Grand Paris Express: Informationstag für Betreiber

Der Grand Paris Express: ein Strukturierungsprojekt für die Ile-de-France

– 200 km Netz

– 65 neue Stationen

– eine automatische U-Bahn

Ein Projekt, das von mehreren Akteuren geleitet wird

Île-de-France Mobilités bezeichnet die Betreiber der Linien des Grand Paris Express-Netzes, ist Eigentümer des rollenden Materials und finanziert den Betrieb des Netzes (Betrieb/Wartung und Erneuerung);

die Société du Grand Paris ist Projekteigentümerin und Eigentümerin der Infrastrukturen;

RATP Infrastructures wird zum technischen Infrastrukturbetreiber ernannt.

Ein Informationstag, der den Betreibern offen steht, um die Herausforderungen des zukünftigen Wettbewerbs zu teilen

Um die Herausforderungen des Wettbewerbs zwischen den Linien 15, 16, 17 und 18 zu erläutern, organisiert Île-de-France Mobilités am Donnerstag, den 13. Juni 2019, eine Präsentation, die den Betreibern gewidmet ist, die sich über die Bedingungen informieren möchten, die für die Teilnahme an diesen Ausschreibungen erforderlich sind: Rollen, Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure, Merkmale und technische Besonderheiten des Netzes.

Die Präsentation wird auf Französisch und Englisch gehalten, und für diejenigen, die nicht nach Paris reisen können, wird eine Fernteilnahme möglich sein.

Auf den Informationsvormittag folgt ein Besuch der Metrofabrik, organisiert von der Société du Grand Paris (weitere Informationen zur Metrofabrik: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Um den Verlauf der Linien und den Fortschritt der Bauarbeiten zu verfolgen, besuchen Sie die Website der Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/

* Englisch unten *

Île-de-France Mobilités, die Behörde für öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France (Region Paris), ist für die Verwaltung der wettbewerbsfähigen Ausschreibung aller Verkehrsnetze in der Ile-de-France zuständig. Der Grand Paris Express, ein automatischer U-Bahn-Service für die zukünftigen Linien 15, 16, 17 und 18, wird das bestehende Verkehrsnetz vervollständigen, indem er den Einwohnern der Île-de-France eine sichere und zuverlässige Transportlösung bietet, die die Anforderungen an qualitativ hochwertige Dienstleistungen und wirtschaftliche Leistung erfüllt.

Der Grand Paris Express: ein Strukturierungsprojekt für die Region Île-de-France

– 200 km vom Netz entfernt

– 65 neue Stationen

– ein automatisches U-Bahn-System

Ein Projekt, das von mehreren Schauspielern geführt wurde

Île-de-France Mobilités unterstützt die Betreiber des Grand Paris Express-Netzes, besitzt den Lagerbestand und finanziert den Betrieb des Netzes (Betrieb/Wartung und Renewal);

Die Société du Grand Paris ist für die Planung und den Bau des Netzes und der Infrastruktur verantwortlich;

RATP Infrastructures agiert als technischer Infrastrukturmanager.

Ein Informationstag steht den Betreibern offen, um die Schritte des künftigen Ausschreibungsverfahrens mitzuteilen

Um die Herausforderungen der wettbewerblichen Ausschreibung für die Linien 15, 16, 17 und 18 zu teilen, organisiert Île-de-France Mobilités am Donnerstag, den 13. Juni 2019 eine Präsentation, die Betreibern gewidmet ist, die die Bedingungen kennen möchten, die erforderlich sind, um auf diese Aufrufe für Ausschreibungen zu reagieren: Rollen, Verantwortlichkeiten der verschiedenen Interessengruppen, Netzwerkmerkmale und technische Spezifikationen.

Die Präsentation wird auf Französisch und Englisch gehalten, und die Fernteilnahme wird für diejenigen verfügbar sein, die nicht nach Paris reisen können.

Der Informationstag wird mit einem Besuch der Fabrique du métro fortgesetzt, der von der Société du Grand Paris organisiert wird (weitere Informationen zur Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Um das Layout und den Fortschritt der Bauarbeiten zu verfolgen, besuchen Sie die Website der Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/