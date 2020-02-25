Bekämpfung von Belästigung im Transportwesen

Stärkung der Verkehrssicherheit, die gleichen Notrufnummern für RATP und SNCF, die 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag verfügbar sind: per SMS 31177 und telefonisch 3117

Eine gemeinsame Sensibilisierungskampagne

Auf Anregung von Valérie Pécresse haben die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF Transilien beschlossen, ab dem 5. März 2018 gemeinsam eine umfassende Kommunikationskampagne zu starten, die im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz der Ile-de-France sichtbar ist, um die Fahrgäste für den Kampf gegen Belästigung zu sensibilisieren.

Auf Schock oder Angst vor Repressalien reagieren die anwesenden Opfer und Zeugen in der Regel nicht.

Diese Kampagne zielt darauf ab, Reisende für das Thema zu sensibilisieren, sie zu befähigen und einzubeziehen, indem sie zeigt, dass jeder eine Rolle im Kampf gegen Belästigung spielen muss, indem er insbesondere an gute Reflexe erinnert. Die Herausforderung dieser Kampagne besteht auch darin, konkrete Antworten zu geben, indem Instrumente zur Meldung von Belästigung wie Warnnummern (3117 und SMS 31177), Anrufterminals bekannt gemacht oder sogar Agenten in öffentlichen Verkehrsmitteln gewarnt werden.

Belästigung im Transportwesen, eine Realität

  • 43 % der schweren Gewalt gegen Frauen in der Île-de-France finden in Verkehrsmitteln statt, verglichen mit 40 % auf der Straße und 17 % in anderen Räumen (INED-Umfrage Virage 2015 – 2018).
  • Laut einer Fnaut-Umfrage aus dem Jahr 2016 geben 87 % der weiblichen Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel an, bereits Opfer von sexistischer Belästigung, sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung in öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen zu sein.
  • 6 von 10 Frauen befürchten einen Überfall oder Diebstahl in Verkehrsmitteln in der Region Paris, verglichen mit 3 von 10 Männern.
  • In den Jahren 2014-2015 erstatteten 458 Opfer Anzeige wegen sexueller Gewalt im Transportwesen.
  • Von den Frauen, die von Fnaut für die bereits erwähnte Studie befragt wurden, befanden sich 46% in einer Situation, in der sie nicht reagierten oder nicht reagieren konnten.

Sexuelle Belästigung ist eine Straftat

Während einige versuchen mögen, mit der Realität sexueller Belästigung umzugehen, um ihre Gewalt zu leugnen, ist sie gesetzlich sehr klar definiert.

Es ist wichtig, einen Angriff schnell zu melden und die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam zu machen. Sexuelle Belästigung ist nach dem Strafgesetzbuch strafbar und die Schuldigen werden mit Freiheitsstrafen bestraft.

Konkrete Wege zur Bekämpfung von Belästigung und Unhöflichkeit

Die Anwesenheit des Menschen

Die menschliche Präsenz wurde seit 2016 durch die Einstellung von 785 Empfangs-, Sicherheits- und Vermittlungsbeauftragten an den Bahnhöfen und in den öffentlichen Verkehrsnetzen in der gesamten Region erheblich verstärkt, was dazu beiträgt, die Fahrgäste zu beruhigen und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

  • Im RATP-Netz sind mehr als 5.300 Agenten in den Bahnhöfen und Bahnhöfen des Netzes präsent, die direkt mobilisiert werden können, um die Network Protection and Security Group (GPSR) zu alarmieren, die aus 1.000 Agenten besteht, darunter hundert Teams, die täglich im Netz eingesetzt werden. Die Sicherheitsabteilung der RATP setzt auch Sicherheitsteams in Zivil ein, deren Aufgaben der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist.
  • Auf dem SNCF-Netz in der Île-de-France sind 5.000 Agenten in Bahnhöfen und Zügen präsent.  740 Sicherheitsbeamte (SUGE) durchqueren auch die Île-de-France, und 172 Mediatoren arbeiten an den Linien, um gegen Unhöflichkeit zu kämpfen.

Zusätzliche personelle Ressourcen für RATP und SNCF

Im Rahmen der 2016 unterzeichneten Verträge mit RATP und SNCF wird das Personal vor Ort um 490 Personen aufgestockt: 290 Agenten für die SNCF (SUGE, Mediatoren und Handelsvertreter) und 200 Agenten für die RATP (GPSR und mobile Teams für die Begleitung von Bussen nach Mitternacht).

