Sind Sie ein Kultur- oder Unterhaltungsakteur?

Um sein Beziehungsprogramm für imagine-R-Abonnenten zu bewerben, geht Île-de-France Mobilités Partnerschaften mit verschiedenen Akteuren ein, um die Île-de-France besser zu leben, indem es:

Erleichterung des Zugangs zu verantwortungsvolleren Produkten und Dienstleistungen des täglichen Lebens in der Île-de-France

Jungen Menschen helfen, sich zu entspannen und Glücksmomente durch den Zugang zu Kultur und Unterhaltung in der Île-de-France zu teilen

Um Partner zu werden, laden Sie die untenstehende Partnerschaftsvereinbarung herunter, lesen Sie sie und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.