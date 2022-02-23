Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy, RER D
Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Rückerstattungskampagne haben, die jetzt abgeschlossen ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Um die von Ihnen eingereichten Rückerstattungsanträge zu finden und deren Status anzuzeigen, besuchen Sie die Tracking-Seite für Rückerstattungsanträge.
Die Achse der RER D Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy verzeichnete im Jahr 2023 eine Pünktlichkeit von weniger als 85 %, was das Recht auf eine Rückerstattung ausnahmsweise eröffnet.
Um in den Genuss dieser Erstattung zu kommen, sind zwei Bedingungen erforderlich:
- Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die an diese Achse angeschlossen sind.
- Sie müssen berechtigte Monats- oder Jahrespläne in den Monaten besessen haben, in denen die Pünktlichkeit im Jahr 2023 unbefriedigend war.
Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.
Ihre Adresse
Die folgende Liste zeigt die Gemeinden, die an die Achse Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy angeschlossen sind. Sie müssen im Jahr 2023 in einer der folgenden Gemeinden gelebt, gearbeitet oder studiert haben:
- Boussy-Saint-Antoine
- Brie-Comte-Robert
- Brunoy
- Combs
- Crosne
- Épinay
- Mandres
- Montgeron
- Périgny
- Quincy
- Santeny
- Servon
- Tigery
- Varennes-Jarcy
- Vigneux
- Villecresnes
- Yerres
Wenn Sie bereits ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto haben, überprüfen Sie in Ihrem persönlichen Bereich, ob Ihre Adresse auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie in eine dieser Gemeinden gezogen, gearbeitet oder studiert haben, bereiten Sie die erforderlichen Nachweise vor, um Ihren Antrag zu stellen.
Die Liste der akzeptierten Belege finden Sie in den FAQ von Île-de-France Mobilités.
Ihr Navigo-Paket
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie im Jahr 2023 erstattungsfähige Pakete besessen haben, nämlich:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Mois, einschließlich Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Monate mit unbefriedigender Pünktlichkeit im Jahr 2023
- Feb
- Jun
- Okt
- Nov
- Dez
Die Pünktlichkeitsrate war 5 Monate lang auf der Achse der RER D Montgeron - Crosne / Combs-La-Ville-Quincy im Jahr 2023 unbefriedigend. Sie müssen mindestens 3 monatliche Pauschalzahlungen in den betreffenden Monaten geleistet haben, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Erstattete Beträge
Angesichts der 5 Monate unbefriedigender Pünktlichkeit auf dieser Achse im Jahr 2023 entspricht der Betrag der Gesamtrückerstattung einem halben Monat Navigo-Paket, wenn Sie mindestens 3 monatliche Paketzahlungen unter den oben angegebenen Monaten gehalten haben.
ticket Richtwert gibt Ihnen die folgende Tabelle die Beträge an, die erstattet werden können.
|Art des gehaltenen Pakets
|zwischen 3 und 5 Monaten*
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-5
|10,50 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|9,60 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|9,35 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|9,10 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Student
|20,28 €
|imagine R -Schule
|20,28 €
*Häftlinge unter Monaten mit unbefriedigender Pünktlichkeit
Sie sind sich über Ihre Situation nicht sicher? Starten Sie einen Rückerstattungsantrag, Ihre Berechtigung wird Schritt für Schritt bewertet. Der Betrag, der an Sie ausgezahlt wird, wird automatisch vom System berechnet und während Ihres Antragsprozesses in Echtzeit angezeigt.
Bewerbungsschluss: 24. April 2024 um 23:59 Uhr