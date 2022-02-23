Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B
Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Rückerstattungskampagne haben, die jetzt abgeschlossen ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Um die von Ihnen eingereichten Rückerstattungsanträge zu finden und deren Status anzuzeigen, besuchen Sie die Tracking-Seite für Rückerstattungsanträge.
Die Achse der RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux hat im Jahr 2023 9 Monate Pünktlichkeit von weniger als 80 % angesammelt, was das Recht auf eine Rückerstattung eröffnet.
Um in den Genuss dieser Erstattung zu kommen, sind zwei Bedingungen erforderlich:
- Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die an diese Achse angeschlossen sind.
- Sie müssen in den Monaten, in denen die Pünktlichkeit im Jahr 2023 weniger als 80 % betrug, berechtigte Monats- oder Jahrespläne besessen haben.
Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.
Ihre Adresse
Die folgende Liste zeigt die Gemeinden, die an die Achse Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux angeschlossen sind. Sie müssen im Jahr 2023 in einem von ihnen gelebt, gearbeitet oder studiert haben:
- Antonius
- Ballainvilliers
- Bièvres
- Boullay
- Bourg-la-Reine
- Briis-sous-Forges
- Bures
- Cernay
- Champlan
- Châteaufort
- Châtenay-Malabry
- Chevreuse
- Chilly-Mazarin
- Wahl
- Courson-Monteloup
- Dampierre
- Fresnes
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Gif
- Gometz
- Gometz
- Igny
- Janvry
- Die Stadt des Waldes
- Die Molières
- Die Ulis
- L'Haÿ-les-Roses
- Limours
- Longjumeau
- Magny
- Marcoussis
- Massy
- Milon-la-Chapelle
- Morangis
- Nozay
- Orsay
- Palaiseau
- Pecqueuse
- Saclay
- Saint-Aubin
- Saint-Forget
- Saint-Jean
- Saint-Lambert
- Saint-Rémy
- Saulx
- Dichtungen
- Senlisse
- Toussus-le-Noble
- Vaugrigneuse
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- Villiers
- Wissous
Wenn Sie bereits ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto haben, überprüfen Sie in Ihrem persönlichen Bereich, ob Ihre Adresse auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie in eine dieser Gemeinden gezogen, gearbeitet oder studiert haben, bereiten Sie die erforderlichen Nachweise vor, um Ihren Antrag zu stellen.
Die Liste der akzeptierten Belege finden Sie in den FAQ von Île-de-France Mobilités.
Ihr Navigo-Paket
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie im Jahr 2023 erstattungsfähige Pakete besessen haben, nämlich:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Monat inklusive Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Monate mit weniger als 80 % Pünktlichkeit im Jahr 2023
- Jan
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Die Pünktlichkeitsrate lag 9 Monate lang auf der Achse der RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux unter 80%. Sie müssen mindestens 3 monatliche Pauschalzahlungen in den betreffenden Monaten geleistet haben, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Erstattete Beträge
Unter Berücksichtigung der 9 Monate Pünktlichkeit von weniger als 80 % dieser Achse im Jahr 2023 entspricht der Gesamterstattungsbetrag:
- ein halber Monat Navigo-Paket, wenn Sie zwischen 3 und 5 monatliche Paketzahlungen unter den oben angegebenen Monaten gehalten haben
- einen Monat Navigo-Paket, wenn Sie zwischen 6 und 9 monatliche Paketzahlungen unter den oben angegebenen Monaten gehalten haben
ticket Richtwert gibt Ihnen die folgende Tabelle die Beträge an, die erstattet werden können.
|Art des gehaltenen Pakets
|3 bis 5 Monate*
|6 bis 9 Monate*
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-5
|42,05 €
|84,10 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-3
|38,35 €
|76,70 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-4
|37,35 €
|74,70 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-5
|36,45 €
|72,90 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|42,05 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|38,35 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|37,35 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|36,45 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-5
|10,50 €
|21,00 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|9,60 €
|19,20 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|9,35 €
|18,70 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|9,10 €
|18,20 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|21,03 €
|42,05 €
|imagine R - Student
|20,28 €
|40,55 €
|imagine R -Schule
|20,28 €
|40,55 €
*Gehalten in Monaten, in denen die Pünktlichkeit auf der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug
Sie sind sich über Ihre Situation nicht sicher? Starten Sie einen Rückerstattungsantrag, Ihre Berechtigung wird Schritt für Schritt bewertet. Der Betrag, der an Sie ausgezahlt wird, wird automatisch vom System berechnet und während Ihres Antragsprozesses in Echtzeit angezeigt.
Bewerbungsschluss: 24. April 2024 um 23:59 Uhr