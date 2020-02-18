Preisgestaltung als Instrument der Sozialpolitik

Menschen in sozialen und finanziellen Schwierigkeiten

Mobilitätsgutscheine

Die ersten Maßnahmen zur Unterstützung der Mobilität schutzbedürftiger Gruppen gehen auf das Jahr 1998 zurück, als Mobilitätsgutscheine eingeführt wurden, die es den STP-Partnern ermöglichen, zugunsten der Mobilität von Arbeitssuchenden zu intervenieren, indem sie Beförderungsgutscheine im Wert von 4 oder 8 € verteilen, die die Begünstigten gegen tickets für den Transport zum vollen Tarif in der Region Paris eintauschen können. Die Finanzierung dieser Mobilitätsgutscheine erfolgt zu 30 % durch die STP und zu 70 % durch ihre Finanzierungspartner (hauptsächlich der Staat, die Region, die Departements und Assedic).

Mit der Entwicklung der Tarife für Solidarität im Verkehr ist der Kreis der Begünstigten von Mobilitätsgutscheinen eingeschränkt worden (Übertragung von CMU-C-Begünstigten und Empfängern von ASS, RMI und API auf das System der Transport Solidarity Pricing), so dass Mobilitätsgutscheine jetzt hauptsächlich von lokalen Missionen und PAIO (Permanences d'Accueil, Information und Orientierung) nur für junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren in der Region Ile-de-France auf einem Integrationsweg, um ihnen bei ihren gelegentlichen Reisen zu helfen (Finanzierung Île-de-France Mobilités-Région). Das Departement Val-de-Marne verteilt sie auch an junge Menschen unter 25 Jahren, die nicht von der Region unterstützt werden, an Empfänger der Beihilfe für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt (ARE) zu einem Mindestsatz und an sehr benachteiligte Personen in Form einer einmaligen Hilfe nach Bewertung durch den Sozialdienst.

Tarife für Solidarität Transport

Das SRU-Gesetz vom 13. Dezember 2000 verpflichtet die städtischen Verkehrsbehörden, Ermäßigungen von mindestens 50 % auf die Beförderungs tickets für Personen vorzunehmen, deren Mittel unter der Obergrenze liegen, die den Anspruch auf CMU-C (Universal – Supplementary Medical Coverage) begründet.

In Anwendung dieses Gesetzes hat Île-de-France Mobilités 2001 die Solidaritätskarte Transport eingeführt, die für Begünstigte der CMU-C oder der staatlichen medizinischen Hilfe (AME) zugänglich ist. Diese Karte ermöglichte es, den Kauf von Tickets und Tickets zu einem ermäßigten Preis zu rechtfertigen. Ab 2004 eröffnete es auch das Recht auf einen Rabatt von 50% auf wöchentliche und monatliche zonale Abonnements. Die daraus resultierenden Einnahmeverluste wurden von Île-de-France Mobilités getragen.

Im Jahr 2006 wollte die Region proaktiver mit Menschen in prekären Situationen intervenieren, einerseits durch die Integration neuer Zielgruppen zugunsten von Solidarité Transport (Empfänger von ASS, RMI und API) und andererseits durch eine Erhöhung der Ermäßigung: von 50 % auf 75 % Rabatt auf Abonnements, und die Einführung von Free Transport Packages (Navigo Free) für RMI-Empfänger (jetzt RSA) im Jahr 2007. Daraufhin wurde zwischen Île-de-France Mobilités und der Region eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, die die Zahlung eines jährlichen Pauschalzuschusses durch die Region an Île-de-France Mobilités vorsieht, der einen Teil der zusätzlichen Einnahmeverluste abdeckt, die durch die Ausweitung des Geltungsbereichs der Transportsolidaritätstarife über die gesetzliche Anordnung einer Ermäßigung von 50 % hinaus entstehen.

Im Jahr 2016 änderte der neue Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France die Bedingungen für die Vergabe der Transportsolidaritätstarife, indem er die Begünstigten der AME ausschloss.

Kostenlos für Jugendliche in der Integration

Im Jahr 2010 wollte die Region Ile-de-France, die für die Ausbildung und berufliche Eingliederung junger Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zur Beschäftigung zuständig ist, ihre Maßnahmen zur Förderung ihrer Mobilität, die oft ein Hindernis für ihre Integration darstellt, verstärken, indem sie ihren regelmäßigen Reisebedarf deckt. Im Jahr 2011 wurde dann eine kostenlose Ausbildung für Auszubildende im Alter von 16 bis 25 Jahren geschaffen, die an den folgenden Programmen des regionalen öffentlichen Dienstes für Ausbildung und berufliche Integration teilnehmen: Avenir Jeunes, Regionalprogramm "Qualifiant" oder Schule der zweiten Chance.

