Erleben Sie die Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Veröffentlicht am
In diesem Sommer wird die Île-de-France Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024. Um die Benutzer besser zu informieren und ihnen zu ermöglichen, die Veranstaltung in vollen Zügen zu genießen, finden Sie auf dieser Seite: einfache und praktische Informationen, Zahlen zum Verständnis des Netzwerks, Bilder für Ihre Website und soziale Netzwerke zum Herunterladen und Video-Tutorials, um die Funktionsweise des Ile-de-France-Netzwerks während des Wettbewerbszeitraums zu verstehen und zu erklären.
Kennzahlen zum Verkehr in der Region Ile-de-France
In Zahlen: das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France
- 9,4 Millionen Fahrten pro Tag
- 2.122 km Schienennetz
- 2. verkehrsreichstes Schienennetz der Welt nach Tokio
- 4. längstes Netz der Welt
- 2. dichtestes Netz nach London
- 1900 Buslinien
- 10.700 Busse im Umlauf
- 14 Straßenbahnlinien
- 13 Zug- und RER-Linien
- 16 U-Bahn-Linien
- 4 neue U-Bahn-Linien im Bau
Ein sich ständig weiterentwickelndes öffentliches Verkehrsnetz
2- Gebrauchsanweisung: Fahren Sie während der Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Die Spiele in Paris 2024 sind 500.000 Zuschauer für einen Tag klassischer olympischer Wettbewerbe. Insgesamt 25 Wettkampfstätten in der gesamten Region Île-de-France und das gemeinsame Ziel, allen Zuschauern eine 100%ige Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen.
Mobile Anwendung zur Planung aller Reisen, ein Transport ticket speziell für die Spiele in Paris 2024, ein an den Wettbewerb angepasster Transportplan... Alle praktischen Informationen und Initiativen unseres Netzwerks finden Sie auf unserer speziellen Seite.
Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln: unsere Bildungsinhalte zum Download
App für öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024: das All-in-One für Ihre Reisen
Mit der mehrsprachigen App "Transport Public Paris 2024" genießen Sie:
- Ein Routenplaner zur Vorbereitung Ihrer Reise zu den Sehenswürdigkeiten von Paris 2024
- Personalisierte Verkehrsinformationen basierend auf Ihren bevorzugten Feier- und Wettkampfstätten
- Die Möglichkeit , den Paris 2024 Transportpass in entmaterialisierter Version zu kaufen (ab Juni)
- Am D-Day werden die Routen in Echtzeit aktualisiert
Passe Paris 2024, der spezifische Transport ticket der Spiele Paris 2024
Ile-de-France: Während der Spiele in Paris ändert sich für Sie nichts
Während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024, von Freitag, 26. Juli 2024 bis Sonntag, 11. August 2024, steigen die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel in der Île-de-France.
Warum? Finanzierung der Verstärkung des Verkehrsangebots im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Passagierströmen. Eine Erhöhung, die die Einwohner der Ile-de-France nicht betreffen wird.