Darüber hinaus werden Cyno-Detektionsbrigaden eingesetzt. Im Jahr 2022 sind es 50. Diese Teams beteiligen sich an der allgemeinen Zunahme der Sicherheitsdienste und befreien einige von ihnen von der Kontrolle des in den Zügen zurückgelassenen Gepäcks, um sich ihren anderen Aufgaben zu widmen. Diese Teams ermöglichen es, die Reaktionszeiten nach Alarmen für verlassene Pakete zu verkürzen, die "Beseitigung von Zweifeln" kann in etwa fünfzehn Minuten statt in einer Stunde erfolgen. Im SNCF-Netz ist die Zahl der vergessenen Taschen um 122 % gestiegen, d. h. seit 2014 um mehr als 150 Eingriffe pro Jahr.

 

Personal, das für die Betreuung von Opfern von Belästigung geschult ist

Seit 2016 erhalten alle RATP-Mitarbeiter, die mit Fahrgästen in Kontakt stehen, im Rahmen ihrer Erstausbildung eine spezielle Schulung für die Betreuung von Opfern von Belästigung. Dieses spezifische Modul wurde in Zusammenarbeit mit Miprof (Interministerielle Mission zum Schutz von Frauen vor Gewalt und zur Bekämpfung des Menschenhandels) entwickelt. Während dieser Schulung werden RATP-Mitarbeiter darin geschult, Opfer von Gewalt und sexueller Belästigung aufzunehmen und zu betreuen, den rechtlichen Rahmen und die in öffentlichen Verkehrsmitteln verfügbaren Kampf- und Warnmittel zu kennen.

Im Jahr 2017 begann SNCF Transilien mit der Schulung seiner SUGE-Mitarbeiter durch ein spezielles Modul zum Thema sexuelle Belästigung in seinen Wegerechten. Ein Training, das mit Miprof entwickelt wurde, um so nah wie möglich an den Erfahrungen der Opfer zu sein. Die 740 Sicherheitskräfte lernten von Fachleuten, abweichendes Verhalten während ihrer Runden zu erkennen, sie lernten, Verantwortung zu übernehmen, zuzuhören, den Opferstatus zu erkennen und sie an die Polizei zu verweisen. Im Jahr 2018 werden die Bahnhofsagenten von der gleichen Schulung profitieren.

 

Verstärkte menschliche Präsenz auf den Busnetzen der Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités finanziert außerdem rund 520 Vermittler für 70 Netzwerke, davon 520 weitere seit 2016. Diese Mediatoren sorgen für eine beruhigende Präsenz, ihre Arbeit wird sowohl von Betreibern als auch von Reisenden geschätzt. Sie sind jedoch nicht ausgebildet oder ausgerüstet, um abschreckende Patrouillen (Inseln) durchzuführen oder Kontrolleure zu begleiten, da diese Situationen Konfliktquellen sein können. Im Gegensatz zu RATP und SNCF verfügten die Busunternehmen der Grande-Couronne nicht über Personal, das sich diesen Aufgaben widmete.

Île-de-France Mobilités hat daher beschlossen, den Betreibern mehr Mittel zur Verbesserung der Sicherheit in den Bussen der Grande-Couronne zur Verfügung zu stellen, mit 200 Agenten, die sich speziell der Sicherheit widmen (im Einstellungsprozess), für ein geschätztes Budget von 10 Millionen Euro über vier Jahre. Die ersten von ihnen traten im September 2017 ihr Amt an. Sie werden in der Lage sein, Abschreckungsrunden durchzuführen und bei Unhöflichkeiten einzugreifen.

Rund 130 Millionen Euro zahlt Île-de-France Mobilités jedes Jahr an die Betreiber, um eine menschliche Präsenz zu gewährleisten: SUGE, GPSR, SNCF-Mediatoren, Optile und RATP-Nachtbusse.

Diese Mitarbeiter tragen zur Sicherheit unserer Nutzer bei (1. Januar 2022)

  • GPSR-Agenten (RATP) 945 (Feldagenten) 1350 (Feld + Generalstab)
  • 835 SUGE-Agenten (SNCF)
  • 50 Cyno-Detektionsteams
  • + 200 Sicherheitskräfte in den äußeren Vororten
  • 18 Agenten in den Noctilien-Clustern und 100 Agenten in mobilen Teams, die Busse nach Mitternacht begleiten (RATP)
  • 176 SNCF-Mediatoren
  • + 500 Optile Mediatoren
  • Privater Sicherheitsdienst bei RATP (+100) und SNCF (1000)
  • 1000 Patrouillen / Jahr von Reservisten der Gendarmerie auf dem Netz der Grande Couronne
  • 1000 Patrouillen/Jahr Reservisten der Gendarmerie im TN-Netz
  • 1.120 Beamte der regionalen Unterdirektion der Transportpolizei (SDRPT)Schließlich schlug Valérie Pécresse dem Innenministerium einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für Polizeibeamte vor, um ihre Präsenz im öffentlichen Verkehr zu stärken.

Rufterminals, Personal in Bahnhöfen und Stationen, Alarmnummer "3117" oder SMS "31177", Anwendung "Alarm 3117", mehrere Möglichkeiten, nicht teilnahmslos zu bleiben!

