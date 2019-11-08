Nutzerverbände

Die Fahrgäste stehen im Mittelpunkt der mit den Transportunternehmen unterzeichneten Verträge, um ihren Bedürfnissen und Erwartungen bestmöglich gerecht zu werden.
Île-de-France Mobilités unterhält eine ständige Beziehung zu den Nutzerverbänden durch:
- Die Organisation von Sitzungen , die die Linienausschüsse oder die formellen Konsultationsverfahren ergänzen.
- Die Übermittlung ständiger Informationen durch die Verbreitung von Veröffentlichungen von Île-de-France Mobilités. Um die Kommunikation von Île-de-France Mobilités mit den Nutzerverbänden zu stärken, wird vierteljährlich ein Brief an die Gebiete veröffentlicht. Es fasst die Maßnahmen zusammen, die sowohl in Bezug auf die Aktualität von Verkehrsprojekten als auch auf Konsultationsprozesse mit Verbänden durchgeführt wurden.
- Spezifischere Aktionen durch das System "Line Pates" der AUT Île-de-France im RATP-Netz, das seit 2012 von Île-de-France Mobilités finanziert wird, oder das Anzeigesystem in den Bahnhöfen für Benutzerverbände, die in fast 30 Bahnhöfen in der Ile-de-France vertreten sind.