Dieser kostenlose Zugang in Form eines kostenlosen Navigo-Pakets, das die Auszubildenden für die Dauer ihres Praktikums jeden Monat aufladen können, wird von der Region Ile-de-France über eine Finanzierungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités finanziert: Jede monatliche kostenlose Zahlung, die einem jungen Menschen in der Integration gewährt wird, unterliegt somit einem Zuschuss der Region an Île-de-France Mobilités.

Ältere Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen

Amethyst-Paket

Die 2013 eingeführten Amethyst-Pakete ersetzen die früheren magnetischen tickets Amethyst-, Rubin- und Smaragdkarten. Sie sind für bedürftigkeitsabhängige ältere und/oder behinderte Menschen sowie für Veteranen bestimmt.

Dieses System ist insofern besonders, als es vollständig von den Departementsräten finanziert wird. Letztere kaufen Amethyst-Pakete von Comutitres (der EIG der Beförderer, zu denen RATP, SNCF und Optile gehören) zu dem von Île-de-France Mobilités festgelegten Preis. Anschließend verteilen sie sie gemäß den von Île-de-France Mobilités festgelegten Rahmenkriterien an die Begünstigten ihrer Wahl. Die Bedingungen für die Zuweisung können daher von einem Departement zum anderen variieren: Förderkriterien (Alter, Höhe der Ressourcen, Aufenthaltsdauer im Departement), Zoneneinteilung des verteilten Pakets, Festlegung oder Nichtfestsetzung eines finanziellen Beitrags des Begünstigten zur Erlangung des ticket. Diese Unterschiede erklären teilweise die Variabilität der Durchdringungsrate des Geräts zwischen den Abteilungen.

ONAC- und Blindheitstarifvorteile

Inhaber eines ONAC-Ausweises (ausgestellt vom Nationalen Amt für Veteranen und Kriegsopfer) und Inhaber eines Behindertenausweises mit dem Vermerk Blindheit in der Region Ile-de-France profitieren je nach Fall von Ermäßigungen auf Tickets und Tickets oder kostenlosem Eintritt für sich selbst und / oder ihre Begleitperson.

Diese verschiedenen Tarifvorteile, die in den Nachkriegsjahren von SNCF und RATP getrennt eingeführt wurden (erster ermäßigter Fahrpreis auf dem U-Bahn-Ticket für Kriegsversehrte im Jahr 1930), wurden Anfang der 1980er Jahre schrittweise zwischen diesen beiden öffentlichen Betreibern harmonisiert (für Begünstigte mit Wohnsitz in der Ile-de-France), bevor sie in jüngerer Zeit auf Busnetze privater Betreiber ausgeweitet wurden (Dezember 2012 für blinde Zivilisten, Dezember 2014 für Kriegsbeschädigte).

Die Einnahmeverluste, die sich aus der Harmonisierung und Ausweitung dieser Tarifvorteile ergeben, werden von Île-de-France Mobilités getragen.

PAM-spezifischer Service

PAM ist ein spezialisierter On-Demand-Transportdienst für Menschen mit Behinderungen, der in erster Linie Personen mit einem Behinderungsgrad von mehr als 80% vorbehalten ist. Es wird auf Departementsebene durch Delegation der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwaltet, aber der Fahrpreis bleibt von Île-de-France Mobilités festgelegt.

Die Differenz zwischen den Kosten der Fahrten, wie sie in den zwischen den Departements und ihrem Betreiber geschlossenen Verträgen festgelegt sind, und dem vom Nutzer gezahlten Tarif (der durchschnittlich 14 % der Kosten der Fahrt abdeckt) wird zwischen dem Departement, der Region und Île-de-France Mobilités im Rahmen einer zuvor festgelegten Obergrenze dreiseitig gedeckt. Das Ministerium hat die Möglichkeit, proaktiver zu intervenieren, indem es einen Teil des Tarifs auf Kosten des Benutzers übernimmt.

Paratransit

Île-de-France Mobilités übernimmt die Kosten für die Schülerbeförderung von Schülern, Auszubildenden und behinderten Studenten mit Wohnsitz in der Ile-de-France, die die öffentlichen Verkehrsmittel entweder wegen ihrer Ungeeignetheit oder wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht nutzen können.

Diese Unterstützung, die der positiven Stellungnahme des Departementshauses für Behinderte (MDPH) unterliegt, zu dem der Wohnsitz des Schülers, Auszubildenden oder Studenten gehört, betrifft eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit (außer in Sonderfällen).

Es kann zwei verschiedene Formen annehmen:

Implementierung des Transportdienstes durch Île-de-France Mobilités (Taxis, Krankenwagen, VSL, Transportunternehmen), je nach Wohnort, Schule und den spezifischen Bedürfnissen der Schüler

Erstattung der mit dem Privatfahrzeug durchgeführten Beförderung auf der Grundlage eines von Île-de-France Mobilités festgelegten Kilometersatzes und gegen Vorlage einer Teilnahmebescheinigung der Schule

Der Staat trägt über den Schultransportzuschuss, den er seit der Dezentralisierung jährlich an Île-de-France Mobilités zahlt, weitgehend zur Finanzierung des Paratransits bei.