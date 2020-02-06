Grand Paris Express: Der Informationstag für Betreiber fand am 13. Juni statt

Ein Informationstag für Betreiber zu den Herausforderungen des künftigen Wettbewerbs

Um die Herausforderungen des Wettbewerbs zwischen den Linien 15, 16, 17 und 18 zu teilen, brachte Île-de-France Mobilités die Betreiber in Anwesenheit von RATP Infrastructure, dem designierten technischen Infrastrukturbetreiber, und der Société du Grand Paris, dem Auftraggeber und Eigentümer der Infrastrukturen, sowie der Generaldirektion für Verkehrs- und Meeresinfrastrukturen (DGITM) zusammen. Ziel dieses Austauschtreffens war es, ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um auf künftige Ausschreibungen für die Inbetriebnahme künftiger Linien zu reagieren: Rollen, Verantwortlichkeiten der verschiedenen Beteiligten, Merkmale und technische Besonderheiten des Netzes, Zeitplan.

Der Vormittag wurde mit einem Besuch der Fabrique du métro fortgesetzt, der von der Société du Grand Paris organisiert wurde und den Betreibern den Fortschritt der Arbeiten und technische Informationen über die Organisation der Linien 15, 16, 17 und 18 mitteilte.

Die Präsentationen vor den Betreibern können hier heruntergeladen werden: