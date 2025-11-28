Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) der Eintrittskarte an Bord des Flussshuttles Marne et Bois

Gültigkeitsdatum: ab Januar 2025

Präambel

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen für das Eintrittsticket an Bord des "Marne et Bois River Shuttle".

Die Nutzung der Eintrittskarte an Bord des "Marne et Bois River Shuttle" setzt die vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Benutzer voraus.

Das "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" wurde durch die Beratung des Rates von Ile-de-France Mobilités n° ... vom 10. Juli 2025.

Sie ist ab dem 15. Juli 2025 gültig.

1. DEFINITIONEN

Der Name "Inhaber" gibt die Person an, die die Eintrittskarte an Bord des "Marne et Bois River Shuttle" nutzt.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

Das "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" wird einzeln ausschließlich an Bord der Flussshuttles verkauft, die diesen Service "Marne et Bois" anbieten. Es wird als nummeriertes Ticket verkauft.

Das "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités unter den unten beschriebenen Bedingungen verwendet werden.

Das "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" wird ausschließlich auf den Fluss-Shuttle-Linien "Marne et Bois" akzeptiert, die Gegenstand einer Kompetenzübertragungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités sind.

Auf den Linien "Navette fluviale Marne et Bois" können Sie mit dem "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" eine einzige Fahrt ohne Umsteigen unternehmen.

3. PREISE

Der Preis für die "Eintrittskarte an Bord des Marne et Bois River Shuttle" wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Sie kann auf den Aushängen der betreffenden Transportorte eingesehen werden.

4. KAUF

Das "Zugangsticket an Bord des Marne et Bois River Shuttle" wird von Transportunternehmen verkauft, die von Île-de-France Mobilités – oder der lokalen Organisationsbehörde (AOP) – ordnungsgemäß autorisiert sind und von einer Kompetenzübertragung profitieren.

5. VALIDIERUNG

Der Inhaber eines "Zugangstickets an Bord des Marne et Bois River Shuttle" muss zum Zeitpunkt des Transports im Besitz eines entwerteten ticket sein. Die Entwertung erfolgt automatisch beim Verkauf in Form eines nummerierten Tickets.

Die Entwertung des "Zugangstickets an Bord des Marne et Bois River Shuttle" ermöglicht die Reise einer einzelnen Person.

6. KONTROLLE

Das "Ticket für den Zugang an Bord des Marne et Bois River Shuttle" muss bei den Kontrollen in gutem Zustand und entwertet vorgelegt werden.

Gemäß Artikel R. 2241-8 des Transportgesetzbuches wird das Versäumnis, die Beförderung zu ticket, mit der Geldstrafe geahndet, die für Verstöße dritter Klasse vorgesehen ist.

7. KUNDENDIENST

Nach dem Verkauf wird die "Zugangskarte an Bord des Marne et Bois River Shuttle" nicht umgetauscht oder erstattet, es sei denn, es liegt eine technische Anomalie vor, die zum Umtausch berechtigt.

8. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Die Nutzung eines "Zugangstickets an Bord des Marne et Bois River Shuttle" ist völlig anonym. Es erfolgt keine Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten.

9. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

10 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.