Um aktiv gegen sexuelle Belästigung im Verkehr vorzugehen, setzen sich die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF und RATP dafür ein, alle Fahrgäste zu sensibilisieren und Opfer und Zeugen daran zu erinnern, dass es konkrete Lösungen gibt, um Alarm zu schlagen.

Nummer 3117: Um jede Straftat oder Situation, die ein Risiko für den Reisenden darstellt, zu melden, ist die Warnnummer 3117 jetzt im gesamten Netz der Ile-de-France (und nicht nur im SNCF-Netz) verfügbar. Es ist auch über die Smartphone-Anwendung "Alert 3117" oder per SMS 31177 zugänglich.

Aktive Dienste während der Netzwerköffnungszeiten

  • durch Meldung an einen Bahnhofs- und Bahnhofsagenten 5.300 RATP-Agenten und 5.000 SNCF-Agenten) und Sicherheitspersonal (1.000 RATP-Agenten und 740 SNCF-Agenten).
  • durch Anruf an einem Rufterminal in Bahnhöfen, Bahnhöfen und einigen Zügen. Sie ermöglichen es, direkt mit Agenten der Linie in Kontakt zu treten
  • Rufterminals in den 368 Bahnhöfen und Bahnhöfen des RATP-Netzes;
  • 1.380 Rufterminals an allen Transilien-Bahnhöfen mit einem Betreiber, der 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag antwortet.

 

Die Nummer 3117 und die Anwendung Île-de-France Mobilités: 24/7 aktive Dienste

Zusätzlich zum Anruf und zur SMS steht Reisenden, die Zeuge einer Situation werden, die ein Risiko für ihre Sicherheit oder eine Unannehmlichkeit darstellt, eine Anwendung zur Kontaktaufnahme mit 3117 sowie eine Notfalltaste über die Anwendung Île-de-France Mobilités zur Verfügung. Die Geolokalisierung des Smartphones gewährleistet einen schnellen und effizienten Support, und die App funktioniert unter allen Umständen dank einer Netzwerktechnologie, die keine 3G-, 4G- oder 5G-Abdeckung erfordert.

 

Die Verallgemeinerung des Videoschutzes

Neben der menschlichen Präsenz in den Verkehrsnetzen der Ile-de-France setzen Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF erhebliche technische Ressourcen ein, allen voran den Videoschutz, ein wesentliches Instrument in der Sicherheits- und Entscheidungskette:

  • Insgesamt mehr als 50.000 Kameras im Rollmaterial auf den Bahnsteigen und in den Korridoren des RATP-Netzes.
  • 17.000 Kameras in Zügen und 9.000 Kameras in Bahnhöfen des Transilien-Netzes.
  • Insgesamt tragen bis zum 1. Januar 2022 nicht weniger als 80.000 Kameras zur Sicherung des Netzwerks bei.

Im Rahmen der Verkehrsrevolution finanziert Île-de-France Mobilités den Kauf oder die Renovierung von mehr als 700 Zügen bis Ende 2022 für einen Gesamtbetrag von 8,5 Milliarden Euro. Alle diese Züge werden mit Videoüberwachungskameras ausgestattet.

Heute sind fast 100% der Züge, Busse, RER, Bahnhöfe und Bahnhöfe mit Videoüberwachungskameras ausgestattet.

Diese Sicherheit wurde durch eine Investition von 65 Millionen Euro ermöglicht, die von Île-de-France Mobilités in Höhe von 33 Millionen Euro und von der Region Île-de-France in Höhe von 44 Millionen Euro finanziert wurde.

 

Sicherere Züge und U-Bahnen

Île-de-France Mobilité verfolgt eine ehrgeizige Politik zur Beschleunigung der Erneuerung und Renovierung von Zügen in der Île-de-France, um die Regelmäßigkeit der Linien und den Fahrgastkomfort zu verbessern.

So verfügt der Régio2N, der Zug, der derzeit auf der Linie R (Paris-Montereau – Montargis) eingesetzt wird, über 25 Überwachungskameras, die eine vollständige Abdeckung von Bahnsteigen und Fahrgasträumen im Inneren ermöglichen.

Dieser Zug ist, genau wie der Francilien oder die zukünftigen U-Bahnen der Linie 14 und der Linie 11, sogenannte "Boa"-Züge, die einen einfachen Zugang von einem Auto zum anderen ermöglichen. Diese vollständig offene Konfiguration ermöglicht es jedem, zu sehen, was um ihn herum passiert, aber auch sicherzustellen, dass er gesehen wird, was ein starkes Gefühl der Sicherheit erzeugt. Dieser Überblick über das Innere des Zuges vereinfacht auch die Arbeit von Kontrollteams, der Bahnpolizei oder der Vermittlung bei Einsätzen an Bord.