Erleben Sie die Spiele Paris 2024 mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Spiele in Paris 2024 sind 500.000 Zuschauer für einen Tag klassischer olympischer Wettbewerbe. Insgesamt 25 Wettkampfstätten in der gesamten Region Île-de-France und das gemeinsame Ziel, allen Zuschauern eine 100%ige Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen.

Mobile Anwendung zur Planung aller Reisen, ein Transport ticket speziell für die Spiele in Paris 2024, ein an den Wettbewerb angepasster Transportplan... Alle praktischen Informationen und Initiativen unseres Netzwerks finden Sie auf unserer speziellen Seite.