Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Bordtickets

Gültigkeitsdatum: ab Januar 2026

Präambel

Dieses Dokument enthält die Allgemeinen Bedingungen für den Verkauf und die Nutzung von Eintrittskarten an Bord.

Die Nutzung des Bordtickets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Benutzer.

Der Kauf eines Bordtickets mit kontaktlosem Zahlungsmittel wird ab dem 1. November 2025 schrittweise an Bord von Bussen im Umkreis von Paris Petite Couronne eingeführt.

1. DEFINITIONEN

Der Name "Benutzer" gibt die Person an, die das Bordticket benutzt.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Delegation öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

Der Begriff "Bordticket oder TAB" bezeichnet das Bordticket, das an Bord des Busses in Form einer Rechnung gekauft oder von dem für den Kauf verwendeten Zahlungsmedium getragen wird.

Der Begriff "kontaktlose Zahlungsmethode" bezieht sich auf jedes kontaktlose Zahlungsmedium, sowohl kontaktlose Zahlungskarten als auch deren Emulationen auf Smartphones und NFC-verbundenen Objekten, in speziellen Anwendungen (z. B. Anwendung einer Bank, die den Paylib-Dienst anbietet) oder in generischen "Wallets" (z. B. Apple Pay oder Google Pay).

Der Begriff "Zahlungsvorgang" bezieht sich auf die Vorlage des Betrags, der dem Reisenden am Ende der Rechnungsstellung der Dienstleistung am Ende des Tages an sein Bankinstitut in Rechnung gestellt werden soll.

Der Begriff "Zahlungsterminal" bezieht sich auf die Ausrüstung an der Vorderseite des Busses, die es den Fahrgästen ermöglicht, ein Bordticket gegen Vorlage eines kontaktlosen Zahlungsmittels zu kaufen

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1. Das Bordticket kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen verwendet werden.

2.2. Mit dem Bordticket können Sie auf Buslinien fahren, die einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten.

2.3. Mit dem Bordticket können Sie sofort mit dem Bus fahren, ohne die Möglichkeit eines Anschlusses oder einer Hin- und Rückfahrt.

3. PREISE

3.1. Die Preise für das Bordticket werden von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der Website iledefrance-mobilites.fr

Über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

Auf Displays im Bus und an Bushaltestellen

4. KAUF UND VALIDIERUNG

Der Fall eines Bordzugangstickets in Form einer Rechnung (in den Gebieten der äußeren Krone, dh 77, 78, 91, 95):

4.1. Das Bordticket wird in bar beim Busfahrer gekauft, der eine Rechnung mit Angabe der Strecke, des Tages und der Uhrzeit der Ausstellung ausstellt.

Der Fall eines Zugangstickets an Bord mit einem kontaktlosen Zahlungsmittel:

4.2. Der Kauf des Bordtickets erfolgt durch Vorlage der kontaktlosen Zahlungsmethode am Zahlungsterminal im Bus. Das Zahlungsterminal bestätigt die Annahme des kontaktlosen Zahlungsmittels durch eine optische Nachricht und ein ausdrückliches akustisches Signal, das dem Benutzer anzeigt, dass sein Transportmittel akzeptiert wird.

Diese Kaufbestätigung ist ticket Transport wert, der im Bus für einen Zeitraum von maximal 1h30 ohne Umsteigen oder Hin- und Rückfahrt auf der Linie validiert wird.

Der Nutzer bleibt für die Einzahlung auf das mit dem kontaktlosen Zahlungsmittel verbundene Bankkonto verantwortlich. Bei unzureichendem Guthaben wird die kontaktlose Zahlungsmethode abgelehnt.

4.3. Um bei Zahlung mit einem kontaktlosen Zahlungsmittel auf den Kaufbeleg zuzugreifen, kann der Benutzer einen 2D-Barcode scannen, der an Bord der Busse verfügbar ist. Dieser Code leitet ihn zum Portal Ile-de-France Mobilités weiter, wo er die Nummer der genutzten Linie eingeben muss. Er kann dann innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf auf den Link zum Herunterladen seines Kaufbelegs zugreifen, nachdem er seine Karteninformationen im https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb Travellers Portal eingegeben hat.

4.4. Die gleiche kontaktlose Zahlungsmethode ermöglicht den Kauf mehrerer Tickets bei Gruppenreisen bis zu einem Limit von 4 Passagieren pro Karte. In diesem Fall ist es notwendig, die kontaktlose Zahlungsmethode für jeden Reisenden zu validieren.

5. Kontaktlose Zahlungsmethoden, die für den Service "Bordticket durch kontaktlose Kreditkartenzahlung" berechtigt sind

Die einzigen kontaktlosen Zahlungsmethoden, die für den Dienst in Frage kommen, sind solche mit einer der folgenden Marken: CB,© Visa©, Mastercard©.

Andere kontaktlose Zahlungsmethoden sind nicht für den Service berechtigt.

Für diese kontaktlosen Zahlungsmethoden ist es erforderlich, dass die Option "kontaktlos" aktiviert ist. Andernfalls wird dem Nutzer empfohlen, sich zu diesem Zweck an seine Bank zu wenden. Damit Sie Ihre Transport ticket kosten bezahlen und sich in Transportnetzen bewegen können, muss die kontaktlose Zahlungsmethode gültig und nicht gesperrt sein.

Eine ungültige kontaktlose Zahlungsmethode ist ein nicht berechtigtes, abgelaufenes, als gestohlen oder rückgängig gemachtes Medium, das nicht mit kontaktlosem Bezahlen kompatibel ist.

Eine gesperrte kontaktlose Zahlungsmethode entspricht einem Medium, auf das nicht zugegriffen werden darf, weil die Zahlung für eine frühere Fahrt aussteht. In diesem Fall ist ein Inkasso- oder Regularisierungsprozess vorgesehen. Dies kann beispielsweise auf unzureichende Deckung des Bankkontos des Nutzers zum Zeitpunkt der Banktransaktion zurückzuführen sein.

Eintreibung von Forderungen und Regularisierung der Situation

Schlägt die kontaktlose Zahlungstransaktion infolge der Nutzung des Dienstes fehl, wird die kontaktlose Zahlungsmethode des Nutzers gesperrt, solange dieser Vorgang nicht erfolgreich sein kann. Der Nutzer ist gegenüber dem Dienst in der Schuld. Um dem Nutzer eine schnellstmögliche Wiedernutzung des Transportnetzes zu ermöglichen, wird ein automatisches Inkasso eingerichtet. Während dieses Inkassoprozesses wird die kontaktlose Zahlungsmethode des Nutzers gesperrt.

Automatisches Inkasso: Das System versucht erneut, den Zahlungsvorgang für mehrere Tage nach der Reise automatisch darzustellen. Wenn der Nutzer zahlungsfähig ist, wird sein Bankkonto belastet.

Wiederherstellung bei der nächsten Validierung: Während der Validierung auf einem Validator wird dem Benutzer der Zugang zu den Transportnetzen verweigert. Gleichzeitig löst diese Validierung eine neue Anfrage für eine kontaktlose Zahlungstransaktion bei der Bank des Nutzers aus, um die Schuld zu begleichen, die der vorherigen Reise entspricht. Wenn die Operation akzeptiert wird, wird seine Situation geregelt.

Da die neue Reise abgelehnt wird, muss der Benutzer den Kauf eines Transport ticket über einen anderen Vertriebskanal im Netzwerk bezahlen.

6. KONTROLLE

6.1. Im Falle einer Kontrolle legt der Nutzer

- Entweder die Rechnung, die den Kauf des Bordzugangstickets für eine Sichtkontrolle rechtfertigt

- Entweder die kontaktlose Zahlungsmethode, mit der Sie mit dem Bus reisen. Der Kontrolllaptop bestätigt somit, dass die Validierung des Transport ticket stattgefunden hat.

6.2. Im Falle der Verwendung des Kaufgeräts mit einem kontaktlosen Zahlungsmittel, wenn es über unzureichendes Guthaben verfügt oder wenn die Transaktion von der Bank des Inhabers nicht autorisiert wird, wird die Validierung nicht berücksichtigt und der Benutzer gilt als ohne ticket des Transports reisend.

