Start der Covid-Mobilitätsumfrage

Eine große Umfrage zur Mobilität in der Île-de-France nach der Gesundheitskrise

Wie verändert die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit dem Coronavirus COVID-19 die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France? Werden Telearbeit oder Telestudien, die häufigere Nutzung von Lieferungen, aber auch andere "Teleaktivitäten" wie Kultur, Sport, Treffen mit Familie oder Freunden im Internet einen nachhaltigen Einfluss auf die Mobilität haben? Werden die Einwohner der Ile-de-France weiterhin so oft umziehen wie bisher oder werden sie mehr zu Hause bleiben?

Um mehr über die veränderten Mobilitätsgewohnheiten der Einwohner der Ile-de-France zu erfahren, wollte Île-de-France Mobilités eine große Umfrage zur Mobilität nach dem Lockdown starten.



Die gesammelten Daten werden es ermöglichen, Trends zu erkennen, um sich die Reisen von morgen vorzustellen und die neuen Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France zu erfüllen. Diese Umfrage wird telefonisch von der Firma TEST SA / Terre d'appel Field durchgeführt.

Was sind die Ziele dieser Umfrage?

Seit Beginn des Lockdowns im März 2019 wurden viele Beobachtungen zu Reisen und Mobilität gemacht : Zählungen (auf der Straße, auf Radwegen, in öffentlichen Verkehrsmitteln), Telefonumfragen, Analyse von Smartphone-Spuren... Diese Beobachtungen sagen viel darüber aus, wie Netzwerke aufgefordert wurden , sich zu bewegen, erlauben aber nicht zu wissen, wie sich Verhaltensweisen entwickeln: Wer bewegt sich weniger, mehr, anders? Wie wirken sich externe Zwänge (Gesundheitsvorschriften, Organisation von Arbeit, Schulbildung, Freizeitaktivitäten usw.) auf verschiedene Bevölkerungsgruppen aus und wie verändern diese Kategorien ihre Reisepraktiken?

Diese Umfrage wird die notwendigen Erkenntnisse liefern, um das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France besser zu verstehen.

Methodik und Ergebnisse

Die Umfrage wird im September 2020 per Telefon und Internet unter Tausenden von zufällig ausgewählten Einwohnern der Ile-de-France gestartet. In jedem Schuljahr beantworten zwischen 3.000 und 5.000 Einwohner der Ile-de-France einen Fragebogen, der sich hauptsächlich auf die am Tag vor der Umfrage unternommenen Reisen bezieht.

Die Analyse der Antworten wird es ermöglichen, die Veränderungen des Mobilitätsverhaltens im Vergleich zur Zeit vor der Eindämmung und dann im Laufe der Zeit zu verstehen.

Die Ergebnisse der Sammelwelle September-Oktober werden ab November verfügbar sein und von Île-de-France Mobilités über Omnil(Observatoire de la Mobilité en Île-de-France) geteilt.

Um die Vielfalt der Merkmale der Grundgesamtheit zu berücksichtigen und somit die statistische Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, die Umfrage zu beantworten, wenn Sie ausgelost wurden.

Da das Gesetz es zur strengsten Verpflichtung macht, bleiben Ihre Antworten vertraulich und werden nur zur Erstellung anonymer Statistiken verwendet, es werden keine kommerziellen Schritte unternommen.