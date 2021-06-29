Imagine R Scol'R Karte

Um von dieser Rückerstattung zu profitieren, müssen Sie zunächst eine Scol'R Junior-Karte besitzen, die für Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember des laufenden Jahres oder für Kinder bestimmt ist, die die Grundschule besuchen, und ein imagine R-Paket für das laufende Schuljahr erworben haben.

Um mehr über die einzureichenden Unterlagen, die Antragsfrist und das Verfahren zu erfahren, um diese Erstattung zu erhalten: