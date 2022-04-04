Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit 2021, RER B Nord - SNCF Transilien
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
Es ist nicht mehr möglich, neue Anfragen für diesen Vorgang zu stellen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Kampagne haben, die jetzt abgeschlossen ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Monate mit weniger als 80 % Pünktlichkeit im Jahr 2021
- Feb
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Die Pünktlichkeitsrate lag 8 Monate lang auf der RER B-Achse Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye im Jahr 2021 unter 80%.
Bewerbungsschluss: 4. April 2022 um 23:59 Uhr