind streng persönlich, nicht übertragbar und untrennbar. Sie sollten immer zusammen verwendet und präsentiert werden.

2.2. Um gültig zu sein, muss der Inhaber seinen Vor- und Nachnamen eingeben, sein Foto (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, unbenutzt, nicht gescannt, nicht fotokopiert) einfügen und die Aufkleberklappe auf der Namenstransportkarte anbringen.

2.3. Der Navigo Discovery-Pass kann in der Region Île-de-France in den Netzen der Beförderer verwendet werden.

2.4. Der Navigo Discovery Pass wird zur Unterstützung der folgenden Pakete verwendet:

Navigo-Monats- oder Wochenpaket,

Navigo Tagespaket

Navigo Jugend-Wochenendpaket

deren geltende Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

2.5. Der Navigo Discovery-Pass wird zu dem von Île-de-France Mobilités festgelegten Preis einschließlich Mehrwertsteuer vertrieben:

an den Schaltern von RATP und SNCF sowie an allen RATP-Schaltern

bei den Händlern der RATP- und Optile-Unternehmen

Die Zustellung des Passes erfolgt sofort ohne Identitätsprüfung oder Domizilierung.

2.6. Der Navigo Discovery Pass wird ohne ticket ausgestellt.

3 - Nutzungsbedingungen des Navigo Discovery Passes

3.1. Der Navigo Discovery Pass allein ohne gültiges Paket oder die Nominative Transport Card allein ist kein Transport ticket.

3.2. Um reisen zu können, muss der Inhaber eines Navigo Discovery-Passes diesen zuvor mit einem ticket für den Transport belastet und diesen vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validiert haben, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch gegebenenfalls beim Ansteigen und Verlassen, unter Androhung eines Verstoßes.

3.3. Bei den Kontrollen muss der Navigo Discovery-Pass mit einem gültigen Paket oder Vertrag beladen und validiert vorgelegt werden. Andernfalls schuldet der Inhaber eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

3.4. Der Navigo Discovery-Pass, der validiert und mit einem aktuellen Paket beladen ist, sowie die Nominativ-Transportkarte (nicht gelöscht, nicht überladen, Foto nicht abgezogen, Klappe angebracht) müssen bei der Kontrolle zusammen vorgelegt werden. Jede unregelmäßige Nutzung des Navigo Discovery-Passes, die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

3.5. Jede betrügerische Verwendung des Navigo Discovery-Passes (Fälschung, Fälschung, Verwendung durch Dritte), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Passes und kann zu einem Gerichtsverfahren führen. – Nutzungsbedingungen des Navigo Discovery Pass

4 – Verlust oder Diebstahl

4.1. Bei Verlust oder Diebstahl des Navigo Discovery-Passes oder eines seiner beiden Bestandteile (Chipkarte oder persönliche Transportkarte) kann keine Karte ersetzt oder erstattet werden. Die im Navigo Discovery Pass enthaltenen Pakete werden nicht ersetzt oder erstattet.

4.2. Bei Verlust oder Diebstahl eines der beiden Elemente, aus denen der Navigo Discovery-Pass besteht, ist er nicht mehr gültig und ermöglicht keine Reise mehr.

4.3. In jedem Fall muss der Inhaber für die Reise eine neue ticket erwerben.

5 – Defekter oder beschädigter Pass

5.1. Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion wird der Navigo Discovery-Pass sofort an allen Schaltern der Beförderer, RATP-Schalter und SNCF-Serviceschalter Navigo ersetzt. Der Austausch ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Fehlfunktion auf die Nichteinhaltung der in Artikel 7 genannten Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung durch den Benutzer zurückzuführen ist. Der Ersatz erfordert die Rückgabe des defekten Passes.

5.2 Die Regeln für den Austausch von tickets sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes ticket festgelegt. Sie sind auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

6 – Erneuerung des Passes

Île-de-France Mobilités Mobilités behält sich das Recht vor, den Navigo Découverte-Pass aus technischen oder kommerziellen Gründen zu verlängern.

7 – Partnerschaften

Navigo Discovery-Pässe können für bestimmte Dienstleistungen verwendet werden, die von den Partnern für nachhaltige Mobilität von Île-de-France Mobilités angeboten werden. Île-de-France Mobilités lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Nutzung des Navigo Discovery-Passes im Rahmen eines Antrags ab, der nicht Gegenstand eines Partnerschaftsvertrags mit Île-de-France Mobilités war. Der Partner bleibt allein verantwortlich für die vertraglichen Verpflichtungen, die er gegenüber dem Inhaber des Navigo Discovery-Passes eingegangen ist.

8 – Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Passes

Der Navigo Discovery-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf der Navigo Discovery-Pass keinen Drehungen, Falten, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Behandlungen ausgesetzt werden, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Navigo Discovery-Passes offensichtlich ungeeignet sind.

9 – Anwendung der allgemeinen Nutzungsbedingungen

Der Verkauf auf Passe Navigo Découverte Support und die Verwaltung dieses Vertrags sammeln keine personenbezogenen Daten.

Wenn Sie hingegen die Voraussetzungen für eine Entschädigung erfüllen und einen entsprechenden Antrag stellen, werden im Rahmen dieses Antrags personenbezogene Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung erhoben.

Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Entschädigungsbedingungen auf der iledefrance-mobilites.fr-Website.

10 – Anwendung der allgemeinen Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website eingesehen werden www.iledefrance-mobilites.fr