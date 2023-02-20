Internetinformationen Personenbezogene Daten

Die Sammlung Ihrer Antworten.

Nachdem Sie nach dem Zufallsprinzip aus Verwaltungsakten gezogen wurden, wurden Sie kontaktiert, um an der Global Transport Survey teilzunehmen. Sie haben persönlich oder telefonisch einen Fragebogen zu Ihrem Haushalt, seinen Fahrzeugen und Ihren Fahrten an einem bestimmten Tag beantwortet.

Ihre Rechte auf Zugang und Berichtigung von Daten.

Sie können Ihr Recht auf Zugang und Berichtigung der Sie betreffenden Daten sowie Ihre postmortalen Rechte ausüben, indem Sie uns eine E-Mail an die folgende Adresse senden [email protected].

Die Pseudo-Anonymisierung Ihrer Antworten.

Sobald die Erhebung abgeschlossen ist, werden Ihre Antworten pseudoanonymisiert, indem Kontaktinformationen (Name, Vorname, Telefonnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse) entfernt und die verschiedenen Orte, die in Ihren Antworten auf den Fragebogen angegeben wurden, unkenntlich gemacht werden (Aggregation in einem Umkreis von 110 Metern). Diese Pseudo-Anonymisierung erfolgt innerhalb von maximal 4 Monaten nach Erhebung Ihrer Antworten. In jedem Fall wird sie durchgeführt, bevor die ersten statistischen Verarbeitungen vorgenommen werden.

Statistische Analyse der Antworten für 10 Jahre.

Die pseudoanonymisierten Aufzeichnungen der Umfrage werden von Île de France Mobilités verwendet, um die Reiseströme zu kennen, und nur in Form von aggregierten Ergebnissen veröffentlicht.

Die pseudoanonymisierten Aufzeichnungen, einschließlich aller während der Erhebung gemeldeten Orte (auf 110 Meter genau verwischt), werden institutionellen Partnern, Infrastrukturbetreibern sowie öffentlichen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt, die sie unter Wahrung der statistischen Vertraulichkeit zum Zwecke der Kenntnis der Reiseströme verwenden.

Unter Bezugnahme auf die befürwortende Stellungnahme des Nationalen Rates für statistische Informationen und in Anwendung des geänderten Gesetzes Nr. 51-711 vom 7. Juni 1951 über die Verpflichtung, Koordinierung und Vertraulichkeit in Bezug auf Statistiken.

Die als von allgemeinem Interesse anerkannte Global Transport Survey (EGT) erhielt die Visumnummer: 2023X706TR und den nicht obligatorischen Charakter, gültig für das Jahr 2023 (siehe Beschreibungsblatt). Bestellung im Zuge der Veröffentlichung.

Gemäß dem geänderten Gesetz Nr. 51-711 vom 7. Juni 1951 sind die Antworten auf diesen Fragebogen durch die statistische Geheimhaltung geschützt und für Île-de-France Mobilités bestimmt.

Für diese Umfrage gelten die Allgemeine Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 über den Datenschutz (DSGVO) und das Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten.

Das Forschungsinstitut TEST SA, CEREMA und die Gustave-Eiffel-Universität, die vom Ausschuss für die Vertraulichkeit der amtlichen Statistik autorisiert wurden, sind die einzigen Empfänger der Identifikationsdaten (Name und Kontaktdaten) gemäß den Bestimmungen von Artikel L. 212-4 des Kulturerbegesetzes. Sie werden von der Produktionsabteilung 5 Jahre lang aufbewahrt.

Die befragten Personen können ein Recht auf Zugang, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden Daten während der Aufbewahrungsfrist der Identifikationsdaten ausüben. Diese Rechte können beim Datenschutzbeauftragten der TEST SA ausgeübt werden, den Sie unter [email protected] kontaktieren können. Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich unter dpo@iledefrance-mobilités.fr an den Datenschutzbeauftragten von Île-de-France Mobilités wenden.

Wenn Sie es für notwendig halten, können Sie eine Beschwerde bei der CNIL einreichen.