6.3. Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der Validierung und/oder der Regeln für die Verwendung des Tickets an Bord (Artikel 1) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

7. KUNDENDIENST

7.1. Nach dem Kauf kann das Bordticket nicht umgetauscht, erstattet oder storniert werden.

7.2. Im Falle einer Fehlfunktion der Unterstützung der kontaktlosen Zahlungsmethode wird kein Ersatz der tickets angeboten.

8. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Der Verkauf eines Bordtickets auf Rechnung für den direkten Kauf in einem Bus erhebt keine personenbezogenen Daten.

Der Verkauf eines Bordtickets per Kreditkarte oder kontaktlosem Zahlungsmittel für einen direkten Kauf in einem Bus sammelt keine personenbezogenen Daten für Ile-de-France Mobilités.



Für die Verarbeitung sind die Beförderer verantwortlich, die spezifische Daten erheben, die für die Transaktion, die Erstellung von Belegen und die Durchführung von Kontrollen der Transport tickets erforderlich sind.

Warum werden die Daten vom Spediteur gesammelt?

Der Beförderer verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Die Verwaltung des Antrags auf Bankautorisierung,

Die Realisierung der Zahlung mit einem kontaktlosen Zahlungsmittel

Die Generierung von Bankbewegungen

Bereitstellung von Zahlungs- und Reiseinformationen für Benutzer

Kontrolle eines Zahlungsmittels

Welche Daten werden erhoben?

Die vom Beförderer verarbeiteten personenbezogenen Daten lauten wie folgt:

Kreditkartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode

Validierungsdaten (Zeitstempel + Standort und Zeilennummer)

Zahlungsgebühren

Die vom Beförderer verarbeiteten Daten stammen aus der Verbindung zu einem Benutzerportal und der Verwendung eines kontaktlosen Zahlungsmittels auf den Entwertern der Behörde oder des Beförderers.

Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Empfänger dieser personenbezogenen Daten sind:

Der Host der Zahlungslösung

Der empfangende Dienst, der für die Verwendung der Zahlungs- und Validierungsdaten verantwortlich ist

Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Eine Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union findet nicht statt.

Der gesamte Datenaustausch ist verschlüsselt.

Wie lange bewahrt der Beförderer diese Daten auf?

In Übereinstimmung mit den Bankvorschriften werden Zahlungsdaten 13 Monate lang aufbewahrt. Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es zur Erreichung der beschriebenen Zwecke unbedingt erforderlich ist. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten anonymisiert und ausschließlich zu statistischen Zwecken aufbewahrt und führen zu keiner Verwertung jeglicher Art.

Es werden keine Bankdaten vom System gespeichert.

Sicherheitsstandards:

Die Lösung "Contactless Payment" erfüllt die Sicherheitsstandards, die für jede kontaktlose PCI-DSS-Zahlungstransaktion erforderlich sind.

Die Verkehrsbehörde oder das Transportunternehmen trifft alle erforderlichen Vorkehrungen hinsichtlich der Art der verarbeiteten Daten, um ihre Sicherheit zu wahren und zu verhindern, dass sie verfälscht, beschädigt oder von unbefugten Dritten eingesehen werden können.

Welche Rechte haben Nutzer an ihren Daten und wie können sie diese ausüben?

Gemäß den geltenden Vorschriften hat der Nutzer ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Einschränkung sowie ein Recht auf Übertragbarkeit seiner personenbezogenen Daten. Er hat auch das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Wenn der Nutzer diese Rechte in Bezug auf die erhobenen Daten ausüben möchte, reicht es aus, eine Anfrage zu stellen, indem er dem Datenschutzbeauftragten von RATP CAP eine Kopie des Identitätsnachweises an die Postanschrift beifügt:

- Adresse: Marine SAUVAGET, 54 quai de la Râpée 75012 Paris

- E-Mail: [email protected]

9. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites des Beförderers, bei seinen Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem der Beförderer angehört, der Kunde kann sich an den Vermittler seiner Wahl wenden.

10 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.