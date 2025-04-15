Pünktlichkeit 2024 - Tram-Train T12

Die Straßenbahnlinie T12, die von Transilien SNCF Voyageurs im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben wird, verzeichnete im Jahr 2024 7 Monate lang eine Pünktlichkeit von weniger als 80 %, was zu einer Rückerstattung berechtigt.

Um davon zu profitieren, müssen Sie zwei Bedingungen erfüllen:

Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die von dieser Achse bedient werden. Sie müssen in den betreffenden Monaten einen anrechenbaren Navigo-Plan (monatlich oder jährlich) besessen haben.

Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.