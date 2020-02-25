Bekämpfung von Belästigung im Transportwesen

Im RATP-Netz sind mehr als 5.300 Agenten in den Bahnhöfen und Bahnhöfen des Netzes präsent, die direkt mobilisiert werden können, um die Network Protection and Security Group (GPSR) zu alarmieren, die aus 1.000 Agenten besteht, darunter hundert Teams, die täglich im Netz eingesetzt werden. Die Sicherheitsabteilung der RATP setzt auch Sicherheitsteams in Zivil ein, deren Aufgaben der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist.

Auf dem SNCF-Netz in der Île-de-France sind 5.000 Agenten in Bahnhöfen und Zügen präsent. 740 Sicherheitsbeamte (SUGE) durchqueren auch die Île-de-France, und 172 Mediatoren arbeiten an den Linien, um gegen Unhöflichkeit zu kämpfen.

Zusätzliche personelle Ressourcen für RATP und SNCF

Im Rahmen der 2016 unterzeichneten Verträge mit RATP und SNCF wird das Personal vor Ort um 490 Personen aufgestockt: 290 Agenten für die SNCF (SUGE, Mediatoren und Handelsvertreter) und 200 Agenten für die RATP (GPSR und mobile Teams für die Begleitung von Bussen nach Mitternacht).

Darüber hinaus werden Cyno-Detektionsbrigaden eingesetzt. Im Jahr 2022 sind es 50. Diese Teams beteiligen sich an der allgemeinen Zunahme der Sicherheitsdienste und befreien einige von ihnen von der Kontrolle des in den Zügen zurückgelassenen Gepäcks, um sich ihren anderen Aufgaben zu widmen. Diese Teams ermöglichen es, die Reaktionszeiten nach Alarmen für verlassene Pakete zu verkürzen, die "Beseitigung von Zweifeln" kann in etwa fünfzehn Minuten statt in einer Stunde erfolgen. Im SNCF-Netz ist die Zahl der vergessenen Taschen um 122 % gestiegen, d. h. seit 2014 um mehr als 150 Eingriffe pro Jahr.

Personal, das für die Betreuung von Opfern von Belästigung geschult ist

Seit 2016 erhalten alle RATP-Mitarbeiter, die mit Fahrgästen in Kontakt stehen, im Rahmen ihrer Erstausbildung eine spezielle Schulung für die Betreuung von Opfern von Belästigung. Dieses spezifische Modul wurde in Zusammenarbeit mit Miprof (Interministerielle Mission zum Schutz von Frauen vor Gewalt und zur Bekämpfung des Menschenhandels) entwickelt. Während dieser Schulung werden RATP-Mitarbeiter darin geschult, Opfer von Gewalt und sexueller Belästigung aufzunehmen und zu betreuen, den rechtlichen Rahmen und die in öffentlichen Verkehrsmitteln verfügbaren Kampf- und Warnmittel zu kennen.

Im Jahr 2017 begann SNCF Transilien mit der Schulung seiner SUGE-Mitarbeiter durch ein spezielles Modul zum Thema sexuelle Belästigung in seinen Wegerechten. Ein Training, das mit Miprof entwickelt wurde, um so nah wie möglich an den Erfahrungen der Opfer zu sein. Die 740 Sicherheitskräfte lernten von Fachleuten, abweichendes Verhalten während ihrer Runden zu erkennen, sie lernten, Verantwortung zu übernehmen, zuzuhören, den Opferstatus zu erkennen und sie an die Polizei zu verweisen. Im Jahr 2018 werden die Bahnhofsagenten von der gleichen Schulung profitieren.

Verstärkte menschliche Präsenz auf den Busnetzen der Grande-Couronne

Île-de-France Mobilités finanziert außerdem rund 520 Vermittler für 70 Netzwerke, davon 520 weitere seit 2016. Diese Mediatoren sorgen für eine beruhigende Präsenz, ihre Arbeit wird sowohl von Betreibern als auch von Reisenden geschätzt. Sie sind jedoch nicht ausgebildet oder ausgerüstet, um abschreckende Patrouillen (Inseln) durchzuführen oder Kontrolleure zu begleiten, da diese Situationen Konfliktquellen sein können. Im Gegensatz zu RATP und SNCF verfügten die Busunternehmen der Grande-Couronne nicht über Personal, das sich diesen Aufgaben widmete.

Île-de-France Mobilités hat daher beschlossen, den Betreibern mehr Mittel zur Verbesserung der Sicherheit in den Bussen der Grande-Couronne zur Verfügung zu stellen, mit 200 Agenten, die sich speziell der Sicherheit widmen (im Einstellungsprozess), für ein geschätztes Budget von 10 Millionen Euro über vier Jahre. Die ersten von ihnen traten im September 2017 ihr Amt an. Sie werden in der Lage sein, Abschreckungsrunden durchzuführen und bei Unhöflichkeiten einzugreifen.

Rund 130 Millionen Euro zahlt Île-de-France Mobilités jedes Jahr an die Betreiber, um eine menschliche Präsenz zu gewährleisten: SUGE, GPSR, SNCF-Mediatoren, Optile und RATP-Nachtbusse.

Diese Mitarbeiter tragen zur Sicherheit unserer Nutzer bei (1. Januar 2022)

GPSR-Agenten (RATP) 945 (Feldagenten) 1350 (Feld + Generalstab)

835 SUGE-Agenten (SNCF)

SUGE-Agenten (SNCF) 50 Cyno-Detektionsteams

+ 200 Sicherheitskräfte in den äußeren Vororten

Sicherheitskräfte in den äußeren Vororten 18 Agenten in den Noctilien-Clustern und 100 Agenten in mobilen Teams, die Busse nach Mitternacht begleiten (RATP)

Agenten in den Noctilien-Clustern und 100 Agenten in mobilen Teams, die Busse nach Mitternacht begleiten (RATP) 176 SNCF-Mediatoren

SNCF-Mediatoren + 500 Optile Mediatoren

Optile Mediatoren Privater Sicherheitsdienst bei RATP (+100) und SNCF (1000)

1000 Patrouillen / Jahr von Reservisten der Gendarmerie auf dem Netz der Grande Couronne

1000 Patrouillen/Jahr Reservisten der Gendarmerie im TN-Netz

1.120 Beamte der regionalen Unterdirektion der Transportpolizei (SDRPT)Schließlich schlug Valérie Pécresse dem Innenministerium einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für Polizeibeamte vor, um ihre Präsenz im öffentlichen Verkehr zu stärken.

Rufterminals, Personal in Bahnhöfen und Stationen, Alarmnummer "3117" oder SMS "31177", Anwendung "Alarm 3117", mehrere Möglichkeiten, nicht teilnahmslos zu bleiben!

Um aktiv gegen sexuelle Belästigung im Verkehr vorzugehen, setzen sich die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF und RATP dafür ein, alle Fahrgäste zu sensibilisieren und Opfer und Zeugen daran zu erinnern, dass es konkrete Lösungen gibt, um Alarm zu schlagen.