Anzeigegerät in der Station

Dieser Vorschlag war Gegenstand zweier Wünsche des Rates des Syndicat des Transports d'Île-de-France vom 13. Februar und 10. Juli 2013, die einstimmig angenommen wurden und die Umsetzung dieser Maßnahme forderten. In diesem Zusammenhang haben RATP und SNCF Transilien, Betreiber und Eigentümer der Bahnhöfe, unter der Schirmherrschaft von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und dem Ausschuss der Partner des öffentlichen Verkehrs partnerschaftliche Arbeiten unternommen, um die notwendigen Bestimmungen für die Einrichtung von Anzeigeflächen in Bahnhöfen für Nutzerverbände zu verabschieden.

Eine Charta definiert ticket die Bedingungen, unter denen RATP und SNCF Transilien, Betreiber und Eigentümer von Bahnhöfen, in ihnen Anzeigeflächen für Nutzerverbände einrichten, sowie die Regeln, zu deren Einhaltung sich jeder Partner verpflichtet, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems zu ermöglichen.

Île-de-France Mobilités als Träger des öffentlichen Verkehrs in der Ile de France und der Ausschuss der Partner des öffentlichen Verkehrs durch seinen Präsidenten und das Kollegium, das die Nutzer vertritt, sorgen für die Einhaltung der Charta durch die Partner.

Die RATP und SNCF Transilien legen somit jeweils für die ihnen gehörenden Anzeigeflächen die Bedingungen und praktischen Modalitäten des Systems fest, insbesondere: das Format der Anzeigetafel, die Anbringung der Werbetafeln in den Bahnhöfen und die Modalitäten der Lieferung der Plakate durch die Nutzerverbände und deren Anbringung in den Bahnhöfen.

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2014 wurde ein Experiment durchgeführt, um das Gerät in den von den Betreibern ausgewählten Stationen in Absprache mit den Verbänden zu kalibrieren. Am Ende dieses Testzeitraums organisierte Île-de-France Mobilités am 30. Januar 2015 in Anwesenheit von Verbänden (FNAUT-Ile-de-France, CADEB, COURB, CARRRO, SaDur) und Betreibern eine Rückmeldung, um die Ergebnisse mitzuteilen und die Bedingungen für eine Fortsetzung des Systems und seine mögliche Verlängerung zu prüfen.

Île-de-France Mobilités stützt sich auf das insgesamt positive Feedback der Verbände trotz einiger aufgetretener Schwierigkeiten und befürwortet eine schrittweise Verallgemeinerung des Anzeigesystems in einem für die Betreiber nachhaltigen Tempo.

Heute betrifft dieses Anzeigesystem, das auf das Transilien-Netz ausgeweitet wurde, fast dreißig Bahnhöfe der RATP- und SNCF-Netze.