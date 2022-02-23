Erstattung im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit im Jahr 2022, RER B Süd - RATP
Robinson / Bourg-la-Reine, RER B
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.
Bei Fragen zu dieser Rückerstattungskampagne, die jetzt beendet ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Ihre Adresse
Die folgende Liste zeigt die Gemeinden, die an die Achse Robinson/Bourg-la-Reine angeschlossen sind. Sie müssen 2022 in einem von ihnen gelebt, gearbeitet oder studiert haben:
- Bourg-la-Reine
- Châtenay-Malabry
- Fontenay
- Le Plessis-Robinson
- L'Haÿ-les-Roses
- Dichtungen
Ihr Navigo-Paket
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie im Jahr 2022 erstattungsfähige Pakete besessen haben, nämlich:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Monat inklusive Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Monate mit weniger als 80 % Pünktlichkeit im Jahr 2022
- Jul
- Okt
- Dez
Die Pünktlichkeitsrate lag 3 Monate lang auf der Achse RER B Robinson / Bourg-la-Reine unter 80%. Sie müssen mindestens 3 monatliche Pauschalzahlungen in den betreffenden Monaten (Juli, Oktober, Dezember 2022) geleistet haben, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Erstattete Beträge
Unter Berücksichtigung der 3 Monate Pünktlichkeit von weniger als 80% dieser Achse im Jahr 2022 entspricht der Gesamterstattungsbetrag einem halben Monat Navigo-Paket, wenn Sie 3 monatliche Paketzahlungen unter den oben angegebenen Monaten gehalten haben.
Der Betrag variiert je nach Art des Pakets, das Sie im Dezember 2022 gekauft haben. ticket Richtwert gibt Ihnen die folgende Tabelle die Beträge an, die erstattet werden können.
|Art des gehaltenen Pakets
|zwischen 3 und 5 Monaten*
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-5
|10,50 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|9,60 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|9,35 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|9,10 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Student
|20,28 €
|imagine R -Schule
|20,28 €
*Gehalten in Monaten, in denen die Pünktlichkeit auf der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug
Bewerbungsschluss: 20. April 2023 um 23:59 Uhr