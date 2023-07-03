Wie wähle ich den Bereich meiner Transport ticket?

Veröffentlicht am

Die Wahl des richtigen Gebiets für Ihr Navigo Week-, Month- oder Jahrespaket ist unerlässlich, um sich problemlos in der Île-de-France fortzubewegen. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, das Zonensystem zu verstehen und die richtige Transport ticket für Ihre Reisen auszuwählen.

Was ist eine Transportzone?

Fünf konzentrische Zonen teilen sich das öffentliche Verkehrsnetz in der Île-de-France.

Sie reichen von Paris bis in die äußeren Vororte und sind beim Kauf der Navigo-Wochen-, Monats- oder Jahrespakete auszuwählen. Diese Zonen organisieren den regionalen öffentlichen Verkehr von Paris (Zone 1) zu den entlegensten Gemeinden (Zone 5).

Die gewählten Gebiete bestimmen den Preis Ihrer Transport ticket und die Orte, zu denen Sie fahren können.

Wenn Sie einen Bereich wählen, der für Ihren Aufenthalt geeignet ist, zahlen Sie nur für den Zugang zu den Orten, die Sie besuchen möchten, nicht mehr und nicht weniger!

Wie wähle ich das richtige Gebiet für meine Reise aus?

Um Ihre Gegend auszuwählen, fragen Sie sich nach bestimmten Vierteln, Parks, Museen, Sehenswürdigkeiten, köstlichen Restaurants und anderen Orten, die Sie entdecken möchten!

Möchten Sie in der Hauptstadt bleiben und ihre emblematischen Sehenswürdigkeiten besuchen?

Wählen Sie die Zonen 1 und 2.

Möchten Sie die Île-de-France entdecken, um ihre Natur, ihre Basiliken und ihre Schlösser kennenzulernen?

Nehmen Sie die All-Zonen-Pakete , um in Ihren Reisen nicht eingeschränkt zu sein!

Verwenden Sie den Routenplaner auf der Website oder in der App Île-de-France Mobilités, um herauszufinden, welches Gebiet Sie für Ihre Transport ticket wählen sollten

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

  1. Geben Sie auf der Startseite der Anwendung Île-de-France Mobilité (zum Download für iOS und Android verfügbar) Ihre Abfahrtsadresse und Ihr Ziel in den Routenplaner ein.
  2. Es werden mehrere Routen vorgeschlagen.
  3. Wählen Sie diejenige aus, die Sie bevorzugen , und scrollen Sie dann nach unten: Die Anwendung zeigt Ihnen den Preis des Tickets und den zu wählenden Bereich an.

Auf der Website

Oben auf der Startseite der Website von Île-de-France Mobilités finden Sie unser Routenberechnungstool und folgen Sie den oben angegebenen Schritten.

Welchen geografischen Gebieten entsprechen die 5 Zonen des Verkehrsnetzes der Île-de-France?

Zone 1: Paris intramuros

Zone 1 entspricht Paris intramural, d.h. allen Arrondissements vom 1. bis 20.

Es bietet Zugang zur gesamten Hauptstadt :

  • die Basilika des Heiligen Herzens und das Viertel Montmartre,
  • das Pompidou-Museum und seine Sammlungen,
  • der Eiffelturm und der Trocadero-Garten,
  • das idyllische Viertel Saint-Germain,
  • Konzerte in der Accor Arena,
  • die belebten Champs Élysées und der Arc de Triomphe,
  • die Kathedrale Notre-Dame und das Quartier Latin,
  • die Opéra Garnier,
  • und viele andere Theater, Museen und kulturelle Einrichtungen...

Zone 2: Die kleine Krone

Zone 2 entspricht den in der Nähe von Paris gelegenen Departements der Petite couronne , nämlich Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) und Val-de-Marne (94).

Zone 2 umfasst die Städte Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers und Montreuil und bietet Ihnen Zugang zu:

  • im Stade de France für kulturelle und sportliche Veranstaltungen,
  • auf dem berühmten Flohmarkt von Montreuil,
  • auf der Domaine national de Saint Cloud,
  • im Roland Garros Stadium für leidenschaftliche Sets,
  • auf der Insel Seguin,
  • im Museum für Fotografie,
  • im Pavillon des Indes,
  • und viele andere Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt...

Zone 3: rund um die kleine Krone

Zone 3 entspricht den Gemeinden und Territorien rund um die Petite couronne.

Mit den Städten Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon und Sceaux können Sie in Zone 3 Folgendes entdecken:

  • die Basilika Saint-Denis,
  • das Château de Malmaison,
  • die Cité du cinéma,
  • der Parc de Sceaux und sein prächtiges Anwesen,
  • der Nationalpark Saint-Cloud,
  • das astronomische Observatorium von Meudon,
  • der Nationalpark Meudon und seine vielen versteckten Orte,
  • und viele Nationalmuseen und Theater...

Zone 4: Die Große Krone

Zone 4 entspricht den Departements Grande Couronne um Paris , zu denen Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) und Yvelines (78) gehören.

Wenn Sie Zone 4 wählen, haben Sie Zugriff auf:

  • das Schloss Versailles und seine Gärten,
  • am Flughafen Orly,
  • im Schloss von Monte Christo,
  • am Ufer der grünen Seine für herrliche Spaziergänge,
  • in der St.-Georgs-Kirche,
  • an der Opéra de Massy,
  • und viele andere Orte...

Zone 5: der Rest der Île-de-France und einige Gebiete in der Umgebung

Zone 5 entspricht allen anderen Gebieten der Île-de-France und einigen umliegenden Gemeinden.

Wenn Sie sich für den Zugang zu Zone 5 entscheiden, können Sie:

  • im Parc Disneyland Paris,
  • am Flughafen Roissy Charles de Gaulle,
  • in der mittelalterlichen Stadt Provins,
  • im Wald von Rambouillet,
  • im Château de Fontainebleau,
  • im Zoologischen Park von Thoiry,
  • im Regionalpark Vexin,
  • und viele andere Sehenswürdigkeiten...