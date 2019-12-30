Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des T+-Tickets auf kontaktloser Unterstützung

Präambel

Version vom 25. Juni 2024

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des t+-Tickets auf kontaktlosem Träger (Navigo Easy-Pass und mobile Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten).

Die Nutzung des t+ Tickets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Ticket geladen wird (verfügbar auf iledefrance-mobilites.fr).

Das von Île-de-France Mobilités erstellte kontaktlose t+-Ticket wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

1 DEFINITIONEN

1.1. Der Name "Karteninhaber" bezeichnet die Person, die das kontaktlose t+ Ticket nutzt.

1.2. Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen: Kind unter 10 Jahren, Großfamilie, ONAC einzelner blauer Balken, Blindheit, 50% Ermäßigung und Solidaritätsermäßigung 75%. Der ermäßigte Tarif gilt bis zum Ende des Monats der Gültigkeit des Belegs oder bis zum Ende des 10. Geburtstagsmonats für ein Kind unter 10 Jahren.

1.3 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2 PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1. Das t+-Ticket kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden und ermöglicht die Fahrt auf:

Linien 1 bis 13 der U-Bahn, alle Stationen der Linie 14 mit Ausnahme der Station ORLY, die sich im Flughafenbereich befindet (spezifische Preise).

Die Abschnitte in Paris (Zone 1) der RER/Zuglinien.

Buslinien, die Gegenstand einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités sind und für die die Tarife der Ile-de-France gelten.

Straßenbahnlinien (außer Schnellstraßenbahn) und Tzen.

Die Standseilbahn von Montmartre.

Fileo

Buslinien mit Ferntarifen.

2.2. Mit dem t+ Ticket können Sie nicht reisen auf:

Straßenbahn Express Linien 11, 12 und 13

OrlyBus, RoissyBus oder OrlyVal

Mit dem Ticket+ können Sie nicht in den Bahnhof Orly ein- und aussteigen (Flughafenbereich, Sondertarife)

2.3. Verwendung in Metro und RER/Zug in Paris

In der Metro und im RER/Zug in Paris ermöglicht das t+-Ticket eine Fahrt von einer Stunde und dreißig Minuten ab der Entwertung des Eintritts. Während dieses Zeitraums sind erlaubt:

- Die Entsprechungen zwischen den folgenden Modi ohne Ausgabe:

o U-Bahn,

o RER/Zug-RER/Zug,

o Metro-RER/Zug

- Die folgenden Verbindungen zwischen der U-Bahn, der RER und dem Transilien auf öffentlichen Straßen über die markierten Wege:

o Porte de Clichy (Metro 13) - Porte de Clichy (RER C)

o Porte Maillot (Metro 1) - Neuilly-Porte Maillot (RER C)

o Saint-Michel (Metro 4) - Saint-Michel Notre Dame (RER B und C)

o Gare d'Austerlitz (Metro 5 und 10) - Gare d'Austerlitz (RER C)

o Les Halles (Metro 4) - Châtelet-Les Halles (RER A, B und D)

o Saint-Lazare (Metro 3, 12, 13, 14) – Gare Saint-Lazare (Transilien L) – Haussmann Saint-Lazare (RER E)

Im Falle einer Entwertung bei der Einreise oder Korrespondenz über den Zeitraum von einer Stunde und dreißig Minuten hinaus wird ein neues t+-Ticket gezählt.

2.4. Verwendung in Bus, Straßenbahn oder Tzen

In Bus, Straßenbahn und Tzen berechtigt das t+ Ticket zu einer Fahrt zur Endstation der Linie.

Das t+ Ticket ermöglicht Verbindungen zwischen Bus, Straßenbahn und Tzen für eine Stunde und dreißig Minuten zwischen der ersten und der letzten Entwertung.

Hin- und Rückfahrt und Unterbrechung auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie sind mit demselben t+ Ticket nicht erlaubt.

2.5. Das t+ Ticket erlaubt keine Verbindungen zwischen "Metro, RER/Zug (in Paris)" und "Bus, Straßenbahn, Tzen".

2.6. Die Passagen zwischen den folgenden Verkehrsmitteln gelten daher nicht als Verbindungen zwischen "Metro, RER/Zug (in Paris)" und "Bus, Straßenbahn, Tzen": zwischen der Montmartre-Standseilbahn und anderen Verkehrsmitteln;

Der Inhaber beginnt dann eine neue Reise, die die vorherige abschließt. Eine geschlossene Reise kann nicht fortgesetzt werden.

2.7. Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Trägers muss der Inhaber, um ohne Verstoß reisen zu können, ein Transport ticket kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet.

3 PREISE

3.1. Der Preis für das t+-Ticket wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

- auf der Website iledefrance-mobilites.fr, Abschnitt "Preise"

- auf Displays an Transportorten

- auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

- im Tarifführer von Île-de-France Mobilités

- auf den Websites der Beförderer

3.2. Auf dem Navigo Easy Pass wird das t+ Ticket verkauft:

§ pro Einheit, nur zum vollen Preis;

§ pro "Heft" von 10 Einheiten (zu einem günstigeren Stückpreis), zum vollen Preis und zu einem ermäßigten Preis.

3.3. In den mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten, wird der ticket t+ verkauft:

§ pro Einheit, nur zum vollen Preis;

§ pro "Heft" von 10 Einheiten (zu einem günstigeren Stückpreis), zum vollen Preis und zu einem ermäßigten Preis.

3.4. Die folgenden Personen haben Anspruch auf den ermäßigten Tarif:

§ Kinder von 4 bis 9 Jahren. Die akzeptierten Belege sind: französischer oder ausländischer Personalausweis, Familienstammbuch, französischer oder ausländischer Reisepass, Aufenthaltskarte, Staatsangehörigkeitskarte eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

§ Inhaber einer von SNCF ausgestellten Karte für kinderreiche Familien ("blaue Karte") mit dem Vermerk "gültig im öffentlichen Nahverkehr in der Île-de-France. Rabatt 50%".

§ Inhaber eines Behindertenausweises mit dem Vermerk "Blindheit" oder "Blindheit - Bedarf an Unterstützung" oder einer Inclusion Mobility Card (CMI) mit dem Vermerk "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf - Blindheit".

§ Begünstigter eines von der Agence Solidarité Transport ausgestellten Tarifs Solidarité Transport-Profils (das Recht auf die Solidarité Transport-Ermäßigung wird auf einen Navigo-Pass geladen).

§ Kriegsinvalide mit einem Behindertenausweis des ONAC (Office National des Veterans Affairs):

o Inhaber eines ONAC-Behindertenausweises mit einfachem blauen Balken: Zugang mit einem t+-Ticket zu einem ermäßigten Preis im gesamten Netz der Ile-de-France.

o Nicht-Ile-de-France-Inhaber eines ONAC-Behindertenausweises mit einfachem blauen Balken: Zugang mit einem ermäßigten t+-Ticket auf den Netzen RATP und SNCF.

o Inhaber eines ONAC-Behindertenausweises außerhalb der Ile-de-France mit einem roten Balken oder einem doppelten roten Balken oder einem doppelten blauen Balken: Zugang mit einem t+-Ticket zu einem ermäßigten Preis im RATP-Netz.

o Begleitperson eines Inhabers eines ONAC-Behindertenausweises mit doppeltem roten Balken: Zugang mit einem t+-Ticket zu einem ermäßigten Preis im RATP-Netz.

4 KAUF UND VERLADUNG

4.1. Der Preis des Tickets oder Heftes mit 10 t+ Einheiten ist in bar zu zahlen.

4.2. Das t+ Ticket kann an den Fahrkartenschaltern, an den Verkaufsautomaten der Beförderer oder über die mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten, auf einen Navigo Easy-Pass geladen werden. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Support.

4.3. Das t+ Ticket kann auch telefonisch über die mobilen Anwendungen geladen werden, die den Einkaufsservice anbieten. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Support.

4.4. Während desselben Kaufs dürfen nicht mehr als 9 t+ Tickets oder mehr als zwei t+ Hefte geladen werden.

4.5. Zusammenleben

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets oder Verträge auf denselben Pass zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

5 VALIDIERUNG

5.1. Der Inhaber eines t+-Tickets muss das Medium mit seinem ticket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Umsteigen und Verlassen des Fahrzeugs systematisch und systematisch entwerten, da er sonst einen Verstoß erleidet.

5.2. Die Entwertung eines t+ Tickets ermöglicht die Reise nur einer Person.

5.3. Es ist nicht möglich, mehrere t+ Tickets desselben kontaktlosen Mediums zu entwerten, um die Reise mehrerer Personen auf derselben Strecke zu ermöglichen.

5.4. Wenn der Support sowohl ein t+-Ticket als auch ein Paket enthält (siehe Artikel 4.5), wird das Paket vorrangig am Tag und in den Gültigkeitsbereichen des Pakets entwertet. Es wird dann kein t+ gezählt.

6 KONTROLLE

6.1. Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das am Eingang entwertete t+-Ticket geladen ist, und gegebenenfalls sein Recht auf den ermäßigten Tarif nachweisen können.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket per Telefon muss der Inhaber sein Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2. Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des t+-Tickets (Artikel 2) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und etwaiger damit verbundener Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3. Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Zuwiderhandelnde die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7 KUNDENDIENST

7.1. Das t+ Ticket kann auch im Falle eines Kauffehlers nicht geändert oder erstattet werden.

7.2. Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Supports werden die bei dieser Gelegenheit verlorenen t+ Tickets weder ersetzt noch erstattet.

7.3. Im Falle einer Fehlfunktion des Navigo Easy-Passes kann kein Ersatz des t+ Tickets angeboten werden.

7.4. Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon und seiner SIM-Karte durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des 10-Einheiten-Buches kann nur über die Anwendung gestellt werden. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

8 NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Inhaber verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt, die auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

9 INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Beim Verkauf von t+ tickets auf kontaktlosen Medien und kontaktlosen Bankkarten werden keine spezifischen personenbezogenen Daten erhoben.

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen auf der iledefrance-mobilites.fr Website verfügbaren Medien:

§ Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

§ Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket

10 MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr und transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Das anwendbare Recht im Streitfall ist französisches Recht vor den zuständigen französischen Gerichten. Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.