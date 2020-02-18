Preisgestaltung als Instrument der Sozialpolitik

Veröffentlicht am

Überblick über die verschiedenen sozialen Preisgestaltungssysteme, Subventionskreisläufe, das Volumen der Begünstigten und die Vorsteuersätze der verschiedenen Sozialtarife.

Übersicht der Geräte

In der Ile-de-France nimmt die sogenannte "soziale" Preisgestaltung verschiedene Formen an, von denen einige kumulativ sein können:

Der Begriff "soziale Preisgestaltung" umfasst für einige tickets Ermäßigungen, die eher kommerzieller Natur sind, sofern die Anspruchsberechtigung für diese Ermäßigungen nicht systematisch von Kriterien der finanziellen Ressourcen oder des Status (Kindertarife, Jugendtarife usw.) abhängt.

Spezifische Tickets

Sie sind bestimmten Zielgruppen vorbehalten und entsprechen meist Rabatten auf bestimmte bestehende tickets (halber Preis auf Einzel tickets, 55%, 75% oder 100% Rabatt auf Zonenabonnements). Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) definiert diese tickets (auf eigene Initiative oder auf Initiative der Partnergemeinden), ihre Tarife und die förderfähigen Zielgruppen. Diese Tarifsenkungen im Vergleich zur vorherigen Situation führen zu Einnahmeverlusten für die Beförderer, die je nach Fall von Île-de-France Mobilités und/oder den lokalen Behörden, die die Umsetzung der Maßnahme beantragt haben, ausgeglichen werden. Bei der Umsetzung der sozialen Preisgestaltung stützt sich Île-de-France Mobilités auf Partner (CAF, Departementsräte usw.) und auf an anderer Stelle festgelegte Förderkriterien (administrative Anerkennung einer Behinderung, Sozialhilfe usw.).

Mobilitätsgutscheine

Mobilitätsgutscheine sind eine Geldreserve, mit der die Begünstigten tickets zum vollen Tarif für den Transport in der Region Île-de-France kaufen können. Sie werden von Île-de-France Mobilités und lokalen Behörden kofinanziert, die sie an ein Publikum ihrer Wahl verteilen möchten (gemäß den von Île-de-France Mobilités festgelegten Kriterien).

Sozialhilfe der Gemeinschaft

Die von der Region, den Departements, den Gemeinden usw. gewährten Sozialhilfen reduzieren die von den Nutzern zu tragenden Transportkosten. Sie können, je nach Wahl der Gemeinschaften, alle Nutzer betreffen oder nur bestimmten Nutzersegmenten vorbehalten sein.

Diese Unterstützung kann folgende Formen annehmen:

  • Subventionen Drittzahler, wobei der Betrag der Subvention von der Gemeinschaft an die Beförderer gezahlt wird und den Kaufpreis für den Beihilfeempfänger um den gleichen Betrag senkt;
  • Erstattungen: In diesem Fall schießt der Nutzer die Kosten für seine ticket im Voraus vor und erhält einen Teil oder die gesamte Erstattung durch die Gemeinschaft a posteriori.

Dieser Fall der Intervention zur Unterstützung des Kaufs von ticket fällt streng genommen nicht unter die soziale Preisgestaltung in der Region Paris, da er nicht zur Schaffung eines spezifischen ticket für den Transport zu einem ermäßigten Tarif führt (auch wenn er für den Nutzer die gleichen Folgen in Bezug auf die Senkung der Transportkosten hat). Diese Interventionsmethode ermöglicht es den lokalen Behörden, die Mobilität der Öffentlichkeit ihrer Wahl zu unterstützen, unabhängig von den vom STIF für seine sozialen tickets festgelegten Kriterien, indem sie ihnen beispielsweise kostenlose oder ermäßigte Transport tickets verteilen, die sie zuvor aus der Tarifklasse "alle Zielgruppen" der Ile-de-France gekauft haben.

Liste der spezifischen ermäßigten tickets und der damit verbundenen Beihilfen
  • Amethyst: Fachbereichszuschuss
  • Imagine R: Zuschuss oder Erstattung durch bestimmte Abteilungen; Beihilfen bestimmter Gemeinden; Arbeitgebererstattung (insbesondere für Auszubildende)
  • Navigo Solidarity: Erstattung durch den Arbeitgeber
  • Kostenlose Jugendliche in der Integration
  • Pass'Local: Zuschuss der Kommunen
  • Schulabonnements: Zuschuss der Fachbereiche; Beihilfen von bestimmten Gemeinden

Je nach tickets und Herkunft ihrer Umsetzung sind die Finanzierungs-/Kompensationsmechanismen unterschiedlich (siehe Details unten). Die gewährten Tarifsenkungen führen nämlich zu Einnahmeverlusten für die Beförderer im Vergleich zum Vollpreisverkauf.

Entschädigung für entgangene Einnahmen

Die Einführung oder Ausweitung von Sozialtarifen führt in der Regel zu Einnahmeverlusten für die Beförderer, da die Öffentlichkeit, die zuvor mit tickets Volltarifen gereist ist, nun tickets zu günstigeren Tarifen kaufen kann.

Île-de-France Mobilités kompensiert dann diese Einnahmeverluste für die Beförderer, indem sie ihren Beitrag bis zur Höhe des a priori geschätzten Verlusts erhöht. Wenn die eingeführten Sozialtarife auf Antrag einer lokalen Behörde (Region, Departement usw.) festgelegt werden, schließt Île-de-France Mobilités eine Finanzierungsvereinbarung mit dieser Gebietskörperschaft, die die Last des Ausgleichs ganz oder teilweise auf die Gemeinschaft überträgt.

Reaktion der Gemeinschaft

Kommunen können auf zwei Arten in die soziale Preisgestaltung eingreifen:

  • eine Gemeinde, die Mitglied des Rates des Syndicat des Transports d'Île-de-France ist, kann die Schaffung eines ticket zu einem Sozialtarif oder einer Sozialermäßigung vorschlagen; die genannte Maßnahme muss vom Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France genehmigt werden;
  • oder indem er als Drittzahler auf den Teil "Tarifeinnahmen" eingreift

Unterschiedliche Interventionsmodalitäten der Gemeinschaft

Die finanzielle Intervention einer Gemeinschaft kann zwei Formen annehmen:

  • zwischen Île-de-France Mobilités und der lokalen Behörde wird eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, wobei die Höhe der von der Gemeinde gezahlten Subvention in der Regel ein indexierter Pauschalbetrag ist, der ursprünglich so festgelegt wurde, dass der a priori geschätzte Einnahmeverlust ganz oder teilweise gedeckt wird;
  • die Gemeinschaft kauft die tickets (Amethyst) oder fungiert als Drittzahler, d. h. sie zahlt für jedes verkaufte ticket direkt an den Beförderer einen Zuschuss, der den gesamten oder einen Teil des Tarifs abdeckt.
Subventionskanäle

Die Eingriffe der Gebietskörperschaften durch Drittzahlungen, da sie den von den Nutzern gezahlten Preis im Vergleich zu dem von Île-de-France Mobilités festgelegten Regionaltarif ändern, führen zu Unterschieden zwischen den Departements und den Gemeinden, die die Lesbarkeit der regionalen Tarife beeinträchtigen können.

Die Zielgruppen der von Île-de-France Mobilités definierten sozialen Preisgestaltung

Jugend

Junge Menschen fallen nicht unter die soziale Preisgestaltung im engeren Sinne, da die spezifischen Tarife, von denen sie profitieren, nicht durch Einkommenskriterien gestützt werden (mit Ausnahme der Börsensätze für Imagine R-Pakete). Neben der kommerziellen Motivation, die zukünftige Kundschaft von morgen anzuziehen und zu halten, ist die Einführung ermäßigter Tarife für junge Menschen jedoch durch mehrere soziale oder Gerechtigkeitsüberlegungen gerechtfertigt: Junge Menschen sind oft gefangen, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen (fehlender Führerschein und/oder Fahrzeug), sie profitieren nicht von der 50%igen Arbeitgebererstattung auf Abonnements, wenn sie in der Schule sind, Das Einkommen junger Arbeitnehmer ist zu Beginn ihrer Karriere niedriger usw.

Neben dem kostenlosen Eintritt für Kinder unter 4 Jahren gibt es mehrere tickets zu Vorzugspreisen für Jugendliche im Alter von 4 bis 26 Jahren:

  • Halbtax auf Tickets und Tickets für Kinder von 4 bis unter 10 Jahren;
  • Imagine R-Schulpakete "alle Zonen" (seit Beginn des Schuljahres 2015), deren Preis 43% des Preises eines Navigo-Jahrespakets "alle Zonen" entspricht; Zusätzlich zu diesem von STIF und der Region Ile-de-France finanzierten Vorzugssatz kann eine zusätzliche Beihilfe der Departementsräte gewährt werden, die den Kaufpreis des ticket für Familien senkt;
  • Imagine R Student All-Zone-Pakete (seit Beginn des Schuljahres 2015), mit einem Tarif, der etwas weniger als die Hälfte des Preises des Navigo-Jahrespakets für alle Zonen beträgt; dieser Tarifvorteil wird von Île-de-France Mobilités und der Region Ile-de-France finanziert, und das Departement Val de Marne bietet die Erstattung von 50 % des Fahrpreises an;
  • Ticket Jeunes Week-end, entspricht einem halben Mobilis-Tarif, für Jugendliche unter 26 Jahren.

Jugendliche in der Schule können unter bestimmten Voraussetzungen auch spezielle Schulabonnements abschließen: Schulkarten, reguläre Linienbusse oder Scol'R-Karte, wenn sie die speziellen Schulrouten nutzen ("Schulbus"). Diese spezifischen tickets und Dienstleistungen werden zum Teil durch den Schultransportzuschuss finanziert, den der Staat seit der Dezentralisierung jährlich an Île-de-France Mobilités zahlt.

Weitere Informationen zu den tickets und ihren Nutzungsbedingungen finden Sie im Abschnitt Jugendtarife.

Menschen in sozialen und finanziellen Schwierigkeiten

Mobilitätsgutscheine

Die ersten Maßnahmen zur Unterstützung der Mobilität schutzbedürftiger Gruppen gehen auf das Jahr 1998 zurück, als Mobilitätsgutscheine eingeführt wurden, die es den STP-Partnern ermöglichen, zugunsten der Mobilität von Arbeitssuchenden zu intervenieren, indem sie Beförderungsgutscheine im Wert von 4 oder 8 € verteilen, die die Begünstigten gegen tickets für den Transport zum vollen Tarif in der Region Paris eintauschen können. Die Finanzierung dieser Mobilitätsgutscheine erfolgt zu 30 % durch die STP und zu 70 % durch ihre Finanzierungspartner (hauptsächlich der Staat, die Region, die Departements und Assedic).

Mit der Entwicklung der Tarife für Solidarität im Verkehr ist der Kreis der Begünstigten von Mobilitätsgutscheinen eingeschränkt worden (Übertragung von CMU-C-Begünstigten und Empfängern von ASS, RMI und API auf das System der Transport Solidarity Pricing), so dass Mobilitätsgutscheine jetzt hauptsächlich von lokalen Missionen und PAIO (Permanences d'Accueil, Information und Orientierung) nur für junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren in der Region Ile-de-France auf einem Integrationsweg, um ihnen bei ihren gelegentlichen Reisen zu helfen (Finanzierung Île-de-France Mobilités-Région). Das Departement Val-de-Marne verteilt sie auch an junge Menschen unter 25 Jahren, die nicht von der Region unterstützt werden, an Empfänger der Beihilfe für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt (ARE) zu einem Mindestsatz und an sehr benachteiligte Personen in Form einer einmaligen Hilfe nach Bewertung durch den Sozialdienst.

Tarife für Solidarität Transport

Das SRU-Gesetz vom 13. Dezember 2000 verpflichtet die städtischen Verkehrsbehörden, Ermäßigungen von mindestens 50 % auf die Beförderungs tickets für Personen vorzunehmen, deren Mittel unter der Obergrenze liegen, die den Anspruch auf CMU-C (Universal – Supplementary Medical Coverage) begründet.

In Anwendung dieses Gesetzes hat Île-de-France Mobilités 2001 die Solidaritätskarte Transport eingeführt, die für Begünstigte der CMU-C oder der staatlichen medizinischen Hilfe (AME) zugänglich ist. Diese Karte ermöglichte es, den Kauf von Tickets und Tickets zu einem ermäßigten Preis zu rechtfertigen. Ab 2004 eröffnete es auch das Recht auf einen Rabatt von 50% auf wöchentliche und monatliche zonale Abonnements. Die daraus resultierenden Einnahmeverluste wurden von Île-de-France Mobilités getragen.

Im Jahr 2006 wollte die Region proaktiver mit Menschen in prekären Situationen intervenieren, einerseits durch die Integration neuer Zielgruppen zugunsten von Solidarité Transport (Empfänger von ASS, RMI und API) und andererseits durch eine Erhöhung der Ermäßigung: von 50 % auf 75 % Rabatt auf Abonnements, und die Einführung von Free Transport Packages (Navigo Free) für RMI-Empfänger (jetzt RSA) im Jahr 2007. Daraufhin wurde zwischen Île-de-France Mobilités und der Region eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, die die Zahlung eines jährlichen Pauschalzuschusses durch die Region an Île-de-France Mobilités vorsieht, der einen Teil der zusätzlichen Einnahmeverluste abdeckt, die durch die Ausweitung des Geltungsbereichs der Transportsolidaritätstarife über die gesetzliche Anordnung einer Ermäßigung von 50 % hinaus entstehen.

Im Jahr 2016 änderte der neue Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France die Bedingungen für die Vergabe der Transportsolidaritätstarife, indem er die Begünstigten der AME ausschloss.

Kostenlos für Jugendliche in der Integration

Im Jahr 2010 wollte die Region Ile-de-France, die für die Ausbildung und berufliche Eingliederung junger Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zur Beschäftigung zuständig ist, ihre Maßnahmen zur Förderung ihrer Mobilität, die oft ein Hindernis für ihre Integration darstellt, verstärken, indem sie ihren regelmäßigen Reisebedarf deckt. Im Jahr 2011 wurde dann eine kostenlose Ausbildung für Auszubildende im Alter von 16 bis 25 Jahren geschaffen, die an den folgenden Programmen des regionalen öffentlichen Dienstes für Ausbildung und berufliche Integration teilnehmen: Avenir Jeunes, Regionalprogramm "Qualifiant" oder Schule der zweiten Chance.

Dieser kostenlose Zugang in Form eines kostenlosen Navigo-Pakets, das die Auszubildenden für die Dauer ihres Praktikums jeden Monat aufladen können, wird von der Region Ile-de-France über eine Finanzierungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités finanziert: Jede monatliche kostenlose Zahlung, die einem jungen Menschen in der Integration gewährt wird, unterliegt somit einem Zuschuss der Region an Île-de-France Mobilités.

Ältere Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen

Amethyst-Paket

Die 2013 eingeführten Amethyst-Pakete ersetzen die früheren magnetischen tickets Amethyst-, Rubin- und Smaragdkarten. Sie sind für bedürftigkeitsabhängige ältere und/oder behinderte Menschen sowie für Veteranen bestimmt.

Dieses System ist insofern besonders, als es vollständig von den Departementsräten finanziert wird. Letztere kaufen Amethyst-Pakete von Comutitres (der EIG der Beförderer, zu denen RATP, SNCF und Optile gehören) zu dem von Île-de-France Mobilités festgelegten Preis. Anschließend verteilen sie sie gemäß den von Île-de-France Mobilités festgelegten Rahmenkriterien an die Begünstigten ihrer Wahl. Die Bedingungen für die Zuweisung können daher von einem Departement zum anderen variieren: Förderkriterien (Alter, Höhe der Ressourcen, Aufenthaltsdauer im Departement), Zoneneinteilung des verteilten Pakets, Festlegung oder Nichtfestsetzung eines finanziellen Beitrags des Begünstigten zur Erlangung des ticket. Diese Unterschiede erklären teilweise die Variabilität der Durchdringungsrate des Geräts zwischen den Abteilungen.

ONAC- und Blindheitstarifvorteile

Inhaber eines ONAC-Ausweises (ausgestellt vom Nationalen Amt für Veteranen und Kriegsopfer) und Inhaber eines Behindertenausweises mit dem Vermerk Blindheit in der Region Ile-de-France profitieren je nach Fall von Ermäßigungen auf Tickets und Tickets oder kostenlosem Eintritt für sich selbst und / oder ihre Begleitperson.
Diese verschiedenen Tarifvorteile, die in den Nachkriegsjahren von SNCF und RATP getrennt eingeführt wurden (erster ermäßigter Fahrpreis auf dem U-Bahn-Ticket für Kriegsversehrte im Jahr 1930), wurden Anfang der 1980er Jahre schrittweise zwischen diesen beiden öffentlichen Betreibern harmonisiert (für Begünstigte mit Wohnsitz in der Ile-de-France), bevor sie in jüngerer Zeit auf Busnetze privater Betreiber ausgeweitet wurden (Dezember 2012 für blinde Zivilisten, Dezember 2014 für Kriegsbeschädigte).

Die Einnahmeverluste, die sich aus der Harmonisierung und Ausweitung dieser Tarifvorteile ergeben, werden von Île-de-France Mobilités getragen.

PAM-spezifischer Service

PAM ist ein spezialisierter On-Demand-Transportdienst für Menschen mit Behinderungen, der in erster Linie Personen mit einem Behinderungsgrad von mehr als 80% vorbehalten ist. Es wird auf Departementsebene durch Delegation der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwaltet, aber der Fahrpreis bleibt von Île-de-France Mobilités festgelegt.

Die Differenz zwischen den Kosten der Fahrten, wie sie in den zwischen den Departements und ihrem Betreiber geschlossenen Verträgen festgelegt sind, und dem vom Nutzer gezahlten Tarif (der durchschnittlich 14 % der Kosten der Fahrt abdeckt) wird zwischen dem Departement, der Region und Île-de-France Mobilités im Rahmen einer zuvor festgelegten Obergrenze dreiseitig gedeckt. Das Ministerium hat die Möglichkeit, proaktiver zu intervenieren, indem es einen Teil des Tarifs auf Kosten des Benutzers übernimmt.

Paratransit

Île-de-France Mobilités übernimmt die Kosten für die Schülerbeförderung von Schülern, Auszubildenden und behinderten Studenten mit Wohnsitz in der Ile-de-France, die die öffentlichen Verkehrsmittel entweder wegen ihrer Ungeeignetheit oder wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht nutzen können.

Diese Unterstützung, die der positiven Stellungnahme des Departementshauses für Behinderte (MDPH) unterliegt, zu dem der Wohnsitz des Schülers, Auszubildenden oder Studenten gehört, betrifft eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit (außer in Sonderfällen).

Es kann zwei verschiedene Formen annehmen:

  • Implementierung des Transportdienstes durch Île-de-France Mobilités (Taxis, Krankenwagen, VSL, Transportunternehmen), je nach Wohnort, Schule und den spezifischen Bedürfnissen der Schüler
  • Erstattung der mit dem Privatfahrzeug durchgeführten Beförderung auf der Grundlage eines von Île-de-France Mobilités festgelegten Kilometersatzes und gegen Vorlage einer Teilnahmebescheinigung der Schule

Der Staat trägt über den Schultransportzuschuss, den er seit der Dezentralisierung jährlich an Île-de-France Mobilités zahlt, weitgehend zur Finanzierung des Paratransits bei.

Umfang der Begünstigten und Durchdringungsrate der verschiedenen Sozialtarife

Anzahl der Begünstigten

(*): Tickets und Halbtax-Tickets werden unterschiedslos von den verschiedenen Kategorien berechtigter Zuschauer genutzt. Aus den aggregierten Verkaufsdaten lässt sich nicht genau erkennen, welcher Anteil der Tickets und Halbtax-Tickets von einer bestimmten Kategorie genutzt wird.

Durchdringungsrate

Die Berechnung der Durchdringungsrate eines Systems durch Vergleich des Volumens der wirtschaftlichen Eigentümer mit dem Volumen der potenziellen Begünstigten erfordert die Fähigkeit, sowohl den Zähler als auch den Nenner genau zu zählen. Diese genaue Kenntnis ist angesichts der Vielzahl der sich überschneidenden Förderkriterien (Alter, Status, Einkommen usw.) und der Sensibilität bestimmter Sozialdaten nicht immer möglich. Daher handelt es sich bei den unten dargestellten Daten nur um Schätzungen.

Diese Durchdringungsraten mögen einigen recht niedrig erscheinen, insbesondere in tickets, die kostenlosen Transport anbieten. Sie sind jedoch im Allgemeinen zufriedenstellend in Bezug auf die Durchdringungsraten anderer sozialer Maßnahmen, die keinen finanziellen Ausgleich erfordern (soziale Mindestleistungen, CMU-C, soziale Energietarife).

Mehrere Faktoren können in der Tat erklären, warum Personen, die Anspruch auf Ermäßigungen oder kostenlosen Transport haben, diese Geräte nicht beantragen:

  • Nichtnutzung öffentlicher Verkehrsmittel (geringe Mobilität oder Nutzung alternativer Verkehrsmittel)
  • Wettbewerb zwischen bestimmten tickets (z. B. Wahl zwischen t+ Halbtax-Tickets, Schulbuskarte und Imagine R-Paket für einige Schüler)
  • mangelnde Kenntnis der Tarifspanne und ihrer Rechte bei den Zielgruppen
  • tatsächliche oder vermeintliche Komplexität der Verfahren,
  • Angst vor dem Stigma, mit einem sozialen ticket usw. zu reisen.