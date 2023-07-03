Wie wähle ich den Bereich meiner Transport ticket?

Welchen geografischen Gebieten entsprechen die 5 Zonen des Verkehrsnetzes der Île-de-France?
Zone 1: Paris intramuros
Zone 1 entspricht Paris intramural, d.h. allen Arrondissements vom 1. bis 20.
Es bietet Zugang zur gesamten Hauptstadt :
- die Basilika des Heiligen Herzens und das Viertel Montmartre,
- das Pompidou-Museum und seine Sammlungen,
- der Eiffelturm und der Trocadero-Garten,
- das idyllische Viertel Saint-Germain,
- Konzerte in der Accor Arena,
- die belebten Champs Élysées und der Arc de Triomphe,
- die Kathedrale Notre-Dame und das Quartier Latin,
- die Opéra Garnier,
- und viele andere Theater, Museen und kulturelle Einrichtungen...
Zone 2: Die kleine Krone
Zone 2 entspricht den in der Nähe von Paris gelegenen Departements der Petite couronne , nämlich Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) und Val-de-Marne (94).
Zone 2 umfasst die Städte Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers und Montreuil und bietet Ihnen Zugang zu:
- im Stade de France für kulturelle und sportliche Veranstaltungen,
- auf dem berühmten Flohmarkt von Montreuil,
- auf der Domaine national de Saint Cloud,
- im Roland Garros Stadium für leidenschaftliche Sets,
- auf der Insel Seguin,
- im Museum für Fotografie,
- im Pavillon des Indes,
- und viele andere Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt...
Zone 3: rund um die kleine Krone
Zone 3 entspricht den Gemeinden und Territorien rund um die Petite couronne.
Mit den Städten Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon und Sceaux können Sie in Zone 3 Folgendes entdecken:
- die Basilika Saint-Denis,
- das Château de Malmaison,
- die Cité du cinéma,
- der Parc de Sceaux und sein prächtiges Anwesen,
- der Nationalpark Saint-Cloud,
- das astronomische Observatorium von Meudon,
- der Nationalpark Meudon und seine vielen versteckten Orte,
- und viele Nationalmuseen und Theater...
Zone 4: Die Große Krone
Zone 4 entspricht den Departements Grande Couronne um Paris , zu denen Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) und Yvelines (78) gehören.
Wenn Sie Zone 4 wählen, haben Sie Zugriff auf:
- das Schloss Versailles und seine Gärten,
- am Flughafen Orly,
- im Schloss von Monte Christo,
- am Ufer der grünen Seine für herrliche Spaziergänge,
- in der St.-Georgs-Kirche,
- an der Opéra de Massy,
- und viele andere Orte...
Zone 5: der Rest der Île-de-France und einige Gebiete in der Umgebung
Zone 5 entspricht allen anderen Gebieten der Île-de-France und einigen umliegenden Gemeinden.
Wenn Sie sich für den Zugang zu Zone 5 entscheiden, können Sie:
- im Parc Disneyland Paris,
- am Flughafen Roissy Charles de Gaulle,
- in der mittelalterlichen Stadt Provins,
- im Wald von Rambouillet,
- im Château de Fontainebleau,
- im Zoologischen Park von Thoiry,
- im Regionalpark Vexin,
- und viele andere Sehenswürdigkeiten...