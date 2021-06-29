Das imagine R-Paket ermöglicht unbegrenzte Fahrten in der gesamten Île-de-France mit allen Verkehrsmitteln (außer Orlyval). Das Abonnement des Imagine R-Pakets erfolgt ausschließlich über das Internet.
Imagine R Scol'R Karte
Um die Mobilität von Kindern zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités eine 100%ige Rückerstattung des imagine R-Pakets für Inhaber einer Scol'R Junior-Karte an.
Zugängliche Verkehrsmittel für alle: Île-de-France Mobilités führt das kostenlose imagine R-Paket für Inhaber einer scol'R Junior-Karte ein.
Um von dieser Rückerstattung zu profitieren, müssen Sie zunächst eine Scol'R Junior-Karte besitzen, die für Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember des laufenden Jahres oder für Kinder bestimmt ist, die die Grundschule besuchen, und ein imagine R-Paket für das laufende Schuljahr erworben haben.
Um mehr über die einzureichenden Unterlagen, die Antragsfrist und das Verfahren zu erfahren, um diese Erstattung zu erhalten: